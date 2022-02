Άγνοια κι άσφαιρα επικοινωνιακά τεχνάσματα

Recent articles by Αργύρης Αργυριάδης

Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τις ιδέες που έχουν οι αναρχικοί, ότι είναι ανεφάρμοστες, ουτοπικές κ.ο.κ. Κανείς όμως δεν μπορεί να τους κατηγορήσει για την ανιδιοτέλεια του αγώνα τους, τα αντανακλαστικά της κοινωνικής τους αλληλεγγύης καθώς και το απαράμιλλο πάθος τους για την Ελευθερία. Προς την κατεύθυνση αυτή τα μέλη του "Ρουβίκωνα" χωρίς κανένα οικονομικό πολιτικό ή άλλο όφελος. Κάτι ανάλογο δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ισχύει και με την ευρύτερη οικογένεια του δημάρχου. Η διαφορά είναι εμφανής.

Α-νοησία, άγνοια και άσφαιρα επικοινωνιακά τεχνάσματα



“Κανένα χαφιεδότσουρμο δεν με σκιάζει και δεν μπορεί να με εμποδίσει από το να κάνω τη δουλειά μου. Κάθε μέρα, σε διαφορετική γειτονιά να μιλάω με τις Αθηναίες και τους Αθηναίους.” Κ. Μπακογιάννης

Αυτή η δήλωση του Κ. Μπακογιάννη δείχνει την α-νοησία και την άγνοια που τον διακατέχει (αυτόν και το επιτελείο του) όσον αφορά την ιστορία και την εκφορά των λέξεων. Πριν συνεχίσω στην ανάλυση, θα ήθελα να επισημάνω ότι αν ο κος Μπακογιάννης δεν φοβάται και είναι περήφανος για το έργο του, τότε γιατί κάνει κρυφές συναντήσεις απευθυνόμενος σε λίγους; Αφενός, διότι ως δήμαρχος Αθηνών είναι λίγος, αφετέρου, διότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα των λίγων. Τέλος όσον αφορά ότι ζήτησε να μην υπάρχει καμία δίωξη στα μέλη του “Ρουβίκωνα” δεν αποτελεί παρά ένα άσφαιρο επικοινωνιακό τέχνασμα διότι στη δημοκρατία την οποία επικαλείται ως δημόσιο πρόσωπο, είναι κατοχυρωμένη η κριτική και η αντίθετη άποψη, αλλά μάλλον αυτό δεν ισχύει για τον δήμαρχο Αθηναίων. Άραγε, γιατί θα μπορούσαν να κατηγορηθούν τα μέλη του “Ρουβίκωνα” γι’ αυτήν την απρόσκλητη παρουσία τους; Είναι βέβαιο ότι κανένας σοβαρός δικαστικός λειτουργός δεν θα μπορούσε παρά να μειδιάσει αν η υπόθεση αυτή έφθανε ποτέ στην δικαστική έδρα.



Θα επανέλθω όμως στη μάχη των λέξεων όχι τόσο από γλωσσολογικό ενδιαφέρον, αλλά επειδή ζούμε σε μια εποχή που αλλάζει τα νοήματα, με αποτέλεσμα όχι μόνο ο θύτης να εμφανίζεται ως θύμα αλλά να υπάρχει ιστορική μεταστροφή στην εννοιολόγηση από την πλευρά της κάθε εξουσίας. Ζούμε στην εποχή που με την υποχώρηση του κοινωνικού και ταξικού αγώνα η εξουσία βρήκε ζωτικό χώρο στο δημόσιο πεδίο να περιφράξει την αντίσταση και να εγκαλεί όποιον αντιστέκεται. Φθάσαμε δε σε τέτοιο σημείο που αντιφατικές έννοιες να προσδίδονται ως κατηγορίες αποϊδεολογικοποιώντας και παρερμηνεύοντας την αρχική σημασία τους. Έτσι φτάσαμε ακροδεξιούς να φοράνε το κίτρινο αστέρι του Δαυίδ για να «καταγγείλουν» το υγειονομικό απαρτχάιντ διαστρεβλώνοντας έτσι την ιστορικότητα του ολοκαυτώματος αλλά και το τι πραγματικά σημαίνει απαρτχάιντ ως καθεστώς. Θεωρώ ότι στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η δήλωση Μπακογιάννη περί «χαφιεδότσουρμου» για τα μέλη του “Ρουβίκωνα”.



Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτή η λέξη και ποιους αφορά. Στην καθομιλουμένη η λέξη αυτή αντιστοιχεί σε αυτό που πολύ εύστοχα έχει περιγράφει σε ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου: “βγήκε λοιπόν σεργιάνι το χαφιεδότσουρμο αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό.” Οπότε κατ’ ουσία η κατηγορία αυτή επιστρέφει στον ίδιο τον Δδήμαρχο και τους παρατρεχάμενούς του και όχι στα μέλη του “Ρουβίκωνα” που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κανένα εθνικό κορμό. Τον αν με τον τρόπο τους συμμετέχουν στο εθνικό πολιτικό θέαμα αυτό είναι μια άλλη ιστορία.



