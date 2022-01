A Revolução de Rojava defendeu o mundo, agora o mundo vai defender a Revolução de Rojava!

Embargo, corte de fontes de água e ataques aéreos contra civis foram alguns dos crimes de guerra cometidos pelo Estado fascista turco ao longo deste ano contra a revolução em Rojava.

Enquanto enfrenta a crise política e econômica interna, o governo Erdogan tem que aceitar o fracasso das operações militares nas montanhas do Curdistão, apelando para o uso de armas químicas, em face da resistência das guerreiras e guerreiros curdos da revolução.



A intensificação dos ataques em outubro passado, os panfletos lançados de aviões e os recentes movimentos de tropas ameaçam uma nova invasão dos territórios autônomos no Norte e Leste da Síria.



Neste momento delicado, queremos reafirmar nossa solidariedade com nossas e nossos companheiras/os revolucionárias/os e com todos os povos de Rojava e condenar mais uma vez a ocupação de Rojava, as múltiplas agressões e crimes de guerra do Estado turco neofascista e seus aliados jihadistas, assim como seus preparativos para a guerra.



A Revolução Rojava, que está prestes a celebrar 10 anos, junto com as montanhas curdas livres, representa não apenas uma alternativa popular democrática e federalista para o Oriente Médio, mas para os povos do mundo.



Neste século XXI de crise econômica, social e ecológica, em um mundo transformado em uma junta de grandes potências e capitais para a especulação financeira; a luta e a criação de projetos de uma sociedade diferente têm um papel estratégico global. A revolução de Rojava, com suas fortes raízes na luta das mulheres, o aprofundamento da democracia com ampla participação popular e a proteção do meio ambiente, é um exemplo revolucionário destes tempos dos quais os povos do mundo devem aprender.



Não é uma coincidência que desde seu início milhares de pessoas em todo o mundo tenham se levantado em solidariedade com a heróica resistência de Kobanê contra as forças fascistas do ISIS.



ISIS, um grupo criminoso, obscurantista e fascista, cuja criação foi facilitada pela desastrosa intervenção militar estadunidense no Iraque, pelo financiamento e apoio da Arábia Saudita, e que tem o apoio ideológico e tático do Estado turco, e cujos combatentes foram reciclados como mercenários para as invasões de Afrin e Serekanyie, e agora se preparam para invadir a Rojava como uma força paramilitar do exército turco.



A guerra ocorrida na Síria não é apenas um conflito entre zonas de influência de diferentes potências, é também um conflito entre projetos sociais antagônicos. Em Rojava está em curso um processo revolucionário, no qual o povo curdo e seus aliados são os protagonistas, com suas conquistas e limitações, mas um processo de transição para uma sociedade socialista que luta contra todas as estruturas de dominação da atual sociedade capitalista.



Enquanto os povos do Norte e Leste da Síria resistem e lutam, os povos do mundo devem contribuir solidariamente por todos os meios necessários, apoiando o povo curdo e outros povos que se levantam contra a injustiça e a agressão imperialista.



Condenamos qualquer tentativa de agressão do Estado turco ou qualquer outro Estado contra os povos de Rojava, suas organizações e sua experiência social e democrática baseada em um forte protagonismo popular de caráter confederalista.



ABAIXO À AGRESSÃO IMPERIALISTA TURCA!

VIVA A RESISTÊNCIA DOS POVOS DE ROJAVA!

ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!



★Luta Anarquista (Rojava)

★Coordenação Anarquista Brasileira

★Federação Anarquista Uruguaia

★Federação Anarquista de Rosário (Argentina)

★Organização Anarquista de Córdoba (Argentina)

★União Comunista Libertária (França)

★Embat -Organização Anarquista da Catalunha

★Alternativa Libertária / Federação Comunista Anarquista (Itália)

★Federação Anarquista da Grécia (Grécia)

★Roja y Negra – Organização Política Anarquista (Argentina)

★Organização Socialista Libertária (Suíça)

★Die Plattform (Alemanha)

★Ação Libertária (Suiça)

★Aotearoa Workers Solidarity Movement (Nova Zelândia)