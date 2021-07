Recent articles by Αυτόνομη Συλλογικότητα Εύβοιας

Η καταλήστευση σε αριθμούς Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Λαϊκοί Αγώνες | Γνώμη / Ανάλυση Monday July 05, 2021 21:21 Monday July 05, 2021 21:21 by Αυτόνομη Συλλογικότητα Εύβοιας by Αυτόνομη Συλλογικότητα Εύβοιας Είναι πασιφανές πως οι ιδιοκτήτες των αιολικών εργοστασίων, που είναι και ιδιοκτήτες των εργοστασίων φυσικού αερίου -Τερνα, Μυτιληναίος κλπ- έχουν βρει εμάς τους μαλάκες και όχι μόνο δεν θέλουν να σταματήσουν το πάρτι με τα υπερκέρδη τους, αλλά βιάζονται να γεμίσουν και όλη την επικράτεια με αιολικά, όσο πιο γρήγορα μπορούνε...

Να σταματήσουμε την καταλήστευσή μας μέσω των λογαριασμών του ρεύματος



Η καταλήστευση που βιώνουμε σε αριθμούς



Στο παραπάνω πίνακα φαίνεται ξεκάθαρα πως η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας για το α' εξάμηνο του 2020, είναι σχεδόν η διπλάσια από την τιμή στη Γερμανία, στην οποία οι μισθοί των εργαζομένων είναι πολλαπλάσιοι από οτι εδώ, και ακριβότερη από όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης 1. Η μέση τιμή χονδρικής δεν ταυτίζεται με την τιμή λιανικής που πληρώνουμε στους λογαριασμούς, αλλά η πρώτη καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δεύτερη - χώρια του ότι καθορίζει εξίσου την γενική ακρίβεια, αφού υπεισέρχεται σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρικό ρεύμα για να παραχθούν ή να συντηρηθούν. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτή η αστρονομική τιμή του ρεύματος πληρώνεται όλη από τις τσέπες τις δικές μας, των εργαζομένων και των ανέργων, κάτι που είναι και το πικρό μας βίωμα, ιδιαίτερα δε τις μέρες που έρχονται οι λογαριασμοί...



Σε πολλούς και πολλές από εμάς, επίσης, έχουν συσσωρευτεί χρέη προς τη ΔΕΗ λόγω αδυναμίας και πρέπει να υπομένουμε τη βία του να μας τηλεφωνούν κάθε μέρα οι εισπρακτικές εταιρίες ακόμα και για ποσά της τάξεως των 100 ευρώ.



Η ληστεία αυτή που βιώνουμε δεν είναι μόνο των τελευταίων δύο χρόνων, που δείχνει να απογειώνεται, αλλά, όπως φαίνεται και στο επόμενο διάγραμμα, έχει αρχίσει ήδη από το 2016 να ξεφεύγει... Σε όλα αυτά δεν έχουμε αναφέρει τους φόρους, τα χαράτσια, τους "ειδικούς φόρους", τους φόρους-δώρα προς τους ιδιοκτήτες αιολικών και τόσα άλλα που μας ξεζουμίζουν ακόμα περισσότερο.



το παραδέχονται και μόνοι τους…



Αξίζει να δούμε τι δήλωνε ο ίδιος ο πρώην υπουργός για το ζήτημα:



Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να βάλει τέλος στις συνεχείς αναβολές και στα υπερκέρδη των λίγων εις βάρος της βιομηχανίας και των καταναλωτών 2. «Θα ακολουθήσουμε τον ευρωπαϊκό δρόμο», δηλώνει, στέλνοντας μέσω της «Κ» ένα σαφές και αιχμηρό μήνυμα σε όσους επενδύουν σε συνέχιση των καθυστερήσεων. «Eχοντας προχωρήσει με τη διάσωση της ΔΕΗ και με την απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, δεν γίνεται να αδιαφορούμε για το κόστος ενέργειας. [...] Οι στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά, και που επιχειρείται κατά καιρούς να αντιμετωπιστούν με άλλες στρεβλώσεις, δεν είναι σύγχρονο ευρωπαϊκό μοντέλο. [...] Οι ηλεκτροπαραγωγοί είτε του φυσικού αερίου είτε των ΑΠΕ μπορούν να έχουν κέρδη, όχι όμως προστατευόμενα υπερκέρδη τα οποία πλήττουν τους οικιακούς και τους βιομηχανικούς καταναλωτές», τονίζει.



Εντέλει, αντί να βάλει ο Χατζηδάκης τέλος στα υπερκέρδη έβαλαν τα υπερκέρδη τέλος στον Χατζηδάκη και τον έστειλαν σε άλλο υπουργείο να κόβει τούρτες με τον σούπερμαν. 3



Στο ίδιο μήκος κύματος ο αρθρογράφος το πάει ένα βήμα παραπέρα και δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το πάρτι που λαμβάνει χώρα 4



