Recent articles by V. Damier, K. Limanov

This author has not submitted any other articles. Recent Articles about Ανατολική Ασία Αναρχική Ιστορία

Οι μάρτυρες τ... by Ba Jin O movimento anarquista no Japão: os mártires de Tóquio by Ba Jin O patriotismo e o caminho para a felicidade dos chineses by Ba Jin Αναρχικοί και ριζοσπάστες στη Μογγολία Ανατολική Ασία | Αναρχική Ιστορία | Κριτική / Παρουσίαση Friday June 09, 2023 20:54 Friday June 09, 2023 20:54 by V. Damier, K. Limanov by V. Damier, K. Limanov Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε το 2015 στα ρωσικά εδώ: http://www.aitrus.info/node/4423 Η αγγλική μετάφραση δημοσιεύτηκε εδώ: https://libcom.org/article/v-damier-k-limanov-anarchists-and-left-radicals-mongolia-and-tuva-1910s-1920s Ελληνική μετάφραση: Ούτε Θεός Ούτε Αφέντης.

Αναρχικοί και αριστεροί ριζοσπάστες στη Μογγολία και την Τούβα (1910 - 1920)



V. Damier, K. Limanov*



Η Μογγολία και η Τούβα μέχρι το 1911 ήταν μέρος της αυτοκρατορίας Τσινγκ (Qing) της Κίνας. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, το έδαφος της Μογγολίας χρησίμευε για τους Ρώσους επαναστάτες όλων των κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των Ναρόντνικ, και στη συνέχεια επίσης των Σοσιαλδημοκρατών και των Αναρχικών, ως ασφαλές καταφύγιο και ζώνη «διέλευσης» για μετανάστες στην Κίνα (1 ).



Αναρχικές ομάδες δρουν από το 1906 στη ρωσική περιοχή Transbaikal (2). Ωστόσο, οποιαδήποτε επιρροή των αναρχικών στον πληθυσμό της Μογγολίας και της Τούβα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν ανιχνεύεται. Οι δραστηριότητες των αναρχικών στα εδάφη της Μογγολίας και της Τούβα συνδέονται, πρώτα απ’ όλα, με τα γεγονότα της Μεγάλης Ρωσικής Επανάστασης του 1917-1921. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο στη Ρωσία (1918-1922), οι δύο αυτές χώρες μετατράπηκαν σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των ένοπλων σχηματισμών των ρωσικών «κόκκινων» και «λευκών», κινεζικών και μογγολικών στρατιωτικών αποσπασμάτων.



Από κοινωνικοοικονομική και πολιτική άποψη, η Μογγολία και η Τούβα τη δεκαετία του 1910-1920 είχαν πολλά κοινά. Ο ντόπιος πληθυσμός ασχολείτο κυρίως με νομαδικά βοοειδή. Οι αγρότες κτηνοτρόφοι (αράτ) είχαν διάφορες μορφές εξάρτησης από την κοσμική αριστοκρατία και τον βουδιστικό κλήρο (λαμά και τα μοναστήρια τους ντάτσαν). Η βιομηχανία δεν ήταν μεγάλη. Και στις δύο χώρες υπήρχε επίσης ρωσικός πληθυσμός, που ασχολείτο κυρίως με τη γεωργία, τη βιομηχανία και το εμπόριο.



Το πολιτικό καθεστώς καθοριζόταν κυρίως από τη συνοριακή θέση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Η Μογγολία, η οποία ήταν μέρος της αυτοκρατορίας Τσινγκ μέχρι το 1911, κέρδισε αυτονομία με τη ρωσική υποστήριξη μετά την πτώση της μοναρχίας στην Κίνα. Το καθεστώς με επικεφαλής τον ηγέτη της Εκκλησίας των Λαμαϊστών, τον Μπογκντ-Χαν, ο οποίος αναρριχήθηκε στο θρόνο των Μογγόλων, υπήρχε μέχρι το 1919, όταν τα κινεζικά στρατεύματα που εισήλθαν στη χώρα τερμάτισαν το καθεστώς αυτονομίας. Όμως το φθινόπωρο του 1920, η Μογγολία καταλήφθηκε από τα αποσπάσματα του Ρώσου «λευκού» στρατηγού R.F. Ungern-Sternberg, ο οποίος αποκατέστησε επίσημα την ανεξαρτησία της Μογγολίας. Το καλοκαίρι του 1921 ηττήθηκε από τα στρατεύματα της Δημοκρατίας της Άπω Ανατολής και αποσπάσματα του Μογγολικού Λαϊκού Κόμματος. Η νέα λαϊκή κυβέρνηση δημιούργησε στενή συμμαχία με τη Σοβιετική Ρωσία και τον Νοέμβριο του 1924 ανακήρυξε επίσημα τη Λαϊκή Δημοκρατία της Μογγολίας. Η Τούβα (περιοχή Uryanghai), που βρίσκεται μεταξύ Μογγολίας και Ρωσίας, κηρύχθηκε ρωσικό προτεκτοράτο το 1914. Το 1918, η εξουσία των Σοβιέτ εγκαταστάθηκε προσωρινά στην επαρχία, βασισμένη στους Μπολσεβίκους και τους Αριστερούς Σοσιαλεπαναστάτες. Το καλοκαίρι ανατράπηκε από τους «λευκούς». Μέχρι το καλοκαίρι του 1919, η Τούβα βρισκόταν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Ομσκ του Ναυάρχου A.V. Kolchak, και στη συνέχεια μέχρι το 1921 στο έδαφός του πολέμησαν μεταξύ τους «λευκά» και «κόκκινα» ρωσικά αποσπάσματα, κινεζικά και μογγολικά στρατεύματα και τοπικοί σχηματισμοί. Τον Αύγουστο του 1921, μετά την οριστική κατάληψη των Ουριανγκάι από τους «κόκκινους», ανακηρύχθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Ταννού-Τούβα. Το νέο κράτος υπήρχε υπό το de facto προτεκτοράτο της Σοβιετικής Ρωσίας. και σοβιετικοί σύμβουλοι έδρασαν στη χώρα.



Στις συνθήκες του εμφυλίου πολέμου στη Ρωσία άρχισαν να εμφανίζονται Ρώσοι αναρχικοί στη Μογγολία και την Τούβα, που συμμετείχαν κυρίως στα «κόκκινα» αποσπάσματα.



