Asesinan a activista de la UPVA en Puebla con tiro de gracia; ¡alto a la guerra sucia contra el pueblo!

"No es sólo un crimen, sino un asesinato de Estado"







Revolución Internacional / World Revolution - Ruptura Colectiva (RC)



Esto no es sólo un recuento periodístico y de denuncia en solidaridad definitiva con todas las personas que han dado sus días y su vida por la organización del pueblo trabajador, ¡es un llamado a extender y potencializar esos esfuerzos para que dejen de asesinar a militantes, activistas y a toda aquella persona que afronte al sistema-capital!



"Le dieron un balazo, pero nos negábamos a creer que fue asesinada". La rabia fue titular de nueva cuenta en los periódicos del oriente de México. Por la mañana de este jueves -para ser exactos, a las 10 hrs.- cuatro individuos encapuchados y armados arremetieron contra las personas en turno que se encontraban en las oficinas de la UPVA 28 de Octubre en el Mercado Hidalgo en la ciudad de Puebla. Las obligaron a colocarse en el suelo y boca abajo -incluyendo a Meztli-, al preguntarle a la compañera si ella era la hija de Simitrio, los asesinos inmediatamente contestaron "¡Dile a Simitrio que no se ande pasando de huevos!" y le dispararon en la cabeza y el abdomen.



Las ambulancias tardaron bastante en llegar mientras a las afueras del lugar de los hechos se comenzaron a concentrar los comerciantes de la organización para intentar auxiliar a los heridos.



Otro de los agredidos fue trasladado de urgencia a un hospital de Puebla. Al pasar una hora, policías ministeriales confirmaron el fallecimiento de Meztli Sarabia Reyna.



"Nos han sometido a una guerra sucia"



Admiramos con gran enjundia a todas las personas que dan vida a la UPVA 28 de Octubre, no únicamente por la integración de su proyecto de vindicación laboral en el comercio ambulante y su participación constante en solidaridad con movimientos populares y resistencias comunitarias, sino por mantenerse con la frente en alto ante una de las guerras sucias más cobardes por parte de la maquinaria estatal del gobierno de Puebla.



Desde 1973 y tras vivir el asesinato policial de dos comerciantes ambulantes tras un desalojo, Rubén Sarabia "Simitrio" comenzaría a estar en el ojo del halcón tras fundar la UPVA. En 1979 fue preso por año y medio; posteriormente en 1989 pasó 10 años en la cárcel, siendo detenido una vez más en diciembre de 2014. Actualmente se encuentra en arraigo domiciliario y con un delicado estado de salud. ¿Qué tipo de sufrimiento busca el Estado al intentar exterminar a su organización política y sus familiares?



A Rita Amador la han amenazado constantemente vía telefónica y en la calle, principalmente buscando atemorizarla diciéndole que "te van a dar donde más te duele, tenemos fotografías de tus nietas".



Los hijos de Simitrio (Atl y Xihuel) se han integrado en distintas labores para dar permanencia a la organización, ambos siendo detenidos en 2015, les han sembrado 'delitos' burdos como "narcomenudeo"; a María de la Luz "Julia", esposa de Xihuel, también la han amenazado con el hecho de que le asesinarían a sus hijos de 6 y 8 años.



Incluso, Meztli sufrió un secuestro express junto con Vicente Carrillo a mediados del año 2016, atentado ligado a grupos delincuenciales autorizados y mediados por el gobierno estatal.



Es claro. ¡AL ESTADO LE DUELE ENORMEMENTE QUE EL PUEBLO Y LOS COMERCIANTES ESTÉN ORGANIZADOS DE MANERA DEMOCRÁTICA!



Desde Revolución Internacional / World Revolution, Ruptura Colectiva (RC) y todas las agrupaciones solidarias con las causas justas y la emancipación del pueblo trabajador, apuntamos enérgicamente al gobierno estatal de Puebla y al Estado mexicano en su conjunto por este asesinato extrajudicial, los levantones, detenciones arbitrarias, aprehensiones y torturas que han vivido los integrantes de la UPVA - 28 de Octubre, señalando como autores intelectuales al ex-gobernador Rafael Moreno Valle, al actual José Antonio Gali Fayad y al presidente asesino en turno, Enrique Peña Nieto.



ANTE LA GUERRA SUCIA DEL ESTADO-CAPITAL... ¡LA ORGANIZACIÓN PERMANENTE Y POPULAR!



¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS EN LUCHA DE LA UPVA - 28 DE OCTUBRE!



Publicado el 29 de Junio de 2017 en:



http://rupturacolectiva.com/asesinan-a-activista-de-la-...eblo/