Ας συνεχίσουμε όμως και να αποδομήσουμε λέξη προς λέξη την κατηγορία του κυρίου Μπακογιάνη ξεκινώντας από την λέξη τσούρμο. Η οποία είναι δάνειο από τα ιταλικά και σήμαινε αρχικά πλήρωμα πλοίου για να φτάσει στις μέρες να αποτελεί προσδιορισμό τις περισσότερες φορές αρνητικό για την μη οργανωμένη “πολυμελή ομάδα”. Κάτι που στην περίπτωση του “Ρουβίκωνα” αυτό δεν ισχύει διότι έχει οργάνωση, συνοχή, και μεθοδολογία στον τρόπο που δρα αυτή η πολυμελή ομάδα του Αναρχικού χώρου, που μόνο ανοργανωσιά και χαλαρότητα δεν την διέπουν. Τώρα το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τις ιδέες, τα αιτήματα τον τρόπο την πολιτική κοκ της εν λόγω ομάδας είναι άλλο θέμα.



Ας φτάσουμε λοιπόν στην λέξη χαφιές που είναι και η πιο φορτισμένη και ειδικά ένα μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη – Μπακογιάνη θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στην χρήση της, ειδικά όταν την εκτοξεύει ως κατηγορία στο δημόσιο λόγο. Εννοιολογικά χαφιές θεωρείται κάθε άτομο αστυνομικό ή πολίτης συνεργάζεται με τις αρχές με στόχο να διεισδύσει σε πολιτικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις με στόχο την συλλογή πληροφοριών και τελικό σκοπό να τις διαλύσει ή να τις διαβρώσει. Η λέξη αυτή στην καθομιλουμένη έχει μειωτικό και απαξιωτικό χαρακτήρα. Και πάλι στην περίπτωση του Ρουβίκωνα η κατηγορία αυτή δεν ισχύει αφού ο “Ρουβίκωνας” ως Αναρχική συλλογικότητα όχι μόνο δεν συνεργάζεται με τις αρχές αλλά είναι ενάντιά τους. Όσον αφορά την πολιτική του στόχευση, ο “Ρουβίκωνας” ως μέρος του αναρχικού χώρου θέλει να καταστρέψει το κράτος και να διαλύσει την εξουσία, αλλά αυτό δεν τον καθιστά ως χαφιέ, τουναντίον τον τοποθετεί πολιτικά στην πλευρά των επαναστατών. Αν διαφωνεί καθένας με αυτές τις επιδιώξεις και πάλι είναι κάτι διαφορετικό.



Συχνά η λέξη χαφιές είναι συνώνυμο του πληροφοριοδότη, του καταδότη, του ρουφιάνου, αλλά και του δοσίλογου. Ως όρος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα άτομα που κινούνται πέριξ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τις μυστικές υπηρεσίες, την αντιτρομοκρατική και έχει χαρακτήρα αρνητικό για τα άτομα που το κάνουν έχοντας ιδιοτελή προσωπικά κακόβουλα κίνητρα με στόχο το προσωπικό ή οικονομικό όφελος. Η οικογένεια του δημάρχου έχει μακρά προϊστορία στον τομέα αυτό. Αντίθετα δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε το ίδιο για τα μέλη του “Ρουβίκωνα”. Τα οποία όχι μόνο δεν έχουν “δώσει” τους συντρόφους τους ή προδώσει τον σκοπό για τον οποίο αγωνίζονται. Τουναντίον, για τη δράση τους αυτή έχουν δεχθεί μέχρι και δολοφονικές απόπειρες από το οργανωμένο κρατικό και ιδιωτικό έγκλημα. Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, μέλη της συλλογικότητας αθωώθηκαν από την αστική δικαιοσύνη για τη δράση τους ενάντια στις ναρκομαφίες που λυμαίνονταν την περιοχή των Εξαρχείων.



Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τις ιδέες που έχουν οι αναρχικοί, ότι είναι ανεφάρμοστες, ουτοπικές κ.ο.κ. Κανείς όμως δεν μπορεί να τους κατηγορήσει για την ανιδιοτέλεια του αγώνα τους, τα αντανακλαστικά της κοινωνικής τους αλληλεγγύης καθώς και το απαράμιλλο πάθος τους για την Ελευθερία. Προς την κατεύθυνση αυτή τα μέλη του “Ρουβίκωνα” χωρίς κανένα οικονομικό πολιτικό ή άλλο όφελος. Κάτι ανάλογο δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ισχύει και με την ευρύτερη οικογένεια του δημάρχου. Η διαφορά είναι εμφανής.



