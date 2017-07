Recent articles by ελευθεριακή κοινότητα

This author has not submitted any other articles. Recent Articles about Βόρεια Αμερική / Μεξικό Λαϊκοί Αγώνες

Ayutla de los Libres municipality will govern itself without political... by Demián Revart Ayutla de los Libres se regirá sin partidos políticos y por la autonom... by Demián Revart A 2 meses de la masacre en Arantepakua, se fortalece la Ronda Comunita... by Demián Revart Αποβάλλουν τα πολιτικά κόμματα Βόρεια Αμερική / Μεξικό | Λαϊκοί Αγώνες | Γνώμη / Ανάλυση Monday July 03, 2017 18:21 Monday July 03, 2017 18:21 by ελευθεριακή κοινότητα by ελευθεριακή κοινότητα Οι αυτόχθονες Δήμοι στο Guerrero Δεν χρειάζεται να είμαστε αφελείς (και με αυτό αναφέρομαι στο δεύτερο στοιχείο). Η διαδικασία της εκλογής μέσα από τους παραδοσιακούς τρόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ιδιοτελείς φιλοδοξίες των οργανώσεων ή των αντιπροσώπων. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και συνειδητή άσκηση εντός της κοινότητας ώστε να διασφαλήσουν το σύστημά τους από τις φιλοδοξίες για την εξουσία. Ας αποφάσεις να πέρνονται από τη βάση! Αλληλεγγύη με τις κοινότητες των Ayutla de los Libres στην πορεία τους προς την αυτονομία! Guerrero για τους ανθρώπους!

Μεξικό: Οι αυτόχθονες Δήμοι στο Guerrero αποβάλλουν τα πολιτικά κόμματα



Φαίνεται να υπάρχει μια τάση μεταξύ των ιθαγενών κοινοτήτων στη διεκδίκηση του δικαιώματός τους να επιλέγουν τους δικούς τους αντιπροσώπους, απορρίπτοντας το υπάρχον μοντέλο του «ψηφίζουν για ένα αντιπροσωπευτικό ελπίζοντας ότι τους δώσει αυτά που υποσχέθηκε» και αντ 'αυτού, χρησιμοποιούν τιε παραδοσιακές μεθόδους τους για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Πώς μπορούν να ζητήζουν απο ένα πολιτικό με κοστούμι-και-γραβάτα την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών, αν τα χέρια τους είναι πιο εξοικειωμένοι με το χειρισμό εγγράφων από το όργωμα του εδάφους;



Η ώθηση που οδήγησε 140 γειτονιές και κοινότητες της Ayutla de los Libres να πάρουν αυτή την πορεία ήταν το γεγονός ότι 8 από τους 43 μαθητές που απήχθησαν από το κράτος από την Ayotzinapa ήταν από τους εν λόγω δήμους και, συνεπώς, αυτό ήταν ένα από τα επίκεντρα του κινήματος διαμαρτυρίας που προκάλεσε αυτό το μαζικό έγκλημα, απαιτώντας την επιστροφή των εξαφανισμένων ζωντανών και την ασφάλεια στο δήμο. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε νέε, αρμονικές μορφές οργάνωσης, πέρα ​​από τις πορείες και διαδηλώσεις.



Στις 30 Νοεμβρίου, το 2014, τα μέλη του Περιφερειακού Συντονιστικού των Κοινοτικών Αρχών - Κοινοτική Αστυνομία (CRAC-PC), εκπαιδευτικοί του Πολιτειακού Συντονισμού των Εργαζομένων στην Εκπαίδευση του Γκερέρο (CETEG), και οι γονείς των μαθητών της Ayotzinapa, με την ενεργό υποστήριξη του ενός μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αποφάσισαν να καταλάβουν αυτό που κατήγγειλαν ως «ναρκω-Δημοτικό Συμβούλιο» και δημόσια διακήρυξαν μια νέα αρχή: Λαϊκό Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή « τα ναρκω καρτέλ έχουν διεισδύσει σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και μόνο αυτό θα αποτρέψει τις νέες σφαγές και οι βίαιες εξαφανίσεις που υποφέρουμε καθημερινά»[1]. Αυτό το αυτονομιστικό κίνημα εξαπλώθηκε και σε άλλους δήμους: Tecoanapa, San Luis Acatlán και Tlapa de Κομονφόρτ (η οποία είναι γεωγραφικά κοντά) και, σε μικρότερο βαθμό, στο Acapulco de Juárez.



