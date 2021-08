Recent articles by Ευβοιώτικη Πρωτοβουλία Αναρχικής Αγροτιάς

This author has not submitted any other articles. Recent Articles about Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος Λαϊκοί Αγώνες

Εξαναγκασμό`... by Γιάννης Βολιάτης* Η καταλήστευ ... by Αυτόνομη Συλλογικότητα Εύβοιας Υγειονομική ... by Ανώνυμος Από το λαό προς το λαό της Εύβοιας Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Λαϊκοί Αγώνες | Ανακοίνωση Τύπου Tuesday August 17, 2021 18:36 Tuesday August 17, 2021 18:36 by Ευβοιώτικη Πρωτοβουλία Αναρχικής Αγροτιάς by Ευβοιώτικη Πρωτοβουλία Αναρχικής Αγροτιάς Επειδή τον τόπο μας τον πονάμε όσο κανένας πολιτικός και κανένας περαστικός τουρίστας, επειδή το δάσος είναι κομμάτι μας και εμείς κομμάτι του, επειδή οι αναμνήσεις και η ζωή μας είναι δεμένα με τον τόπο αυτό, οφείλουμε να αναστοχαστούμε και Πρέπει να εκδικηθούμε.

Από το λαό της Εύβοιας προς το λαό της Εύβοιας



cui bono? ποιος ωφελείται;



Και ο λόγος που οι φωτιές αφέθηκαν να καίνε



Ένας σχετικά ασφαλής τρόπος εξαγωγής συμπεράσματος πάνω στα αίτια της καταστροφής της βόρειας Εύβοιας είναι η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Όταν λέμε όφελος για την διατήρηση του δάσους, δεν το εννοούμε με την έννοια των μακροπρόθεσμων καλών για την ανθρωπότητα, για το οξυγόνο και άλλα τέτοια ρομαντικά φολκλόρ που λίγους σαν εμάς απασχολούν, αλλά όφελος για το σύστημα που δεν είναι άλλο από το άμεσο κέρδος. Όφελος για αυτούς είναι επενδύσεις, φόροι, κατανάλωση. Λεφτά δηλαδή που κινούνται ώστε να πληρώνονται οι κρατικοί υπάλληλοι, τα αφεντικά και όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά παράσιτα. Σε τι από τα παραπάνω ωφελούσε άραγε λοιπόν το τεράστιο δάσος της Εύβοιας; Η απάντηση είναι κυνική. Για το σύστημα αυτό το δάσος της βόρειας Εύβοιας και κανένα δάσος άγριας ζωής δεν ωφελεί σε τίποτα. Δεν ωφελούν γιατί δεν παράγουν κέρδος τα δέντρα τα φυτά τα ζώα. Με την σειρά μας δεν ωφελούμε ούτε εμείς το σύστημα ρετσινοσυλλέκτη, βοσκέ, μελισσοκόμε, μικρέ αγρότη γιατί δεν είμαστε κερδοφόροι για τις τράπεζες, το κράτος και για τους πλούσιους.



Εμείς δουλεύουμε με τον ιδρώτα μας, βγάζουμε λίγα και τα τρώμε συνήθως απέχοντας από το κανάλι που ορίζει το κράτος. Δηλαδή νόμιμη παραγωγή νόμιμη μεταπώληση, τράπεζα, κατανάλωση που μεταφράζονται σε ΕΦΚΑ, ΦΠΑ, φόροι, έλεγχος και ανατροφοδότηση της αγοράς. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταναλώνουμε τόσο ρεύμα, ούτε τόσο πετρέλαιο, δεν αγοράζουμε τόσα αγαθά από τα σουπερμάρκετ και τα mall, δεν έχουμε τόσες "ανάγκες" όπως οι περισσότεροι άνθρωποι της πόλης που υπόκεινται σε πιο άμεσο κρατικό έλεγχο διότι έχουμε μια σχετική αυτάρκεια. Γιατί παίρνουμε άμεσα απο τη φύση τα περισσότερα από τα αγαθά που διαμεσολαβούνται είτε από το κράτος είτε από τους εμπόρους για την αστική κοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο δεν είμαστε σημαντικοί για το σύστημα. Δεν κερδοφορούν στην πλάτη μας. Το δάσος μας δίνει την ζωή και δεν εξαρτιόμαστε από τράπεζες και κράτος τόσο όσο θα ήθελαν.



