Ο Edgard Leuenroth και η απεργία του 1917

Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες του Edgard Leuenroth είτε ως αγωνιστή της εργατικής τάξης είτε ως αναρχικού, γίνεται πάντα αναφορά στη γενική απεργία στο Σάο Πάολο το 1917, η οποία σταμάτησε όλο το εμπόριο και τη βιομηχανία της πόλης. Κάθε φορά που αναφέρεται αυτή η γενική απεργία, το όνομα του Edgard Leuenroth συνδέεται πάντα στενά με τα γεγονότα αυτά. Ο λόγος για τη στενή αυτή σύνδεση είναι ότι θεωρήθηκε ως ο μοναδικός υπεύθυνος για την απεργία αυτή, η οποία προκάλεσε πανικό στους εργοδότες και στο ίδιο το Κράτος. Απαντώντας σε μια τέτοια αναφορά, ο Edgard Leuenroth έστειλε την ακόλουθη επιστολή στην εφημερίδα “Estado de São Paulo”:



"Έχοντας αναφερθεί ονομαστικά στην ενότητα "Σημειώσεις και πληροφορίες" της εφημερίδας σας στις 2 αυτού του μήνα σχετικά με τη συμμετοχή μου στη γενική απεργία του 1917, θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένος να δημοσιοποιήσω ορισμένες διευκρινίσεις για χάρη της ιστορικής αλήθειας όσον αφορά το περιστατικό που αναφέρθηκε. (...)



Επιτρέψτε μου να πω, πριν από οτιδήποτε άλλο, ότι η γενική απεργία του 1917 δεν μπορεί με κανέναν τρόπο, ανεξάρτητα από το πώς τη βλέπει κανείς, να συγκριθεί με άλλα κινήματα που εκδηλώθηκαν ως εκδηλώσεις του προλεταριάτου.



Σαφώς όχι! Η γενική απεργία του 1917 ήταν ένα αυθόρμητο κίνημα του προλεταριάτου χωρίς άμεση ή έμμεση παρέμβαση από κανέναν. Ήταν μια εκρηκτική διαδήλωση που άρμοζε στην παρατεταμένη βασανιστική περίοδο που βίωνε η εργατική τάξη εκείνη την εποχή.



Το αυξανόμενο κόστος των βασικών αναγκών για τους εργαζόμενους συνδυάστηκε με την ανεπάρκεια των μισθών- οι συνήθεις ευκαιρίες για την προβολή νόμιμων αιτημάτων για ζωτικές βελτιώσεις της κατάστασης περιορίστηκαν από τη συστηματική αντίδραση της αστυνομίας- οι εργατικές οργανώσεις δέχτηκαν ανελέητες επιθέσεις και παρεμποδίστηκαν στο έργο τους -τα αστυνομικά τμήματα γέμισαν ασφυκτικά με εργάτες τα σπίτια των οποίων είχαν επιτεθεί και λεηλατηθεί- η παραμικρή απόπειρα συνάθροισης των εργατών επέσυρε βάναυση πρόκληση από την αστυνομία. Οι πιο μισητές διαδικασίες της αντίδρασης αφέθηκαν ελεύθερες. Το κλίμα μεταξύ των εργαζομένων ήταν κλίμα αβεβαιότητας, αναταραχής και ανησυχίας. Η κατάσταση είχε αρχίσει να γίνεται δυσβάσταχτη.



Η είδηση ότι ένας εργάτης είχε δολοφονηθεί κοντά σε ένα εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στο O Bras εκλήφθηκε ως προσβολή της αξιοπρέπειας του προλεταριάτου. Προκάλεσε ένα βίαιο συναισθηματικό αντίκτυπο που συγκλόνισε τους πάντες σε δράση. Η κηδεία αυτού του θύματος της καταστολής ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές που έγιναν ποτέ μάρτυρες στο Σάο Πάολο. Ξεκινώντας από τη Rua Castano Pinto στη συνοικία O Bras, η πομπή του νεκροταφείου κατέβηκε σαν ανθρώπινη θάλασσα κατά μήκος της Λεωφόρου Rangel Pestana μέχρι την τότε Ladeira de Carmo προς την πόλη, εν μέσω μιας επιβλητικής σιωπής που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας προειδοποίησης. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης ήταν γεμάτοι. Η αστυνομία προσπαθούσε μάταια να μπλοκάρει τις διασταυρώσεις των δρόμων. Τα πλήθη ανάγκασαν το πέρασμα μέσα από τις γραμμές τους και συνέχισαν αποφασισμένα την πορεία τους προς το νεκροταφείο. Οι ομιλίες στο νεκροταφείο άκουγαν τους ομιλητές να καταφέρονται αγανακτισμένοι εναντίον της αντίδρασης.



