H ομάδα με την φράση που δεν έπρεπε να ειπωθεί...

Σήμερα 50+ χρόνια μετά η έκφραση αυτή παραμένει πάντα επίκαιρη και παραμένει επικίνδυνη για την εξουσία. Δεν χρειάζεται να την ασπασθεί καμία νεανική αντικουλτούρα για να κλονίσει την σημερινή τυρανικότητα της εποχής που ζούμε. Με την ελπίδα να τους εγκαλέσουμε: Up against the wall motherfuckerς! Μέχρι τότε η μνήμη θα παραμένει ένα από τα βασικά αντισώματα των ανθρώπων ενάντια στη τυραννία.

Η δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ ήταν ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία, ανθρώπινα δικαιώματα, μειονότητες, και άλλα πολλά ήταν τα αίτια που ανέδειξαν τον επερχόμενο πολιτικό ανταγωνισμό και την αντικουλτούρα της εποχής.



Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν το σημείο που η κοινωνική συναίνεση έσπασε. Η νέα γενιά δεν ήθελε να συμμετέχει σε έναν ακόμα πόλεμο με έναν λαό που δεν τους είχε κάνει τίποτα και για αυτό δεν ήθελε όχι μόνο να στρατολογηθεί αλλά ούτε στο παραμικρό να συμμετέχει στο Αμερικανικό πολεμικό όνειρό.



Στην δυτική ακτή πέριξ του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο η μια στρατηγική κορυφώθηκε με το καλοκαίρι της αγάπης, το οποίο αποτέλεσε την μια πλευρά της αντίστασης. Αντίθετα στα ανατολικά αρκετοί θεώρησαν ότι η δύναμη των λουλουδιών δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει την φασιστική δύναμή, οπότε επέλεξαν έναν πιο δυναμικό αγώνα αντιβίας. Αυτές οι δυο στρατηγικές θα συναντηθούν τελικά και στις δυο ακτές θα συμπορευθούν αλλά και θα αποκλίνουν, θα νικήσουν πρόσκαιρα και θα ηττηθούν αλλά δεν θα ξεχαστούν αφήνοντας μια παρακαταθήκη που εμπνέει ακόμα και σήμερα μισό αιώνα αργότερα.



Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με την ντανταιστική, κιαταστασιακή, Αναρχική ομάδα συγγένειας τους Up Against the Wall Motherfucker, που δραστηριοποιήθηκε στο στο Lower East Side της Νέας Υόρκης. Κάποιοι του χαρακτηρίσαν ως συμμορία με ανάλυση αλλά όπως θα δούμε η ομάδα ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Η ιστορία λέει ότι η δράση τους ενέπνευσε μέλη των Weather Underground και των Yippies δυο χαρακτηριστικές πολιτικές ομάδες της εποχής.



Οι Motherfuckers σχηματίσθηκαν από μέλη της ντανταιστικής καλλιτεχνικής ομάδας μαύρη μάσκα (Black Mask) και δραστηριοποιήθηκαν στην δράση anti-Vietnam War Angry Arts week τον Ιιανουάριο του 1967. Ιδρυτικά μέλη ήταν ο Καταναλανικής καταγωγής ζωγράφος Ben Morea καθώς και ο Ελληνοαμερικάνος ποιητής & ιστορικός Dan Georgakas. Το 1968 η ομάδα αλλάζει όνομα από Black Mask σε Up Against the Wall Motherfuckers και δρα υπόγεια στην παρανομία.



Η φράση αυτή ήταν η εντολή που έδιναν οι αστυνομικοί στους έγχρωμους νεολαίους ή λευκούς της αντικουλτούρας κατά την σύλληψη τους. Οι μπάτσοι φώναζαν «Στον τοίχο, μωρέ!» Δηλαδή, πάρετετη θέση, ώστε να μπορούμε να σας ψάξουμε, να σας βάλουμε χειροπέδες και να σας κάνουμε προσαγωγή. Πάντως το όνομα τους η ομάδα το πήρε από έναν στίχο του ποιήματος του μαύρου κομμουνιστή ποιητή Amiri Baraka:



«…you can’t steal nothin’ from a white man, he’s already stole it, he owes you anything you want, even his life. All the stores will open if you just say the magic words. The magic words are, “Up against the wall mother fucker this is a stick up!”»



Ο Abbie Hoffman τους είχε χαρακτηρίσει ως τον εφιάλτη της μεσαίας τάξης και μια εκδοτική ομάδα φαινόμενο μιας και το όνομα της δεν μπορούσε να τυπωθεί πόσο μάλλον ειπωθεί όπως θα δούμε στη συνέχεια.



