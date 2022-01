no event posted in the last week

¡La Revolución del Rojava defendió al mundo, ahora el mundo defenderá la Revolución de Rojava! mashriq / arabia / iraq | imperialismo / guerra | comunicado de prensa Wednesday January 05, 2022 00:02 Wednesday January 05, 2022 00:02 by Varias organizaciones anarquistas by Varias organizaciones anarquistas El embargo, el corte de las fuentes de agua y los ataques aéreos contra civiles han sido algunos de los crímenes de guerra cometidos por el Estado turco fascista a lo largo de este año contra la Revolución en Roj*va.



Mientras enfrenta la crisis política y económica interna, el gobierno de Erdogan tiene que aceptar el fracaso de las operaciones militares en las montañas de Kurdistán, apelando al uso de armas químicas, frente a la resistencia de las guerrilleras y los guerilleros Kurdos de la revolución.

La intensificación de los ataques en el mes de octubre pasado, los volantes lanzados desde los aviones y los recientes movimientos de tropas amenazan con una nueva invasión de los territorios autónomos del Norte y Este de Siria.



En este delicado momento, queremos reafirmar nuestra solidaridad con nuestras y nuestros compañerxs revolucionarios y todos los pueblos de Roj*va y condenamos, una vez más, la ocupación de Roj*va, las múltiples agresiones y crímenes de guerra del Estado neofascista turco y sus aliados yihadistas, así como sus preparativos de guerra.



La Revolución de Roj*va, que está a punto de celebrar 10 años, y junto con las montañas kurdas libres, representa no solo una alternativa democrática de base y federalista para el Medio Oriente, sino para los pueblos del mundo.



En este siglo XXI de crisis económica, social y ecológica, en un mundo transformado en una junta de grandes poderes y capitales para la especulación financiera; la lucha y creación de proyectos de una sociedad diferente tienen un papel estratégico global. La revolución de Roj*va, con fuerte anclaje en la lucha de las mujeres, en la profundización democrática con amplia participación popular y la protección del medioambiente, es un ejemplo revolucionario de estos tiempos del cual los pueblos del mundo debemos aprender.



No es casualidad que desde sus inicios miles de personas se hayan levantado en todo el mundo en solidaridad con la heroica resistencia de Kobanê contra las fuerzas fascistas del ISIS.



ISIS, grupo criminal, oscurantista y fascista, cuya creación fue facilitada por la desastrosa intervención militar de EEUU en Irak, las financias y el apoyo de Arabia Saudita y que cuenta con el apoyo ideológico y táctico del Estado turco, y cuyos combatientes fueron reciclados como mercenarios para las invasiones de Afrin y Serekanyie, y que ahora se están preparando para invadir Roj*va como fuerza paramilitar del Ejército de Turquía.



La guerra que tiene lugar en Siria no es solo un conflicto entre áreas de influencia de diferentes potencias, sino de también es un conflicto entre proyectos de sociedad antagónicos. En Roj*va está en marcha un proceso revolucionario, en el que el pueblo kurdo y sus aliados son los protagonistas, con sus logros y limitaciones, pero un proceso de transición a una sociedad socialista que lucha contra todas las estructuras de dominación de la actual sociedad capitalista.



Mientras los pueblos del Norte y Este de Siria resisten y luchan, los pueblos del mundo debemos contribuir solidariamente y en apoyo a la misma por todos los medios necesarios, apoyando al pueblo kurdo y otros pueblos que se levantan contra la injusticia y la agresión imperialista.



Condenamos cualquier intento de agresión del Estado Turco o del que sea, hacia los pueblos de Roj*va y sus organizaciones y a su experiencia social y democrática basada en un fuerte protagonismo popular y de carácter confederalista.



¡ABAJO LA AGRESIÓN IMPERIALISTA TURCA CONTRA ROJ*VA!



VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS DE ROJ*VA!



¡ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!



★Lucha Anarquista (Roj*va)



★Coordinación Anarquista Brasilera (Brasil)



★Federación Anarquista Uruguaya (Uruguay)



★Federación Anarquista de Rosario (Argentina)



★Organización Anarquista de Córdoba (Argentina)



★Unión Comunista Libertaria (Francia)



★Embat -Organización Anarquista de Cataluña(Cataluña)



★Alternativa Libertaria / Federación Comunista Anarquista (Italia)



★Federación Anarquista de Grecia (Grecia)



★Roja y Negra - Organización Política Anarquista (Argentina)



★Organización Socialista Libertaria (Suiza)



★Die Plattform (Alemania)



★Acción Libertaria (Suiza)



★Aotearoa Workers Solidarity Movement (Nueva Zelanda) Related Link: https://federacionanarquistaderosario.blogspot.com/2021/12/la-revolucion-del-rojava-defendio-al.html