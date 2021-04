Nous appelons à la Fédération!

Nous, Anarşist Gençlik (Jeunesse Anarchiste), Karala, Devrimci Anarşist Faaliyet (Action Anarchiste Révolutionnaire), Lise Anarşist Faaliyet (Action Anarchiste Lycée) et le journal Meydan (Place), lançons un appel à la lutte, un appel à cultiver les graines de l’ anarchisme dans nos mains, en Mésopotamie, en Anatolie et en Thrace. Nous appelons à la Fédération Anarchiste Révolutionnaire que nous fondons aujourd’hui pour créer un monde libre et plein de partage et de solidarité.

L’anarchisme est une lutte de deux cents ans pour la justice et la liberté. L’anarchisme oppose les relations fondées sur le pouvoir au sein de l’ individu et la société et L’État ennemi des peuples et le capitalisme qui exploite les peuples. Sa réalité est vieille d'une centaine de milliers d’ années de monde sans État contre à peine cinq mille ans de monde avec État et pourtant cette histoire est pleine de trous et de révoltes. Avec la puissance de cette réalité, l’anarchisme va renverser les peurs et créer une vie sans peurs pour la justice et la liberté.



Nous sommes celles et ceux qui ont tissé la lutte révolutionnaire anarchiste pendant 12 ans. C’est nous qui disons que «l’anarchisme signifie organiser». Nous avons transformé ce que nous avons dit en action. Nous vivons pas à pas une organisation anarchiste. Au lieu de l’égoïsme et de la compétitivité imposés à chaque individu dans la société, nous développons la solidarité et le partage. Au lieu de l’obéissance, nous organisons la rébellion. Nous sauvons l’espoir de l’anxiété, nous marchons sur la peur avec courage.



Nous luttons contre l’État. L’État signifie l’injustice. Nous détruirons cette injustice. Nous sommes Arméniens, Kurdes, Laz … Nous sommes la majorité, pas la minorité; nous sommes les peuples massacrés confrontés à l’État. Nous sommes des travailleurs, en lutte contre les patrons. Et la lutte de chaque travailleur est notre lutte. Nous luttons contre la domination masculine. Nous sommes des femmes, en lutte contre la masculinité. Nous sommes les couleurs de l’arc-en-ciel contre le gris de la domination masculine. Nous sommes l’ harmonie de l’arbre avec le ruisseau, du lion avec la gazelle. Nous luttons contre le capitalisme qui alimente la vie écologique. Nous sommes des jeunes qui résistent à toute captivité pour leur liberté. Nous sommes ceux qui combattent avec la puissance de notre jeunesse. Nous, anarchistes révolutionnaires, sommes ceux qui partageons la solidarité rue par rue, quartier par quartier, nous sommes les organisateurs de l’ anarchisme, de sept à soixante-dix sept ans. Nous avons organisé le combat en isolant pour mieux identifier chaque sujet, et sans prioriser les injustices. Et notre lutte continue. Jour après jour, l’anarchisme s’organise dans notre géographie. Les relations entre différentes régions se développent et se renforcent. Nous sommes maintenant confrontés à une réalité que ces 12 années nous ont apportée.



Les relations entre les organisations d’Ankara et d’Istanbul opérées sur le principe de la solidarité entre elles, ne peuvent plus répondre aux besoins de la lutte croissante. Nous connaîtrons demain des situations similaires dans de nouvelles régions. Un autre besoin semblable est la nécessité de renforcer les liens entre les luttes autonomes menées par des anarchistes. Nous avons besoin de relations fédératives pour répondre à toutes ces exigences et élargir encore la lutte. L'anarchisme organisé, qui est notre tradition, nous montre cela à travers ses deux cent ans d'histoire avec des centaines de fédérations qu’il a créées dans des zones géographiques du monde entier. Oui, la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est la fédération.



Nous, Anarşist Gençlik (Jeunesse Anarchiste), Karala, Devrimci Anarşist Faaliyet (Action Anarchiste Révolutionnaire), Lise Anarşist Faaliyet (Action Anarchiste Lycée) et le journal Meydan (Place), disons que nous allons poursuivre cette lutte avec la Fédération Anarchiste Révolutionnaire que nous fondons aujourd’hui pour créer un monde libre et plein de partage et de solidarité. Nous appelons tout le monde à cette lutte ; à la lutte de la justice et de la liberté, pour porter dans les années futures la tradition empruntée de nos camarades. Nous lançons un appel à la lutte, un appel à cultiver les graines de l’ anarchisme dans nos mains, en Mésopotamie, en Anatolie et en Thrace. Nous appelons à la Fédération.