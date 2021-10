AUKUS: Mεγάλο βήμα προς τον πόλεμο

Recent articles by Melbourne Anarchist Communist Group

Ανακοίνωση της Melbourne Anarchist Communist Group για τη σύναψη της συνεργασίας AUKUS. Δημοσιεύτηκε στις 26 Σεπτέμβρη 2021.

Πηγή φωτογραφίας: http://www.crikey.com.au



Η συνεργασία AUKUS που ανακοινώθηκε στις 16 Σεπτέμβρη είναι ένα μεγάλο βήμα προς τον πόλεμο εναντίον της Κίνας. Το επίκεντρο της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η ανακοίνωση της αυστραλιανής κυβέρνησης ότι θα αγοράσει οκτώ πυρηνικά υποβρύχια από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αντιδράσεις σε αυτήν την ανακοίνωση είναι σχεδόν το ίδιο σημαντικές με την αγορά των ίδιων των υποβρυχίων.



Οι στρατιωτικές προμήθειες της Αυστραλίας από το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ ήταν μια συνεχής καταστροφή, που χαρακτηρίζεται από αναποφασιστικότητα, καθυστερημένες αλλαγές κατεύθυνσης, τεράστιες υπερβάσεις κόστους και μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση. Αυτοί οι παράγοντες αποτέλεσαν μια μόνιμη ντροπή για τις διαδοχικές αυστραλιανές κυβερνήσεις και ολόκληρες γενιές της στρατιωτικής ιεραρχίας, αλλά δεν είναι μόνο το προϊόν μιας απλής ανικανότητας. Προκύπτουν, επίσης, από το δίλημμα του αυστραλιανού ιμπεριαλισμού: να είναι ένα ευρωπαϊκό προκεχωρημένο φυλάκιο στην άκρη της Ασίας, αλλά και ταυτόχρονα να είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία με ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες ως γείτονες. Η σχετική παρακμή της Αυστραλίας σημαίνει ότι κατατρύχεται από μια αυξανόμενη αντίφαση μεταξύ των φιλοδοξιών της και των ικανοτήτων της. Η προσπάθεια μεγιστοποίησης των ικανοτήτων της μέσω στρατιωτικών προμηθειών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της στρατηγικής αυτονομίας του αυστραλιανού στρατού. Η απόφαση για τα υποβρύχια είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή τη διαδικασία.



Αποφασίζοντας να αγοράσει αυτά τα υποβρύχια, η αυστραλιανή κυβέρνηση εγκατέλειψε το πρόσχημα ότι η Αυστραλία «δεν χρειάζεται να επιλέξει μεταξύ της ιστορίας της και της γεωγραφικής της θέσης». Επέλεξε αποφασιστικά να σταθεί στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στην ανερχόμενη Κίνα και να το πράξει με επιδεικτικά επιθετικό τρόπο. Τα υποβρύχια έχουν μια αποστολή που είναι τόσο προφανής για τη δημιουργία ασφαλείας όπως την περιέγραφαν ανοιχτά οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες την ημέρα της ανακοίνωσης. Θα καραδοκούν στα στενά και στις διόδους μεταξύ των διαφόρων νησιών στη λεγόμενη πρώτη νησιωτική αλυσίδα, που είναι μια σειρά από μικρά και μεγάλα νησιά που χωρίζουν τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Εκεί, θα βοηθήσουν στη συγκράτηση του κινεζικού ναυτικού και θα αποτρέψουν την ελεύθερη πρόσβασή του στον ανοιχτό ωκεανό. Ο Ειρηνικός Ωκεανός πρόκειται να παραμείνει αμερικανική λίμνη και η Αυστραλία έχει προσφερθεί εθελοντικά να βοηθήσει σε όλο αυτό.



Ωστόσο, η συγκράτηση της Κίνας σε αυτήν την υποδεέστερη θέση είναι ευκολότερο να ειπωθεί παρά να γίνει. Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, η Κινα αναπτύσσεται με εξαιρετική ταχύτητα. Αν και έχει επιβραδυνθεί κάπως τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξή της εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρότερη από εκείνη των ΗΠΑ ή οποιασδήποτε άλλης ανεπτυγμένης χώρας. Το ΑΕΠ της αναμένεται να ξεπεράσει αυτό των ΗΠΑ γύρω στο 2030, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν προηγούμενες προκλήσεις για την κυριαρχία τους, με τους επίδοξους αντιπάλους τους να σταματούν στα δύο τρίτα περίπου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ΗΠΑ.