To υφιστάμενο πλαίσιο της προστατευμένης αγοράς με σειρά ρυθμιστικών μέτρων, που κρίθηκαν απαραίτητα σε αρχικά στάδια για τη βιωσιμότητα είτε μονάδων παραγωγής από φυσικό αέριο είτε μονάδων ανανεώσιμων πηγών, κατέληξε συν τω χρόνω σε ένα σύστημα παραγωγής υπερκερδών για παραγωγούς και προμηθευτές που το επιδοτεί η κατανάλωση, δηλαδή επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ετσι φτάσαμε το υψηλό κόστος της ενέργειας που παράγεται από λιγνίτη και επιβαρύνεται από τα κόστη των CO2 να υπολείπεται σημαντικά από το κόστος που πληρώνουμε για την παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βάση ρυθμιζόμενων εγγυημένων τιμών. Τα στοιχεία που παρουσιάζει η «Κ» είναι αποκαλυπτικά του «πάρτι» που συνεχίζει να γίνεται με τις ΑΠΕ, ακόμη και μετά το «κούρεμα» των τιμών που επιβλήθηκε με νόμο το 2013 (New Deal για τον εξορθολογισμό της αγοράς). Το πρώτο εξάμηνο του 2020 η μέση τιμή της λιγνιτικής μεγαβατώρας ήταν 82 ευρώ και της πράσινης μεγαβατώρας 134,3 ευρώ. Η τιμή αυτή είναι σχεδόν τριπλάσια των τιμών που διαμορφώθηκαν στις διαγωνιστικές διαδικασίες τα τελευταία δύο χρόνια για την εγκατάσταση νέων έργων ΑΠΕ των 45-55 ευρώ η μεγαβατώρα, οι οποίες αντανακλούν τα χαμηλά κόστη των τεχνολογιών και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών.



Είναι πασιφανές πως οι ιδιοκτήτες των αιολικών εργοστασίων, που είναι και ιδιοκτήτες των εργοστασίων φυσικού αερίου -Τερνα, Μυτιληναίος κλπ- έχουν βρει εμάς τους μαλάκες και όχι μόνο δεν θέλουν να σταματήσουν το πάρτι με τα υπερκέρδη τους, αλλά βιάζονται να γεμίσουν και όλη την επικράτεια με αιολικά, όσο πιο γρήγορα μπορούνε...



χωρίς αντίσταση το μέλλον προβλέπεται ζοφερό

Και αν όλα τα παραπάνω αναφέρονται στο 2020, το 2021 διαφαίνεται ακόμα χειρότερο για εμάς. Η μέση χοντρική τιμή που το πρώτο εξάμηνο του 2020 ήταν στα 42 ευρώ / MWh, τον Μάιο του 2021 προβλεπόταν ότι θα φτάσει στα 89 ευρώ / MWh για το επόμενο 12μηνο. 5



Επίσης, η ΔΕΗ, το 2020 παρόλο που είχε πτώση της κατανάλωσης κατά 15-20%, λόγω της συνθήκης covid που επέβαλαν τα δυτικά κράτη, ο τζίρος της παρέμεινε σταθερός. Πως έγινε αυτό; Μα προφανώς αυξάνοντας κατά αντίστοιχο ποσοστό την τιμή του ρεύματος 6...! Αυτό μπορεί να μην έχει φανεί ακόμα στους λογαριασμούς μας γιατί πέρυσι είχαν καταρρεύσει οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου (πρώτες ύλες), παρόλα αυτά, φέτος που επανέρχονται στα φυσιολογικά τους επίπεδα θα το νιώσουμε στο πετσί μας...



Όλοι οι παραπάνω καλοθελητές -ΔΕΗ, εταιρίες, κράτος- δεν πρόκειται να σταματήσουν να μας ληστεύουν αν δεν τους σταματήσουμε. Και ο μόνος τρόπος να τους σταματήσουμε είναι με την οργάνωση της κοινωνικής-ταξικής μας αντίστασης και με το να βάζουμε νέα και επιθετικά περιεχόμενα στους αγώνας μας...



μείωση της τιμής του ρεύματος τώρα



παύση των ενοχλήσεων και των εκβιασμών από τις εισπρακτικές εταιρίες



οριζόντια οργάνωση και αγώνας για να πάρουμε πίσω όσα μας κλέβουν καθημερινά



Αυτόνομη Συλλογικότητα Εύβοιας



1 Το διάγραμμα βρίσκεται στο άρθρο Καθημερινή, 21.09.2020, Πώς εκτινάχθηκε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας



2 Όπως προείπαμε, το κόστος της βιομηχανίας μετακυλίεται και αυτό στους καταναλωτές μέσω της αύξησης της τιμής των προϊόντων.



3 Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με τη γελοιότητα του συγκεκριμένου τύπου, καθότι δεν είναι ένας και δύο...



4 Όλα τα παραθέματα βρίσκονται στο Καθημερινή, ο.π. αλλά αντίστοιχα άρθρα θα μπορούσαν να βρεθούν και στο Καθημερινή, 20.07.2020, Γιατί πληρώνουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, όπως και Καθημερινή, 17.07.2020, Η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη



5 energypress.gr, 11.05.2021, Σε κλοιό ανοδικών πιέσεων από ρήτρες χονδρεμπορικής και ράλι CO2 η αγορά ρεύματος - Η ΔΕΗ «ξεπαγώνει» τη ρήτρα και την ενσωματώνει στα τιμολόγια Μαΐου



6 allazorevma.gr, 15.09.2020, Η ΔΕΗ Αναστήθηκε! Τι Συνέβη;



*Προκήρυξη που μοιράζεται σε πόλεις και χωριά της Εύβοιας, τόσο σε εκδηλώσεις ή διαδηλώσεις ενάντια στην αιολική καταστροφή όσο και χωριό χωριό. Το αρχείο βρίσκεται και σε μορφή pdf εδώ: https://avtonomievoia.files.wordpress.com/2021/06/ce913_ceb4ceb5ceb7_web.pdf

