Η ελευθερία και η ισότητα για ολες κ ολους!

Αλληλεγγύη σ ...

Διεθνής ανακ ...

Όλοι οι καιρο...

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte! by Various anarchist organisations

La igualtat i la llibertat no se sotmeten a debat! by Diverses organitzacions anarquistes

Equality and freedom are not to be debated! by Various anarchist organisations