Em We Gazî Federosyonê Dikin

Em We Gaz Federosyon Dikin

Anarşzm, tkoşna azadiy ye, ya ku ji du sed salan heta niha didome. Anarşzm, di tkiliyn mirovan desthilatdaran de, li dij dewletn dijminn gelan li dij kaptalzm berxwedanek e. Droka chana ku bi sstema dewletan t birvebirin pnc hezar sal ye. L drok bingeha anarşzm dighije sed hezar sal ber niha. Anarşzm w bi rastiya v hz erka desthilatdaran tk bibe w jiyanek byi deshilatdar ava bike; ji bo azadiy dad .

Em 12 salin, li ser v erdnigariy şoreşa anarşst nexşe nexşe gir didin. Em dibjin, anarşzm rxistin e. Me gotina xwe bi alak pk an. Em rxistinek anarşst pngav bi pngav dirsin. Li şna xwehezkirin reqabeta li ser mirovahiy t şert kirin, em parvekirin hevgirtin diparzin. Li şna itaet em serhildan diparzin. Em hviy ji tirs rizgar dikin bi cesaretek mezin diin li ser tirs.



Şer me li gel dewlet ye. Dewlet b dad ye. Em v b edaletiy xilas bikin. Em Ermen ne, em Kurd in, em Laz in Em ne kmjimarin; pirin, zde ne. Em geln ku bi dewlet re r bi r man in. Em geln hatin qetil kirin in. Şer me li gel kaptalizm ye. Em karkerin; şer me li gel patronan e. şer her karkerek şer me ye. Şer me li gel patriyarkay ye. Em jin in, şer me li gel zilamiy ye. Em li dij reng zilamiy y tar, reng keskesor in. Em pkhatina daristanan ya li gel eman, pkhatina şran ya li gel xezalan in. Şer me li gel kaptalizma jiyana ekolojk tk dibe ye. Em ciwann ku ji bo azadiy li dij sriy ne. Em bi hza ciwaniya xwe dikevin qada şer. Em Şoreşgern Anarşst ke bi ke, tax bi tax, ji zarokan heta pran rxistana anarşzm dikin.



Em din av şer de ne. di v şer de em hisaba pş paş nakin. Em mijaran cda nagirin. Me şer xwe wisa rand. Anarşzm roj bi roj rxistina xwe li ser v erdnigariy xurttir dike. Em li devern cda tkiliyn xwe bi hz dikin, bi hztir dibin. Niha rastiya ku 12 salan an pşiya me li pş avn me ye.



Rxistinn me yn li Enqer Stenbol d tra mezinahiya me nake. Em dizanin ku em li devern cda j v pirsgirk bijn. Xebatn me yn anarşst hewcey tkiliyn xurttir in. Da ku em şer xwe bi hztir berfirehtir bikin hewcedariya me bi tkiliyn federatif heye. Federasyonn ku du sed salin li erdnigariyn cda de berxwe didin v yeke nşan me didin. Bel, rastiya k em ro r bi r may, federasyon e.



Em, Ciwann Anarşst(Anarşist Genlik), Karala, Xebatn Şoreşger yn Anarşst (Devrimci Anarşist Faaliyet DAF), Xebatn Anarşst yn Lseyan (Lise Anarşist Faaliyet) Rojnameya Meydan dibjin ku em ji niha p de xebatn xwe li ser nav Federasyona Şoreşger ya Anarşst bidomnin. Da ku şer afirandina chaneke azad mezin bikin, geş bikin Em gaz hem kesan dikin ku tevli şer azadiy bibin. Da ku ya me bi deyn hilgirt dsa bidin. Da ku tovn anarşzm li Mezopotamyay, li Anatolyay li Trakyay binin. Em we gaz Federosyon dikin.