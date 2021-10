no event posted in the last week

Meydan: 3 miembros de DAF detenidos por escribir sobre la masacre del 10 de octubre en Ankara grecia / turquía / chipre | crime prison and punishment | news report Monday October 11, 2021 23:08 Monday October 11, 2021 23:08 by Marusia by Marusia 06/10/2021

Fueron detenidas tres personas de la Federación Anarquista Revolucionaria (DAF) que escribieron sobre la masacre del 10 de octubre en Ankara Yenimahalle.

Los miembros de la DAF detenidos fueron llevados al Palacio de Justicia después de ser trasladados al Departamento de Policía del Distrito de Yenimahalle.



La acusación que dirigió el fiscal contra los revolucionarios que escribieron "el 10 de octubre se rendirá cuentas" fue "incitar al pueblo al odio y la enemistad".



Los nombres de los detenidos son los siguientes:

Guney Akgun

Ismail Arikan

Zeynep Ulger



https://meydan1.org/wp-content/uploads/2021/10/FA_Yed1VgAEDrnv.jpg



Nueva acusación: "¡Creando miedo y pánico entre el público!"



La Fiscalía cambió la acusación por "Generar miedo y pánico en la gente" y la remitió a la Fiscalía sobre Terrorismo. Sin embargo, se supo que la Fiscalía sobre Terrorismo también rechazó el expediente y dijo que no lo investigarían.



Los miembros de la DAF fueron remitidos a la Fiscalía Especial de Investigaciones después de que el fiscal sobre terrorista dijera que no lo investigaría. Sin embargo, la Fiscalía Especial de Instrucción actuó de la misma manera, expresando que no podían atenderlos y dejó a todos en libertad.



https://fb.watch/8typVwtsYs/



https://meydan1.org/2021/10/06/ankarada-10-ekim-katliamina-dair-yazilama-calismasi-yapan-3-dafli-gozaltina-alindi/



#MücadeleUmuttur

#BerkeyePeriteÖzgürlük

#BoğaziçiDireniyor



"El coraje de los revolucionarios que marchan contra los asesinos es invencible. ¡Ningún sueño quedará inconcluso!" (22-7-2021)

https://www.facebook.com/anarsistgenclik/videos/208373434547986/