Η πρώτη και κατά πολλούς πιο αξιομνημόνευτη φορά που ακούστηκε αυτή η έκφραση ήταν τότε στη κατάληψη του κτιρίου του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστήμιου Columbia Μαθηματικών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του πανεπιστημίου στις στρατιωτικές έρευνες. Οι Motherfuckers είχαν βοηθήσει στη δράση και έγραψαν γκράφιτι χρησιμοποιώντας αυτό το σύνθημα στον τοίχο. Ο Μαρκ Ραντ, ηγέτης στο SDS (Φοιτητές για μια Δημοκρατική Κοινωνία), στην ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κολούμπια Γκρέισον Κερκ ανακοίνωσε: «Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Λερόι Τζόουνς (πραγματικό όνομα του Amiri Baraka) , τον οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν σας αρέσει: «‘Up against the wall motherfucker, this is a stick-up!» Λίγο πριν εισβάλει η αστυνομία της Νέας Υόρκης και διαλύσει με την βία την κατάληψη του τμήματος και συλλάβει τους καταληψίες.



Η έκφραση πήρε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα όταν οι «David Peel and the Lower Eastside Band» λίγο μετά την καταστολή της κατάληψης ηχογράφησαν μια δημόσια ζωντανή συναυλία τους η οποία έγινε το ιστορικό άλμπουμ «Have A Marijuana» το οποίο υπήρξε αγαπημένο στην νεολαία και απεχθές στους γονείς τους το καλοκαίρι του ’68. Το δεύτερο τραγούδι αυτού του άλμπουμ εκτός από τα υπόλοιπα αντιμπατσικά μυνήματα έχει τίτλο «Up against the wall motherfucker». Οι στίχοι του είναι αρκετά απλοί: μερικά «λαλαλλα» στην μέση η απαγορευμένη έκφραση και στο τέλος τσστσατσα! Αυτό και μόνο ήταν αρκετό να επιφέρει εγκεφαλικά στους συντηρητικούς γονείς όταν κατάλαβαν τι ακούν τα παιδιά τους:



https://www.youtube.com/watch?v=qtcKEId6YEA



Έκτοτε η ομάδα έκανε πολλές συμβολικές δράσεις με τελευταία το κόψιμο των συρματοπλεγμάτων στην συναυλία του Woodstock δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε χιλιάδες κόσμου να εισέλθουν στο φεστιβάλ δωρεάν αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ανακοινώσουν ότι πλέον η είσοδος είναι δωρεάν, αποδεχόμενοι ότι το κερδοσκοπικό τους εγχείρημα είχε αποτύχει. Έτσι όταν οι Jefferson Airplane τραγούδησαν αυτές τις λέξεις κατά την εμφάνιση τους στο Woodstock to 1969, η έκφραση αυτή ήταν ήδη διάσημη στο ριζοσπαστικό λεξικό της αντικουλτούρας.



Όμως η ιστορία αυτής της έκφρασης έμελε να σοκάρει ακόμα περισσότερο όταν ακούστηκε στον αέρα. Οι Jefferson Airplane στο τραγούδι τους «we can be together” ‘έναν ύμνο για την επανάσταση, την αντικουλτούρα, ένα φιλοαναρχικό τραγούδι αναφέρουν στους στίχους του αυτή την έκφραση:



We can be together

Ah, you and me

We should be together

We are all outlaws in the eyes of America

In order to survive we steal cheat lie forge fred hide and deal

We are obscene lawless hideous dangerous dirty violent and young

But we should be together

Come on all you people standing around

Our life’s too fine to let it die and

We can be together

All your private property is

Target for your enemy

And your enemy is

We

We are forces of chaos and anarchy

Everything they say we are we are

And we are very

Proud of ourselves

Up against the wall

Up against the wall motherfucker

Tear down the walls

Tear down the walls

Come on now together

Get it on together

Everybody together

We should be together

We should be together my friends

We can be together

We will be

We must begin here and now

A new continent of earth and fire

Come on now gettin’ higher and higher

Tear down the walls

Tear down the walls

Tear down the walls

Won’t you try



Φανταστείτε τι προκάλεσε στο συντηρητικό κοινό και στον παρουσιαστή Mr Jones όταν η γλυκύτατη Grace τραγούδησε την φράση που ποτέ δεν έπρεπε να ειπωθεί! Στην συνέχεια το εν λόγω τραγούδι λογοκρίνεται από την FCC (Federal Communications Commission) αλλά το κακό έχει ήδη γίνει.. Η φράση είναι υπαρκτή και θα γίνει ο τίτλος ενός bootleg του συγκροτήματος που θα εκδοθεί σε βινύλιο το 1970. Πρόκειται για μια ζωντανή εμφάνιση στο Avallon ballroom του Σαν Φρανσίσκο:



https://www.youtube.com/watch?v=VUbZ_5pRXW0



Σήμερα 50+ χρόνια μετά η έκφραση αυτή παραμένει πάντα επίκαιρη και παραμένει επικίνδυνη για την εξουσία. Δεν χρειάζεται να την ασπασθεί καμία νεανική αντικουλτούρα για να κλονίσει την σημερινή τυρανικότητα της εποχής που ζούμε. Με την ελπίδα να τους εγκαλέσουμε: Up against the wall motherfuckerς! Μέχρι τότε η μνήμη θα παραμένει ένα από τα βασικά αντισώματα των ανθρώπων ενάντια στη τυραννία.



