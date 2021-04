Recent articles by Dmitri

No related articles found Οι ΗΠΑ στην παγίδα του Θουκυδίδη Νοτιοανατολική Ασία | Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος | Γνώμη / Ανάλυση Monday April 19, 2021 19:53 Monday April 19, 2021 19:53 by Dmitri - 1 of Anarkismo Editorial Group by Dmitri - 1 of Anarkismo Editorial Group Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε πρώτα στις 28/2/2021 στο 10ο τεύχος του Anvil (Αμόνι), της εφημερίδας που εκδίδει η Ομάδα Αναρχικών Κομμουνιστών Μελβούρνης (Melbourne Anarchist Communist Group).

Οι ΗΠΑ έγιναν η κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη το 1945. Παρά τα όσα έχουν συμβεί από τότε, η παγκόσμια τάξη που καθιέρωσε είναι άθικτη και οι ΗΠΑ παραμένουν μακράν η πιο ισχυρή χώρα. Παρόλο που ο πλούτος και η δύναμή τους σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο φθίνουν εδώ και δεκαετίες, ακόμα καμία δύναμη δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Η σιγουριά των ΗΠΑ στην ηγεμονία τους μπορεί, όμως, να αλλάξει και αυτό δημιουργεί μια επικίνδυνη διεθνή κατάσταση.



Ο προηγούμενος αντίπαλος των ΗΠΑ, η ΕΣΣΔ, είχε συγκρίσιμο πληθυσμό με τις ΗΠΑ, αλλά αντιμετώπισε δομικές οικονομικές δυσκολίες στη δεκαετία του 1960. Τελικά βάλτωσε και κατέρρευσε υπό την πίεση των ΗΠΑ. Η Γερμανία και η Ιαπωνία, αμφότερες με πληθυσμούς που ισοδυναμούν με ένα μικρό μέρος του πληθυσμού των ΗΠΑ, διαπίστωσαν ότι η άνοδος τους σταμάτησε πριν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους πλησιάσει αυτό των ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει την απαραίτητη εσωτερική ενότητα, για να αντιμετωπίσει την πρόκληση.



Η Κίνα, ωστόσο, έχει τέσσερις φορές τον πληθυσμό των ΗΠΑ. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι περίπου όσο το 1/6 αυτού των ΗΠΑ. Το ΑΕΠ της Κίνας και επομένως το βάρος της στην παγκόσμια οικονομία τίθενται σε εντυπωσιακή απόσταση από την παγκόσμια οικονομική ισχύ των ΗΠΑ. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερος από εκείνο των ΗΠΑ. Ακόμα κι αν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κίνας διαμορφωθεί στο μισό από αυτό των ΗΠΑ κατά τις επόμενες δεκαετίες, το συνολικό ΑΕΠ της θα εξακολουθούσε να είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο του σημερινού ιμπεριαλιστικού ηγεμόνα. Η κυριαρχία των ΗΠΑ δε θα επιβιώσει από αυτήν την κατάσταση.



Αυτή η προοπτική, βέβαια, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από την άρχουσα τάξη των ΗΠΑ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι συμπλέουν πολιτικά όσον αφορά τα θέματα της Κίνας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, οι καταγγελίες των ΗΠΑ για τις δραστηριότητες της Κίνας υπερβαίνουν κατά πολύ την πραγματική κακή συμπεριφορά της. Επεκτείνονται στις πρωτοβουλίες της Κίνας για την ανάπτυξη παγκόσμιας ηγεσίας σε βασικούς κλάδους και για τη δημιουργία των δικών της διεθνών σχέσεων.



Με αυτό το υπόβαθρο, είναι σημαντικό ότι η αυστραλιανή εφημερίδα Sydney Morning Herald δημοσίευσε ένα άρθρο στις 14/1/2021 με τίτλο «Ο Τραμπ αγνόησε μια στρατηγική για τον περιορισμό της Κίνας και την ενίσχυση της συμμαχίας με την Ινδία». Το άρθρο αυτό βασίστηκε σε ένα πρόσφατα κυβερνητικά αποχαρακτηρισμένο έγγραφο περί της στρατηγικής των ΗΠΑ, το οποίο εκδόθηκε το 2018. Ορισμένες λεπτομέρειες της στρατηγικής ξεχωρίζουν. Πρώτον, οι ΗΠΑ έχουν πολιτική γραμμή περιορισμού της Κίνας. Αυτή η πολιτική γραμμή είναι γεωπολιτική και δεν ωθείται ουσιαστικά από τη συμπεριφορά της Κίνας. Δεύτερον, ο περιορισμός περιλαμβάνει τη συγκράτηση της Κίνας πίσω από την πρώτη αλυσίδα νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, των νησιών Ρίου Κίου και της Ταϊβάν. Αυτή είναι μια πολύ επιθετική στάση.



