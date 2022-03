Ενάντια στις προσαρτήσεις και την επίθεση

Ανακοίνωση Ρώσων αναρχικών για την Ουκρανία

Αυτή η ανακοίνωση εμφανίστηκε στα ρωσικά στο avtonom.org, δικτυακό ενημερωτικό τόπο του ελευθεριακού κομμουνιστικού δικτύου Αυτόνομη Δράση.

Χθες (στμ. 21 Φεβρουαρίου), πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ως μέρος αυτής της θεατρικής πράξης, ο Πούτιν ανάγκασε τους πιο στενούς του υπηρέτες να του «ζητήσουν» δημόσια να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των λεγόμενων «λαϊκών δημοκρατιών» της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ [LPR] και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ [DPR] στην ανατολική Ουκρανία.



Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα βήμα προς την περαιτέρω προσάρτηση αυτών των εδαφών από τη Ρωσία — ανεξάρτητα από το πώς επισημοποιείται (ή δεν έχει επισημοποιηθεί) νομικά. Στην πραγματικότητα, το Κρεμλίνο παύει να θεωρεί τις LPR και DPR μέρη της Ουκρανίας και τελικά τα καθιστά προτεκτοράτα του. «Πρώτα η αναγνώριση της ανεξαρτησίας, μετά η προσάρτηση»: αυτή η σειρά είχε ήδη επεξεργαστεί το 2014 στην Κριμαία. Αυτό φαίνεται επίσης από τις ηλίθιες επιφυλάξεις του Naryshkin στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας («Ναι, υποστηρίζω την είσοδο αυτών των εδαφών στη Ρωσική Ομοσπονδία»). 1



Δεδομένου ότι η συνάντηση, όπως αποδείχθηκε, μεταδόθηκε μαγνητοφωνημένη [και όχι ζωντανά], και αυτές οι «επιφυλάξεις» δεν διακόπηκαν, αλλά αφέθηκαν - η υπόδειξη είναι σαφής.



Σε μια «έκκληση προς το λαό» το ίδιο βράδυ, ο Πούτιν φάνηκε να «συμφωνεί» με αυτά τα αιτήματα και ανακοίνωσε την αναγνώριση των LPR και DPR ως ανεξάρτητων κρατών. Μάλιστα, είπε τα εξής: «Παίρνουμε ένα κομμάτι από το Ντονμπάς και αν η Ουκρανία ταρακουνήσει το καράβι, τότε ας κατηγορήσει τον εαυτό της, δεν τη θεωρούμε καθόλου κράτος, οπότε θα πάρουμε ακόμα περισσότερα.» Σύμφωνα με το διάταγμα του Πούτιν, τα ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται (στμ. έχουν εισέλθει ήδη) στο έδαφος των LPR και DPR. Αυτή είναι μια σαφής χειρονομία απειλής προς την υπόλοιπη Ουκρανία και ιδιαίτερα προς τα τμήματα των περιοχών Λουχάνσκ και Ντόνετσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία. Αυτή είναι η πραγματική κατοχή [με την έννοια ότι μέχρι τώρα το Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ καταλαμβάνονταν μόνο από πληρεξούσιο].



Δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε κανένα κράτος. Είμαστε αναρχικοί και είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε σύνορα μεταξύ εθνών. Αλλά είμαστε ενάντια σε αυτήν την προσάρτηση, γιατί καθορίζει μόνο νέα σύνορα, και η απόφαση γι’ αυτό λαμβάνεται αποκλειστικά από τον αυταρχικό ηγέτη — τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτή είναι μια πράξη ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας από τη Ρωσία. Δεν έχουμε αυταπάτες για το ουκρανικό κράτος, αλλά είναι σαφές σε εμάς ότι δεν είναι ο κύριος επιτιθέμενος σε αυτήν την ιστορία - δεν πρόκειται για μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο ίσων κακών. Πρώτα απ’ όλα, αυτή είναι μια προσπάθεια της ρωσικής αυταρχικής κυβέρνησης να λύσει τα εσωτερικά της προβλήματα μέσω ενός «μικρού νικηφόρου πολέμου και συσσώρευσης εδαφών» [αναφορά στον Ιβάν Γ’].