Ένα από τα κύρια πρόσωπα αυτού του κινήματος για αυτοδιάθεση, Manuel Olivares Hernández, ο οποίος είναι ο τεχνικός γραμματέας του Δικτύου Guerrero των φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είπε αυτά τα λόγια που θα πρέπει να διδάξουν ένα μάθημα για το μέλλον: «Είμαστε κάτω από μια ναρκω -εξουσία που μας άφησε με δεκάδες παράνομους μαζικούς τάφους, ακόμη το Guerrero είναι ένα μεγάλο μυστικό νεκροταφείο, ως εκ τούτου, αυτά τα δημοτικά συμβούλια πρόκειται να αντικαταστήσει τις αρχές, που δεν εγγυώνται το δικαίωμά μας στη ζωή και το σεβασμό της κληρονομιάς μας «. [2]



Από εκείνη την ημέρα, ο αυτόνομος σχεδιασμός εργάζετε, με κατεύθυνση προς το Κρατικό Εκλογικό Ινστιτούτο για τη Συμμετοχή των Πολιτών (IEPC) της πολιτείας του Guerrero και το Ομοσπονδιακό Εκλογικό Δικαστήριο (TEPJF) για να επικυρώσει ένα λαϊκό δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε αυτό το Ιούνιο στις 10 - 11 στο κέντρο του δήμου.



Ήρθε η ώρα για τους ανθρώπους να αυτο-κυβερνηθούν



Θα ήμασταν πολύ ιδεαλιστές αν λέγαμε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ακόμα ένα προ-κομματικό και συντηρητικό ρεύμα που αντιτίθεται στην εκλογή με παραδοσιακά μέσα σε μια συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Όπως συμβαίνει σε πολλά κοινωνικά κινήματα, υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων (όσοι έχουν την αφθονία και σε εκείνους που έχουν μικρή πρόσβαση σε αυτή) -σε αυτήν την περίπτωση, μεταξύ ιθαγενών και αγροτικού πληθυσμού, από τη μία πλευρά, και τις γειτονιές του δημοτικού κέντρου, από την άλλη.



Παρ 'όλα αυτά, το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος ήταν πειστικό και αποφασιστικό: 7.178 ψήφισαν για το μοντέλο συνέλευσης της κοινότητας, ενώ 5.965 ψήφισαν για το μοντέλο λίστα εκλογές [3] (τα περισσότερα από αυτά τα μέλη του διεφθαρμένου PRI, PAN και PRD κόμματα ή δορυφορικά μέρη τους ).



«Το δημοψήφισμα δεν ήταν εύκολο, επειδή δεν είχαν ούτε καν πει στις αυτόχθονες κοινότητες οτι θα υπάρξει ψηφοφορία για το πώς θα επιλέξουν τους εκπροσώπους τους», λέει ένας κάτοικος της Ayutla. Κατά συνέπεια, περίπου 100 άτομα κατέλαβαν τα κεντρικά γραφεία της IEPC στις 25 Μαΐου του τρέχοντος έτους απαιτώντας να ζητείται η γνώμη των αυτόχθονων πληθυσμών.



Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 - 11 Ιουνίου επιβεβαιώνουν ότι παρά τις παρατυπίες και τα συμφέροντα εκείνων που δεν θέλουν στην πραγματικότητα μια κοινοτική δημοκρατία, η πλειοψηφία θέλει το σύστημα να βασίζεται σε παραδοσιακές πρακτικές (usos y costumbres).



Ομοίως, «πολλά πολιτικά κόμματα προσπάθησαν να δωροδοκήσουν αξιωματούχους με δώρα και χρήματα έτσι ώστε να μην παραστούν στις συνεδριάσεις (...) και έχουν, επίσης, διαδώσει ότι τα κοινωνικά προγράμματα, όπως το “Prospera” θα εξαφανιστούν, αν τα κόμματα εκδιωχθούν» από την κοινότητα.



Η «Σεβαστούπολη» [4] της αυτονομίας και της αυτοδιοίκησης θα συνεχίσει να κερδίσει στρατηγικές θέσεις και να κερδίζει την υποστήριξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο κατά το κομματικής-επιχειρηματικής συμμαχίας.



Από το να είσαι εκτός, στην διεκδίκηση της συλλογικής δύναμης



Η Ayutla θεωρείται η γενέτειρα του Λαϊκού Επαναστατικού Στρατού (EPR), που γεννήθηκε τον Μάιο του 1994. Ως εκ τούτου, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς το ποσό των επιδρομών της αστυνομίας, την επιτήρηση και τις εξωδικαστικές δολοφονίες που έχουν διαπραχθεί από την αστυνομία και το κράτος με το πρόσχημα της προσπάθειας να συλλάβει τους αντάρτες.



