Η βιβλική καταστροφή στην Β. Εύβοια Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Περιβάλλον | Ανακοίνωση Τύπου Saturday August 07, 2021 21:14 Saturday August 07, 2021 21:14 by Αναρχικοί από την Εύβοια by Αναρχικοί από την Εύβοια Οι εκλογές δεν αποτελούν τίποτα παραπάνω από ένα μηχανισμό του συστήματος για να ανανεώνει τον εαυτό του, απλά αλλάζοντας το προσωπείο της καταπίεσης. Ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, το Ελληνικό καπιταλιστικό κράτος θα έχει ακριβώς τις ίδιες ανάγκες για συνεχή ανάπτυξη και θα εξακολουθήσει να αφήνει τα βουνά μας να κατασπαράσσονται από τη φωτιά. ... Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες να είστε δυνατοί και να μην έχετε αυταπάτες. Δύσκολες μέρες έρχονται. Οργανωθείτε οριζόντια και διεκδικήστε το ανθρώπινο δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή.

Η βιβλική καταστροφή στην Βόρεια Εύβοια



Η πυρκαγιά στην Β. Εύβοια είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και πολιτικό έγκλημα που έχει δει ο τόπος. Χιλιάδες στρέμματα δάσους κάηκαν, αμέτρητα ζώα και εκατοντάδες σπίτια. Εκκενώθηκαν δεκάδες χωριά ενώ ορισμένα εξ αυτών κάηκαν. Η αδυναμία του πυροσβεστικού σώματος να ανταπεξέλθει και ειδικά η έλλειψη εναέριων μέσων επέτρεψαν στην πυρκαγιά να πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Για τέσσερις ολόκληρες ημέρες η Βόρεια Εύβοια καίγεται και η κυβέρνηση μαζί με τους μεγαλοαστούς κάθονται, βλέπουν τη φωτιά και τρώνε πασατέμπο. Τώρα πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς, απλά καθόμαστε και κοιτάμε τα πύρινα μέτωπα να έρχονται κατά πάνω μας καίγοντας τα πάντα στο δρόμο τους μέχρι να καταλήξουν στις παραλίες και να σβήσουν από μόνα τους.



Η στρατηγική του κράτους δεν συμπεριλάμβανε την κατάσβεση της πυρκαγιάς καθώς τα πύρινα μέτωπα δεν έγινε προσπάθεια να κατασβηστούν, η στόχευση ήταν απλά να μην εισέλθουν οι φλόγες στις κατοικημένες περιοχές. Η πρωταρχική τους μέριμνα ήταν η εκκένωση των χωριών έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια ζωής και κατά συνέπεια το πολιτικό κόστος που την συνοδεύει. Εξάλλου οι μεγαλοστομίες του Κούλη για τις πυρκαγιές στο Μάτι είναι ακόμη νωπές. Οι απώλειες ζωών θα έδιναν στο τραγικό αυτό γεγονός μία άλλη διάσταση και θα ήταν πολύ δύσκολο να κουκουλωθεί από τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης. Ακόμη και τα χωριά όμως δεν προστατεύτηκαν επιτυχώς, οι φλόγες κατέκαψαν πολλά από αυτά και πολλοί απλοί άνθρωποι είδαν το βίο τους να γίνεται στάχτη. Τα περισσότερα χωριά και ειδικά αυτά που βρίσκονταν στα βουνά άνηκαν σε απλούς ανθρώπους που ασχολούνταν με τη γεωργία και μία βασική πηγή του εισοδήματός τους προερχόταν από την ενασχόλησή τους με το δάσος. Πλέον οι ζωές τους τινάχτηκαν στον αέρα και πολλοί σκέφτονται την μετανάστευση. Αυτή τη στιγμή που γράφεται το κείμενο δεν γνωρίζουμε ούτε πόσους τραυματίες έχουμε ή αν έχουμε και νεκρούς.



Και κάπου εδώ, μετά από αυτή την σύντομη εισαγωγή, τελειώνει η περιγραφή για τις προσπάθειες πυρόσβεσης. Το πυροσβεστικό σώμα δεν κατάφερε ούτε καν να σώσει τις κατοικημένες περιοχές σε μία πυρκαγιά που είχε μόνο μία εστία και σχετική άπνοια, επομένως ούτε λόγος για το δάσος. Δεν υπήρξε ούτε η παραμικρή προσπάθεια πυρόσβεσης της φωτιάς που κινούνταν προς το βουνό και σύμφωνα με μαρτυρίες, αυτή η παρέμβαση δεν έγινε ούτε στις περιπτώσεις που αυτό ήταν εφικτό ακόμη και με τις ελάχιστες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα βουνά της Βόρειας Εύβοιας αφέθηκαν να καούν.