Το δάσος της Εύβοιας τους ήταν άχρηστο και αυτό ας το καταλάβουμε. Χρήσιμο θα ήταν μόνο αν αποτελούσε κάποιου είδους τουριστικό προορισμό ώστε να κόβει χρήμα. Να πληρώνονται οι φόροι να αγοράζονται φρεγάτες, να πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Να κονομάνε οι μεσάζοντες και να ξεσκάνε που και που οι αστοί, με την ασφάλεια του γκαζόν μακριά από τα τριβόλια και τα αρκουδόβατα.



Άρα για αυτούς τους λόγους μπορεί καθένας και καθεμία από μας, να καταλάβει το γιατί οι περισσότερες "φυσικές καταστροφές" είναι βαθύτατα πολιτικά εγκλήματα του κρατικού και καπιταλιστικού κόσμου. Είναι στην φύση του συστήματος η καταστροφή (ειδικά των μη παραγωγικών για το σύστημα αγαθών) γιατί με την σειρά της θα ανοίξει παραγωγικούς ορίζοντες. Τα καμμένα δάση τα νεκρά ζώα τα καμμένα σπίτια παράγουν κέρδος. Γιατί θα τα αντικαταστήσουμε με καινούργια. Έτσι κινείται το χρήμα και βγαίνει κέρδος πάνω στον ιδρώτα και το αίμα μας.



Επομένως στο ερώτημα ποιος ωφελείται από την καταστροφή του οικοσυστήματος η απάντηση είναι ότι ωφελείται η αγορά. Άρα όσο το σύστημα υπάρχει τόσο θα καταστρέφει γη νερό και αέρα μέχρι να φάει και τον εαυτό του. Αλλά πρώτα θα φάει εμάς αν το αφήσουμε.



Ψάχνοντας από την άλλη τον φυσικό αυτουργό των πυρκαγιών ο πρώτος ύποπτος είναι η ΔΕΗ και όχι κάποιο δήθεν τουρκικό κομάντο δολιοφθορέων. Έτσι και σε παλιότερες πυρκαγιές λέγανε για ασύμμετρες απειλές και άλλες ηλιθιότητες προς συγκάλυψη της ανικανότητας αλλά κυρίως της εγκληματικής πολιτικής τους. Η ΔΕΗ προκειμένου να καλύψει την ζήτηση σε ρεύμα υπερφορτώνει το άσχημα συντηρημένο δίκτυο (βρώμικοι μονωτήρες, προβληματικοί μετασχηματιστές και βλάστηση κάτω από τις κολώνες) με αποτέλεσμα σε όλο το μήκος των πυλώνων να πέφτουν κάφτρες. Κάποιες από αυτές βάζουν φωτιά. Επόμενοι ύποπτοι είναι οι μεγάλες εταιρείες (πχ ανεμογεννήτριες) και οικοδομικοί συνεταιρισμοί που κάνουν ηθελημένα εμπρησμούς και τέλος τα ανθρώπινα λάθη κατά τη διάρκεια εργασιών. Όπως και να έχει, η φωτιά στην Εύβοια αφέθηκε εξαρχής να κάψει όλο το νησί χωρίς καμία άμεση παρέμβαση και μάλιστα υποβοηθήθηκε με την αποθάρρυνση και απομάκρυνση των κατοίκων.