Την ίδια χρονιά, μια άλλη οργάνωση γεννήθηκε: Η Οργάνωση Ιθαγενών Λαών Ιθαγενείς Οργανισμού Me'phaa (OPIM), όπου οι αυτόχθονες γυναίκες έχουν ένα μεγάλο ρόλο. Το 2016, που κατήγγειλε ότι μόνο σ 'αυτό το έτος 20 γηγενείς γυναίκες είχαν σκοτωθεί στην Ayutla και το γειτονικό δήμο Acatepec. Λόγω της αντιμιλιταριστική δράσης τους, 16 μέλη και συνεργάτες έχουν δολοφονηθεί, 7 συνελήφθησαν και 107 έχουν λάβει άμεσες απειλές (από την κυβέρνηση, τους πολιτικούς, τα καρτέλ των ναρκωτικών και την αστυνομία).



Η φτώχεια είναι ένας καθοριστικός παράγοντας (αν και όχι ο μοναδικός) στη διαδικασία της εσωτερικής οργάνωσης των κοινοτήτων Ayutla, διότι:



(...) σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Αξιολόγησης της Κοινωνικής Ανάπτυξης Πολιτικών (Coneval), από το 2010, στην Ayutla de los Libres το 88% του πληθυσμού είναι φτωχοί και το 50% δεν έχουν καν αυτό που χρειάζεται να έχουν για να τραφούν αξιοπρεπως.



«Το ένα τρίτο των κατοίκων της είναι κάτω από το αναμενόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και το 78% δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες» [5].



Ως εκ τούτου, η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη στην κοινότητα είναι ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας στον αγώνα για αυτοδιάθεση.



Πώς μπορούμε να περιμένουμε το κράτος να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση του πληθυσμού, όταν στην πραγματικότητα το κράτος λειτουργεί, μέσα από τη βία και διαστρωμάτωση, για να κατευθύνουν τη ροή των κεφαλαίων προς μια ενιαία κοινωνική τάξη;



Η ασφάλεια είναι ένα άλλο θέμα. Το 2010, ο λαός της Ayutla έγινε μέρος του Περιφερειακού Συντονιστικού των Κοινοτικών Αρχών - Κοινοτική Αστυνομία (CRAC-PC) της Costa Chica, προκειμένου να εγκαταστήσει σημεία ελέγχου και να μειώσει το ποσό των εγκλημάτων, αν και η επίσημη ημερομηνία του σχηματισμού της κοινοτικής αστυνομίας στην Ayutla είναι στις 22 Δεκεμβρίου του 2012. Με τον καιρό (και λόγω ρήξεις μέσα στο CRAC), υπήρξε μια εσωτερική κατανομή από την οποία γεννήθηκε μια νέα δομή: η Ένωση των Λαών και Οργανισμών της πολιτείας του Γκερέρο (UPOEG), η οποία δεν έχει ακριβώς μια καθαρή καταγραφή ως μια ένοπλη ομάδα. Αλλά η θέληση του λαού της Ayutla έχει δώσει δύναμη και στις δύο ομάδες στο χώρο της ασφάλειας, παρά τις διαφορές τους, και την πολιτική (και μάλιστα οπλισμένο) διαφορά που έχουν σε άλλες περιοχές της Guerrero.



Η κυβέρνηση είχε αρχίσει να καταρρέει στις αρχές Ιανουαρίου του 2013, όταν οι ένοπλες ομάδες κατέστησε επίσημα στα μέσα ενημέρωσης που δραστηριοποιούνταν στην Ayutla την ύπαρξή τους. Σύννεφο μηνυμάτων από τα υψηλά επίπεδα της εξουσίας είχαν σταλεί τακτικά στους ηγέτες αυτών των δυνάμεων, αλλά οι δραστηριότητες τους δεν είχαν ανασταλεί ούτε για μία μόνο ημέρα.



Στις 31 Ιανουαρίου του 2013 στην κοινότητα El Mesón, περίπου 500 άτομα συγκεντρώθηκαν για να πραγματοποιήσουν λαϊκό δικαστήριο κατά των πρώτων 54 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί ως εγκληματίες οι οποίοι συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.



Οι πρωτοβουλίες αυτές που γεννήθηκαν από τις πόλεις και τις γειτονιές (όλα τα μέλη του CRAC-Υ εκλέγεται σε συνέλευση της κοινότητας) προκάλεσε την έντονη αγανάκτηση, απώλεια ψυχραιμίας, κι ξεσπάσματα στην πολιτειακή κυβέρνηση. Στις 21 Αυγούστου του ίδιου έτους, ο μεξικανικός στρατός στήνει ενέδρα την CRAC-PC σε μια προσπάθεια να το διαλύσει. Το περιστατικό συνέβη στο «El Paraiso» Σπίτι της Δικαιοσύνης στην την πόλη με το ίδιο όνομα, και οδήγησε στη σύλληψη των έξι μελών της CRAC-PC: Bernardino García Fransisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Ambad Ambrosio Fransisco y Benito Morales Justo. Οι κατηγορίες εναντίον τους ήταν παράλογες: απαγωγή, μεταφορά όπλων και οργανωμένο έγκλημα.



