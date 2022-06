no event posted in the last week

Solidarietà anarchica internazionale contro la repressione dello stato turco grecia / turchia / cipro | repressione / prigionieri | comunicato stampa Wednesday June 08, 2022 04:58 Wednesday June 08, 2022 04:58 by Varie organizzazioni anarchiche by Varie organizzazioni anarchiche Di recente abbiamo tristemente appreso che la repressione dello Stato turco ha colpito il nostro compagno Mahmut Demir - membro di Karala, un'organizzazione che fa parte del nostro coordinamento internazionale - che è stato condannato a 6 mesi e 7 giorni di carcere senza nemmeno un'udienza. Questa pena detentiva è stata comminata in seguito alla denuncia di un informatore fascista, per "Umiliazione pubblica della nazione turca, della Repubblica di Turchia, della Grande Assemblea Nazionale di Turchia, del governo della Repubblica di Turchia e degli organi giudiziari dello Stato". Il nostro compagno, che ha appreso le motivazioni della decisione tramite spedizione postale, non è stato nemmeno convocato dalla polizia o dall'ufficio del pubblico ministero per testimoniare o difendersi durante il processo. Questa storia, che sembra incredibile, evidenzia gli alti livelli di repressione dello Stato turco che i nostri compagni stanno affrontando. Fortunatamente, al momento in cui scriviamo Mahmut è libero, ma il tribunale ha deciso di sottoporlo a un periodo di osservazione di cinque anni, durante il quale sarà soggetto ad arresto se insulterà nuovamente la Repubblica di Turchia. Come coordinamento internazionale di anarchici, non possiamo che esprimere la nostra massima solidarietà al compagno Mahmut e ai compagni di Karala. ☆ Anarchist Communist Group (ACG) – Gran Bretagna

☆ Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) – Brasile

☆ Die Plattform – Germania

☆ Embat, Organització Llibertària de Catalunya – Catalogna

☆ Federación Anarquista de Rosario (FAR) – Argentina

☆ Federación Anarquista de Santiago (FAS) – Cile

☆ Federación Anarquista Uruguaya (FAU) – Uruguay

☆ Libertäre Aktion (LA) – Svizzera

☆ Melbourne Anarchist Communist Group (MACG) – Australia

☆ Organización Anarquista de Córdoba (OAC) – Argentina

☆ Organización Anarquista de Santa Cruz (OASC) – Argentina

☆ Organización Anarquista de Tucuman (OAT) – Argentina

☆ Organisation Socialiste Libertaire (OSL) – Svizzera

☆ Roja y Negra – Organización Politíca Anarquista – Argentina

☆ Tekoşina Anarşist (TA) – Rojava

☆ Union Communiste Libertaire (UCL) – Francia, Belgio e Svizzera

☆ Alternativa Libertaria/FdCA (AL/FdCA) – Italia Related Link: https://karala.org/akis/yoldasimiz-mahmut-demire-hapis-cezasi/