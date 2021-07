Balance contra marcha de las disidencias sexuales de 2021

El pasado domingo 4 de julio de 2021 se realizó en Bogotá la contra marcha por la liberación de las disidencias sexuales y de género. Esta iniciativa, parte de las actividades del orgullo crítico de las personas sexo disidentes a nivel mundial, fue convocada a nivel local por la Colectiva Libertaria Severas Flores y otros procesos organizativos, y logro reunir cerca de 1.000 participantes, con un gran protagonismo juvenil, trans y feminista.

La actividad inicio sobre la 1:00 pm en la carrera 7ma con Calle 13-Misak, y continuo con una marcha hacia el norte de la ciudad, primero por esta vía y a la altura de la carrera 19, por la carrera octava, en un despliegue de crítica a la heterosexualidad normativa y en solidaridad con las protestas del paro nacional.



A la altura del Museo Nacional, la contra marcha se topó con la cabecera de la movilización oficial del gay pride, frente a la que se presentaron diversos actos de protesta por la exclusión de las personas trans y la reproducción de la cultura patriarcal, se dio lectura a un manifiesto crítico y se corearon consignas contra la mercantilización y la despolitización de la celebración oficial, al tiempo que se desarrollaban bloqueos intermitentes de los camiones corporativos que habitualmente acompañan la convocatoria de liderazgo empresarial.



Tras un corto desvío por la Calle 32, la marcha continuó su recorrido hacia el norte por la Avenida Caracas bloqueado parcialmente Transmilenio, recibiendo más adelante un nuevo grupo de participantes lideradas por una batucada feminista, en la calle 57. Finalmente, tras un recorrido de más de 7 horas, la movilización termino en un acto cultural en el monumento a Los Héroes de la calle 85, importante punto de concentración de la protesta en la capital tras el estallido social.



Desde Vía Libre participamos de esta convocatoria con nuestras banderas morada negras y rojinegras, en un bloque autónomo, en compañía de nuestras compañeras de Mujeres En Lucha-Organización feminista libertaria, la Coordinadora de Procesos de Educación Popular (CPEP) En Lucha y diferentes individualidades.



Reflexión



La marcha principal del orgullo se ha convertido en una convocatoria institucionalizada y vaciada de muchos de los contenidos de protesta que originaron la Revuelta de Stonewall de 1969. Esta actividad, está pensada como un desfile tipo carnaval, con sus carros alegóricos patrocinados por empresas, que desmoviliza las luchas disidentes, con participantes pasivos que son más bien acompañantes divertidos y que pueden llegar a corear lemas reaccionarios como sucedió en la marcha de 2018 en Bogotá con el: “queremos fiesta, no política”. Sin embargo, hay un amplio grupo de participantes de la convocatoria ampliamente mayoritaria, entre jóvenes y disidentes de base, que simplemente no podemos olvidar, y asisten a la convocatoria oficialista por ser las más difundida y conocida. De esta forma consideramos que debemos buscar acercar mediante trabajo de base y empatía, a estas compañeras a las propuestas revolucionarias.



Por otro lado, la ausencia de muchas organizaciones y sectores sociales y aún de la mayoría del movimiento de mujeres en esta convocatoria, es sintomática de una separación entre los movimientos lgbtiq, y otros movimientos populares, que es necesario ir superando en la teoría y la práctica, en miras a construir una cultura anti patriarcal que retome los ideales de lucha común de los movimientos de liberación homosexual de 1970.



Asimismo, sin desdeñar la importancia de los elementos identitarios e ideológicos generales, es importante profundizar la presencia de reivindicaciones y luchas concretas en la movilización, incorporando la demanda por la inclusión laboral trans en todos los ámbitos y sectores económicos, la educación liberadora y no sexista y la lucha contra la segregación en el ámbito de la salud y otros servicios sociales.



A riesgo de ser reiterativas, no podemos sino señalar que una lucha por la vida digna en nuestro presente nos debe llevar a defender el derecho a la protesta social. Sin embargo, la lucha por la vida digna también debe llevarnos a sostener el imperativo ético y político de adoptar de forma consciente y coherente las medidas de bio seguridad indispensables en tiempos de pandemia, como lo son el uso constante del tapabocas, la limitación del uso de objetos compartidos y la distancia social. Todo esto cobra más urgencia en este momento tan oscuro y delicado de la pandemia y aún más en el contexto de una población empobrecida, precarizada y sin acceso regular a servicios de salud como lo es la población trans y la población sexo disidente de extracción popular en general. En esta convocatoria, como en muchas otras de las convocatorias juveniles del último periodo, falto extremar los cuidados y auto cuidados, actitud que seguiremos defendiendo debe modificase en el futuro inmediato en todos los movimientos populares.



¡Arriba las que luchan!

Grupo Libertario Vía Libre