Κατά την επιστροφή από το νεκροταφείο, ένα μέρος του πλήθους πραγματοποίησε συγκέντρωση στην Praça da Sé- το υπόλοιπο πλήθος διέσχισε το O Bras, μέχρι την οδό Caetano Pinto, όπου, έξω από το σπίτι της οικογένειας του δολοφονημένου εργάτη, πραγματοποιήθηκε άλλη μια συγκέντρωση. Οι ακριβείς λεπτομέρειες είναι ασαφείς, αλλά ο ενθουσιασμός διαπέρασε το πλήθος κοντά στην Λεωφόρο Rangel Pestana. Μια καρότσα με ψωμί δέχτηκε επίθεση. Αυτό το περιστατικό ήταν η σπίθα που πυροδότησε την πυριτιδαποθήκη. Φαίνεται ότι λειτούργησε ως παράδειγμα και ως υποκίνηση για να συμβεί το ίδιο πράγμα σε πολλά σημεία της πόλης. Όλα αυτά εκτυλίχθηκαν με αστραπιαία ταχύτητα, σαν να μεταδιδόταν κάποιο εξαιρετικά αποτελεσματικό μήνυμα σε κάθε τμήμα του πληθυσμού του Σάο Πάολο. Τα εργοστάσια και τα γραφεία άδειασαν καθώς στους δρόμους κατέβηκαν άνθρωποι ενθουσιασμένοι, από και προς κάθε κατεύθυνση. Σημειώθηκαν περαιτέρω επιδρομές, σαν αυτή στο φορτηγό με το ψωμί, σε μαναβικα, καταστήματα τροφίμων και αποθήκες κ.λπ.



Κάθε εργασία στο Σάο Πάολο σταμάτησε, κάθε εργασία έδωσε τη θέση της σε μια λαϊκή αναταραχή χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της πόλης. Τότε επενέβη η αστυνομία. Άρχισαν οι συγκρούσεις με το πλήθος. Υπήρχαν θύματα και από τις δύο πλευρές.



Οι εργάτες δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν για να καταλήξουν σε αποφάσεις. Κάθε συνδικάτο εξέδωσε το δικό του πρόγραμμα αιτημάτων. Τα περισσότερα από αυτά επικαλύπτονταν το ένα με το άλλο. Αλλά η συντονισμένη κοινή δράση για να συμφωνηθεί κάποιος κοινός στόχος αποδείχθηκε αδύνατη εκείνη τη στιγμή λόγω της αδυναμίας διεξαγωγής συνδικαλιστικών συνελεύσεων.



Σε αυτό το σημείο συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προλεταριακής Άμυνας ως αποτέλεσμα μιας μυστικής συνάντησης αγωνιστών από διάφορα συνδικάτα. Δεν συστάθηκε ως ένα ηγετικό όργανο που έδινε οδηγίες. Το καθήκον της θα ήταν να χρησιμεύσει ως όργανο σύνδεσης που θα συντόνιζε τα αιτήματα των ενθουσιασμένων εργαζομένων που στερούνταν τα συνδικάτα τους και τα ομοσπονδιακά τους όργανα. Σύμφωνα με αυτό, η πρώτη κίνηση της Επιτροπής ήταν να συγκεντρώσει τα κοινά αιτήματα όλων των επαγγελματικών κλάδων (που διατυπώνονταν στα δελτία τους) σε ένα ενιαίο πρόγραμμα- τα αιτήματα αυτά είχαν εξεταστεί από τις εργατικές οργανώσεις πριν από την απαγόρευσή τους. Μεταξύ άλλων, τα κοινά αυτά αιτήματα περιλάμβαναν το 8ωρο, αυξήσεις μισθών, μειώσεις ενοικίων, ρύθμιση της γυναικείας και παιδικής εργασίας και βελτιώσεις στους χώρους εργασίας. Το αποκορύφωμα αυτών των αιτημάτων ήταν η διατήρηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και να απελευθερωθούν άμεσα οι φυλακισμένοι εργαζόμενοι. Σε αυτά θα προστίθεντο και τα αιτήματα που αφορούσαν κάθε συγκεκριμένο επάγγελμα. Αν και η αστυνομική επιτήρηση επιβαλλόταν με τον πιο αυστηρό και βίαιο τρόπο, αυτό το πρόγραμμα από την Επιτροπή Προλεταριακής Άμυνας έλαβε τη μέγιστη δυνατή διανομή μεταξύ των απεργών εργατών.