Τον Μάρτιο του 1918 ένα απόσπασμα από το Cheremkhovo με επικεφαλής τον αναρχικό Dmitry Matveyevich Tretyakov, έφτασε στην πόλη Troitskosavsk (Kyakhta) στα σύνορα της Μογγολίας και βοήθησε το τοπικό Συμβούλιο να αναλάβει την εξουσία. Ωστόσο, οι στρατιώτες αρνήθηκαν να υπακούσουν στις αρχές και στο αρχηγείο της Κόκκινης Φρουράς και άρχισαν να ξεσπούν συγκρούσεις με τον πληθυσμό. Έχοντας συλλάβει αρκετούς «επιτρόπους» και αστυνομικούς που υποστήριζαν τον Ataman Semyonov, μέρος του αποσπάσματος με επικεφαλής τον Tretyakov πήγε στο Ιρκούτσκ τον Απρίλιο, αλλά περικυκλώθηκε στο δρόμο από τις δυνάμεις του Centrosibir (ανώτατο όργανο της Σοβιετικής Σιβηρίας, - V.D., K.L.) και αφοπλίστηκε. Ο Tretyakov και ο επίτροπος του αποσπάσματος Koshkin συνελήφθησαν. Τα απομεινάρια του αποσπάσματος με επικεφαλής τον αναρχικό Graitser παρέμειναν στο Troitskosavsk. Στις 21 Μαΐου 1918, το Συνέδριο των Σοβιέτ του Troitskosavsk Uyezd ενέκρινε ψήφισμα, απαιτώντας από το απόσπασμα του Griaitser να εγκαταλείψει την πόλη εντός 4 ωρών. Τελικά το Συμβούλιο πέτυχε να εξασφαλίσει την αποχώρηση του αποσπάσματος. Ο Graitser και αρκετοί άλλοι που παρέμειναν μόνοι στην πόλη συνελήφθησαν και στάλθηκαν στο Cheremkhovo με συνοδεία (3).



Το καλοκαίρι του 1918, η σοβιετική εξουσία στην Ανατολική Σιβηρία ανατράπηκε και άνδρες του Κόκκινου Στρατού, Μπολσεβίκοι και Αναρχικοί, κατέφυγαν στη Μογγολία, ξεφεύγοντας από την καταστολή, μεμονωμένα και ομαδικά (4). Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 1918, μετά την ήττα από τις «λευκές» μονάδες στην περιοχή Transbaikal, τα αποσπάσματα των αναρχικών Nestor Alexandrovitch Kalandarishvili (1876-1922) (5) και Dmitri Matveyevich Tretyakov (1886-1919) (6) αποτελούνταν από μεταλλωρύχους του Cheremkhovo, αναρχικούς και «διεθνιστές» (Κινέζους, Ούγγρους κ.ά.) καθώς και τα «κόκκινα» αποσπάσματα του V.M. Ο Ragozin, ο S.I. Lebedev, ο S.S. Blumenfeld και άλλοι υποχώρησαν στο έδαφος της Μογγολίας. Αργότερα, στην κοιλάδα του ποταμού Dzhida, ενώθηκαν με τα απομεινάρια του 1ου Διεθνούς Αποσπάσματος Chita του Armand Mueller (7), που αρχικά κινούνταν μαζί με το απόσπασμα της Ερυθράς Φρουράς των εργαζομένων των κεντρικών καταστημάτων σιδηροδρόμων της Chita υπό τη διοίκηση του αναρχοσυνδικαλιστή R. Orlov. Όπως αναφέρει η ερευνήτρια Β.Ε. Kozhevin, το σχέδιο διέλευσης των συνόρων προτάθηκε από τον N.A. Kalandarishvili, αλλά δεν τον υποστήριξαν όλοι οι διοικητές (8). Προχωρώντας κατά μήκος του ποταμού Dzhida, τα αποσπάσματα, που αριθμούσαν τότε τουλάχιστον 800 άτομα (9) (σύμφωνα με άλλες πηγές, έως και 1.500 άτομα) (10), έφτασαν στα σύνορα κοντά στο χωριό Modonkul και κατευθύνθηκαν προς το Khatkhyl (Hatgal) στο Μογγολία. Όπως υποστήριξαν οι πηγές της Λευκής Φρουράς, «η κύρια ομάδα του Karandashvili (sic!) ξεκίνησε μια πορεία από το Khatkhyl στα νοτιοδυτικά της Μογγολίας, επιδιώκοντας προφανώς να διεισδύσει στο Semirechye». Εικάστηκε ότι πριν από την «είσοδο» των Κόκκινων, ο πληθυσμός του Χατχίλ, το ταχυδρομείο και το γραφείο της μογγολικής αποστολής εκκενώθηκαν» στην περιοχή της λίμνης Kosogol (Hubsugul) (11). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η V.E. Kozhevin, τα αποσπάσματα πέρασαν περίπου 2 εβδομάδες στο ulus Darhii-Huree στη Βόρεια Μογγολία (ανατολικά της λίμνης Hubsugul) και στη συνέχεια, περνώντας τα σύνορα με τη Ρωσία κοντά στο ulus του Sanaga στη Buryatia, επέστρεψαν και πάλι στο ρωσικό έδαφος και διέσχισαν το Τα βουνά Σαγιάν, έχοντας διανύσει συνολικά περίπου 1000 χλμ. (12) Οι λεπτομέρειες της παραμονής των αποσπασμάτων στη Μογγολία είναι ελάχιστα γνωστές, αλλά σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, στις τάξεις τους υπήρχαν και Μογγόλοι (13).



Ο Kalandarishivi και το απόσπασμά του



Τον Μάρτιο του 1919, ο αναρχικός του Buryat, Pavel Sergeyevich Baltakhinov (1900 - 1920) κρυβόταν στη Μογγολία (στην περιοχή Khathyl) από την αδελφή του. Ως φοιτητής Θεολογίας στο Ιρκούτσκ, ήταν το 1917-1918 μέλος της ομάδας αναρχικών κομμουνιστών του Ιρκούτσκ και της ενωμένης αριστερής ομάδας Buryat του Ιρκούτσκ. Διέδωσε την αναρχική και αντι-κολτσακική προπαγάνδα, συμμετείχε στην υπόγεια ομάδα των «κόκκινων» και αναγκάστηκε να φύγει από το Ιρκούτσκ για να αποφύγει τη σύλληψη. Τον Αύγουστο του 1919, ο Baltakhinov επέστρεψε στη Ρωσία, εντάχθηκε στους αντάρτες του Kalandarishvili και στις αρχές του 1920 ηγήθηκε του «Πρώτου Αντάρτικου Μπουριάτ» (14), που αριθμούσε 50-60 άτομα (15). Σύμφωνα με τον Μογγόλο δημοσιογράφο C. Munkhbayar, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μογγολία, ο Baltakhinov ηγήθηκε της αναρχικής αγκιτάτσιας μεταξύ των Μογγόλων και αρκετοί άνθρωποι πήγαν μαζί του στη Ρωσία (16). Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί το απόσπασμα Baltakhinov ως αναρχικό, επειδή σχηματίστηκε με τη συμμετοχή της τοπικής οργάνωσης του RCP (B) (17). Το 1920 - 1921, ο Baltakhinov, ο Kalandarishivi και αρκετοί άλλοι αναρχικοί εντάχθηκαν στο μπολσεβίκο κόμμα.



