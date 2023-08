Carta de Opinión Julio 2023 - FAS

Es urgente la recomposición y rearticulación de la militancia política en luchas sociales, el trabajo político sin estar inserto en las luchas de nuestra clase carece de proyección y limita su posibilidad de antagonismo. La superación de la sociedad de clases, la abolición del Estado y la propiedad, la destrucción del capitalismo y del patriarcado comienza en el fortalecimiento de la organización popular, surge de la acción directa y anida en las comunidades organizadas. En este marco, nuestra organización política anarquista cumple cuatro años desde su fundación, nuestro compromiso con la lucha por la emancipación de la clase oprimida sigue intacto, nuestra tarea de enraizar el anarquismo en los sectores populares aún está pendiente, nuestra convicción en la organización y la acción directa es inclaudicable. A sacudirse la derrota, la desesperanza y la depresión post revuelta, hay un futuro que disputar.

Era otoño la última vez que entregábamos un posicionamiento público, allí advertíamos el duro invierno que se avecinaba, acentuado por la precarización de la vida que nos afecta como clase oprimida, hoy, en medio del periodo invernal, aquellas palabras han tomado un duro peso.



Recordemos el colapso hospitalario sufrido a comienzos de junio que afectó, especialmente, a bebés y niñxs contagiadxs con virus sincicial, situación que provocó la muerte de, al menos, 6 de ellxs, esta información es tremendamente cuestionable, ya que, una vez que las cámaras de televisión quitaron del foco la situación pediátrica, se dejaron de contar e informar los fallecimientos. Uno de los casos tuvo lugar en el puerto de San Antonio, donde una lactante falleció debido a la falta de camas críticas necesarias para la gravedad de su cuadro, sin embargo, tal disponibilidad de camas si existía y fue la nefasta gestión del Ministerio de Salud la que impidió el acceso a la misma, siendo cómplices del fallecimiento de la bebé y, como si lo anterior no fuese suficiente, el ministerio lanzaban afirmaciones macabras como que “era difícil (que la lactante) hubiese sobrevivido”, denotando una total falta de empatía con su familia y explicitando que la vida de lxs pobres a este gobierno no le interesa en lo más mínimo. Dentro de este marco, el gobierno que afirma tener un “compromiso por los cuidados” se ha negado a extender el posnatal de emergencia, protegiendo los intereses productivos y empresariales.



Pocas semanas después, tuvimos, en la zona centro-sur del territorio, vientos y lluvias que significaron inundaciones, deslizamientos de tierras, crecidas de ríos, muerte y destrucción de vidas humanas y no humanas. El drama vivido es consecuencia de la crisis ecológica que transita nuestro planeta, el cual, ha alcanzado temperaturas jamás registradas, produciendo escenarios que ponen en vilo la sostenibilidad de la vida. Como hemos señalado, la verdadera catástrofe es el capitalismo y el patriarcado, elementos estructurantes del sistema de dominación que mientras sigan en pie, sepultan nuestras posibilidades de construir una vida libre. Mientras tanto, en el territorio que habitamos, el patrón de acumulación vía extractivismo goza de buena salud y el gobierno progresista se ha encargado de que aquello continúe así. La revolución es el último freno de emergencia que tenemos para detener el avance de esta máquina enferma.



Por otro lado, la corrupción en el gobierno se ha hecho visible y estos adalides de las buenas prácticas, aquellos que serían “la tumba del neoliberalismo”, han utilizado el sistema subsidiario para enriquecerse de la manera más tramposa posible. El “caso Democracia Viva” es un claro ejemplo de cómo la oposición Estado y Mercado es artificial, es por ello que como organización política apostamos por superar ambos espacios de mercantilización y control de nuestras vidas y territorios. Ahora bien, no solo los partidos de gobierno están detrás de recursos públicos, también muchas organizaciones sociales que se han puesto en fila para recibir cargos administrativos, recursos y favores políticos a cambio de su total domesticación y la cancelación de la movilización. Esta orientación estatista y clientelar a lo que ha contribuido es a sostener las políticas represivas de la socialdemocracia, así como a extender la desorientación en el campo popular, dinamitando la autonomía de las organizaciones sociales y colocándolas en función de un gobierno que le abre las puertas al pinochetismo y a otras fuerzas reaccionarias.



La consolidación de la restauración conservadora avanza rampante, hace pocas semanas hemos sufrido, como clase oprimida, el lamentable fallecimiento de Jorge Salvo, quien durante la revuelta social sufrió la mutilación de uno de sus ojos, producto de la represión de la nefasta institución de los pacos. Jorge fue completamente abandonado por este gobierno que llegó a la Moneda prometiendo justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre en adelante, sin embargo, Boric ha avanzado en un sentido completamente distinto: fortaleciendo la impunidad policial y promoviendo el olvido, cuestiones auspiciadas por la “Ley Naín-Retamal” y por la eliminación de la otrora “Plaza de la Dignidad”. Pero no solo en el gobierno se manifiestan estas pulsiones cavernarias, también en el Congreso, el cual, se encuentra legislando la “Ley Anti Toma” que no solo criminaliza a lxs habitantes de campamentos o a lxs peñis que ejercen control territorial en el Wallmapu, también faculta a los propietarios de tales terrenos a ejercer una “legítima defensa privilegiada”, posibilitando la formación de grupos paramilitares que atentan directamente contra estas legítimas luchas. El poder judicial no se queda atrás y pretende encarcelar por más de 150 años a Francisco del Solar y a más de 25 a Mónica Caballero, cuestión que da cuenta de una clara venganza judicial en castigo a sus posiciones y prácticas anarquistas. Finalmente, el nuevo Consejo Constitucional, dominado por la extrema derecha, pretende excarcelar a los agentes de Estado que han sido declarados culpables por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Pinochet y también buscan restringir constitucionalmente el aborto en tres causales. Como vemos, el Estado en toda forma se posiciona en torno a la barbarie represiva. De la misma manera, las expresiones de xenofobia, racismo y nacionalismo abundan en nuestra clase, claro ejemplo de aquello es el asesinato de un migrante colombiano en situación de calle por parte de miembros de la Armada o el caso de esclavitud que afectó a ocho migrantes haitianos por parte del empresario Jaime Cabrera. Ambos hechos no concitaron mayor interés, no se desarrollaron manifestaciones espontáneas, ni “velatones”, dando cuenta del grado de descomposición que abunda en los sectores populares, es allí donde la disputa ideológica es apremiante.



