Εμβολιασμός, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της COVID-19



Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε πρώτα, υπό τον τίτλο “Εμβόλια”, στις 28/2/2021 στο 10ο τεύχος του “Anvil” (“Αμόνι” - Vol 10 No 1, 28 Φλεβάρη 2021.), που εκδίδει η Ομάδα Αναρχικών Κομμουνιστών Μελβούρνης (Melbourne Anarchist Communist Group).



Τα εμβόλια κατά του COVID-19, της ασθένειας που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και η πανδημία αρχίζει να υποχωρεί εκεί. Σε ορισμένες χώρες οι αριθμοί νέων κρουσμάτων μειώθηκαν δραστικά και οι θάνατοι έχουν, επίσης, μειωθεί σημαντικά. Νέα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια αποτρέπουν ουσιαστικά τη μετάδοση του ιού.



Τα εμπόδια



Είμαστε, όμως, πολύ μακριά από τον παράδεισο. Αρκετά εμπόδια στέκουν στον δρόμο της νίκης του ιού και θα ακολουθήσουν οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Το πιο σημαντικό είναι πως τα εμβόλια σπανίζουν στον Τρίτο Κόσμο. Πολλές χώρες δεν έχουν τους πόρους, για να τη διενέργεια τεστ για τον ιό, επομένως οι επίσημοι αριθμοί των κρουσμάτων είναι ανεξέλεγκτα υποτιμημένοι. Και τώρα που είναι διαθέσιμα αποτελεσματικά εμβόλια, το αντίτιμο που απαιτείται από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες είναι απρόσιτο. Υπάρχει ένα ταμείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πληρωμή εμβολίων για τις πολύ φτωχότερες χώρες, αλλά οι συνεισφορές από τις πλούσιες χώρες είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με ό,τι χρειάζεται. Ως αποτέλεσμα, για να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 6 χρόνια. Οι πλούσιες χώρες, πολλές εκ των οποίων (συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας) έχουν πολύ χαμηλούς αριθμούς κρουσμάτων, θα εμβολιάσουν τον πληθυσμό τους εντός ενός έτους. Πρόκειται για επιπλέον πέντε χρόνια δυστυχίας και θανάτου, επειδή κάποιος είναι φτωχός. Το να έχει κάποιος λάθος χρώμα δέρματος φαίνεται πως δε βοηθά.



Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ο ιός μεταλλάσσεται, οδηγώντας σε αυτό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποκαλεί «παραλλαγές ανησυχίας». Αυτά τα στελέχη του ιού είναι πιο μολυσματικά και μερικά μπορεί να είναι πιο θανατηφόρα. Επιπλέον, μερικά μεταλλαγμένα στελέχη του ιού μπορεί να είναι πιο ανθεκτικά στα υπάρχοντα εμβόλια, τα οποία πρέπει να τροποποιηθούν, για να τα αντιμετωπίσουν. Παρότι ορισμένοι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα, θα ήταν παράλογο να το υποθέσουμε ως βεβαιότητα. Εν τω μεταξύ, η φυσική επιλογή πιέζει πάντα έναν νέο ιό να εξελιχθεί, ώστε να είναι πιο μολυσματικός και πιο ανθεκτικός στα εμβόλια. Επιτρέποντας την ανεξέλεγκτη μετάδοση του ιού στον Τρίτο Κόσμο, την ώρα που οι πλούσιες χώρες εμβολιάζονται, δίνεται η μέγιστη ευκαιρία για την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του ιού.



Τρίτον, αντιμετωπίζουμε την επιζήμια επιρροή των αντι-εμβολιαστών. Διαδίδοντας έναν εκλεκτικό συνδυασμό θεωριών συνωμοσίας και αντι-επιστημονικής αμπελοφιλοσοφίας, προσπαθούν να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους στις ανεπτυγμένες χώρες να εμβολιαστούν. Παρόλο που οι πεπεισμένοι αντι-εμβολιαστές αποτελούν απλώς ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, έχουν, ωστόσο, πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο ανθρώπων που είναι διστακτικοί και επιρρεπείς στην παραπληροφόρηση. Εάν πεισθούν αρκετά άτομα να απορρίψουν τον εμβολιασμό, η κοινωνία θα παραμείνει ευάλωτη στον ιό.



