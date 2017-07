Recent articles by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης

Αλληλεγγύη σ ... Αντιφασιστι_... Οι συλληφθέν ... Recent Articles about Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος Καταστολή / Φυλακές

Η συγκλονιστ ... by Τάσος Θεοφίλου Κολαστήριο! by Συνέλευση Αναρχικών από τα Ανατολικά Ελευθερια_ ORA I TURCHI BOMBARDANO ANCHE I CIMITERI by Gianni Sartori Πορεία Αλληλεγγύης για το Τ. Θεοφίλου Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Καταστολή / Φυλακές | Ανακοίνωση Τύπου Tuesday June 27, 2017 05:33 Tuesday June 27, 2017 05:33 by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης Αυτή η τρομοκρατία έχει πρωτίστως ως στόχο τους συντρόφους που κάνουν την πολιτική επιλογή του ένοπλου αγώνα, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι, όχι απλώς με τον κίνδυνο, αλλά με το δεδομένο ότι δεν θα είναι μόνο εκείνοι που θα βρεθούν στα κελιά της δημοκρατίας, αλλά και οι κοντινοί τους άνθρωποι. Έχει, όμως, στόχο και όλο το υπόλοιπο κίνημα: τους αναρχικούς -μιας και όλοι μπορεί να βρεθούμε αύριο κατηγορούμενοι χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο, με στημένες αστειότητες που βρωμάν προχειρότητα από τα καθίκια της αντιτρομοκρατικής- αλλά και το ευρύτερο κίνημα, πάνω από τα κεφάλια του οποίου δεν υπάρχει πια μία απειλή μόνο για τους ίδιους, αλλά και για την οικογένεια τους, τους φίλους τους, όσους βρίσκονται κοντά τους.

Στις 10/8/2012, στη Νάουσα Πάρου, πραγματοποιείται ένοπλη ληστεία στην ALPHA bank. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, στην προσπάθειά του να εμποδίσει τη διαφυγή των ληστών, 53χρονος οδηγός ταξί τραυματίζεται και τελικά πεθαίνει.



Την υπόθεση αναλαμβάνει πολύ γρήγορα η αντιτρομοκρατική. Εντελώς «τυχαία», με το που αναλαμβάνει η αντιτρομοκρατική την υπόθεση δέχεται δύο «ανώνυμα» τηλεφωνήματα, τα οποία υποδεικνύουν ότι ένοχος «είναι» ο αναρχικός- κομμουνιστής Τάσος Θεοφίλου, καθώς και το σημείο στο οποίο βρίσκεται.



Τα «ενοχοποιητικά στοιχεία» για τη ληστεία είναι ίσως τα πιο σαθρά που έχουμε δει σε στημένες από την αντιτρομοκρατική δίκες:

– Τα δύο «ανώνυμα» τηλεφωνήματα, τα οποία όλος τυχαία δεν έχουν καταγραφεί

– Το καουμπόικο καπέλο, που υποτίθεται ότι έπεσε από έναν από τους ληστές, το οποίο δεν εμφανίζεται σε καμία από τις φωτογραφίες της σήμανσης από το τόπο του εγκλήματος, και στέλνεται από το ΑΤ της Πάρου προς τη ΓΑΔΑ σε διαφορετική ημερομηνία και ακολουθώντας διαφορετική διαδρομή από τα υπόλοιπα ευρήματα. Το καπέλο δεν αναγνωρίζεται από κανέναν από τους μάρτυρες, οι οποίοι μάλιστα τόνισαν ότι αυτό μεταφέρθηκε στη σκηνή του εγκλήματος μέσα σε πλαστική σακούλα.

– Τα γενετικό του υλικό υποτίθεται ότι ταυτοποιήθηκε (έτσι μας διαβεβαιώνει η αντιτρομοκρατική!) στο καπέλο, το οποίο «βρέθηκε» στο τόπο της ληστείας. Ακόμα και αν κάποιος πίστευε ότι το καπέλο βρέθηκε όντως εκεί, δεν υπάρχει καμιά απολύτως εγγύηση ότι βρέθηκε σ’ αυτό γενετικό υλικό του Τάσου Θεοφίλου, ή ότι το υλικό αυτό ήταν αρκετό σε ποσότητα, ή ότι το είδος του ήταν αξιόπιστο (…είναι μάλλον απίθανο να βρέθηκε αίμα ή σπέρμα, αντί ιδρώτα ή κυττάρων που δεν μπορούν να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα), ή ότι δεν επιμολύνθηκε (στην Ελλάδα όλες οι αναλύσεις γίνονται σε ένα και μόνο εργαστήριο), ή ακόμα και ότι τα αποτελέσματα ήταν πράγματι αυτά που παρουσίασε η αντιτρομοκρατική. Εδώ ας τονιστεί, επίσης, ότι η διαδικασία ταυτοποίησης διήρκησε μόλις 3 ώρες, αντί της απαιτούμενης διάρκειας που πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 24ώρου.

