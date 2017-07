Recent articles by Proceso de Liberación de la Madre Tierra

ESMAD dispara de frente y hiere a dos indígenas tras protesta en Delfi... by Ruptura Coleciva (RC) Resistiendo al olvido. La masacre de Llana Caliente en San Vicente de ... by Centro de Comunicación y Educación Popular - Enraizando Llamado a la solidaridad con procesos comunicativos de Colombia by Rebeldía Contrainformativa & CEP Enraizando Encuentro internacional de liberadoras y liberadores de la Madre Tierra venezuela / colombia | community struggles | llamado / petición Friday June 30, 2017 02:40 Friday June 30, 2017 02:40 by Proceso de Liberación de la Madre Tierra by Proceso de Liberación de la Madre Tierra liberemoslatierra at gmail dot com 314 870 90 80 – 310 400 86 00 314 870 90 80 – 310 400 86 00 En primer lugar un saludo fraterno, de hermanos y hermanas. Ya decía un sabio guna-dule que todos los seres somos hermanos y todos los pueblos somos hermanos. Reciban, pues, un saludo de un pueblo hermano, el pueblo nasa del norte del Cauca, en las cordilleras del suroccidente de Colombia.



En segundo lugar, para decirles que quemamos el segundo cuetón (cohetón, cuete, volador) para invitarlos e invitarlas al encuentro internacional de liberadores y liberadoras de Uma Kiwe, nuestra Madre Tierra. El primero lo quemamos el 20 de septiembre de 2016, cuando decidimos convocar este encuentro desde La Emperatriz, una de las aldeas de liberación acá en el norte del Cauca. A partir de allí regamos la invitación, voz a voz, desde muchas partes. Hoy, desde la festividad ritual del Sek Buy (el nacimiento de El Sol), la hacemos pública con toda la fuerza con la quema del segundo cuetón. El tercero lo quemaremos el 4 de agosto, cuando ya estemos viéndonos las caras en Corinto.

Quién invita



Somos comunidades del pueblo nasa del norte del Cauca, organizadas en cabildos indígenas, que estamos en lucha contra la conquista desde 1538. En los últimos 46 años hemos andado con una plataforma de lucha que nos llevó a recuperar la tierra y ampliar el territorio. Hoy, cuando más que nunca en la historia el modelo económico se ha hecho poderoso y esclaviza el planeta, decidimos pasar a la ofensiva entrando directamente en fincas del capitalismo a cortar el monocultivo de caña y sembrar comida para liberar la Madre Tierra.



A quiénes invitamos



Consideramos que para liberar la Madre Tierra es necesario liberar el pensamiento. Lo decimos de este modo: desalambrar la Tierra depende de desalambrar el corazón. Por eso invitamos a este encuentro a gente de cualquier rincón del mundo que ande, como pueblo, como persona, como colectivo, como proceso, como movimiento en el empeño de liberar el corazón y la Tierra desde una lucha y una práctica concreta que confronte y deje de lado al capitalismo.



…Nosotros decimos, mientras sigamos siendo indígenas, o sea, hijos de la tierra, que nuestra madre no es libre para la vida, que lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad.



A qué invitamos



El capitalismo ha lanzado su batalla final: ahora viene a raspar la olla (todavía es mucho, pero es lo último). Por esa vía a la Madre Tierra le queda poco tiempo para hacer germinar la vida como la conocemos y ningún rincón del planeta se salva. Entonces el asunto es bien sencillo: si no liberamos la Madre Tierra estamos fritos.



Sin embargo, en cada rincón florecen formas de vida que o resisten esa raspada de olla o se han mantenido de algún modo alejadas del capitalismo. En todo caso si cada uno anda liberando por su cuenta, en solitario, estamos fritos.



Invitamos a conocernos esas formas de vida que también llamamos luchas, o resistencias o autonomías, y una vez conociéndonos conversar de cómo vemos la cosa actualmente en el mundo y una vez conocidos y conversados nos pongamos de acuerdo en ver qué más vamos a hacer en adelante para resistir la raspada de la olla y hacernos fuertes como formas de vida otras. No por el gusto de ser fuertes, sino para que la vida siga siendo sencilla y cálida.



