Declaração Conjunta Internacionalista em Apoio ao Povo em Luta na Colômbia

Diante da brutal repressão perpretada pelo governo de Iván Duque contra as e os que lutam na Colômbia, fazemos um chamado à solidariedade ativa, para organizar jornadas de protesto em todos os territórios e para denunciar, por todos os meios possíveis, o que hoje assola o povo colombiano.

O mundo hoje volta os olhos para a Colômbia; suas ruas e estradas têm sido o cenário onde o povo transborda sua digna raiva num grito impetuoso que ressoa e não pode passar despercebido. O protesto social, em curso de forma ininterrupta desde 28 de abril, é a resposta ao agravamento da pobreza e da precarização da vida (consequências inevitáveis do modelo neoliberal) que, em meio à crise sanitária, econômica e social, traduzem-se em 1,7 milhão de lares colombianos onde só se come duas vezes ao dia, uma taxa de desemprego de 14,2% e cerca de metade da população, 42,2%, em condição de pobreza.



Situações semelhantes vivem os povos em diferentes regiões do mundo. Na América Latina, por exemplo, no fim do ano passado, a taxa de pobreza chegava a 33,7%, o desemprego a 10,7%, e 78 milhões de pessoas encontravam-se em situação de pobreza extrema (8 milhões a mais que em 2019). A resposta dos governos de turno a essa crise social tem sido as tentativas de ajuste econômico, ou seja, o aumento e a diversificação da tributação para a classe trabalhadora, expressados, para o caso colombiano, na terceira tentativa de reforma tributária do governo ultradireitista Iván Duque. Quem paga pela crise não são seus principais responsáveis, e sim o povo empobrecido e explorado.



Neste contexto, milhares de pessoas na Colômbia têm se mobilizado, especialmente a juventude popular. Nos bairros, ruas e rodovias, o povo resiste e mantém os protestos com barricadas, panelaços e assembleias. A justa luta que hoje trava o povo colombiano alimenta a onda de manifestações e revoltas que desde 2019 têm se desenvolvido na América Latina como momentos de ruptura que reativam a organização popular.



De sua parte, o Estado colombiano tem respondido, como fazem todos os estados quando veem seus interesses ameaçados, com repressão e violência desproporcionais. As cifras são assustadoras e falam por si só: em 8 de maio se registravam 47 pessoas assassinadas (39 por violência policial), 451 feridas (32 com lesões oculares e 32 feridas por armas de fogo), 12 vítimas de violências de gênero, 548 desaparecidas e 963 detidas.1.



Diante da brutal repressão perpetrada pelo governo de Iván Duque contra as e os que lutam na Colômbia, fazemos um chamado à solidariedade ativa, para organizar jornadas de protesto em todos os territórios e para denunciar, por todos os meios possíveis, o que hoje assola o povo colombiano. A solidariedade internacionalista é a salvaguarda das lutas que forjamos, por isso hoje apoiamos as demandas da greve nacional: o fim da violência estatal, a retirada da reforma da saúde e a garantia de uma renda básica universal!



Solidariedade com os povos que lutam!

Viva a Greve Nacional!

Frente à repressão estatal, autodefesa e organização popular!





