Ο αναρχικός Frederico Kniestedt Βραζιλία / Γουιάνα / Σουρινάμ / Γαλ. Γουιάνα | Αναρχική Ιστορία | Γνώμη / Ανάλυση Saturday January 01, 2022 19:50 Saturday January 01, 2022 19:50 by Edgar Rodrigues* by Edgar Rodrigues* Γερμανικής καταγωγής αναρχικός, κατασκευαστής βουρτσών και πινέλων στο επάγγελμα, που μετακόμισε στη Βραζιλία και εγκαταστάθηκε στο Rio Grande do Sul πριν ενταχθεί στο εργατικό και αναρχικό κίνημα στο Porto Alegre. Στα απομνημονεύματα του João Perdigcão Gutierrez (που βρίσκονταν στα χέρια του Edgar Rodrigues) αναφέρεται ότι στην Ευρώπη ο Kniestedt δραστηριοποιήθηκε στο πλευρό του Kropotkin, του Malatesta και άλλων παγκοσμίου φήμης αναρχικών. Ένας πολύ μορφωμένος διανοούμενος, που έφυγε από τη Γερμανία για να γλιτώσει τη θανατική ποινή που του επιβλήθηκε για τις επαναστατικές του πεποιθήσεις.

Γερμανικής καταγωγής αναρχικός, κατασκευαστής βουρτσών και πινέλων στο επάγγελμα, που μετακόμισε στη Βραζιλία και εγκαταστάθηκε στο Rio Grande do Sul πριν ενταχθεί στο εργατικό και αναρχικό κίνημα στο Porto Alegre. Στα απομνημονεύματα του João Perdigcão Gutierrez (που βρίσκονταν στα χέρια του Edgar Rodrigues) αναφέρεται ότι στην Ευρώπη ο Kniestedt δραστηριοποιήθηκε στο πλευρό του Kropotkin, του Malatesta και άλλων παγκοσμίου φήμης αναρχικών. Ένας πολύ μορφωμένος διανοούμενος, που έφυγε από τη Γερμανία για να γλιτώσει τη θανατική ποινή που του επιβλήθηκε για τις επαναστατικές του πεποιθήσεις.



Στο Porto Alegre έγινε τεχνίτης πινέλου και αγωνιστής και πέθανε στις 12 Οκτώβρη 1947. Η είδηση ​​του θανάτου του μεταδόθηκε ταυτόχρονα από τις εφημερίδες «A Plebe» (του São Paulo) και «Ação Direta» (του Rio de Janeiro).



Στην πρώτη εφημερίδα γράφτηκε, μεταξύ άλλων:



«Από ένα λακωνικό σημείωμα της 12ης του περασμένου μήνα που εστάλη από έναν σύντροφο από το Porto Alegre, μαθαίνουμε για το θάνατο ενός από τους πιο αφοσιωμένους αγωνιστές του κινήματός μας, του Frederico Kniestedt, που είχε γεννηθεί στη Γερμανία και διεξήγαγε έναν αποφασιστικό και αδιάλλακτο αγώνα εκεί υπέρ του αναρχισμού. Μετακομίζοντας στη Βραζιλία, εγκαταστάθηκε στο Porto Alegre όπου έζησε για πολλά χρόνια, συνεχίζοντας τον αγώνα του για το σκοπό μας.



Επί αρκετά χρόνια, ο Frederico Kniestedt εξέδιδε μια γερμανόφωνη ελευθεριακή εφημερίδα και τελευταία εξέδιδε τακτικά ένα πολυσέλιδο δελτίο στα γερμανικά, μέσω του οποίου αγωνιζόταν ακούραστα ενάντια στην επιβλαβή επιρροή των αντιδραστικών στοιχείων και υπερασπιζόταν τις ελευθεριακές αρχές».



Η αναρχική εφημερίδα του Rio de Janeiro «Ação Direta» δημοσίευσε μια «επιστολή» του Kniestedt με τη μορφή άρθρου όπου αφηγείτο τη δραματική ιστορία αναρχικών που βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.



Περιέγραφε την τραγωδία των Γερμανών αναρχικών που δολοφονήθηκαν από την Gestapo, παραθέτοντας αποσπάσματα επιστολών ορισμένων επιζώντων τους οποίους εντόπισε στο τέλος του πολέμου. Αυτοί ήταν οι Leopold Spitzegger, H. Bergammen από τη Βεστφαλία, ο Willi Paul και άλλοι σύντροφοι με τους οποίους δρούσε ο ίδιος ο Frederico Kniestedt πριν από την αναχώρησή του για τη Βραζιλία. Από αυτούς έμαθε για τον θάνατο του Gerhardt Wartenberg, διευθυντή της εφημερίδας «Der Syndikalist», το θάνατο του αναρχικού ποιητή Erich Mühsam, του ελευθεριακού συγγραφέα Rudolf Grossmann και δεκάδων άλλων, μετά τη μακρά τους Οδύσσεια στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου.