Η Κίνα, ωστόσο, είναι κάτι διαφορετικό. Ο πληθυσμός του είναι τέσσερις φορές όσο ο πληθυσμός των ΗΠΑ, οπότε ακόμη και αν η ανάπτυξη του ΑΕΠ της σταματήσει στο μισό κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ΗΠΑ, θα εξακολουθεί να είναι διπλάσιο του αμερικανικού ΑΕΠ συνολικά. Το στρατιωτικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας και, γενικότερα, η παγκόσμια κυριαρχία της θα μπορούσε να καταστεί εντελώς μη βιώσιμη μέχρι τότε, αν όχι πολύ πριν. Η συνεχιζόμενη κυριαρχία των ΗΠΑ απαιτεί να σταματήσει η ανάπτυξη της Κίνας - είτε με οικονομικό στραγγαλισμό είτε, σε αντίθετη περίπτωση, με πόλεμο. Πράγματι, ένα πρόσφατο τεύχος του «The Diplomat», ενός εκλεκτού περιοδικού για την περιοχή Ασίας -Ειρηνικού, έγραψε:



«Μάλλον αξίζει να σκεφτούμε πώς και τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να μειώσουν την κινεζική οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης μιας αποσύνδεσης μεμ επιθετικό τρόπο και της αυστηρής χρήσης οικονομικών και τεχνολογικών κυρώσεων».



Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι σύμμαχοί τους (δεν υπάρχουν πιο στενοί τέτοιοι απ’ ό,τι η Αυστραλία) προσπαθούν να υπονομεύσουν την κινεζική Belt and Road Initiative (Πρωτοβουλία για τη Ζώνη και το Δρόμο), η οποία είναι έργο του κινεζικού αυτοαποκαλούμενου «Κομμουνιστικού» Κόμματος για να οδηγήσει την ανάπτυξη της Κίνας στο επόμενο επίπεδο και να επαναπροσανατολίσει την οικονομία της περιοχής γύρω της. Επιπλέον, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν όλο και περισσότερους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας για να αποτρέψουν την απόκτηση τεχνολογίας από την Κίνα, προσπαθώντας να εμποδίσουν την εξαγωγή της τεχνολογίας της Κίνας σε άλλες χώρες και διεξάγοντας έναν εμπορικό πόλεμο ενάντια στις εξαγωγές της Κίνας (κάτι που ξεκίνησε ο Τραμπ και ο Μπάιντεν εξακολουθεί να το κάνει). Η Αυστραλία είναι κάπως αντιφατική σε όλο αυτό. Πουλά τόσο πολύ σιδηρομετάλλευμα και άλλα ορυκτά στην Κίνα, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να συμμετάσχει και στην καμπάνια των ΗΠΑ. Η Αυστραλία ήταν ιδιαίτερα ενεργή στην προσπάθεια να κρατήσει την Belt and Road Initiative μακριά από τον Νότιο Ειρηνικό.



Ωστόσο, ο οικονομικός στραγγαλισμός της Κίνας είναι κάθε άλλο παρά σίγουρος. Η σχετική μείωση της ισχύος των ΗΠΑ τον τελευταίο μισό αιώνα σημαίνει ότι η Κίνα μπορεί να διατηρήσει μια ανώτερη πορεία ανάπτυξης προς τις ΗΠΑ μέσω οικονομικών σχέσεων με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Ασία αλλά και στην Αφρική και ακόμη και στη Λατινική Αμερική. Ο οικονομικός πόλεμος των ΗΠΑ μπορεί, στην πραγματικότητα, να αποτύχει και να βάλει τις ΗΠΑ και όχι την Κίνα σε τροχιά ύφεσης.



Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά επικίνδυνα. Κανείς δεν θέλει πυρηνικό πόλεμο, αλλά κανείς δεν ήθελε ούτε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος συνέβη παρ’ ότι οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις δεν τον ήθελαν επειδή ήθελαν κάτι άλλο ακόμη λιγότερο - υποτάσσοντας τα ζωτικά εθνικά τους συμφέροντα σε μια άλλη δύναμη. Ο πόλεμος με την Κίνα θα συνέβαινε με τον ίδιο τρόπο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η «Παγίδα του Θουκυδίδη» ο πειρασμός για τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν έναν πόλεμο στην Κίνα προτού η Κίνα γίνει πολύ ισχυρή για να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον τους.