Η κατάσταση γινόταν όλο και πιο σοβαρή με τις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και εργατών. Η Επιτροπή Προλεταριακής Άμυνας κατάφερε να ξεπεράσει κάθε είδους δυσκολίες και πραγματοποίησε βιαστικές συνεδριάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, μερικές φορές σε απόσταση αναπνοής από τα πυρά των όπλων που έπεφταν σε κοντινή απόσταση. Μια συνάντηση των εργατών θεωρείτο ζωτικής σημασίας αν επρόκειτο να βρεθεί κάποια οριστική λύση. Έτσι τέθηκε το ζήτημα μιας γενικής συνέλευσης. Αλλά πώς; Και πού; Πώς θα μπορούσαν να παρακάμψουν το πρόβλημα του αστυνομικού κλοιού; Η αυξανόμενη σοβαρότητα της κατάστασης κατέστησε ωστόσο ένα ουσιαστικό ζήτημα. Οι κίνδυνοι που διέτρεχαν οι εργάτες μετατράπηκαν σε αιματηρή πραγματικότητα με αστυνομικές επιδρομές σε κάθε συνοικία της πόλης, με αμέτρητους εργάτες (που το μόνο τους αδίκημα ήταν ότι είχαν διεκδικήσει το δικαίωμά τους στην επιβίωση) να πέφτουν θύματα της αντίδρασης.



Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε. Η καταλληλότερη τοποθεσία ήταν η συνοικία O Bras της πόλης, όπου είχε ξεκινήσει η απεργία, και πραγματοποιήθηκε μέσα στον τεράστιο παλιό ιππόδρόομο Moóca. Το θέαμα με τον πληθυσμό του Σάο Πάολο που συγκεντρώθηκε εκεί και ανησυχούσε για τη σοβαρή τροπή των γεγονότων δεν περιγράφεται. Από κάθε σημείο της πόλης ρεύματα ανθρώπων κατευθύνονταν μαζικά προς τον χώρο που από καιρό χρησιμοποιούνταν για επιδείξεις επιδεικτικής σπατάλης, σε ένα τμήμα της πόλης που ήταν τυλιγμένο στον καπνό από τα εργοστάσια που μόλις τότε ήταν άδεια από τους εργάτες που τώρα συγκεντρώνονταν εκεί για να διεκδικήσουν το αδιαμφισβήτητο δικαίωμά τους σε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Δεν είναι το κατάλληλο βήμα για να περιγράψω τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε αυτή η συνάντηση. Θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες καταγεγραμμένες διαδηλώσεις στην ιστορία του βραζιλιάνικου προλεταριάτου. Αρκεί να πούμε ότι το τεράστιο πλήθος αποφάσισε ότι η απεργία θα τελείωνε μόνο όταν θα ικανοποιούνταν τα αιτήματά τους, όπως αυτά περιγράφονταν στο πρόγραμμα της Επιτροπής Προλεταριακής Άμυνας. Το τέλος της συγκέντρωσης εμφάνισε τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με την αρχή της. Τα πλήθη παρατάχθηκαν σε μια σειρά από φάλαγγες που διέσχισαν τους δρόμους της πόλης και επέστρεψαν στις συνοικίες τους. Οι πιο επιφανείς αγωνιστές παρέμειναν στο εσωτερικό των αυθόρμητα σχηματισμένων πορειών. Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι είχαν γίνει αρκετές συλλήψεις σε τοποθεσίες μακριά από το σημείο όπου είχε πραγματοποιηθεί η συνάντηση.