Ο Baltakhinov



Αναρχικοί και Σοσιαλεπαναστάτες Μαξιμαλιστές (ενεργώντας μαζί με τους Αριστερούς Εσέρους) πολέμησαν στον αντάρτικο στρατό υπό τη διοίκηση του A.D. Kravchenko και της P.E. Shchetinkin που ήταν κοντά στους Αριστερούς Εσέρους εκείνη την εποχή. Αυτός ο στρατός μετακόμισε στην Τούβα μετά την ήττα της κομματικής δημοκρατίας Stepno-Badzheyskaya τον Ιούλιο του 1919, νίκησε τα "λευκά" αποσπάσματα και κήρυξε εκεί την αποκατάσταση της σοβιετικής εξουσίας (18). Οι παρτιζάνοι βρίσκονταν στην Τούβα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1919, όταν εξαπέλυσαν επίθεση κατά της πόλης Μινουσίνσκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έως και 500 Ρώσοι και Τουβανοί (19) εντάχθηκαν στον στρατό τους, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους μελλοντικούς ακτιβιστές του κινήματος Arat.



Ο «Λευκός» Στρατηγός Ungern-Sternberg, τα στρατεύματα του οποίου έλεγχαν τη Μογγολική πρωτεύουσα Urga από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 1921, είδε ως κύριους εχθρούς τους επαναστάτες, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, αναρχικούς και Εβραίους που, όπως ισχυρίστηκε, είχαν καταστρέψει την κουλτούρα της Δύσης και τώρα απειλούσαν τους πολιτισμούς της Ανατολής (20). Ως αποτέλεσμα του πογκρόμ και των εκτελέσεων που οργάνωσε, δεκάδες αριστεροί ακτιβιστές της ρωσικής αποικίας και Εβραίοι δολοφονήθηκαν βάναυσα. Ο Ungern είπε στον συγγραφέα A.F. Ossendowski: «Γιατί οι Αμερικανοι εκτελούν στην ηλεκτρική καρέκλα αναρχικούς που τοποθετούν βόμβες, και δεν μπορώ εγώ να απελευθερώσω τον κόσμο από τους κακοποιούς που έχουν καταπατήσει την ψυχή ενός ανθρώπου; Εγώ, ένας Τεύτονας, απόγονος σταυροφόρων και πειρατές, τιμωρώ με θάνατο τους δολοφόνους» (21).



Το 1921, σύμφωνα με τον Ch. Munkhbayar, οι αναρχικοί από τη Buryatia πολέμησαν στην 22η Ομάδα Ειδικού Σκοπού του Κόκκινου Στρατού του «κόκκινου» διοικητή Κ.Κ. Baikalov (Nekunde), απελευθερώνοντας τη Δυτική Μογγολία από τους «λευκούς» σχηματισμούς (22).



Στο μέλλον, θα υπάρχουν μόνο λίγα ίχνη από την παραμονή των αναρχικών στη Μογγολία. Έτσι, στις αρχές του 1922, έχοντας υποστεί ήττα στις μάχες κατά των «Κόκκινων», ο διοικητής του αποσπάσματος των παρτιζάνων και ένας από τους ηγέτες της Ομοσπονδίας Αναρχικών Αλτάι, I.P. Novosyolov, «απομονώθηκε από τους παρτιζάνους και εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη». Υπάρχει μια εκδοχή ότι πήγε στη Μογγολία και μετά στην Κίνα (23).



Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για τους αναρχικούς που πολέμησαν στη Μογγολία εναντίον και των δύο πλευρών. Έτσι, ο Αμερικανός ταξιδιώτης-φυσιοδίφης Roy Chapman Andrews, μίλησε το 1924 για τον άνθρωπο που προσέλαβε στην Κίνα ως μηχανικό αυτοκινήτων, πηγαίνοντας σε μια αποστολή στη Μογγολία. Ένας άντρας μικρού αναστήματος που μιλούσε μογγολικά, ρωσικά και κινέζικα, μισούσε, σύμφωνα με τον ταξιδιώτη, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτός ο "μικρός αναρχικός" ονειρευόταν να επιστρέψει στη Μογγολία - μια χώρα ελευθερίας και ελεύθερων χώρων, όπου ο καθένας είχε τον δικό του νόμο. Φτάνοντας στην Urga για να αποκτήσει διαβατήρια για τα μέλη της αποστολής, ο Andrews ανακάλυψε ότι το όνομα του μηχανικού αυτοκινήτων του ξεσήκωσε τον Μογγόλο υπουργό Εξωτερικών και Σοβιετικό σύμβουλο. Του είπαν ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου με τον Ungern, ότι αυτός ο άνδρας συνεργάστηκε με αποσπάσματα ανταρτών που επιτέθηκαν τόσο στους «κόκκινους» και στους «λευκούς». Τώρα ο αναρχικός σκόπευε να μπει στη Μογγολία, αν και ήξερε ότι κινδύνευε να πεθάνει. Έχοντας ανακαλύψει από αυτόν ένα φορτίο λαθρεμπορίου και μη θέλοντας να τσακωθεί με την κυβέρνηση της Μογγολίας, ο Andrews το έδωσε στις αρχές. Ωστόσο, την παραμονή του απαγχονισμού, ο αναρχικός κατάφερε να δραπετεύσει από την Urga και να φτάσει στην Κίνα, όπου εγκαταστάθηκε στο Kalgan (24).



Τα νέα καθεστώτα που ιδρύθηκαν στη Μογγολία και στην Tuva μετά την ήττα των «λευκών» το 1921 ήταν ουσιαστικά ένα είδος συνασπισμού μεταξύ των ριζοσπαστών που συνεργάζονταν με τους Μπολσεβίκους και των εθνικιστικών στοιχείων της παλιάς αριστοκρατίας. Οι υπάρχουσες κοινωνικές και περιουσιακές σχέσεις στην αρχή υποβλήθηκαν μόνο σε σταδιακές, μάλλον αργές αλλαγές. Στη Μογγολία, στις αρχές της δεκαετίας του 1920, υπήρξαν περιπτώσεις διαμαρτυριών των Αρατών (Arats) κατά της αυθαιρεσίας των ευγενών (25), αλλά το οργανωμένο αντιπολιτευτικό κίνημα «στα αριστερά» δεν εμφανίστηκε.