Να, λοιπόν, αυτό που οδηγεί στη συνεργασία AUKUS. Είναι μια προσπάθεια να διατηρηθεί η Κίνα στρατιωτικά υποτελής, ακόμη και στο βαθμό που περιβάλλεται από αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και δεν μπορεί να πλεύσει το ναυτικό της στον Ειρηνικό Ωκεανό χωρίς την άδεια των ΗΠΑ. Η Αυστραλία διαδραματίζει ήδη ζωτικό ρόλο σε όλο αυτό, όντας ένας δυνατός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή και, ακόμη πιο σημαντικό, είναι ο τόπος για την αμερικανική κατασκοπευτική βάση στο Pine Gap κοντά στο Alice Springs. Αυτή η βάση είναι απαραίτητη για το αμερικανικό στρατιωτικό δορυφορικό σύστημα, αφού χωρίς αυτήν θα υπήρχε ένα μεγάλο τυφλό σημείο στην παγκόσμια επιτήρησή της. Ο ρόλος της αγοράς των υποβρυχίων από την Αυστραλία είναι να διατηρήσει τη δύναμη της Αυστραλίας στην εκστρατεία κατά της Κίνας. Οι Αυστραλοί καπιταλιστές εξακολουθούν να θέλουν να εξάγουν στην Κίνα και, επίσης, θέλουν να διατηρήσουν τα αυστραλιανά ιμπεριαλιστικά συμφέροντα στο Νότιο Ειρηνικό.



Η αγορά των υποβρυχίων, ωστόσο, αποδεικνύεται ότι έχει ακούσιες συνέπειες. Η απόφαση για την απόκτηση πυρηνικών υποβρυχίων με αμερικανική τεχνολογία απαιτούσε την ακύρωση μιας σύμβασης 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά συμβατικών υποβρυχίων από τη Γαλλία. Η αμφιθυμία της αυστραλιανής κυβέρνησης, ιδίως του Scott Morrison, του Peter Dutton και της Marise Payne, έχει εξοργίσει τη γαλλική κυβέρνηση σε μια ιδιαίτερα ατυχή στιγμή. Με την επικείμενη συνταξιοδότηση της Angela Merkel, ανώτερος πολιτικός ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο Γάλλος πρόεδρος, Emmanuel Macron. Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Αυστραλίας-Ε.Ε., η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και μερικά χρόνια, αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Φαίνεται, όμως, ότι θα είναι ένα πρώιμο θύμα. Πιο σημαντική είναι η στάση της Γαλλίας ειδικότερα, αλλά γενικά της Ε.Ε., απέναντι στη συνεργασία με τις ΗΠΑ για την πολιτική της Κίνας. Εάν η Γαλλία πρόκειται να απομακρυνθεί από τους πρώην συμμάχους της στον Ειρηνικό, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να δούμε τα πράγματα όπως ο θείος Σαμ, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου εναντίον της Κίνας.



Ακόμα πιο σημαντική, ειδικά για τον αυστραλιανό ιμπεριαλισμό, είναι η αντίδραση στον ασιατικό Ειρηνικό. Τα ΜΜΕ αναφέρονται συνεχώς σε χώρες -που δεν τις κατονομάζουν- που υποστηρίζουν την απόκτηση υποβρυχίων και την αμερικανική εκστρατεία κατά της Κίνας. Δύο χώρες που θα μπορούσαν να το εγκρίνουν όλο αυτό είναι η Ιαπωνία και το Βιετνάμ, καμία από τις οποίες, όμως, δεν θα ήθελε να διαφημίσει το γεγονός. Εν τω μεταξύ, τόσο η Μαλαισία όσο και η Ινδονησία, έχουν εκφράσει δημόσια την ανησυχία τους. Καμία από τις δύο δεν αγαπά ιδιαίτερα την Κίνα, αλλά σίγουρα δεν επιθυμεί ένα περιφερειακό κυνήγι εξοπλισμών. Και μια κούρσα εξοπλισμών είναι αυτό που θα πάρουν, αφού το Πεκίνο δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια για την ανακοίνωση της απόκτησης των υποβρυχίων.



Ενώ είναι πιθανό ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση υπό τον Scott Morrison, απλώς να μπερδεύτηκε σε αυτήν την κατάσταση (μεγάλο μέρος του Υπουργικού του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Morrison, απέτυχε ως προς το συγκεκριμ.ενο ζήτημα), το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Joe Biden είναι γνώστης της εξωτερικής πολιτικής και ήρθε στην εξουσία υποσχόμενος ότι θα ξαναχτίσει τις σχέσεις των ΗΠΑ μετά το χάος και το απρόβλεπτο των χρόνων του Trump. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει μια συνειδητή επιλογή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις σχέσεις τους με την Κίνα. Αντί να δημιουργήσουν μια ευρεία συμμαχία για να αντισταθεί στην κακή συμπεριφορά της Κίνας, έχουν δημιουργήσει μια στενή (θυμίζει τον «Coalition of the Willing» του 2003) για να ποντάρουν σε μια επιθετική στρατιωτική στάση. Αυτό δεν αποτελεί ατύχημα. Οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται σε πορεία πολέμου και το AUKUS είναι ένα μεγάλο βήμα προς την έναρξή του.



