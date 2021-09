no event posted in the last week

Μετάβαση στην καταστροφή Ινδονησία / Φιλιππίνες / Αυστραλία | Λαϊκοί Αγώνες | Γνώμη / Ανάλυση Thursday September 02, 2021 21:40 Thursday September 02, 2021 21:40 by Melbourne Anarchist Communist Group - Anarkismo by Melbourne Anarchist Communist Group - Anarkismo Το National Plan to Transition Australia’s National COVID-19 Response (Εθνικό Σχέδιο αντιμετώπισης της COVID-19 στην Αυστραλία) είναι ένα σχέδιο καταστροφής. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, μετά από εντολή των ισχυρότερων εγχώριων καπιταλιστών, σχεδιάζει να εγκαταλείψει τον αγώνα για την εξάλειψη της COVID19 και ακόμη να την επαναφέρει σε περιοχές της Αυστραλίας που τώρα δεν επηρεάζονται από αυτήν. Απορρίπτει ευγενικά τις όποιες ανησυχίες αναφερόμενη σε σχετική έρευνα του σεβαστού Doherty Institute (Ινστιτούτου Doherty).

Το National Plan to Transition Australia’s National COVID-19 Response (Εθνικό Σχέδιο αντιμετώπισης της COVID-19 στην Αυστραλία) είναι ένα σχέδιο καταστροφής. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, μετά από εντολή των ισχυρότερων εγχώριων καπιταλιστών, σχεδιάζει να εγκαταλείψει τον αγώνα για την εξάλειψη της COVID19 και ακόμη να την επαναφέρει σε περιοχές της Αυστραλίας που τώρα δεν επηρεάζονται από αυτήν. Απορρίπτει ευγενικά τις όποιες ανησυχίες αναφερόμενη σε σχετική έρευνα του σεβαστού Doherty Institute (Ινστιτούτου Doherty).



Το Εθνικό Σχέδιο είναι ένα απλό φύλλο χαρτιού που παρουσιάζει μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά τα περισσότερα σημεία στις φάσεις Α και Β φαίνεται να είναι μια γραφειοκρατική έκφραση του τρέχοντος πλαισίου. Το πραγματικά επικίνδυνο μέρος είναι η τελευταία φάση με την επωνυμία «Μετα-εμβολιασμός», όπου η πρόταση που μας γίνεται είναι να εγκαταλείψουμε όλους τους εσωτερικούς κανονισμούς κοινωνικής απόστασης και να αρχίσουμε να «ζούμε με τον ιό».



Οι δείκτες μετάβασης στο εν λόγω Εθνικό Σχέδιο θα επιτευχθούν όταν εμβολιαστεί το 70% με 80% του πληθυσμού, ηλικίας από 16 ετών και πάνω. Αυτό ισοδυναμεί με το 56% και το 64% του συνολικού εμβολιασμένου πληθυσμού, δηλαδή πολύ μακριά από το ποσοστό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ανοσίας αγέλης, και ειδικά με κυρίαρχη την παραλλαγή Delta. Υπό αυτές τις συνθήκες, με βάση τη στοιχειώδη λογική, η εγκατάλειψη της κοινωνικής αποστασιοποίησης θα οδηγήσει σε μαζική μόλυνση και θάνατο. Σίγουρα οι θάνατοι θα είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι πριν που δεν υπήρχαν εμβόλια, αλλά αυτό δεν καθιστά το Σχέδιο με κανένα τρόπο αποδεκτό.



Είναι η αναφορά στην έρευνα του Ινστιτούτου Doherty που επιτρέπει στην Κυβέρνηση να προσπαθεί να την… σκαπουλάρει με μια πρόταση που ο απλός αναγνώστης μπορεί να καταλάβει ότι είναι επικίνδυνη. Η έρευνα του Ινστιτούτου Doherty δεν έχει κυκλοφορήσει ευρέως, ωστόσο, αν διαβαζόταν ευρέως ήδη θα υπήρχε αναταραχή. Ευτυχώς, στην MACG μπορλεσαμε να βρούμε μια πολύτιμη ανάλυση του Matt Barrie, που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://medium.com/@matt_11659/australian-public-fed-nonsense-as-country-heads-to-irreversible-decision-99350b80125c



Συνοψίζοντας, το Ινστιτούτο Doherty προβλέπει μαζικές νοσηλείες και ICU (ΜΕΘ) διπλάσιας χωρητικότητας απ΄ ό,τι τώρα. Οι συνέπειες σε θάνατο και σοβαρή αναπηρία θα πρέπει να είναι προφανείς. Και, το χειρότερο, η σημαντική διαφορά που θα επιτυγχανόταν με το επιθυμητό ποσοστό εμβολιασμού στο 80% που θα ήταν η καθυστέρηση της καμπύλης, καθώς οι λοιμώξεις θα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επικρατήσουν στην κοινότητα. Τα γραφήματα του Ινστιτούτου Doherty, που διακόπηκαν 180 ημέρες μετά τη μετάβαση στη Φάση Β (όπου τα μέτρα δημόσιας υγείας αρχίζουν να χαλαρώνουν στο 70% του εμβολιασμού για ενήλικες), δείχνουν ότι τα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται σε εκείνο το σημείο. Αυτό δεν είναι δρόμος προς την απελευθέρωση από την COVID-19. Είναι μια μετάβαση στην καταστροφή.