Είναι πολύ πιθανό το καθεστώς του Κρεμλίνου να οργανώσει κάποιο είδους θεάματος τύπου «δημοψηφίσματος» στα προσαρτημένα εδάφη. Τέτοιες παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν ήδη στην DPR και τη LPR το 2014, αλλά ούτε η Μόσχα αναγνώρισε τα αποτελέσματά τους. Τώρα, προφανώς, ο Πούτιν αποφάσισε να το αλλάξει αυτό. Φυσικά, δεν μπορεί να γίνει λόγος για οποιαδήποτε «ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία» σε αυτά τα εδάφη - βρίσκονται υπό τον έλεγχο στρατιωτικοποιημένων συμμοριών που εξαρτώνται πλήρως από τη Μόσχα. Όσοι ήταν αντίθετοι σε αυτές τις συμμορίες και κατά της ενσωμάτωσης στη Ρωσία είτε σκοτώθηκαν είτε αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Έτσι, οποιοδήποτε «δημοψήφισμα για την επιστροφή του Ντονμπάς σαν χαμένο πλοίο στο λιμάνι της χώρας του» θα είναι ψέμα προπαγάνδας. Οι κάτοικοι του Ντονμπάς θα μπορέσουν να διατυπώσουν την απόφασή τους μόνο όταν τα στρατεύματα όλων των κρατών -και πρώτα απ' όλα της Ρωσικής Ομοσπονδίας- εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη.



Η αναγνώριση και η προσάρτηση των DPR και LPR δεν θα φέρει τίποτα καλό στους κατοίκους της ίδιας της Ρωσίας.



Πρώτον, σε κάθε περίπτωση, αυτό θα οδηγήσει σε στρατιωτικοποίηση όλων των τομέων της ζωής, ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας, κυρώσεις και μείωση της γενικής ευημερίας. Η αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών και η εισαγωγή των «λαϊκών δημοκρατιών» στον κρατικό προϋπολογισμό δεν θα είναι επίσης δωρεάν — και τα δύο θα κοστίσουν δισεκατομμύρια ρούβλια που διαφορετικά θα μπορούσαν να δαπανηθούν για την εκπαίδευση και την ιατρική. Μην έχετε καμία αμφιβολία: τα γιοτ των Ρώσων ολιγαρχών δεν θα γίνουν μικρότερα, αλλά όλοι οι άλλοι θα αρχίσουν να ζουν χειρότερα.



Δεύτερον, η πιθανή όξυνση της ένοπλης αντιπαράθεσης με την Ουκρανία θα σημαίνει περισσότερους νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες και πολίτες, περισσότερες κατεστραμμένες πόλεις και χωριά, περισσότερο αίμα. Ακόμα κι αν αυτή η σύγκρουση δεν κλιμακωθεί σε παγκόσμιο πόλεμο, οι αυτοκρατορικές φαντασιώσεις του Πούτιν δεν αξίζουν ούτε μια ζωή.



Τρίτον, αυτό θα σημαίνει την περαιτέρω εξάπλωση του λεγόμενου «ρωσικού κόσμου»: ένας τρελός συνδυασμός νεοφιλελεύθερης ολιγαρχίας, άκαμπτης συγκεντρωτικής εξουσίας και πατριαρχικής αυτοκρατορικής προπαγάνδας. Αυτή η συνέπεια δεν είναι τόσο προφανής όσο η άνοδος της τιμής των λουκάνικων και οι κυρώσεις στα smartphone — αλλά μακροπρόθεσμα είναι ακόμη πιο επικίνδυνη.



Σας προτρέπουμε να αντιμετωπίσετε την επιθετικότητα του Κρεμλίνου με όποιο μέσο κρίνετε κατάλληλο. Ενάντια στην κατάληψη εδαφών με κάθε πρόσχημα, ενάντια στην αποστολή του ρωσικού στρατού στο Donbass, ενάντια στη στρατιωτικοποίηση. Και εν τέλει, ενάντια στον πόλεμο. Βγείτε στους δρόμους, διαδώστε το, μιλήστε με τους ανθρώπους γύρω σας—ξέρετε τι να κάνετε. Μην μένεις σιωπηλός. Ανάλαβε δράση. Ακόμη και μια μικρή βίδα μπορεί να μπλοκάρει τα γρανάζια μιας μηχανής θανάτου.



Ενάντια σε όλα τα σύνορα, ενάντια σε όλες τις αυτοκρατορίες, ενάντια σε όλους τους πολέμους!



Αυτόνομη Δράση

avtonom.org



1. Ο Naryshkin, είναι επικεφαλής των ρωσικών μυστικων υπηρεσιών στο εξωτερικό.



**Μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης.