Visca la resistència dels pobles. Visca la resistència de Rojava

L’embargament, el tall de les fonts d’aigua i els atacs aeris contra civils han estat alguns dels crims de guerra comesos per l’Estat turc feixista al llarg d’enguany contra la Revolució en Rojava.



Mentre enfronta la crisi política i econòmica interna, el govern d’Erdogan ha d’acceptar el fracàs de les operacions militars a les muntanyes de Kurdistan, apel·lant a l’ús d’armes químiques, enfront de la resistència de lxs guerillerxs Kurdxs de la revolució.

La intensificació dels atacs el mes d’octubre passat, els pamflets llançats des dels avions i els recents moviments de tropes amenacen amb una nova invasió dels territoris autònoms del Nord i Est de Síria.



En aquest delicat moment, volem reafirmar la nostra solidaritat amb els i les nostres companyxs revolucionàries i tots els pobles de Rojava i condemnem, una vegada més, l’ocupació de Rojava, les múltiples agressions i crims de guerra de l’Estat neofeixista turc i els seus aliats gihadistes, així com els seus preparatius de guerra.

La Revolució de Rojava, que està a punt de celebrar 10 anys, i juntament amb les muntanyes kurdes lliures, representa no sols una alternativa democràtica de base i federalista per al Mitjà Orient, sinó per als pobles del món.



En aquest segle XXI de crisi econòmica, social i ecològica, en un món transformat en una junta de grans poders i capitals per a l’especulació financera; la lluita i creació de projectes d’una societat diferent tenen un paper estratègic global. La revolució de Rojava, amb fort ancoratge en la lluita de les dones, en l’aprofundiment democràtic amb àmplia participació popular i la protecció del medi ambient, és un exemple revolucionari d’aquests temps del qual els pobles del món hem d’aprendre.



No és casualitat que des dels seus inicis milers de persones s’hagin aixecat a tot el món en solidaritat amb l’heroica resistència de Kobanê contra les forces feixistes de l’ISIS.



ISIS, grup criminal, obscurantista i feixista, la creació del qual va ser facilitada per la desastrosa intervenció militar dels EUA a l’Iraq, les finances i el suport d’Aràbia Saudita i que compta amb el suport ideològic i tàctic de l’Estat turc, i que els seus combatents van ser reciclats com a mercenaris per a les invasions d’Afrin i Serekanyie, i que ara s’estan preparant per a envair Rojava com a força paramilitar de l’Exèrcit de Turquia.



La guerra que té lloc a Síria no és només un conflicte entre àrees d’influència de diferents potències, sinó de també és un conflicte entre projectes de societat antagònics. A Rojava està en marxa un procés revolucionari, en el qual el poble kurd i els seus aliats són els protagonistes, amb els seus assoliments i limitacions, però un procés de transició a una societat socialista que lluita contra totes les estructures de dominació de l’actual societat capitalista.



Mentre els pobles del Nord i Est de Síria resisteixen i lluiten, els pobles del món hem de contribuir solidàriament i en suport a la mateixa per tots els mitjans necessaris, fent costat al poble kurd i altres pobles que s’aixequen contra la injustícia i l’agressió imperialista.



Condemnem qualsevol intent d’agressió de l’Estat Turc o de qui sigui, cap als pobles de Rojava i les seves organitzacions i a la seva experiència social i democràtica basada en un fort protagonisme popular i de caràcter confederalista.



A BAIX L’AGRESSIÓ IMPERIALISTA TURCA CONTRA ROJAVA!



AMUNT ELS I LES QUE LLUITEN!



Embat – Organització Llibertària de Catalunya

Federación Anarquista Uruguaya (FAU) – Uruguai

Alternativa Libertaria / Federazione dei Comunisti Anarchici (AL/FdCA) – Itàlia

Federación Anarquista Rosario (FAR) – Argentina

Αναρχική Ομοσπονδία – Anarchist Federation – Grècia

Roja y Negra – Organización Política Anarquista – Argentina

Organización Anarquista de Córdoba (OAC) – Argentina

Tekoşina Anarşist – (TA) – Rojava

Libertaere Aktion – Suïssa

Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) – Brasil

Die Plattform – Anarchakommunistische Organisation – Alemanya

Union Communiste Libertaire (UCL) – França i Bèlgica

Organisation Socialiste Libertaire (OSL) – Suïssa

Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM) – Aotearoa / Nova Zelanda