– Το DVD της ληστείας από τις κάμερες ασφαλείας της τράπεζας, το οποίο αρχικά δεν είχε κατατεθεί ως στοιχείο από τον νομικό σύμβουλο της ALPHA bank και το οποίο δε δείχνει τίποτα ενοχοποιητικό για τον σύντροφο.

-Οι καταθέσεις όλων των μαρτύρων, οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως δεν αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του Τ. Θεοφίλου κάποιον από τους δράστες.



Για τη συμμετοχή στη Σ.Π.Φ. -για την οποία επίσης κατηγορήθηκε- τα στοιχεία είναι «αδιάσειστα»:

– Τον Νοέμβρη του 2010 ο Τ. Θεοφίλου έφαγε σουβλάκια παρέα με τον αναρχικό Κώστα Σακκά, ενώ σύμφωνα με «μαρτυρία» αυτής της ίδιας της αντιτρομοκρατικής (!), υποτίθεται ότι αυτός παρείχε και μέτρα αντιπαρακολούθησης στον Καραγιαννίδη, επίσης κατηγορούμενο για την ίδια υπόθεση, στην περιοχή του Αγρινίου.



Η δίκη του ξεκίνησε το Νοέμβρη του 2013 και κατέληξε στην καταδίκη του Τάσου Θεοφίλου σε 25 χρόνια κάθειρξης για συμμετοχή σε ληστεία και απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία (ακόμα και αυτή η έδρα αναγκάσθηκε να τον αθωώσει από την κατηγορία της συμμετοχής στην οργάνωση Σ.Π.Φ., καθώς και από την κατηγορία της συναυτουργίας στην ανθρωποκτονία).



Χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο, λοιπόν, ο σύντροφος βρέθηκε να αντιμετωπίζει μια ποινή 25 ετών. Παρ’ όλ’ αυτά, τα κοπρόσκυλα της αντιτρομοκρατικής δεν είναι ικανοποιημένα, με αποτέλεσμα να ασκηθεί «έφεση υπέρ του νόμου». Ο -συνήθης ύποπτος- εισαγγελέας Δράκος έκανε και πάλι αυτό που του είχε ανατεθεί από τους προϊσταμένους του, ασκώντας την εν λόγω έφεση και μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε επανάληψη του πρωτόδικου, δηλαδή, στην επανεξέταση ακόμα και των κατηγοριών για τις οποίες ο Τ. Θεοφίλου είχε πρωτόδικα αθωωθεί. Το εφετείο αυτό ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου 2016. Επί 6 μήνες οι κοπιώδεις προσπάθειες της εισαγγελικής αρχής για την καταδίκη του Τάσου Θεοφίλου έπεφταν στο κενό, λόγω της σαθρότητας των κατηγοριών. Είναι πασιφανές πως η όλη δίκη πρόκειται για μία σκευωρία, ενορχηστρωμένη από την αντιτρομοκρατική και το βαθύ κράτος με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός εσωτερικού εχθρού και πιο συγκεκριμένα τη δαιμονοποίηση του αναρχικού χώρου και εν προκειμένω την εξόντωση του συντρόφου. Ήδη από τη στιγμή της σύλληψης του Τάσου Θεοφίλου, ξεκίνησε μια χρόνια, όπως αποδείχτηκε, μιντιακή υστερία που τον παρουσίαζε δημοσίως ως ένοχο. Καθώς λοιπόν η επένδυση στην καταδίκη του Θεοφίλου ήταν μεγάλη και επειδή τα χαλκευμένα στοιχεία που επιστρατεύθηκαν για να τον καταδικάσουν ήταν πολλά, η αντιτρομοκρατική δε θα μπορούσε να αφεθεί εκτεθειμένη. Έτσι, στις 15/5 η εισαγγελέας Άννα Καλουτά προτείνει την ενοχή του Τάσου Θεοφίλου για όλες τις κατηγορίες που του προσάπτονται, ακόμα και για αυτές απ’ τις οποίες είχε απαλλαχθεί πρωτόδικα. Η απόφαση της έδρας θα εκδοθεί στις 6/7.



Η υπόθεση του Τάσου Θεοφίλου μας αφορά όλες και όλους. Αφενός, γιατί ένας σύντροφος βρίσκεται εδώ και 4 χρόνια -και για πολλά ακόμα αν περάσει η πρόθεση της αντιτρομοκρατικής- στη φυλακή, χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τη συμμετοχή του στην εν λόγω ληστεία. Αφετέρου, γιατί μέσα από την υπόθεση αυτή ξετυλίγεται όλο το κουβάρι των κατασταλτικών νομικών εργαλείων του κράτους, των μεθοδεύσεων της αντιτρομοκρατικής, και του ρόλου που η εν λόγω υπηρεσία έχει αποκτήσει, ως κράτος εν κράτει.



Τα τελευταία χρόνια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, πετσόκομμα όλων των δημόσιων παροχών, απίστευτη αύξηση του κόστους ζωής, με την όλο και πιο εντεινόμενη υποτίμηση της εργατικής τάξης. Την ίδια στιγμή που η τάξη μας δέχεται την πιο σφοδρή επίθεση, το κράτος και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί χτυπούν όλο και πιο σκληρά όσους και όσες τολμούν να αντιστέκονται.