Τρίτον, ενώ ο Τραμπ συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με την πρόθεση της στρατηγικής, δεν του άρεσε οτιδήποτε παρεμπόδιζε την άσκηση προσωπικής εξουσίας επί της διακυβέρνησής του και των ΗΠΑ γενικά. Δεδομένου ότι ο Μπάιντεν δεν έχει τέτοια κωλύματα, μπορούμε πλέον να αναμένουμε να τηρηθούν σε μεγάλο βαθμό οι επιταγές του εγγράφου του Φεβρουαρίου του 2018. Και τέλος, η Αυστραλία έχει σημαντικό ρόλο ως μέρος της «Τετράδας», μαζί με την Ιαπωνία και την Ινδία.



Ξέχωρα από το συγκεκριμένο έγγραφο, το άρθρο έκανε ισχυρισμούς για την Κίνα που είναι συνηθισμένοι στα αυστραλιανά ΜΜΕ αυτές τις μέρες. Το άρθρο κάνει λόγο για «την υπαρξιακή απειλή μιας ανερχόμενης Κίνας» και ισχυρίζεται ότι η Κίνα εμπλέκεται σε χειραγώγηση νομισμάτων και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι προσπάθειες της Κίνας να επηρεάσει τη συναλλαγματική ισοτιμία της δεν είναι πιο σημαντικές από αυτές των ΗΠΑ ή της Αυστραλίας και για τους ίδιους λόγους. Και οι «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» που αναφέρονται είναι η επιμονή της Κίνας στη μεταφορά τεχνολογίας ως μέρος επενδυτικών συμφωνιών και αξιώσεις ότι οι ρυθμίσεις πνευματικής ιδιοκτησίας της Κίνας είναι ανεπαρκώς αυστηρές, για να ικανοποιήσουν τους Δυτικούς κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ως συνεπείς αντίπαλοι της πνευματικής ιδιοκτησίας, η Ομάδα Αναρχικών Κομμουνιστών Μελβούρνης (Melbourne Anarchist Communist Group) μπορεί να συμβουλεύει αυτούς τους Δυτικούς κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας να πάνε να «πνιγούν».



Η πιο ανησυχητική δήλωση του άρθρου ήταν, ωστόσο, ότι η ανερχόμενη Κίνα αποτελεί «υπαρξιακή απειλή» για την Αυστραλία, την Ιαπωνία και άλλες χώρες που δεν κατονομάζονται. Αυτά είναι πολεμικά λόγια. Τα κράτη πηγαίνουν σε πόλεμο για υπαρξιακές απειλές. Αυτό ισοδυναμεί με το να πούμε ότι η Κίνα δεν επιτρέπεται να γίνει βιομηχανική χώρα. Οι εργάτες και οι αγρότες της Κίνας πρέπει να παραμείνουν φτωχοί, ώστε ο αυστραλιανός καπιταλισμός να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει.



Η Ομάδα Αναρχικών Κομμουνιστών Μελβούρνης (Melbourne Anarchist Communist Group) καταδικάζει την προσπάθεια του ιμπεριαλισμού της Αυστραλίας και των ΗΠΑ να περιορίσουν την Κίνα και να εμποδίσουν την ανάπτυξή της. Δεν πίνουμε νερό στο όνομα των σταλινικών του Πεκίνου, που είναι σκληροί τύραννοι και των οποίων ο εθνικός σοβινισμός αγγίζει αναλογίες γενοκτονίας, όταν αντιμετωπίζει τους Θιβετιανούς και τους Ουιγούρους. Υποστηρίζουμε την εργατική επανάσταση την καταστροφή του επονομαζόμενου «Κομμουνιστικού» Κόμματος Κίνας και την οικοδόμηση του ελευθεριακού κομμουνισμού. Όμως, η απόπειρα να περιοριστεί η Κίνα και να παραμείνει φτωχή είναι ανήθικη και, επίσης, αν αποτύχει, ενδέχεται να οδηγήσει σε πόλεμο στην πράξη. Εάν οι ΗΠΑ δεν μπορούν να σταματήσουν την ανάπτυξη της Κίνας με οικονομικά μέσα, θα βρεθούν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Η καθιερωμένη δύναμη φοβάται ότι θα ξεπεραστεί από μια ανερχόμενη, οπότε ο πειρασμός για την ανάληψη προληπτικής στρατιωτικής δράσης θα είναι επιτακτικός.



Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό.



ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ



Ομάδα Αναρχικών Κομμουνιστών Μελβούρνης (Melbourne Anarchist Communist Group)

*Μετάφραση: https://www.alerta.gr/archives/17164 Related Link: https://melbacg.wordpress.com/