Ο Kniestedt προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μιλούσε για μια αποστολή 53 δεμάτων τροφίμων συνολικού βάρους 400 κιλών μέσω Ελβετίας. Κατάφερε να διαθέσει 8.000 πέσος για το σκοπό αυτό. Τα δέματα πρόσφεραν λίγη βοήθεια σε μια χούφτα των συντρόφων μας ή στις «συζύγους και τα παιδιά των πεσόντων».



«Δυστυχώς, δεν υπάρχει τρόπος να σταλεί βοήθεια στους συντρόφους που ζουν στη ρωσοκρατούμενη ζώνη. Η “δικτατορία του προλεταριάτου” απαγορεύει μια τέτοια βοήθεια. Έχω στείλει δέματα με τρόφιμα σε κάθε άλλη ζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Βιέννης».



Αυτή η πράξη διεθνούς αλληλεγγύης από τον αναρχικό Frederico Kniestedt από το Porto Alegre ήταν αναμφίβολα μια ευγενής χειρονομία.



Αφού έμεινε για περισσότερα από 30 χρόνια στο Rio Grande do Sul, η γερμανική υπηκοότητά του αφαιρέθηκε από τον Χίτλερ, όταν ορισμένοι Βραζιλιάνοι Ναζί άρχισαν να συνεργάζονται με τις δυνάμεις του Άξονα. Ο ίδιος απάντησε ξεκινώντας το Κίνημα των Γερμανών Αντιναζί με βάση τις ακόλουθες αρχές (ανάμεσα στις άλλες):



2. Στόχος του Κινήματος των Γερμανών Αντιναζί είναι να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να καταπολεμήσει οποιαδήποτε χειρονομία υπέρ των Ναζί.

3. Ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού δεν πρέπει σε καμία στιγμή να είναι μέλος του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος.

4. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού κατονομάζεται στον κατάλογο που τηρεί το Τμήμα Δημόσιας και Κοινωνικής Τάξης του Κεντρικού Αστυνομικού Γραφείου ως αντιναζί.

5. Οτιδήποτε μπορεί να απαιτηθεί σε σχέση με τον αγώνα κατά του ναζισμού ή για την παροχή βοήθειας στον Ερυθρό Σταυρό της Βραζιλίας πρέπει να παρέχεται από την ελεύθερη, αυθόρμητη γενναιοδωρία κάθε μέλους, το καθένα από αυτά ενεργώντας σύμφωνα με τις επιταγές των πεποιθήσεών του.

6. Μέλη του Κινήματος των Γερμανών Αντιναζί θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες μιας χώρας που είναι σύμμαχος της Βραζιλίας.



Ο Frederico Kniestedt ήταν, επίσης, μέλος -μαζί με τους Anastacio Gago, Francisco Greco, Daniel Conde, Jesus Ribas, Francisco Diz, Angel Veja, Antonio Campana και Antonio Manna- της αναρχικής ομάδας που εξέδιδε την εφημερίδα «A Luta».



Σύμφωνα με μια επιστολή του Rafael Fernandez (βρισκόταν στα χέρια του Edgar Rodrigues) ενώ ο Kniestedt απευθυνόταν σε μερικούς απεργούς στους δρόμους, μια διμοιρία της αστυνομίας έφτασε με εντολή να ασκήσει βία για να τους διαλύσει. Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Kniestedt χρησιμοποίησε τις δυνάμεις της πειθούς στην αστυνομία. «Είμαστε εργάτες της αξίνας, του φτυαριού και της σκαπάνης και εσείς είστε εργάτες στα όπλα! Δεν μπορείτε να σκοτώσετε τους συναδέλφους σας μισθωτούς σκλάβους μόνο και μόνο επειδή αναζητάτε καλύτερο μισθό και λίγο περισσότερο ψωμί!» Σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση του 1984 στον Edgar Rodrigues από τη Maria Silva, η αστυνομία υποχώρησε και η συνάντηση επετράπη να συνεχιστεί.



Ο Kniestedt συμμετείχε στα εργατικά συνέδρια που έγιναν στο Rio Grande do Sul ως εκπρόσωπος της Εργατικής Ομοσπονδίας και έγραφε για τις εφημερίδες «O Sindicalista» και «Der Freie Arbeiter», ενώ βοήθησε και στην Επιτροπή Κοινωνικής Βοήθειας Κρατουμένων, δημιουργώντας όνομα με τις προτάσεις που κατέθετε και την πιστότητά του σε σχέση με τις αρχές της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων (IWA).



Το 1989 ένας θρησκευτικός εκδότης στο Rio Grande do Sul δημοσίευσε (στα Πορτογαλικά) ένα υπέροχο έργο του Frederico Kniestedt, τις «Αναμνήσεις ενός αναρχικού μετανάστη», ένα βιβλίο 167 σελίδων, σε μετάφραση και επιμέλεια του René E. Gertz.