Ορισμένες διαθέσεις αριστερού ριζοσπαστισμού υπήρχαν στις αρχές της δεκαετίας του 1920 στην Επαναστατική Ένωση Νεολαίας της Μογγολίας, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1921 και ονομαζόταν μέχρι το 1922 «Ένωση Επαναστατικής Νεολαίας για την Κατάργηση της Δουλοπαροικίας» (26). Η Ένωση Νέων ζήτησε τη δημιουργία ενός κοινωνικού συστήματος στο οποίο δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των ευγενών και των εργαζομένων και «όλοι οι νέοι της Μογγολίας» θα προστατεύονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς εκμεταλλευτές. Τα κύρια καθήκοντα της οργάνωσης ήταν η μόρφωση του λαού (συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης του αναλφαβητισμού), η χειραφέτηση των γυναικών και η ελευθερία από τις θρησκευτικές παραδόσεις και προκαταλήψεις (27). Η Ένωση Νεολαίας ιδρύθηκε κατά το πρότυπο της Ρωσικής Κομσομόλ και το 1922 ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ενταχθεί στην Κομμουνιστική Διεθνή Νεολαίας (KIM). Ωστόσο, είναι πιθανό ότι αρχικά πολλά μέλη της Ένωσης δύσκολα κατανοούσαν τις βασικές διαφορές μεταξύ του μπολσεβικισμού και άλλων ριζοσπαστικών αριστερών ρευμάτων. Δεν είναι τυχαίο το ότι ένας από τους ηγέτες της Μογγολικής Ένωσης Νέων, ο Bujannemekh, θυμήθηκε ένα τέτοιο επεισόδιο της συνάντησης του Λένιν με εκπροσώπους στο Συνέδριο των Λαών της Άπω Ανατολής τον Ιανουάριο του 1922, ένα επεισόδιο που του έκανε έντονη εντύπωση: μετά από μια συνομιλία με τον Σοβιετικό ηγέτη, ένας Ιάπωνας αναρχικός ανακοίνωσε δυνατά: «Από εδώ και πέρα, παρατάω τις προηγούμενες απόψεις μου και γίνομαι κομμουνιστής» (28).



Η Επαναστατική Ένωση Νέων επέκρινε την πολύ αργή και αναποφάσιστη εφαρμογή των κοινωνικών μετασχηματισμών στη Μογγολία. Σε ένα από τα ντοκουμέντα της σημειωνόταν ότι στη χώρα «πολλά πράγματα παραμένουν όπως πριν: οι πρίγκιπες καταπιέζουν, τηρούν την παλιά τάξη, αγνοούν την κατάσταση του λαού, καθοδηγούνται από τα κληρονομικά δικαιώματα και αντιστέκονται στη λαϊκή κυβέρνηση». Η Ένωση τάχθηκε κατά των παραχωρήσεων προς τους ευγενείς, για την εγκαθίδρυση της σοβιετικής εξουσίας και δεν ήθελε να υποταχθεί στο κυβερνών Λαϊκό Κόμμα της Μογγολίας, συχνά μπαίνοντας σε συγκρούσεις με την ηγεσία του κόμματος (29). Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι διάφορες παρατάξεις του κόμματος είχαν υποστηρικτές τους στην Ένωση Νέων.



Τον Δεκέμβρη του 1921, μια τέτοια σύγκρουση λίγο έλειψε να μετατραπεί σε ένοπλη σύρραξη. Ο πρωθυπουργός της μογγολικής κυβέρνησης, D. Bodo, δυσαρεστημένος με την ανεξαρτητοποίηση της επαναστατικής ένωσης νεολαίας από το κόμμα, υποστήριξε την ομιλία ορισμένων μελών του κόμματος στο Προσωρινό Χουράλ Khural με την έκκληση να περιοριστεί η ένωση, η οποία «έχει μπει στο μονοπάτι της άναρχης εξέγερσης». Σε απάντηση, η Ένωση Νέων εστειλε τελεσίγραφο στην Κεντρική Επιτροπή του Λαϊκού Κόμματος ζητώντας την απομάκρυνση και την τιμωρία όσων αντιτάχθηκαν. Ο Bodo σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής κατηγόρησε την Ένωση Νέων για «αναρχία» και «απαίτησε ακραία μέτρα για να την περιορίσει». Στο διπλανό δωμάτιο, περίπου 100 ένοπλα μέλη της Ένωσης Νέων συνεδρίαζαν και η σύγκρουση φαινόταν επικείμενη, αλλά την τελευταία στιγμή η σύγκρουση αποτράπηκε από τον αναπληρωτή Σοβιετικό πρέσβη A.Ya. Okhtin και ο λαϊκιστής Buryat Μπουριάτ E.-D. Rinchino, ο οποίος ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες της Κομιντέρν και ηγήθηκε του Επαναστατικού Στρατιωτικού Συμβουλίου της Μογγολίας (30).



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Κομιντέρν έπαιζε το παιχνίδι της στη Μογγολία, προσδοκώντας ότι το Λαϊκό Κόμμα, που ήταν ετερογενές στη σύνθεση και τις ιδέες του, θα διαλυθεί σταδιακά, και επομένως θα ήταν απαραίτητο να ενισχυθούν οι φιλικές φράξιες σε αυτό και ταυτόχρονα να κρατήσει την Ένωση Νέων χωρίς τον έλεγχο του κόμματος για ένα διάστημα. Ο επικεφαλής της Γραμματείας της Άπω Ανατολής της Κομιντέρν, B.Z. Shumyatsky, έδωσε εντολή στον Rinchino τον Οκτώβρη του 1921 να αναπτύξει τις τακτικές της Ένωσης Νέων «με την έννοια της εγκαθίδρυσης της ανεξαρτησίας από τη λαϊκή επαναστατική κυβέρνηση και της δημιουργίας πρακτικών επαφών με το Λαϊκό Επαναστατικό Κόμμα. Η ένωση δεν πρέπει να εισέλθει στο όργανο της εξουσίας ως μια ένωση, γιατί διαφορετικά η ριζοσπαστική της ουσία θα διαστρεβλωθεί και θα γίνει ένα απλό παράρτημα του Λαϊκού Επαναστατικού Κόμματος... Όχι, η επαναστατική ένωση πρέπει να διατηρηθεί για να αναπτυχθεί σε βάθος... Για να μην εισαχθεί στους νέους και, αναμφίβολα επαναστατική οργάνωση του σωματείου, το ένζυμο της αποσύνθεσης, που αργά ή γρήγορα θα είναι επικείμενο στο Λαϊκό Επαναστατικό Κόμμα, γι' αυτό προτείνω μόνο την επαφή, μόνο την προσωπική συμμετοχή των μελών της επαναστατικής ένωσης στο έργο του επαναστατική κυβέρνηση του λαού, αλλά όχι περισσότερο, πράγμα που σημαίνει ότι το σωματείο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στις πράξεις και την κριτική του, εκτός από έναν υπολογισμό tion: να αποδεχόμαστε και να υποστηρίζουμε μετά από κριτική, ως το λιγότερο κακό, την «μισογυνία» των δραστηριοτήτων της λαϊκής επαναστατικής κυβέρνησης...» (31). Μόνο μετά από έναν σκληρό αγώνα στο Λαϊκό (Λαϊκό Επαναστατικό) Κόμμα της Μογγολίας το 1922-1924 και την «μπολσεβικοποίηση» του, η Κομιντέρν ενέκρινε την υποταγή της Ένωσης Νέων στο κόμμα.



