Procès des assassins de Clément : l’extrême droite est un poison mortel

Vendredi 4 juin, la cour d’assises d’Evry a condamné en appel les deux anciens skinheads néonazis pour la mort de notre camarade Clément Méric à huit et cinq ans d’emprisonnement. Ces peines moins lourdes qu’en première instance, ont néanmoins confirmé que ce sont bien les nervis fascistes qui sont à l’origine de l’attaque et ont porté les premiers coups.

Ce procès et son verdict opposent un démenti sans nuance à la thèse des soutiens des assassins, parmi lesquels leur ex-mentor, Serge Ayoub, alias Batskin (ancien leader charismatique des skinheads néonazis parisiens), et largement relayées dans les médias d’extrême droite et au-delà : il ne s’agissait pas d’une simple rixe entre deux bandes rivales qui aurait mal tourné. Les assassins ont agit consciemment et par haine politique.



Cette agression est caractéristique de la véritable nature de l’extrême droite et du fond de son projet politique : instaurer par la violence ou par les urnes, un ordre raciste, patriarcal et autoritaire. Nous le voyons tous les jours avec la multiplication d’agressions racistes, antisémites, islamophobes, contre les personnes LGBTI mais aussi contre toutes celles et ceux qui luttent pour un monde plus juste. Clément Méric, militant de Solidaires Etudiant-e-s et de l’Action Antifasciste Paris-Banlieue était un ennemi désigné, comme toutes celles et ceux qui portent un projet politique de solidarité et d’émancipation sociale.



L’extrême droite se nourrit des inégalités sociales de ce système capitaliste pour prospérer. Combattre l’une nécessite de combattre l’autre. Face à l’extrême droite notre réponse doit être ferme, unitaire et sans compromission. Nous nous félicitons déjà du succès de la manifestation parisienne du 5 juin et appelons toutes et tous à amplifier davantage la mobilisation pour les libertés et contre les idées d’extrêmes droite le 12 juin partout sur le territoire et les 3 et 4 juillet à Perpignan lors du congrès du Rassemblement national.



Antifascistes, partout, tout le temps.