Résister au génocide

L’armée israélienne a ordonné aux habitants de la moitié nord de Gaza d’évacuer dans les 24 heures. Il est impossible pour plus d’un million de personnes de le faire en si peu de temps. Cet ordre ne peut être interprété que comme une formalité de relations publiques et un prélude à un génocide. Tous les travailleurs et soldats en mesure d’empêcher cela ont le devoir d’agir.



L’ordre d’évacuation est un signe que les FDI sont sur le point de lancer une invasion terrestre de Gaza qui ne fera aucune distinction entre les civils et les combattants et contre laquelle il n’y aura pas de refuge sûr. Le résultat sera un massacre.



Ce qui se prépare n’a rien à voir avec le fait de traduire le Hamas en justice. Il s’agit de la punition collective d’un peuple entier, dominé par un système d’apartheid, que le gouvernement d’extrême droite en Israël veut voir éradiqué. L’interdiction légale du génocide érigée en 1945 sera vidée de son sens.



Les soldats enrôlés de Tsahal doivent défier leurs ordres. Ils sont envoyés pour tuer des hommes, des femmes et des enfants innocents qui ne demandent qu’à être libres et à vivre. Pour mettre fin à cette atrocité, ils doivent se mutiner. Ils doivent marcher sur Jérusalem et arrêter leur gouvernement criminel.



Les travailleurs d’Israël doivent se mettre en grève, couper les vivres à l’armée et paralyser la guerre de Netanyahou.



Les marins de la marine américaine en Méditerranée orientale doivent également défier leurs ordres. Sinon, ils seront complices de la destruction de maisons et du meurtre de familles. S’ils rentrent au port avec leur navire, ils seront accueillis comme de véritables défenseurs des droits de l’homme et de la justice.



Travailleurs des États-Unis - L’immunité d’Israël face à la justice dépend largement de l’aide et du soutien de votre gouvernement. Descendez dans la rue. Parlez-en à vos collègues et à vos syndicats. Exigez la fin de la complicité américaine dans l’apartheid et le génocide. Des actions de soutien peuvent être entreprises par les travailleurs du monde entier dans le cadre de manifestations de solidarité. Les contestations locales de la complicité de la classe dirigeante et des médias avec les crimes d’Israël peuvent commencer à faire converger la pression internationale.



Partout où un travail est effectué qui contribue à la machine de guerre israélienne, les travailleurs doivent faire grève, interrompre le commerce et mettre fin à toute activité qui aide les FDI dans leur massacre.



Nous reconnaissons qu’il est probablement trop tard pour empêcher le massacre d’Israël à Gaza. S’il est possible de l’empêcher, il faut le faire. Si l’on ne peut pas l’empêcher, il faut y mettre un terme dès que possible. Une fois que les travailleurs du monde entier auront empêché le génocide planifié, nous pourrons aborder la question de la paix et de la justice pour tous.



« PLUS JAMAIS » SIGNIFIE PLUS JAMAIS - POUR PERSONNE