Οι αντι-εμβολιαστές διέπονται από μια εξαιρετικά επιβλαβή πολιτική. Μερικές θεωρίες συνωμοσίας είναι απλώς τρελές. Αυτές που αφορούν τη Big Pharma συνδυάζουν βάσιμες ανησυχίες με ανεξέλεγκτη ​​παραπληροφόρηση. Αλλά θεωρίες συνωμοσίας είναι, όμως, πολύ πιο σκοτεινές. Οι χειρότερες εξ αυτών είναι απολύτως ξεκάθαρα αντισημιτικές και συνήθως ενδύονται με κωδικοποιημένη γλώσσα για τον Τζορτζ Σόρος ή για απροσδιόριστους υπέρμαχους της παγκοσμιοποίησης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι φασίστες και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι.



Οι επιπτώσεις



Επιπλέον, θα αντιμετωπίσουμε οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Η πανδημία έχει επιβάλει τεράστιο κόστος στις καπιταλιστικές οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Μέρος αυτού του κόστους προέρχεται από μέτρα που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις, για να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους πηγάζει από τις αποφάσεις που έλαβαν μεμονωμένα άτομα για την προστασία της υγείας τους, όταν οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να περιορίσουν δραστικά τη μετάδοση του ιού. Οι δημόσιες δαπάνες βρίσκονται υπό κατάρρευση παγκοσμίως. Ο αντίκτυπος της πανδημίας έχει υποσκιαστεί από τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που επικρατούν, αλλά εάν τα επιτόκια αυξηθούν ακόμη και κατά το ελάχιστο, κάθε κράτος θα βιώσει μια δημοσιονομική κρίση τεράστιων διαστάσεων.



Η οικονομική ανισότητα έχει, επίσης, αυξηθεί με συγκλονιστική ταχύτητα. Μετά την αρχική τους πτώση οι χρηματιστηριακές αγορές ανήλθαν σε νέα ύψη. Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας βιομηχανίας που κατέχουν μεγάλα μερίδια σε εταιρείες που άνθισαν στην κρίση συσσωρεύουν επιδεικτικά πλούτο σαν ληστές. Ο Τζεφ Μπέζος, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Amazon, κάνει τους βαρόνους της βιομηχανίας του 19ου αιώνα να μοιάζουν με φτωχαδάκια. Η ανεργία έχει αυξηθεί και παράλληλα έχει επιβληθεί εκτεταμένο πάγωμα μισθών. Ακόμη και οι περικοπές μισθών δεν είναι ασυνήθιστες. Μαίνεται ένας ταξικός πόλεμος και μέχρι στιγμής η μία πλευρά νικά, χωρίς να συναντά ουσιαστική αντίσταση.



Καθώς η πανδημία υποχωρεί, οι εργαζόμενοι στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες θέλουν να αντισταθμίσουν τις θυσίες που έκαναν, ενώ ο ιός μαινόταν. Ο δεξιός φιλελευθερισμός έχει υποτιμηθεί εντελώς και οι κυβερνήσεις έβαλαν τη νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία στην άκρη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παρόλο που οι φασίστες στρατολόγησαν κόσμο από τη δεξαμενή των αντι-εμβολιαστών, η ευρύτερη κοινωνία απελευθερώθηκε από την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή η ηγεμονία θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί.



Στο αποκορύφωμα της πανδημίας οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις παγκοσμίως μας είπαν πως «απέναντι σε αυτήν την κατάσταση είμαστε όλοι μαζί». Φυσικά, αυτό ήταν πάντα ένα ψέμα, αλλά έπρεπε να το πουν και ανταποκρίθηκε στις βαθύτερες επιθυμίες της εργατικής τάξης. Πρέπει να οικοδομήσουμε το κίνημα που θα μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνία που θα μας χωράει όλους μαζί. Χρειαζόμαστε ένα εργατικό κίνημα βασισμένο στις αρχές του αναρχικού κομμουνισμού. Χρειαζόμαστε την κοινωνική επανάσταση που μόνο αυτή μπορεί να οδηγήσει στον ελευθεριακό κομμουνισμό.



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ



ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ



Ομάδα Αναρχικών Κομμουνιστών Μελβούρνης (Melbourne Anarchist Communist Group)



*Μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε στα ελληνικά αρχικά εδώ: https://www.alerta.gr/archives/17589



**Πρώτη αγγλική δημοσίευση εδώ: https://melbacg.wordpress.com/2021/03/26/the-vaccines/

