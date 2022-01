Vive la résistance des peuples du Rojava

La révolution du Rojava a défendu le monde, maintenant le monde doit défendre la révolution du Rojava !

Embargos, coupures des sources d’eau et frappes aériennes contre les civils sont quelques-uns des crimes de guerre commis par l’État néofasciste turc tout au long de cette année contre la révolution du Rojava.



En même temps qu’il fait face à une crise politico-économique interne, le gouvernement d’Erdoğan s’embourbe dans des opérations militaires dans les montagnes kurdes, allant jusqu’à faire appel à l’utilisation d’armes chimiques face à la résistance des combattant·es kurdes et internationalistes de la révolution.



L’intensification des attaques au cours du mois dernier, les tracts lancés depuis des avions et les récents mouvements de troupes sont autant de signes de l’imminence d’une nouvelle invasion des territoires autonomes du nord et de l’est de la Syrie.



En ce moment délicat, nous tenons à déclarer toute notre solidarité à nos camarades révolutionnaires et aux peuples du Rojava et nous condamnons une nouvelle fois l’occupation du Rojava, les multiples agressions et crimes de guerres de l’état néofasciste turc et de ses alliés djihadistes, ainsi que ses récents préparatifs de guerre.



La révolution du Rojava, qui est sur le point de fêter son 10e anniversaire et qui, avec les montagnes kurdes libres, représente non seulement une alternative démocratique de base et fédéraliste pour le Moyen-Orient, mais aussi pour tous les peuples du monde.



En ce XXIe siècle de crise économique, sociale et écologique, dans un monde transformé en échiquier des grandes puissances et des grands capitaux, la lutte et la création de projet de sociétés différentes ont un rôle stratégique indispensable. La révolution du Rojava, fortement ancrée dans les luttes des femmes, dans l’approfondissement démocratique, et avec une ample participation populaire dans la protection de l’environnement, est un exemple révolutionnaire de notre temps duquel tous les peuples du monde devrait apprendre.



Ce n’est pas une coïncidence si, depuis sa création, des milliers de personnes se sont levées à travers le monde en solidarité avec la résistance héroïque de Kobanê contre les forces criminelles et obscurantistes de Daech.



Daech, dont la création a été facilité par l’intervention militaire désastreuse des États-Unis en Irak, les financements et l’appui de l’Arabie-Saoudite et la complicité idéologique et tactique de l’Etat turc, et dont les combattants ont été recyclés en mercenaires pour les invasions d’Afrîn et de Sêrê Kanyiê, se prépare maintenant à une nouvelle invasion en tant que force paramilitaire pour le compte de l’armée turque.



La guerre qui se déroule en Syrie ne constitue pas seulement un conflit entre les zones d’influences des différentes puissances, c’est aussi un conflit entre des projets de société antagoniques. Au Rojava, un processus révolutionnaire est en cours, dont le peuple Kurde et ses alliées sont les protagonistes, ayant ses acquis et ses limitations, mais un processus de transition vers une société socialiste luttant contre toutes les structures de dominations de l’actuelle société capitaliste.



Alors que les peuples du nord et de l’est de la Syrie résistent et se battent, les peuples du monde doivent contribuer de manière solidaire et en soutien à ceux-ci par tous les moyens nécessaires, soutenant le peuple Kurde et les autres peuples qui se sont soulevés face à l’injustice et aux agressions impérialistes.



Nous condamnons n’importe quelle tentatives d’agressions de l’État turc, ou de n’importe quel autre État, contre les peuples du Rojava, ses organisations et son expérience sociale et démocratique basée sur une forte participation populaire et confédéraliste.



À bas l’agression impérialiste turque ! Vive la résistance des peuples du Rojava ! Vive celles et ceux qui luttent !



★TA (Rojava)



★Coordination anarchiste brésilienne (CAB, Brésil)



★Fédération anarchiste uruguayenne (FAU, Uruguay)



★Fédération anarchiste de Rosario (FAR, Argentine)



★Organisation anarchiste de Cordoba (OAC, Argentine)



★Union communiste libertaire (France)



★Embat (Organisation anarchiste de Catalogne)



★Alternative Libertaire / Fédération communiste anarchiste (AL / fdca, Italie)



★Anarchist Federation (Greece)



★Roja y Negra - Organizacion Politica Anarquista (Buenos Aires - Argentine)



★Organisation socialiste libertaire (OSL, Suisse)



★Die Plattform (Allemagne)



★Libertäre Aktion (LA, Suisse)



★Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM, Nouvelle-Zélande)