Εκκενώσεις 112



Η διαχείριση των πυρκαγιών, είναι copy paste όπως η διαχείριση κάθε ζητήματος από το κράτος. Διαμεσολάβηση και ανάθεση. Ειδικοί που θα σβήσουν τη φωτιά, ειδικοί λοιμοξιολόγοι που θα μας πουν τι εμβόλια να κάνουμε για να επιβιώσουμε, μπάτσοι να μας φυλάνε από τα επίγεια και παπάδες που θα μας φυλάξουν από τα ουράνια. Σε τελική ανάλυση σε μια κοινωνία ειδικών εμείς μπορούμε να πεθάνουμε ήσυχοι γιατί σίγουρα δεν θα φταίμε για το θάνατο μας καθώς θα είναι και αυτός ευθύνη κάποιων ειδικών. Αυτή η λογική μετατρέπει την κοινωνία σε όλο και πιο άχρηστα και φοβισμένα όντα. Ποιος έχει πάθος να φυλάξει το χωριό του από την φωτιά; Εμείς ή οι πυροσβέστες; Εμείς προφανώς και αυτό έδειξε και η πράξη ακόμη κι αν δεν έχουμε τα μέσα που κατέχουν αυτοί. Τόσα χρόνια ποιοι έσβηναν τις φωτιές άραγε. Είχαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας την πυροσβεστική; Όχι, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που παίρναν την ζωή στα χέρια τους δίχως να περιμένουν το κράτος να τους σώσει. Η αλήθεια είναι ότι οι πυροσβέστες ελάχιστα έκαναν, καθώς στην καλύτερη περίπτωση περίμεναν μέσα στο χωριό τη φωτιά. Μόνο με την ενεργοποίηση μας, να πάρουμε αποφάσεις χωρίς τις συμβουλές των αξιωματικών της πυροσβεστικής που ακολουθούν πολιτικές εντολές οι οποίες έχουν ένα και μόνο στόχο, την αποφυγή πολιτικού κόστους σε περίπτωση νεκρών ανθρώπων, μπορεί να γίνει κάτι και πράγματι έτσι έγινε. Η πιο απλή λύση είναι η εκκένωση. Να φύγουμε δηλαδή από τα χώματα μας γιατί κινδυνεύουν λέει οι ζωές μας. Ευτυχώς πολλοί δεν υπάκουσαν και σώθηκαν μερικά χωριά και ελάχιστο δάσος. Ευτυχώς που λίγοι "εθελοντές" γράψαμε στα παλιά τα παπούτσια την τρομοκρατία του 112 και των μπάτσων. Εκτός των άλλων ας σημειωθεί εδώ ότι και στρατηγικά αυτή είναι η σωστή απόφαση ώστε να υποχρεωθεί ο μηχανισμός να στείλει κανένα εναέριο μέσο πυρόσβεσης όπως και έγινε σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλιώς δεν θα βλέπαμε ούτε ένα αεροπλανάκι. Αν είχαμε τα μισά από τα τεχνολογικά μέσα πυρόσβεσης που έχουν αυτοί, θα τη σβήναμε μόνοι μας τη φωτιά έστω και χωρίς εναέρια. Εδώ με κλάρες τις σβήνει ο κόσμος τις φωτιές. Με κλάρες όπως και πριν από εκατό χρόνια...



Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πέρα από την τραγωδία που έκαψε τον τόπο μας, ποιος μπορεί να μας πείσει ότι με τέτοιο τεχνολογικό οπλοστάσιο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές; Από τη μια έχουμε τεχνολογία που στην υπηρεσία του πολέμου μπορεί να χτυπήσει από την μια μεριά της υφηλίου στην άλλη μέσα σε λίγα λεπτά με ακρίβεια μέτρων, με δεκάδες δορυφόρους να καταγραφούν κάθε χιλιοστό της επιφάνειας του πλανήτη, και από την άλλη δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να σβήσουν φωτιά όταν φύγει ο ήλιος! Μιλάμε για την καθημερινή υποτίμηση της νοημοσύνης όλων μας. Με την τεχνολογία που υπάρχει θα μπορούσαν οι φωτιές να σβήνονται εν τη γενέσει τους σε όλο τον πλανήτη μέσα σε λίγα λεπτά με πολλούς τρόπους. Δεν συμφέρει όμως η χρηματοδότηση τέτοιων ερευνών και επενδύσεων γιατί η πρόληψη των πυρκαγιών δεν αποδίδει. Γιατί είπαμε, η καταστροφή των οικοσυστημάτων σημαίνει κέρδος. Να πέσουν κονδύλια, να μπούνε ξανά δεξαμενές, σωλήνες, φυτώρια, αντλίες, δρόμοι, σπίτια και καλύβια. Να φάνε και ζεστό χρήμα οι εταιρείες που θα αναλάβουν την αναδάσωση. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια.