Τα γεγονότα στην Τούβα εξελίχθηκαν με άλλο τρόπο. Αν και η δημιουργία του Λαϊκού Επαναστατικού Κόμματος Τουβάν (TPRP) το 1921-1922 ξεκίνησε από την Κομιντέρν και τους Ρώσους Μπολσεβίκους, η νέα οργάνωση ήταν επίσης ασταθής και από πολλές απόψεις ένας τεχνητός συνασπισμός της αριστοκρατίας του Τουβάν και των ακτιβιστών του Arat που εργάζονταν. στενά με τους «κόκκινους» παρτιζάνους. Η πραγματική πολιτική εξουσία παρέμεινε στα χέρια των εκπροσώπων των ευγενών, οι οποίοι δεν επέτρεψαν στους Άρατς να κρατήσουν και κομματικές θέσεις, επικαλούμενοι το γεγονός ότι οι ημιγράμματοι από τις «κατώτερες τάξεις» απλώς δεν έχουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία για να ασκήσουν κυβερνητικές υποθέσεις. Οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, στην ουσία, δεν πραγματοποιήθηκαν.



Ένα χρόνο μετά το πρώτο συνέδριο του TPRP, η κυβέρνηση αποφάσισε τον Μάρτη του 1923 να διαλύσει την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος γενικά, δηλώνοντας ότι η οργάνωση ήταν αδρανής και απαιτούσε μόνο επιπλέον έξοδα. Ωστόσο, με την επιμονή των Ρώσων Μπολσεβίκων και των ακτιβιστών του Αράτ τον Ιούλιο του 1923, συγκεντρώθηκε το 2ο Συνέδριο του Λαϊκού Επαναστατικού Κόμματος, η ισορροπία δυνάμεων στο οποίο ήταν ήδη διαφορετική. Οι συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ της κατάργησης όλων των φεουδαρχικών τίτλων και προνομίων, καθώς και ενός συστήματος συλλογικής αμοιβαίας ευθύνης για την εκτέλεση καθηκόντων και την πληρωμή φόρων. Ψήφισαν τη συμμετοχή όλων των μελών του κόμματος στη δημόσια και πολιτική ζωή, τη φορολόγηση των πλουσίων και εύπορων στρωμάτων του πληθυσμού και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής για τους φτωχούς. Ο ακτιβιστής Arat Oyun Kursedi εξελέγη πρόεδρος του κόμματος. Πολέμησε το 1919 στον αντάρτικο στρατό των Kravchenko και Shchetinkin. Αν και η κυβέρνηση συνέχισε να ηγείται από ευγενείς, ένας άλλος ακτιβιστής του Αράτ ο Ντάνζιν, έγινε αντιπρόεδρος του κόμματος και διορίστηκε έφορος της κυβέρνησης (32). Ωστόσο, οι άρχουσες ελίτ δεν σκόπευαν να παραιτηθούν από την εξουσία. Συνέχισαν να παραβιάζουν τα συμφέροντα των Αράτων στη χρήση γης, τη φορολογία και το εμπόριο, να κοροϊδεύουν την αυθαιρεσία και την ταπείνωση κατά των απλών ανθρώπων και να ασκούν σωματική τιμωρία. Προώθησαν επιδεικτικά τη λαμαϊστική θρησκεία και τη διατήρηση των παραδοσιακών εθίμων και κανόνων.



Το φθινόπωρο του 1923, με την υποστήριξη του Danzyn, μια ομάδα Arats άρχισε να οπλίζεται ενάντια στους ευγενείς, τους γραφειοκράτες και τους πλούσιους. Δημιούργησαν μια οργάνωση με την ονομασία «The Part of a Clenched Fist» («Chuduruk Nam»). Αυτή η κίνηση παραμένει πρακτικά ανεξερεύνητη. Τα έργα που γράφτηκαν στη Σοβιετική περίοδο χαρακτήριζαν την «Chuduruk Nam» ως μια «αναρχική ομάδα» (33), μικρή σε σύνθεση και χωρίς σημαντική υποστήριξη από τον πληθυσμό. Το γεγονός ότι ο ελάχιστα μαθημένος Άρατς, που δεν είχε ούτε πρόσβαση στην αναρχική λογοτεχνία ούτε επαφές με αναρχικούς ακτιβιστές, μπορούσε πραγματικά να είναι εξοικειωμένος με τις ιδέες του αναρχισμού, εγείρει αμφιβολίες. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορούμε πιθανώς να μιλήσουμε για αυθόρμητο αναρχισμό και εξισωτισμό του «Chuduruk Nam», το οποίο, ωστόσο, γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα. Ο σύγχρονος ερευνητής του πολιτισμού του Τουβάν Β B.A. Myshlyavtsev πιστεύει ότι "η καταστροφή των πλουσίων και η σταδιακή εξομάλυνση της ιδιοκτησιακής ανισότητας δεν έγιναν αντιληπτές από την πλειοψηφία του πληθυσμού ως τραγωδία. Αντίθετα, υπήρξε μια ενσάρκωση του ιδεώδους της ισότητας", το οποίο βρήκε «συμμόρφωση στην παραδοσιακές αντιλήψεις του λαού για τη δικαιοσύνη». «Τα πιο ενδιαφέροντα από αυτή την έννοια είναι τα «ακροαριστερά «λαϊκά κινήματα, για παράδειγμα «Chuduruk Nam», «Κόμμα της Γροθιάς» από την εποχή της επανάστασης της δεκαετίας του 1920» (34).



Από όσο μπορούμε να κρίνουμε, το «Chuduruk Nam» ήταν ένας ένοπλος σχηματισμός, η αποστολή του οποίου ήταν να προστατεύει τους Άρατς και τους φτωχούς από την αυθαιρεσία των ευγενών, των αξιωματούχων και των πλούσιων κτηνοτρόφων. Σοβιετικοί συγγραφείς το κατηγόρησαν για «ανομία», αρπαγή βοοειδών από τον πληθυσμό, ξυλοδαρμούς, όργια και βία κατά των γυναικών (35). Μάλιστα, οι διμοιρίτες κατάσχεσαν βοοειδή και περιουσίες πλουσίων και τιμώρησαν αυθαιρεσίες αξιωματούχων. Όσο για τις γυναίκες και τα κορίτσια, πρόκειται για τη διεξαγωγή ανοιχτών συναντήσεων με το σύνθημα «Open Face», όπου οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονταν να συζητούν ελεύθερα στενά ζητήματα («η αγάπη, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών σχέσεων, πρέπει να είναι ελεύθερη»), πείθοντας να κόψουν μακριά μαλλιά. Στην καταπολέμηση των ανθυγιεινών συνθηκών και των θρησκευτικών προκαταλήψεων, τα παλιά ρούχα καταστράφηκαν και εξηγήθηκαν οι κανόνες υγιεινής (36). Φυσικά, εκπρόσωποι των ευγενών, των πλουσίων στρωμάτων και των αρχών χαρακτήρισαν όλες αυτές τις ενέργειες ως αυθαιρεσίες και ληστείες. Με μια πιο ισορροπημένη εξέταση, μπορούν να αξιολογηθούν ως εκδήλωση οξείας κοινωνικής σύγκρουσης.



Ο λόγος για την αντεπίθεση στο κίνημα του Αράτ από την άρχουσα ελίτ ήταν τα γεγονότα που συνδέονται με τη λεγόμενη ανταρσία του Khamchik στα ανατολικά της χώρας τον Μάρτιο του 1924. Ο Lama Sumunak στάθηκε επικεφαλής της εξέγερσης, υποστηριζόμενος από την τοπική αριστοκρατία και οι κληρικοί. Ένας από τους λόγους της ανταρσίας ήταν μια φήμη ότι η κυβέρνηση σκόπευε να αναγκάσει τις γυναίκες να έχουν κοντά μαλλιά (37). Οι αντάρτες ζήτησαν από την Τούβα να προσχωρήσει στη Μογγολία (38), ελπίζοντας προφανώς ότι θα ήταν ευκολότερο να διατηρηθούν στοιχεία του παραδοσιακού τρόπου στο πλαίσιο της Μογγολίας και να αντισταθούν στην σοβιετική πίεση. Ακόμη και ο πρωθυπουργός πρίγκιπας Buyan-Badyrgy ήταν ύποπτος για κρυφή συμπάθεια προς τους αντάρτες, ή τουλάχιστον τις φιλομογγολικές φιλοδοξίες τους. Η Μογγολία δήλωσε ότι υποστήριξε το κίνημα, αλλά η Σοβιετική Ένωση παρενέβη, εξασφαλίζοντας το status quo (39). Το καλοκαίρι του 1924, η εξέγερση καταπνίγηκε από το κυβερνητικό απόσπασμα και τις εθελοντικές ομάδες Αράτ. Ο ίδιος ο Kursedi έπαιξε ενεργό ρόλο στην καταστολή της εξέγερσης.



Οι άρχουσες ελίτ της Τούβα κατηγόρησαν τους ριζοσπάστες του Αράτ για την κατάσταση. Ανακοίνωσαν ότι αυτές οι ενέργειες συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης, ότι η ανομία του «Chuduruk Nam» φέρεται να προκάλεσε δυσαρέσκεια και ο Kursedi δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα άκρα και έδειξε ανομία καταπνίγοντας την εξέγερση. Ως αποτέλεσμα, το Τρίτο Συνέδριο του TPRP τον Αύγουστο του 1924 έληξε με την πλήρη ήττα των ριζοσπαστών και την καταδίκη του «Chuduruk Nam». Ο Kursedi στερήθηκε τη θέση του προέδρου του κόμματος και ο Danzyn δεν εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή και απομακρύνθηκε από όλες τις θέσεις (40). Αποφασίστηκε ο αφοπλισμός των αποσπασμάτων του Αράτ.



Ωστόσο, ο Danzyn και ο «Chuduruk Nam» δεν υπάκουσαν στις αποφάσεις που ελήφθησαν. Όπως προκύπτει από τα απομνημονεύματα του Τουβάν και των Σοβιετικών κομματικών και κρατικών προσωπικοτήτων, ο Σ.Κ. Ο Τόκα, ο οποίος συμμετείχε στην καταστολή του «Κόμματος της γροθιάς», το φθινόπωρο του 1924 το απόσπασμα του Τσουντουρούκ συγκεντρώθηκε στο παραδοσιακό προπύργιο των ριζοσπαστών: στον ποταμό Έλεγκεστ, στο Ούλουγκ-Αλακ, στο Τσάργι-Μπάρυ και Tyttyg-Aryg, όπου παρείχαν υποστήριξη και συνέχισαν τη δήμευση βοοειδών και την απαλλοτρίωση. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1924, βρίσκονταν στην κοιλάδα του Ulug-Khem (το Άνω Yenisei), πάνω από το Ust-Elegest, περιχαρακωμένο στο νησί Tyttyg-Aryg. Οι δυνάμεις των κυβερνητικών στρατιωτών τους περικύκλωσαν, τους ανάγκασαν να παραδοθούν και να αφοπλιστούν (41). Το ριζοσπαστικό κίνημα Arat στην Τούβα τέθηκε τέλος.



Σημειώσεις-Παραπομπές:



(1) Даревская Е.М. Политические ссыльные Сибири в Монголии // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г. Выпуск 2. Иркутск, 1974. С.122; Лузянин С.Г. Россия – Монголия – Китай в первой половине ХХ века. Политические взаимоотношения в 1911 – 1946. Москва, 2003. С.99.