Cómo va a ser el encuentro



Este es un encuentro de procesos de base y de gente que, bajándose de las nubes, se compromete con los procesos de base. Siguiendo esa vía se deja ver que no va a ser un encuentro de ilustrados o ilustradas, ni de ponentes y ponentas, ni de páneles ni mesas de trabajo. Lo haremos al modo indígena y al modo popular de conversar sencilla y cálidamente para ir diciendo y haciendo.



El encuentro tiene tres momentos principales:



1. Poner todas las luchas en el corazón: conocernos todas las luchas presentes en el encuentro desde su sencilla y cálida palabra, tanto las que están desalambrando la Tierra como las que están desalambrando el corazón, o las que hacen las dos.



2. Pasar el contexto por el corazón: leer desde el corazón lo que está pasando actualmente: la ofensiva desde arriba y las ofensivas desde abajo. En qué punto estamos, qué sigue.



3. Ponernos en marcha con una sencilla y cálida agenda que recoja nuestros sentires, místicas y apuestas políticas coherentes con la liberación de la Madre Tierra.



Con qué vamos a hacer el encuentro



El proceso de liberación de la Madre Tierra es autogestionado y por autonomía no recibe subsidios de ninguna institución ni depende de ningún proyecto de cooperación. Lo único que tiene para entregar es la fuerza de su modo de vida y es esa fuerza y modo de vida lo que ponemos por delante para entregarle al mundo y sentimos que es eso lo que nos sustenta para invitarlos e invitarlas a este encuentro.



Lograr que en mil hectáreas de tierra ya no crezca caña de azúcar sino rastrojo y animales silvestres, y que la liberación de la Madre Tierra enamore corazones en todas partes del mundo es un logro que las comunidades liberadoras han alcanzado porque han entregado por completo su vida a la liberación.



El primer encuentro internacional de liberadoras y liberadores de la Madre Tierra solo es posible con el aporte de cada pueblo, proceso, colectivo, movimiento partícipe. Hay personas y colectivos por todas partes que están dispuestas a apoyar con transportes, alimentación y materiales para la realización de este evento. Con algunos de ellos ya hemos conversado y con otros vamos a conversar.



Para recoger fondos con destino al encuentro hemos puesto en venta camisas con dibujos de la liberación con compas de la Minga de comunicación en Ibagué, Bogotá y Medellín que lograrán financiar algunos pasajes. Así, realizaremos distintas actividades con el fin de recolectar fondos y tocaremos varias puertas que incondicionalmente quieran apoyar el encuentro internacional.



Cuándo llegar



La llegada es el día jueves 3 de agosto de 2017 a lo largo del día a la casa del cabildo de Corinto en la calle 5 # 8-85, Barrio la Playa. De allí iremos al lugar de encuentro.



Con qué llegar



El lugar de encuentro es una vereda, un lugar en el campo, en tierra de clima caliente en época de verano, con el río a 50 metros de distancia. A los y las más mayores les pedimos que traigan plato y cuchara. A los y las más jóvenes les pedimos que traigan el kit minguero: camping, aislante, plato, cuchara, cobija. Solo buscaremos un lugar en el pueblo de Corinto (área urbana) a las personas que por su condición de salud o edad lo requieran.



Como es un encuentro autogestionado les sugerimos que traigan un aporte que según el caso puede ser en especie o en dinero para tener qué echarle a la olla.



Durante el encuentro ubicaremos un lugar para hacer trueque así que no olviden traer artesanías, libros, videos, camisas, semillas, alimentos, etc.



Lo de los cuetones



El primer cuetón lo quemamos en La Emperatriz -una finca en proceso de liberación que hace dos años estaba llena de caña y ahora de yerba y monte- el 20 de septiembre de 2016. Ese día quemamos cuetones desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, con el ESMAD (policía de represión) a doscientos metros de distancia.



Ese día, convocamos el encuentro internacional desde el segundo encuentro de la Minga de comunicación del proceso de liberación, ambos, tanto el encuentro internacional como la Minga de comunicación, hacen parte de una agenda de siete puntos del proceso de liberación. A partir de ese momento definimos el mes de agosto de 2017 y empezamos la convocatoria voz a voz con personas y colectivos de la Minga y con otros procesos cercanos. Así se fue regando la invitación al encuentro hasta el día de hoy.