Είναι απαραίτητο να σημειωθεί η περίπτωση του Arturo Campos Herrera, υποστηρικτή του CRAC-PC από El Paraiso, που συνελήφθη την 1η Δεκεμβρίου του 2013, το Τσιλπαντσίγκο, ακριβώς μετά από τη συμμετοχή σε μια δράση καταγγελίας της σύλληψης των έξι κρατουμένων τον Αύγουστο 21.



Τρία χρόνια πέρασαν μέχρι την απελευθέρωσή τους, στις 13 Μαρτίου, το 2016.



Ο Arturo παραμένει φυλακισμένος στην Ayutla, αλλά με το κεφάλι ψηλά και να θυμόμαστε ότι «αυτό είναι έγκλημα μας, παρέχουμε ασφάλεια και την τιμωρία όσων διαπράττουν εγκλήματα σύμφωνα με τις παραδοσιακές πρακτικές μας.» [6]



Αυτο-κυβέρνηση και μερικά συμπεράσματα για το μέλλον:



Η σημασία του θαυμασμού της κοινοτικής δημοκρατίας που ασκείται μέσω των παραδοσιακών τρόπων δεν είναι για τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η αλλαγή, ούτε για την παραδειγματική στροφή στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, αλλά και για τα ακόλουθα:



1) Η οριστική εκδίωξη των πολιτικών κομμάτων. Ως εκ τούτου, η συνεχής αντιπαράθεση με τη δομή του σύγχρονου κράτους.



2) Η κατάργηση του προεδρικού σχήματος και η εξάλειψη των πολιτικών ιεραρχιών , από συμβούλια που απαρτίζονται από ντόπιους εκλεγμένους λόγω του υπηρεσιών και του ενδιαφέρον τους για τη συλλογική ανάπτυξη μιας περιοχής και των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή, και όχι βάσει του προεκλογικού αγώνα.



3) Η πλήρης και αντι-συστημική αυτονόμηση της περιοχής , μετά το σχηματισμό μιας συνεταιριστικής οικονομίας και την ενίσχυση των κοινοτικών μορφών αυτοάμυνας, απορρίπτοντας τις οδηγίες από τα τρία επίπεδα της κυβέρνησης.



Δεν χρειάζεται να είμαστε αφελείς (και με αυτό αναφέρομαι στο δεύτερο στοιχείο). Η διαδικασία της εκλογής μέσα από τους παραδοσιακούς τρόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ιδιοτελείς φιλοδοξίες των οργανώσεων ή των αντιπροσώπων. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και συνειδητή άσκηση εντός της κοινότητας ώστε να διασφαλήσουν το σύστημά τους από τις φιλοδοξίες για την εξουσία.



Ας αποφάσεις να πέρνονται από τη βάση!



Αλληλεγγύη με τις κοινότητες των Ayutla de los Libres στην πορεία τους προς την αυτονομία!



Guerrero για τους ανθρώπους!



[1] Η συνομιλία με κατοίκους της Ayutla στην ΧΧΙ επέτειο του CRAC-PC , γιορτάζεται στην κοινότητα των Horcasitas στο San Luis Acatlán, Guerrero. Οκτώβριο 2016.



[2] «Forman Consejos Populares en Ayutla de los Libres y Acapulco » από τον Sergio Ocampo & Héctor Briseno, La Jornada , 30 του Νοέμβρη 2014, σ. 7. ( http://www.jornada.unam.mx/2014/11/30/politica/007n1pol )



[3] «Gana en Ayutla el modelo de elección por usos y costumbres en asambleas» από Jacob Μοράλες Antonio, El Sur: Periódico de Guerrero,14 Ιουνίου 2017. ( http://suracapulco.mx/1/gana-en- ayutla-el-Modelo-de-eleccion-por-ΥΚΥ-y-costumbres-en-asambleas /)



[4] Πολεμικό πλοίο που χρησιμοποιήθηκε από τους ναυτικούς αναρχοσυνδικαλιστές στην Εξέγερση της Κρονστάνδης το 1921.



[5] «Ayutla de los Llibres, el Lugar donde los civiles ejercen la Justicia» του Daniela Ρέα, CNN México , 1η Φεβρουαρίου 2013. ( http://expansion.mx/nacional/2013/02/01/ayutla-de -los-libres-el-lugar-Donde-los-civiles-ejercen-la-Justicia)



[6] «Vida de Arturo Campos: Creación de la CRAC-PC en Ayutla» (Αυτοβιογραφία) Related Link: https://itsgoingdown.org/guerrero-autonomy-ayutla/



Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in