(2) Μία από τις πρώτες αναρχικές ομάδες στην περιοχή Transbaikal ήταν η ομάδα Chita γύρω από τον πρώην κατάδικο N. Cohn, η οποία δημιουργήθηκε την άνοιξη του 1906. Μετά την ένωσή της τον Ιούλιο του 1906 με την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών (Z. Berman), που ήταν κοντά στον αναρχισμό, και με άλλα πρώην μέλη σοσιαλεπαναστατικών και σοσιαλδημοκρατικών οργανώσεων, ιδρύθηκε η «Τρανμπαϊκαλική Ομοσπονδία Ομάδων Ένοπλης Λαϊκής Εξέγερσης». Υπήρχαν επίσης η ομάδα των αναρχικών ατομικιστών της Σιβηρίας (1908), η ομάδα κομμουνιστών αναρχικών Chita (που ιδρύθηκε το 1909, διατηρούσε δεσμούς με τους αναρχικούς του Χαρμπίν), μια ομάδα νεαρών φοιτητών με επικεφαλής τον αναρχοσυνδικαλιστή Ι.Κ. Roitman, στο Verkhneudinsk (1910 - 1911), όπου το 1914 ο αναρχικός I.M. Gordon έφτασε από το Tulun για την οργάνωση μιας στρατιωτικής ομάδας και ενός τυπογραφείου. Βλέπε: Штырбул А.А. Анархистское движение в Сибири в 1-й четверти ХХ века: Antigosudarstvennый бунт и негосударственная самоорганизация трудящихся: Теория и πρακτική. Κεφάλαιο 1. (1900-1918). Омск, 1996. С.81, 84, 88-91; Ιστορία Μπουριάτιι. Том.III. ХХ – XXI вв. Улан-Удэ, 2011. С.23–24. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναρχική επιρροή παρέμεινε στην Transbaikalia μέχρι το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1920. Έτσι, στην έκθεση της OGPU για τον Φεβρουάριο του 1926, σημειώθηκε μια έντονη αναταραχή των αναρχικών στο εργοστάσιο γυαλιού Verkhneudinsk. Βλέπε: "Совершенно секретно": Лубянка Сталину о положении в стране (1922 – 1934). Том 4. 1926 год. Москва, 2001. С.114.

(3) Ермаков В.Д. Российский анархизм и анархисты (вторая половина ХIХ века - конец ХХ веков). Санкт-Петербург, 1996. С.121–122; Штырбул А.А. Анархистское движение в Сибири в 1-й четверти ХХ века: Антигосударственный бунт и негосударственная самоорганизация трудящихся: Теория и практика. Часть 2. (1918-1925). Омск, 1996. С.5-7; Познанский В.С. Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией в 1917 – 1918 гг. Новосибирск, 1973. С.144–145.

(4) Белов Е.А. Россия и Монголия (1911 – 1919). Москва, 1999. С. 175.

5) Το απόσπασμα του Kalandarishvili άρχισε να συγκροτείται τον Φεβρουάριο του 1918. Ονομάστηκε 1st Irkutsk ξεχωριστό τμήμα ιππικού κομμουνιστών αναρχικών (Βλ.: Кожевин В.Е. Легендарный партизан Сибири. Улан-Удэ, 1987. 1st. Μεραρχία Ιππικού Ιρκούτσκ Αναρχικών-Κομμουνιστών-Διεθνιστών» (ό.π., Γ. 50). Τον Ιούλιο του 1918, το απόσπασμα μετονομάστηκε σε 1η Διεθνή Μεραρχία Ιππικού. Μετά την αναδιοργάνωση των στρατευμάτων του Centrosibir, από τα τέλη Ιουλίου 1918 ήταν μέρος της 3ης Σοβιετικής Μεραρχίας Verkhneudinsk του 2ου Σοβιετικού Σώματος (2ο Σοσιαλιστικό Σώμα Τυφεκίων Σιβηρίας) του Μετώπου της Βαϊκάλης. Διοικητής της μεραρχίας ήταν ο Καλανταρισβίλι. Με την κατάρρευση του Μετώπου της Βαϊκάλης τον Αύγουστο του 1918, η Τρίτη Σοβιετική Μεραρχία Verkhneudinsk αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά του Μετώπου Troitskosavsk, διοικητής του οποίου ήταν ο Kalandarishvili.

(6) Ο αναρχικός-κομμουνιστής Tretyakov εξέτιε ποινή σκληρών καταναγκαστικών έργων στο Algachi και στο Gorny Zerentui, τότε σε έναν οικισμό στην περιοχή Yakutsk, από όπου διέφυγε. Το 1917 ήταν μέλος της Ένωσης Ενωμένων Αναρχικών Tomsk και ένας από τους οργανωτές της εργατικής Κόκκινης Φρουράς στο Cheremkhovo. Από τον Μάρτιο του 1918, διοικούσε ένα απόσπασμα των ερυθρών φρουρών Cherimkhovo στην περιοχή Transbaikal. Τον Απρίλιο του 1918, συνελήφθη με εντολή του Centrosibir, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και έγινε διοικητής ενός αναρχικού αποσπάσματος της Ερυθράς Φρουράς στο μέτωπο της Dauria. Από τα τέλη Ιουλίου 1918 το απόσπασμα του Tretyakov εντάχθηκε στα σοβιετικά στρατεύματα του μετώπου Troitskosavsk. Στα τέλη του 1918 ο Tretyakov έκανε παράνομη εργασία στο Krasnoyarsk, συνελήφθη από τους Λευκούς Φρουρούς και στις 19 Ιουλίου 1919 εκτελέσθηκε από αυτούς ως όμηρος.

(7) Кожевин В.Е. Op.cit. С. 60-61.

(8) οππ. С.63.

(9) А.М. Нашествие "красных" из Монголии // Свободная Сибирь. Красноярск, 1918. № 125 (337), 17 (4) октября. С.4.

(10) Όσον αφορά τον αριθμό των ερυθρών ανταρτών που συμμετείχαν στην εκστρατεία στη Μογγολία, παρουσιάζονται ορισμένα αντιφατικά στοιχεία στην επιστημονική βιβλιογραφία. Έτσι, ο σοβιετικός ιστορικός M.A.Gudoshnikov ,ισχυρίστηκε ότι «περίπου τρεις χιλιάδες άνθρωποι υποχώρησαν» (Гудошников М.А. Очерки по истории гражданской войны в Сибири. Иркутск, 1959. С.103). Ο ιστορικός Β.Ε. Ο Kozhevin συμφωνεί εν μέρει με αυτήν την άποψη: γράφει ότι «χιλιάδες άνθρωποι πήγαν στην εκστρατεία. Υπήρχαν 1.500 μαχητές μόνο από το απόσπασμα του Kalandarishvili που πήγαν προς τα δυτικά» (Кожевин В.Е. Op.cit. С. 52.) Ωστόσο, σε μια από τις άλλες δημοσιεύσεις, ο ίδιος συγγραφέας διευκρίνισε ότι «ο Kalandarishvili ηγήθηκε της θρυλικής εκστρατείας πολλών αποσπασμάτων των Ερυθρών Φρουρών (με συνολικό αριθμό πάνω από 1500 άτομα)» (Кожевин В. К 100-летию со дня рождения Нестора Александровичарока Каландаришвил. , факты, находки // Военно-исторический журнал. 1976. №6. С.119). Τα ίδια στοιχεία δίνει και ο Ρώσος ιστορικός Π.Α. Novikov, ο οποίος πιστεύει ότι «ο πιο πιθανός αριθμός είναι 1500 άτομα» (Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. Москва, 2005. С.155).