Ο αντιτρομοκρατικός νόμος, ο κουκουλονόμος, τα κελιά τύπου Γ, οι ειδικές πτέρυγες, τα βραχιολάκια, η στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας, οι προφυλακίσεις πολύ πάνω του «επιτρεπτού» 18μηνου, οι καταδικαστικές αποφάσεις χωρίς κανένα στοιχείο, η χρήση της καθόλα αναξιόπιστης μεθόδου σύγκρισης DNA ή των δακτυλικών αποτυπωμάτων που πολύ εύκολα μπορούν να αναπαραχθούν εργαστηριακά από την αντιτρομοκρατική, οι όλο και πιο εκτεταμένες παρακολουθήσεις, η ποινικοποίηση των φιλικών και συγγενικών σχέσεων: όλα τα μέσα θα χρησιμοποιηθούν από τη κυριαρχία για να τσακίσει αυτούς και αυτές που συνεχίζουν να αντιστέκονται στην εξαθλίωση των από τα κάτω.



Η πιο ποταπή πράξη στον ταξικό πόλεμο είναι σαφώς η χρησιμοποίηση των κοντινών προσώπων των κρατουμένων ως μέσο πίεσης για τους ίδιους τους κατηγορούμενους. Κανένας δε θα μπορούσε, ίσως, να φανταστεί πριν κάποια χρόνια ότι κάποιος ή κάποια θα κινδύνευε να βρεθεί στη φυλακή επειδή «υπέθαλψε» ( τι σημαίνει άραγε αυτό; ) τον γιό της, τον σύντροφο της, ή έναν φίλο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία: μη μιλάς με αυτούς που το κράτος ονομάζει -ή μπορεί στο μέλλον να ονομάσει τρομοκράτες- μη τους πλησιάζεις, μη τους βοηθάς. Αυτή η τρομοκρατία έχει πρωτίστως ως στόχο τους συντρόφους που κάνουν την πολιτική επιλογή του ένοπλου αγώνα, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι, όχι απλώς με τον κίνδυνο, αλλά με το δεδομένο ότι δεν θα είναι μόνο εκείνοι που θα βρεθούν στα κελιά της δημοκρατίας, αλλά και οι κοντινοί τους άνθρωποι. Έχει, όμως, στόχο και όλο το υπόλοιπο κίνημα: τους αναρχικούς -μιας και όλοι μπορεί να βρεθούμε αύριο κατηγορούμενοι χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο, με στημένες αστειότητες που βρωμάν προχειρότητα από τα καθίκια της αντιτρομοκρατικής- αλλά και το ευρύτερο κίνημα, πάνω από τα κεφάλια του οποίου δεν υπάρχει πια μία απειλή μόνο για τους ίδιους, αλλά και για την οικογένεια τους, τους φίλους τους, όσους βρίσκονται κοντά τους.



Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει να «διαλευκάνει» την υπόθεση -και έχει όλο και πιο διευρυμένα μέσα για να το κάνει (τρομονόμος, δαχτυλικά αποτυπώματα, ταυτοποίηση DNA κτλ.).



Η «δημοκρατία» επιδιώκει να κρατήσει στα κελιά της τους επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη. Για τον σκοπό αυτό, η «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη επιδιώκει να πάρει πάση θυσία μία καταδικαστική ετυμηγορία. Εδώ, ας αναφέρουμε μόνο πως στη δίκη του συντρόφου η έδρα α)προσπέρασε με ευκολία το γεγονός ότι οι μάρτυρες είχαν καλεστεί στη διεύθυνση ασφαλείας της συγκεκριμένης τράπεζας, όπου τους παρουσιάστηκε το DVD της ληστείας, ενώ τους δόθηκαν έτοιμες (παράνομα) οι προηγούμενες καταθέσεις τους, έτσι ώστε να μην πέσουν σε αντιφάσεις, β) δέχθηκε ως στοιχεία το DVD της ληστείας, που δεν είχε αρχικά συμπεριληφθεί στη δικογραφία, κάτι που παραβιάζει καταφανώς και απροκάλυπτα κάθε ένα «δίκαιης δίκης», γ) δεν παρέλειπε να τονίζει ότι ο κατηγορούμενος έχει απαλλαγή από το στρατό, ότι εκδίδει διηγήματα από τον «ύποπτο» εκδοτικό οίκο Ασύμμετρη Απειλή, και άλλα τέτοια απολύτως σχετικά με την υπόθεση (!), δ) δεν δίστασε να υπονοήσει ότι ο κατηγορούμενος δεν πήγε στη δίκη καλοξυρισμένος, προκειμένου να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του.



Απέναντι στα χίλια πρόσωπα της «δημοκρατίας» τους, ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΣ



ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΟΡΕΙΑ

19:00 ΚΑΜΑΡΑ



ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΤΑΣΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ



Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης – μέλος της Αναρχικής Ομοσπονδίας



lib_thess@hotmail.com

libertasalonica.wordpress.com Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in