Λοιπόν τι συμβαίνει; Οι καπιταλιστές στην Αυστραλία θέλουν να επιστρέψουν στην παγκόσμια οικονομία. Σίγουρα, οι εξαγωγές ορυκτών συνεχίζονται, αλλά ο τουρισμός και η εκπαίδευση, δύο τεράστιες εξαγωγικές βιομηχανίες, έχουν κλείσει για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα και οι επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα “καίγονται” να ξεκινήσουν ξανά. Το Κεφάλαιο θέλει, επίσης, να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε προσωρινούς μετανάστες εργαζόμενους. Επειδή το καθεστώς της προσωρινότητας (επισφάλειας) τους τοποθετεί στο έλεος των εργοδοτών, συχνά απασχολούνται - παράνομα- με χαμηλούς μισθούς. Οι μεγαλοαγρότες και άλλα αφεντικά που επιδίδονται αφειδώς σ΄ αυτή την απάτη, διαμαρτύρονται έντονα για την έλλειψη εργατικού δυναμικού.



Η επιτυχία των αρχών δημόσιας υγείας στην καταστολή της COVID-19 και στη συνέχεια στην εξάλειψή της (εκτός από τις περιοδικές εξάρσεις της στην καραντίνα κάποιων ξενοδοχείων) έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πρόβλημα για το Κεφάλαιο. Η συγκράτηση της COVID-19 έξω από την κοινότητα ήταν κάτι ευπρόσδεκτο, αλλά αυτό οδήγησε τον πληθυσμό στο να είναι απρόθυμος να επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία τη στιγμή που ο ιός είναι αχαλίνωτος στο εξωτερικό. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις έπρεπε να πιέσουν τους πολιτικούς εκπροσώπους τους να βρουν μια λύση.



Έτσι, το Εθνικό Σχέδιο φαινεται να αποτελεί αυτή τη λύση και η τρέχουσα έξαρση στη Νέα Νότια Ουαλία είναι η σφήνα που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ώστε η υιοθέτησή του (του Σχεδίου) να φαίνεται αναπόφευκτη. Όσο απίθανο και αν ακούγεται, ο Scott Morrison (1) και η Gladys Berejiklian (2) δεν θέλουν να σταματήσουν αυτό το κύμα. Απλώς θέλουν να προχωρήσει αργά, ενόσω εφαρμόζεται η εκστρατεία εμβολιασμού.



Η Melbourne Anarchist Communist Group καλεί το εργατικό κίνημα στην Αυστραλία να απορρίψει το National Plan to Transition - Australia’s National COVID-19 Response και αντ’ αυτού να αγωνιστεί για το ακόλουθο πρόγραμμα:



* Διατήρηση του στόχου της εξάλειψης του COVID-19 από την κοινότητα.



* Δωρεάν, ασφαλή εμβόλια για όλους, ανεξαρτήτως πνευματικής ιδιοκτησίας.



* Επαρκείς, προσαρμοσμένες πληροφορίες για την υγεία για όλους, που να κοινοποιούνται από άτομα που εμπιστεύονται από τις κοινότητες στις οποίες απευθύνονται, και σε γλώσσες που να είναι κατανοητές.



* Επαρκώς στελεχωμένες και χρηματοδοτούμενες ομάδες δημόσιας υγείας για τεστ και ιχνηλάτηση/εντοπισμό επαφών.



* Κατασκευή εγκαταστάσεων καραντίνας, επανδρωμένων με κατάλληλο προσωπικό, ικανό να αντιμετωπίσει την απαιτούμενη ζήτηση.



Επαρκές εισόδημα που να καταβάλλεται σε όλους όσοι πρέπει να απομονωθούν και να μείνουν μακριά από την εργασία τους για λόγους δημόσιας υγείας.



Ακύρωση καταβολής ενοικίου στέγης και τόκων στεγαστικών δανείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.



Ο εμβολιασμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη δημιουργία μιας καπιταλιστικής δυστοπίας όπου πρέπει να «ζήσουμε» με τον ιό. Αντ’ αυτού, ο εμβολιασμός πρέπει να αποτελεί μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής για την εξάλειψή του. Μπορεί να γίνει. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να αγωνιστούμε.



ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ ΤΟΝ ΙΟ



*Το κείμενο δημοσιεύεται στο πρόσφατο τεύχος του δελτίου της Melbourne Anarchist Communist Group “The Anvil” (“Το Αμόνι”). Αν θλέκετε να “κατεβάσετε” το τεύχος πηγαίνετε εδώ: https://melbacg.files.wordpress.com/2021/08/anvil-vol-10-no-4-web.pdf



**Ελληνική μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης



Σημειώσεις:

Scott Morrison. Ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Αυστραλίας.

2. Gladys Berejiklian. Πολιτειακή πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας (New South Wales).

Related Link: https://melbacg.files.wordpress.com