Σε αυτό το σημείο έφτασε στην Επιτροπή Προλεταριακής Άμυνας η πληροφορία ότι κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν διατυπώσει την πρόταση για συνάντηση μεταξύ μιας αντιπροσωπείας δημοσιογράφων και της Επιτροπής. Η πρόσκληση διαβιβάστηκε από τη διευθύνουσα συντάκτρια της εφημερίδας “O Combate”, Nereu Rangel Pestana. Η συνάντηση κανονίστηκε. Τα μέλη της Επιτροπής έφτασαν στη συνάντηση με διαβεβαιώσεις ότι δεν θα συλλαμβάνονταν, διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στους δημοσιογράφους από τον πρόεδρο της Πολιτείας. Οι χώροι που επιλέχθηκαν ήταν τα γραφεία σύνταξης της εφημερίδας “O Estado de S. Paulo”, που βρίσκονταν εκείνη την εποχή στην Praça Antonio Prado. Η επιτροπή των δημοσιογράφων αποτελείτο από εκπροσώπους των ημερήσιων εφημερίδων της πόλης και η Επιτροπή Προλεταριακής Άμυνας απαρτιζόταν από τους εξής: Antonio Candeias Duarte (καταστηματάρχη), Francisco Cianci (λιθογράφο), Rodolfo Felipe (πριονιστή), Gigi Damiani (ζωγράφο και διευθυντή της ελευθεριακής εφημερίδας “La Battaglia”), Teodoro Municeli (διευθυντή της σοσιαλιστικής εφημερίδας “Avanti”) και Edgard Leuenroth (διευθυντή της αναρχικής εφημερίδας “A Plebe” και γραμματέα της Επιτροπής).



Στην πρώτη αυτή συνάντηση εξετάστηκε το χρονοδιάγραμμα των αιτημάτων των εργαζομένων που κατέθεσε η Επιτροπή Προλεταριακής Άμυνας, το οποίο η ομάδα των δημοσιογράφων ήταν επιφορτισμένη να διαβιβάσει στην πολιτειακή κυβέρνηση. Η δεύτερη συνάντηση ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της σύλληψης δύο μελών της Επιτροπής Προλεταριακής Άμυνας καθώς έφευγαν από τα γραφεία της σύνταξης μετά την πρώτη συνάντηση. Δεν θα υπήρχε διανυκτέρευση αν οι δύο αυτοί δεν αφήνονταν αμέσως ελεύθεροι. Η απόφαση αυτή μεταβιβάστηκε στον πρόεδρο της Πολιτείας. Αυτή έγινε δεκτή και οι δύο οδηγήθηκαν στα γραφεία της σύνταξης και προχώρησε μια σύντομη συνάντηση, καθώς η κυβέρνηση δεν είχε ακόμη παραδώσει τη δική της απόφαση.



Η απόφαση για την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων μεταβιβάστηκε μέσω της Επιτροπής Δημοσιογράφων, με το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της απεργίας είχαν ήδη αφεθεί ελεύθεροι. Έγιναν συγκεντρώσεις των εργαζομένων σε διάφορες περιοχές της πόλης και αποφασίστηκε η άμεση επιστροφή στην εργασία, η οποία άρχισε την επόμενη ημέρα. Οι εργασίες ξανάρχισαν στο Σάο Πάολο. Η πόλη επέστρεψε στην κανονικότητα, με μόνο μια παρατεταμένη ανάμνηση των θυμάτων που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια σε πένθος.



Λίγο καιρό μετά από αυτό, μπήκα στη φυλακή. Έτσι ξεκίνησε η οδύσσειά μου μέσα από τα αστυνομικά τμήματα, με σκοπό να αποφύγω τις διαταγές "habeas corpus" που παρουσιάστηκαν όταν μεταφέρθηκα στη Δημόσια Φυλακή, το σημερινό Κατάστημα Κράτησης. Μετά από έξι μήνες οδηγήθηκα σε δίκη με ενόρκους, με την ανούσια κατηγορία ότι ήμουν ο ψυχικός-διανοητικός συγγραφέας της γενικής απεργίας του Ιουλίου του 1917. Κρίθηκα ομόφωνα αθώος, μετά από δύο αναβολές, εν μέρει επειδή είχα ως συνήγορο υπεράσπισης όχι μόνο τον Dr Marrey Júnior αλλά και τον σπουδαίο ποινικολόγο Dr Evaristo de Morais. Μετά από λίγο καιρό κυκλοφόρησε η είδηση ότι κάποιοι αγωνιστές της εργατικής τάξης είχαν απελαθεί σε χώρες του εξωτερικού”.



*Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στο "Dealbar" του Σάο Πάολο, στις 17 Δεκεμβρίου 1968. Υπάρχει επίσης στην ιστοσελίδα του Aρχείου Edgard Leuenroth, στο Πανεπιστήμιο Campinas. Περιλαμβάνεται ακόμα και στο "Against All Tyranny!: Essays on Anarchism in Brazil" των Edgar Rodrigues, Renato Ramos και Alexandre Samis. Η αγγλική μετάφραση είναι του Paul Sharkey. Απόδοση στα ελληνικά: Ούτε Θεός Ούτε Αφέντης.