Πόσα χρόνια ακούγονται οι φωνές ότι ο πολιτισμός του ανθρώπου έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που να αλλάζει το κλίμα όλης της γης, να φτιάξει εργαλεία τέτοια που να μπορούν να οδηγήσουν στον αφανισμό της ζωής. Εκατοντάδες πυρηνικά όπλα ικανά να κάψουν ολο το πλανήτη, τεχνητή νοημοσύνη, τρομακτική βιολογική τεχνογνωσία. Όλα αυτά στην υπηρεσία του κέρδους. Η απάντηση του συστήματος για την κλιματική αλλαγή είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ανεμογεννήτριες παντού. Όπως ήταν για την πείνα στις φτωχές χώρες η εισαγωγή μεταλλαγμένων σπόρων και η χρήση ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων χημικών. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των σχεδιασμών είναι η ολοένα και αυξανόμενη παραγωγή προϊόντος και ενέργειας. Οποιαδήποτε λόγος για μειωμένη κατανάλωση είναι ενάντια στην λογική της κερδοφορίας. Ο λόγος μας, τα δικά μας συμφέροντα, διαφέρουν ριζικά από αυτά της κυριαρχίας. Πρέπει να καταλάβουμε οτι δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής με αυτούς εκτός από το σημείο σύγκρουσης και αυτό ακριβώς θα αναδεικνύεται όσο ήμαστε συνεπείς στις αξίες μας.



Ή θα τους κάψουμε ή θα μας καίνε.



Κουστωδίες δημάρχων και κάθε λογής πολιτικών wannabe διαχειριστών του κράτους, ανθρωποειδών που ονειρεύονται εξουσία θέλουν να περιφέρονται στα ερείπια κοροϊδεύοντας μας με αποζημιώσεις και μοιράζοντας υποσχέσεις. Όσο τους αφήνουμε (προς το παρόν τα μεγάλα ψάρια δεν τολμάνε να πατήσουν) τόσο σκάβουμε το λάκκο μας. Οι λύσεις δεν θα έρθουν με τις εκλογές αλλά με την αυτοοργάνωση μας. Μην κλαίγεστε στα κανάλια στους ρουφιάνους τους δημοσιογράφους. Αυτοί είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία καλύπτοντας την πολιτική τους ηγεσία. Τα αφεντικά αυτών των παπαρολόγων με τα μικρόφωνα έχουν φάει εκατομμύρια ευρώ για να το βουλώνουν και αυτό κάνουν διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και βγάζοντας λάδι την εξουσία.Τι θα έπρεπε να κάνουμε λοιπόν αύριο στον τόπο μας που έμεινε ερείπιο; Θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε άμεση απαλλοτρίωση των τραπεζών που βρίσκονται στα μέρη μας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών μας, να κάψουμε συθέμελα τα αστυνομικά τμήματα και τα δημαρχεία. Να μην ξαναπληρώσουμε φπα σε τίποτα σε όλη την Εύβοια. Κι αν δεν ήμαστε έτοιμοι για αυτά (κακώς) θα πρέπει ωστόσο να πληρώσουν ακριβά για την καταστροφή μας. Τι πιο άσχημο να φύγουμε μετανάστες από τον τόπο μας αναίμακτα. Να μην πληρώσει κανένας τσάτσος του συστήματος τον πόνο που μας τάισε αυτό είναι η αδικία.



Άρα ας αναρωτηθούμε όλες και όλοι αν αξίζει μια ζωή μετριότητας, ανευθυνότητας και συμβιβασμού με την εξουσία ή μια ζωή χωρίς φόβο και με πάθος για την ελευθερία μας. Γιατί με τι άλλο αξίζει να ζεις αν όχι με το φρέσκο αέρα της ελευθερίας;



Επανάσταση για να πλησιάσουμε ένα βήμα πιο κοντά στην Αναρχία. Είναι προς όφελός μας.



Ευβοιώτικη Πρωτοβουλία Αναρχικής Αγροτιάς Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in