Η Κίνα δικαιούται να γίνει ανεπτυγμένη χώρα και ο πληθυσμός της δικαιούται το βιοτικό επίπεδο που το συνοδεύει. Η προσπάθεια των ΗΠΑ να στραγγαλίσουν την οικονομική της ανάπτυξη και να την κάνουν φτωχή χώρα είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και η μόλις κρυμμένη απειλή πυρηνικού πολέμου είναι ακόμη μεγαλύτερη. Τα επόμενα χρόνια, μπορούμε να αναμένουμε μια ισχυρή εκστρατεία στα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία σχετικά με πληθώρα καταγγελιών κατά της Κίνας. Μερικά από αυτά (ιδίως η αντιμετώπιση των Ουιγούρων στο Xinjiang, των Θιβετιανών και των κατοίκων του Χονγκ Κονγκ) θα είναι πραγματικά εγκλήματα από το κινεζικό αποκαλούμενο «Κομμουνιστικό» Κόμμα. Ανεξάρτητα από το αν τα εγκλήματα του Πεκίνου είναι πραγματικά ή φανταστικά, το κίνητρο για τις καταγγελίες θα είναι το ίδιο. Θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν την κοινή γνώμη με βάση μια αντικινεζική πολιτική και την πορεία στον πόλεμο.



Στην Αυστραλία, η εκστρατεία κοινής γνώμης θα έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θα υπάρξει μαζική αύξηση του ρατσισμού εναντίον ατόμων κινεζικής καταγωγής ή εμφάνισης. Ο αντικινεζικός ρατσισμός έχει αποδοκιμαστεί επίσημα από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας για περίπου τρεις δεκαετίες. Προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν Αβορίγινες, Μουσουλμάνους και, πρόσφατα, Αφρικανούς, ως «αλεξικέραυνα» κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η ένταση της αντιπαράθεσης με την Κίνα θα το αλλάξει αυτό. Οι Κινέζοι μετανάστες, τα παιδιά τους, ακόμη και άνθρωποι κινεζικής καταγωγής, οι οικογένειες των οποίων βρίσκονται εδώ γενεές επί γενεών, θα θεωρηθούν ως μια πιθανή πέμπτη στήλη (fifth column). Θα υποστούν βία και κακοποίηση στο δρόμο, θα υποστούν διακρίσεις που δικαιολογούνται από πατριωτικό σκεπτικό και θα λαμβάνουν αδιάκοπα αιτήματα για να αποδείξουν την πίστη τους στην Αυστραλία και την εχθρότητά τους στο Πεκίνο. Δεν θα είναι όμορφο.



Η Melbourne Anarchist Communist Group (Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα Μελβούρνης) καλεί το εργατικό κίνημα στην Αυστραλία να αντιταχθεί στη συνεργασία AUKUS και στην εκστρατεία κατά της Κίνας. Η αγορά πυρηνικών υποβρυχίων υπογραμμίζει τη σταθερή θέση μας: ούτε ένα άτομο, ούτε μια δεκάρα για τον ιμπεριαλιστικό αυστραλιανό στρατό! Δεν έχουμε αυταπάτες για το κινεζικό αποκαλούμενο «Κομμουνιστικό» Κόμμα. Είναι μια συμμορία διεφθαρμένων γραφειοκρατών ο σταλινισμός των οποίων είναι τόσο εκφυλισμένος που επευφημεί τους Κινέζους δισεκατομμυριούχους. Υπάρχουν περισσότεροι εκατομμυριούχοι δολαρίων ΗΠΑ στο Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο του Πεκίνου από ό,τι στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Αντίθετα, η εναντίωσή μας στην AUKUS απορρέει από την αντίθεσή μας προς τη δική μας άρχουσα τάξη.



Ενάντια στη συνεργασία AUKUS και την επικείμενη απειλή πολέμου κατά της Κίνας, η MACG υψώνει τις σημαίες της διεθνούς αλληλεγγύης της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι με όλες τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, αλλά το καθήκον μας είναι να ανατρέψουμε την καπιταλιστική τάξη εδώ στην Αυστραλία. Στόχος μας είναι μια εργατική επανάσταση που θα σαρώσει τον κόσμο, ανατρέποντας όλες τις άρχουσες τάξεις χωρίς διάκριση. Αυτή η επανάσταση θα καταργήσει τον ιμπεριαλισμό καταργώντας το εθνικό κράτος. Στη θέση του θα ανθίσει μια παγκόσμια κοινότητα, οργανωμένη με βάση τον συνεπή ομοσπονδιακό και ελευθεριακό κομμουνισμό στην πράξη. Τώρα, αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παλέψουμε.



ΚΑΤΩ Η AUKUS!



ΚΑΤΩ Η ANZUS!



ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ PINE GAP



Melbourne Anarchist Communist Group



*Σχετικός σύνδεσμος: https://melbacg.wordpress.com/2021/09/26/aukus-a-big-step-toward-war/