Τα πυρήνα μέτωπα έγιναν τεράστια σε μήκος και με φλόγες που ξεπερνούσαν τα τριάντα μέτρα. Τις πρώτες δύο μέρες κανένα αεροπλάνο δεν ερχόταν για πυρόσβεση. Μόνο ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο υπήρχε που ήταν εντελώς ανεπαρκές για την συγκεκριμένη συνθήκη και οι δικαιολογίες γι αυτή την κραυγαλέα απουσία σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιζαν τα όρια του ανέκδοτου. Τις επόμενες μέρες κι ενώ η πυρκαγιά είχε γιγαντωθεί άρχισαν να γίνονται κάποιες σποραδικές ρίψεις νερού χωρίς όμως να καταφέρνουν να την θέσουν υπό έλεγχο. Η ανεπάρκεια του πυροσβεστικού σώματος να ανταπεξέλθει ξεσκεπάστηκε σε όλο της το μεγαλείο, οι πολλές ταυτόχρονες πυρκαγιές ανά την Ελλάδα υπερέβησαν κατά πολύ την επιχειρησιακή του δυνατότητα κι έτσι οι περιοχές που βρίσκονταν στην επαρχία αφέθηκαν στο έλεος της φωτιάς. Έχουν καεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, τα περισσότερα χωριά της Β. Εύβοιας έχουν εκκενωθεί και μερικά εξ αυτών έχουν καεί. Δεν μπορούμε ακόμη να κάνουμε εκτιμήσεις γιατί η φωτιά παραμένει εκτός ελέγχου και όλοι οι αριθμοί αυξάνονται ραγδαίως. Ταυτόχρονα, βίντεο άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με απεγνωσμένους κατοίκους που αφέθηκαν αβοήθητοι στην πύρινη μανία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και αναζητούν καταφύγιο σε όποιους μπορούν να τους βοηθήσουν. Τα μέσα αποβλάκωσης προφανώς και αναφέρουν ελάχιστα για τα γεγονότα, επιδιώκοντας να κρύψουν το μέγεθος της καταστροφής. Η κατάσταση πλέον δεν είναι διαχειρίσιμη, οι ελάχιστοι πυροσβέστες πραγματοποιούν έναν άθλο ζωής απέναντι σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο. Το μόνο που μας μένει είναι να κάτσουμε στην ακρούλα μας και να δούμε το νησί μας να καίγεται. Απλά περιμένουμε να φτάσουν οι φωτιές στις παραλίες περνώντας πάνω από τα σπίτια μας, τα χωράφια μας και τους τόπους των αναμνήσεών μας.



Μα γιατί να στείλουν αεροπλάνα για ορισμένα δασόφυτα βουνά που βρίσκονται σε μια περιοχή που προγραμματίζεται να γίνει αιολικό πάρκο, πόσο μάλλον όταν την ίδια στιγμή κινδυνεύουν κι άλλες περιοχές;



Η στάση του Κεφαλαίου και κατ’ επέκταση της ΝΔ που αποτελεί την πολιτική του έκφραση, είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια. Οι εμπρησμοί στις δασικές περιοχές της χώρας διαδέχονται ο ένας τον άλλο έτσι ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για εκμετάλλευση της περιοχής μέσω της οικοδόμησης, των εξορύξεων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πάει λέγοντας. Του Κούλη μάλιστα του είχε ξεφύγει ακόμη και μπροστά στις κάμερες ότι «Το δάσος κάποια στιγμή θα καεί…». Η πυρκαγιά στην συγκεκριμένη περιοχή λύνει τα χέρια στους κεφαλαιοκράτες που ήδη προγραμμάτιζαν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα βουνά απ’ τα οποία ξεκίνησε η φωτιά. Το ίδιο σκηνικό εξάλλου έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτή η τεράστια καταστροφή που κυριολεκτικά συνέτριψε τις τοπικές κοινότητες αντηχεί ως ένα χαρμόσυνο νέο σε μια μερίδα του κεφαλαίου και η αδιαφορία των κυβερνώντων για την πυρκαγιά ήταν η καλύτερη στάση που θα μπορούσαν να έχουν όντας οι πιστοί πολιτικοί τους υπάλληλοι. Μετά όμως η κατάσταση ξέφυγε και πλέον η καταστροφή είναι άνευ προηγουμένου. Το μόνο που προσπαθούν τώρα είναι να κρατήσουν τα προσχήματα, να πείσουν τον κόσμο ότι τάχα προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν, ότι θα δώσουν αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά, έτσι ώστε να καταφέρουν να γλιτώσουν από το κύμα οργής που έρχεται.



Έτσι λοιπόν, τόσο ο Αλέξης όσο και ο Κούλης επισκέπτονται τις πληγείσες περιοχές για να καθησυχάζουν τους δύσμοιρους ανθρώπους και να τους τάζουν χάντρες και καθρεφτάκια μπας και ξεχάσουν τον πόνο τους. Τέτοιου είδους βόλτες μπορούν να αποβούν εξαιρετικά καρποφόρες για τους ψηφοθήρες όλων των χρωμάτων, ειδικά τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι εκλογές σκοπεύουν για άλλη μια φορά να λειτουργήσουν ως βαλβίδα εκτόνωσης της κοινωνίας δίνοντας την ψευδή εντύπωση στους πληγείσες ότι μπορούν να κάνουν κάτι για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Οι εκλογές όμως δεν αποτελούν τίποτα παραπάνω από ένα μηχανισμό του συστήματος για να ανανεώνει τον εαυτό του, απλά αλλάζοντας το προσωπείο της καταπίεσης. Ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, το Ελληνικό καπιταλιστικό κράτος θα έχει ακριβώς τις ίδιες ανάγκες για συνεχή ανάπτυξη και θα εξακολουθήσει να αφήνει τα βουνά μας να κατασπαράσσονται από τη φωτιά.



Και δυστυχώς η καταστροφή της Β. Εύβοιας από την πυρκαγιά δεν είναι μόνο αυτή που περιγράφηκε, όσο περνάνε οι ώρες η κατάσταση χειροτερεύει. Επίσης, μετά από τόσο μεγάλες πυρκαγιές ακολουθούν πλημμύρες.



Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες να είστε δυνατοί και να μην έχετε αυταπάτες. Δύσκολες μέρες έρχονται. Οργανωθείτε οριζόντια και διεκδικήστε το ανθρώπινο δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή.