(11) А.М. Нашествие "красных" из Монголии...

(12) Δες: Кожевин В.Е. Легендарный партизан... С.63; Новиков П.А. Op.cit. С.82, 155.

(13) Έτσι, ο ίδιος ο Kalandarishvili είπε στον συγγραφέα I.M. Novokshonov για έναν Μογγόλο παρτιζάνο (αργότερα συνελήφθη από τον λαό του Kolchak), ο οποίος ήταν άμεσος απόγονος του Τζένγκις Χαν (Genghis Khan). Υπό την επίδραση αυτής της ιστορίας, ο Novokshonov έγραψε το μυθιστόρημα «Ο απόγονος του Τζένγκις Χαν», το οποίο μιλά για τον Μογγόλο νεαρό άνδρα που εντάχθηκε στο απόσπασμα του Kalandarishvili, επηρεασμένος από τις ιστορίες του διοικητή για μια νέα, ελεύθερη ζωή. Βασισμένος στην ιστορία το 1928, ο σκηνοθέτης V. Pudovkin γύρισε την ομώνυμη ταινία. Βλέπε: Семёнов А. В творческом содружестве // Байкал. 1980. №4. С.144.

(14) See: Канев С.Н. Октябрьская революция и крах анархизма. Москва, 1974. С. 382; Егунов Н.П. Павел Балтахинов. Иркутск, 1979; Ермаков В.Д. Op.cit. С.165; Басаев С. Мог бы стать священником // Газета РБ – Интернет-газета Республики Бурятия – http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-301042/

(15) Улицы Улан-Удэ – памятники истории: словарь-справочник. Улан-Удэ, 2010. С.25.

(16) Мөнхбаяр Ч. Буриад Балтахинов Ар Монголд анархист үзлийг дэлгэрүүлж явжээ – http://moenhbayar.blogspot.ru/2011/04/blog-post_5156.html

(17) Очерки истории Бурятской организации КПСС. ‎Улан-Удэ, 1970. С. 94.

(18) Мармышев А.В., Елисеенко А.Г. Гражданская война в Енисейской губернии. Красноярск, 2008. С.165–168, 174–179.

(19) Аранчын Ю.Л. Исторический путь тувинского народа к социализму. Новосибирск, 1982. С.80.

(20) Белов Е.А. Барон Унгерн фон Штернберн: биография, идеология, военные походы, 1920 – 1921. Москва, 2003. С.106.

(21) Соколов Б.В. Барон Унгерн: Черный всадник. Москва, 2006 – http://www.litmir.co/br/?b=135556&p=40

(22) Мөнхбаяр Ч. Буриад Балтахинов…

(23) Штырбул А.А. Op.cit. С.127.

(24) The Lure of Mongolia όπως περιγράφεται από τον Roy Chapman Andrews στη συνέντευξη // The Scarsdale Inquirer. 1.03.1924. Νο. 14. Р.1, 4.

(25) История Монгольской Народной Республики. Издание 3. Москва, 1983. С.341–342.

(26) See: Матвеева Г.С. Монгольский революционный союз молодежи: история и современность. 1983. С.21.

(27) Carr E.H. A History of Soviet Russia. Vol.7. Socialism in One Country 1924 – 1926. New York, 1964. P.810.

(28) В.И. Ленин и литература зарубежного Востока. Сборник статей. Москва, 1971. С.117. Αυτός ο Ιάπωνας αναρχικός Yoshida Hajime αρνήθηκε τη μετάβασή του στις θέσεις της Κομιντέρν μετά την επιστροφή του στην Ιαπωνία.

(29) Далин С.А. Китайские мемуары. 1921–1927. Москва, 1982. С.63–64.

(30) Элбек-Доржи Ринчино о Монголи. Εκλογή εργασιών. Улан-Удэ, 1998. С.58.

(31) Письмо Б.З. Шумяцкого Э. Ринчино с рекомендациями по проведению революционной работы в Монголии по линии Нарревпартии и ревсоюза молодежи в подготовке кадров из простых монголов // Базаров Б.В., Жабаева Л.Б. Бурятские национальные демократы и общественно-политическая мысль монгольских народов в первой трети ХХ века. Улан-Удэ, 2008. С.304–305.

(32) Аранчын Ю.Л. Op.cit. С.98–104.

(33) История Тувы в 2-х томах. Том 2. Москва, 1964. С.108; Очерки истории тувинской организации КПСС. Кызыл, 1975. С.47.

(34) Мышлявцев Б.А. Нормативная культура тувинцев (конец ХХ – начало ХХI века) – http://samlib.ru/m/myshljawcew_boris_aleksandrowich/tuva-1.shtml

(35) Аранчын Ю.Л. Op.cit. С.109.

(36) Για το "Open Face" βλέπε: Кисель В.А. Поездка за красной солью. Погребальные обряды Тувы XVIII – начало XXI в. Санкт-Петербург, 2009. С.57.

(37) οππ. С. 55.

(38) Москаленко Н.П. Этнополитическая история Тувы в ХХ веке. Москва, 2005. С.98–103.

(39) Моллеров Н.М. Советско-китайский договор 1924 года (Итоги Кызылской Тройственной конференции) // Документ. Архив. История. Современность. Выпуск 5. Екатеринбург, 2005. С. 162–167.

(40) История Тувы. Том 2. С.111.

(41) Тока С.К. Слово арата. Книга 2. Часть 3. Глава 6. Партия чудурук



*Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε το 2015 στα ρωσικά εδώ: http://www.aitrus.info/node/4423 Η αγγλική μετάφραση δημοσιεύτηκε εδώ: https://libcom.org/article/v-damier-k-limanov-anarchists-and-left-radicals-mongolia-and-tuva-1910s-1920s Ελληνική μετάφραση: Ούτε Θεός Ούτε Αφέντης. Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in