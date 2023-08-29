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Sürgündeki Sudanlı anarşistleri destekleyin

category doğu afrika | anarşist hareketin | press release author Wednesday August 30, 2023 15:53author by Çeşitli anarşist örgütler Report this post to the editors

Uluslararası anarşist dayanışma çağrısı

Sürgün olmak asla kolay bir karar değildir. Asla bir seçim değildir. Kaynaklar olmadan, gerçek bir çileye dönüşebilir. Dayanışma, bu zor zamanların üstesinden gelmenin anahtarıdır.

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Uluslararası anarşist dayanışma çağrısı

Sürgündeki Sudanlı anarşistleri destekleyin

Sürgün olmak asla kolay bir karar değildir. Asla bir seçim değildir. Kaynaklar olmadan, gerçek bir çileye dönüşebilir. Dayanışma, bu zor zamanların üstesinden gelmenin anahtarıdır.

Şubat 2022'de, 2018'den beri ülkeyi sarsan devrimci huzursuzluğun ortasında bir grup Sudanlı anarşistle temasa geçtik. Dil engellerine rağmen, onlardan bu devrimi ve kalbindeki direniş komitelerini nasıl daha iyi anlayabileceğimizi öğrendik. Öyle ki çoğunlukla genç öğrencilerden oluşan bu grup, ülkenin kuzeyindeki anarşist bir grup tarafından taklit edilmiştir.

2011'deki "Arap Baharı" sırasında birçok ülke gibi Sudan da bu yılın Nisan ayında iç savaşa sürüklendi. "Hızlı Destek Güçleri" milislerinin komutanı General Hemetti, Sudan ulusal ordusuna karşı bir isyan başlattı. Ülkenin ilerici ve devrimci güçleri oybirliğiyle bir tarafı diğerine karşı desteklemeyi reddetti ve bu durumdan kaynaklı kendilerini bu iki militarize gerici grup arasındaki mengenede buldular. Bu anlamsız çatışmada yaklaşık 5.000 kişi öldü. İki buçuk milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bunların 500.000'i ülkeyi terk etti. Yağma ve tecavüz giderek artmakta ve sivillere karşı kullanılan savaş silahlarının bir parçasını oluşturmaktadır.

Anarşist yoldaşlarımız hala Sudan'dalar ve ajitasyon faaliyetlerine orada gizlice devam edebilmeyi umuyorlar. Savaştan önce ve hatta savaşın başında mali yardım sağladık. Ancak bu durumu sürdürmek imkansız hale geldi ve artık herhangi bir sosyal ya da siyasi faaliyete izin vermiyor. Grubun bazı üyeleri, evleri RSF tarafından yağmalandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeye karar verdi. Diğerleri ise şimdilik kalmaya karar verdi ve biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Dünyanın bu bölgesinde bulunan yoldaşlarımızla birlikte, herkese bu bağlamda hayatta kalmak için mümkün olan en iyi koşulları sağlamak için çalışıyoruz. Kalmaya niyetli olanlar için ihtiyaçlarını karşılamalarına ve acil bir ayrılış için ihtiyaç duymaları halinde kenara para koymalarına yardımcı olmamız gerekiyor. Şimdi sürgüne gidenler içinse, bu tür tek yönlü yolculukların gerektirdiği tehlikelerden mümkün olduğunca kaçınarak onları ülkeden çıkarmamız ve sürgündeki Sudanlılarla ve ev sahibi ülkelerdeki sömürülen sınıflarla birlikte aktivizmlerini sürdürmelerini sağlamamız gerekiyor. Ancak bölge son derece istikrarsız (iç savaşlar, darbeler ve diğer otoriter rejimler) ve şu anda ülkeyi terk etmek mümkün değil.

Bunu yapmak için paraya ihtiyacımız var ve kuruluşlarımızın dayanışma fonları tek başına yeterli değil. Aşağıda tahmini masraflar yer almaktadır (ABD Doları cinsinden):

  • Vizeler: $400
  • Seyahat: 800 $ (maliyetler oldukça değişken olduğu için bu rakam belirsizdir)
  • Ev sahibi ülkede ilk kira: $200
  • Ev sahibi ülkede bir aylık yiyecek: 300$
  • Sudan'da bekleme süresi için masraflar (konaklama, yemek, internet): 1000 $
  • Minimum: $2700
Bu geçici bütçe, hızla değişen ekonomik ve güvenlik bağlamında istikrarsız kalmaktadır. Sadece en az bir aylık harcamaları karşılamaktadır. Ancak durum öyle ki, yoldaşlarımız ihtiyaçlarını sadece bir ay içinde karşılayamayacaklar. Sonunda çok daha fazla paraya ihtiyacımız olacak. Bu asgari miktarın üzerinde bile olsa bağışlanan tüm meblağlar, yoldaşların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelene kadar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacaktır.

Bağışlar, halihazırda uluslararası bir dayanışma yapısına sahip olan İsviçre'deki yoldaşlarımız tarafından toplanmaktadır.

Bağışınızı yaparken "Sudan Dayanışması "nı belirtmeyi unutmayın.

Bağışlarınızı şu adrese gönderin:

Association pour la Promotion de la Solidarité Internationale (APSI)
Place Chauderon 5
1003 Lozan
İsviçre

IBAN: CH84 0900 0000 1469 7613 8
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX
Banka'nın Adı: PostFinance SA; Mingerstrasse 20; 3030 Bern; Switzerland

Ayrıca Paypal ile

İmza sahibi:

☆Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) - Brezilya
☆Organisation Socialiste Libertaire (OSL) - İsviçre
☆Federación Anarquista Uruguaya (FAU) - Uruguay
☆Embat, Organització Llibertària de Catalunya - Katalonya, İspanya Devleti
☆Federación Anarquista Santiago (FAS) - Şili
☆Karala - Türkiye
☆Black Rose Anarchist Federation / Federación Anarquista Rosa Negra (BRRN) - Amerika Birleşik Devletleri
☆Libertäre Aktion (LA) - İsviçre
☆Union Communiste Libertaire (UCL) - Fransa
☆Grupo Libertario Vía Libre - Kolombiya
☆Die Plattform - Almanya
☆Roja y Negra Organización Politíca Anarquista - Arjantin
☆Anarchist Communist Group(ACG) Büyük Britanya
☆Tekoşîna Anarşîst (TA) - Rojava
☆Anarşist Yondae - Güney Kore
☆Alternativa Libertaria/FdCA (AL/FdCA) - İtalya
☆Aotearoa Workers Solidarity Movement(AWSM) - Aotearoa/Yeni Zelanda

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