El segundo cuetón lo quemamos hoy 21 de junio desde la fiesta del nacimiento de El Sol que, para el pueblo nasa y otros pueblos andinos, es el inicio del año. Aquí empieza un amplio trabajo de convocatoria y organización.



El tercer cuetón lo quemaremos ya en el encuentro, el 4 de agosto de 2017. Y que empiece la fiesta.



Cómo llegar



El lugar del encuentro es Corinto, en el departamento del Cauca.



Vía terrestre:



– Para quienes llegan desde el sur, es necesario llegar de Popayán a Santander de Quilichao. Allí tomar un bus que va hacia Corinto, el pasaje vale siete mil pesos. Hay que llegar a la casa del cabildo de Corinto (calle 5 # 8-85, Barrio la Playa). De allí iremos al lugar de encuentro.



– Para quienes llegan del norte, es necesario llegar a Cali. Allí, en el tercer piso del terminal de transportes, hay que tomar un bus que va directo a Corinto, el pasaje vale siete mil pesos. Hay que llegar a la casa del cabildo de Corinto (calle 5 # 8-85, Barrio la Playa). De allí iremos al lugar de encuentro.



Vía aérea:



Para quienes llegan vía aérea lo harán al aeropuerto de Cali, de donde sale una buseta de transporte público al terminal de transportes. Allí, en el tercer piso (nivel) del terminal de transportes, hay que tomar un bus que va directo a Corinto, el pasaje vale siete mil pesos. Hay que llegar a la casa del cabildo de Corinto (calle 5 # 8-85, Barrio la Playa). De allí iremos al lugar de encuentro.



Cómo apoyar



El proceso de liberación de la Madre Tierra es autogestionado, así todas las acciones que realizamos. Lo único que tenemos para ofrecer es nuestra lucha. Para poder organizar este encuentro y hacer llegar a los procesos invitados necesitamos recurrir a personas y organizaciones que de manera incondicional quieran y puedan apoyarnos. Por eso, respetuosamente, nos acercamos a ustedes para pedirles que sean partícipes de este encuentro y de la posibilidad de su realización.



En concreto, para sacar adelante este encuentro, necesitamos:



1. Pasajes para garantizar la participación de procesos de base

2. Elementos materiales para la alimentación y logística del Encuentro: remesa, plásticos, colchonetas…

3. Impresión de materiales pre y posencuentro.



Los aportes se pueden concretar:



1. Comprando un pasaje para una persona que viene al encuentro. Vienen de varias partes de Latinoamérica

2. Haciendo llegar elementos para logística y alimentación en la Calle 3 No 7A-20 en Santander de Quilichao, Cauca

3. Entregando elementos para logística y alimentación en la Casa de pensamiento indígena, Calle 9 No. 9-60 en Bogotá

4. Entregando elementos para logística y alimentación en Medellín, lugar por definir.

5. Entregando elementos para logística y alimentación en Cali, Carrera 4 No 4-42

6. Consignando el aporte en la cuenta de ahorros número: 0-2118005901-3 a nombre de Resguardo indígena de la parcialidad de Huellas en el Banco Agrario de Colombia.



No le apostamos a un encuentro cualquiera. El calentamiento global, la crisis ecológica y humanitaria, la enfermedad de la Madre Tierra, se sana desde acciones concretas. Eso esperamos de este encuentro, ser una acción concreta y que nos trace un camino. Con el aporte de ustedes y de cada organización que se sume estaremos dando un paso en ese camino.



Esta es una carta, en la cual se realiza la solicitud de apoyos a quienes pueda interesar:

Solicitud de apoyos (Ver link en https://liberaciondelamadretierra.org/encuentro-interna...erra/)



Más información:



correo: liberemoslatierra@gmail.com

facebook: Libertad para la madre tierra

celular: 314 870 90 80 – 310 400 86 00 Related Link: https://liberaciondelamadretierra.org/encuentro-interna...erra/

