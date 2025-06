no event posted in the last week

E' uscito il numero 35 de Il Cantiere! italia / svizzera | movimento anarchico | comunicato stampa Tuesday May 20, 2025 02:31 by AL/FdcA

Esce il numero 35 de Il Cantiere!



In questo numero:



Dal 25 Aprile al Primo Maggio- Alternativa Libertaria/FdCA – pag. 3



“La Guerra” – Le Formiche – Boris Vian- pag. 5



Le contraddizioni del sistema economico capitalistico sono un puzzle irrisolvibile – Cristiano Valente – pag. 7



Se otto ore vi sembran poche – Tommaso Santino – pag.11



Lo Statuto dei Lavoratori – Carmine Valente – pag.14



Lo scontro tra potenze capitaliste e l’accaparramento delle risorse minerarie del Congo – Virgilio Caletti e Lino Roveredo – pag.16



La caccia agli stranieri: la situazione in Francia – Plateforme Communiste Libertaire – pag.19



Un profilo storico dell’anarcosindacalismo in Germania a cura di David Bernardini – L’anarcosindacalismo in Germania – Gerhard Wartemberg – pag. 22



Il totalitarismo nella storia del novecento: la lettura di Gunther Anders – Roberto Manfredini – pag. 25



Barcellona, Maggio 1937: La borghesia e gli stalinisti uccidono la rivoluzione – Fontenis – Berneri- pag. 27



Poesia – L’Angolo delle Brigate – a cura di Rosa Colella – pag. 31



Puoi scaricare il pdf nella sezione "La nostra stampa" del sito!