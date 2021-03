France / Belgique / Luxembourg - Événement Communiste Libertaire



Manifestation contre les violences d'extrême-droite et pour la fermeture des locaux fascistes

Appel à manifestation pour samedi 3 avril 2021 à Lyon (14h, place des terreaux)

Le samedi 20 mars à 14h, la librairie la Plume Noire située au 8 rue Diderot sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon (France), a été attaquée par une cinquantaine de militants d'extrême-droite cagoulés ; alors que se tenait dans les locaux une récolte de produits de premières nécessités pour les bénéficiaires de l'association PESE (Pour l’Égalité Sociale et l’Écologie). Ce n'est pas la première fois que l'extrême-droite s'en prend à notre librairie.

Face à ces attaques répétées contre des locaux et des acteurs et actrices de notre camp social à Lyon et ailleurs, nous appelons à rejoindre le samedi 3 avril à Lyon (14h, place des terreaux (à confirmer)) la manifestation massive, festive et engagée contre les violences de l'extrême-droite et pour la fermeture des locaux fascistes.

Le samedi 20 mars à 14h, la librairie la Plume Noire située au 8 rue Diderot sur les pentes de la Croix-Rousse, a été attaquée par une cinquantaine de militants d'extrême-droite cagoulés ; alors que se tenait dans les locaux une récolte de produits de premières nécessités pour les bénéficiaires de l'association PESE (Pour l'Egalité Sociale et l'Ecologie).



Cette attaque était préméditée, préparée depuis l'annonce de la dissolution de Génération Identitaire le 3 mars 2021.



Il ne s'agit pas de la première attaque que subit notre librairie : en 1997, elle avait été victime d'un incendie criminel; en 2016, une trentaine d'individus masqués avaient brisé les vitrines et tenté de pénétrer à l'intérieur du local ; en décembre 2020, ce sont deux bénévoles de l'association PESE qui avaient été roués de coups.



Cette fois-ci, c'est à coups de pavés que les nazillons ont brisé la porte d'entrée et les vitrines ; certains ont tenté d'entrer pour agresser physiquement les 8 personnes présentes à l'intérieur. Heureusement, il n'y pas eu de blessé.es et les voisin.es ont grandement participé à ce que l'attaque ne dure pas plus longtemps. Cette attaque a été à l'image de l'extrême-droite lyonnaise : lâche et violente.



Après avoir effectué quelques saluts nazis et scandés des insultes homophobes, les assaillants ont pu repartir en groupe, traverser plusieurs rues des pentes avant de poser avec une banderole dérobée sur la devanture de la librairie sans être nullement inquiétés par les forces de l'ordre pourtant prévenues de l'attaque. Plus tard, nous avons appris de la part de policiers eux mêmes que ce groupe dangereux avait été repéré dès le début et suivi sur les caméras de surveillance. Néanmoins ils ne sont pas intervenus et les ont laissés repartir tranquillement après l'attaque... Nous n'attendons rien du bras armé de l'Etat, mais cette tolérance vis à vis de ces attaques successives est une nouvelle preuve évidente de l'impunité des groupes d'extrême-droite sur Lyon.



Nous savons pertinemment que cette attaque a un lien direct avec la dissolution de Génération Identitaire, notre implication politique contre l'extrême-droite et la symbolique que représente notre librairie.



Depuis la dissolution de GI, notre camp social se doutait qu'une action violente se préparait soit contre une manifestation progressiste, soit contre des militant.es ou groupes identifiés. Le message inscrit sur notre devanture la nuit suivant l'attaque ne laisse pas de doute : "on ne dissous pas une Génération, retenez la leçon", accompagnée d'une croix celtique, un symbole fasciste.



Notre implication politique depuis des années dans les collectifs unitaires luttant contre les groupes d'extrême-droite à Lyon fait de nous une des cibles permanentes des fascistes et néo-nazis lyonnais.



Notre librairie autogérée, libertaire est de fait un lieu de lutte contre toute les idéologies haineuses et un lieu d'accueil pour toutes et tous les opprimé.es.



Face à ces attaques répétées contre notre librairie mais aussi face à celles perpétrées contre des locaux, des acteurs et actrices de notre camp social à Lyon et ailleurs; nous souhaitons organiser une réponse unitaire et massive avec plusieurs objectifs : démontrer à l'extrême-droite locale que nous ne nous laisserons jamais intimider par leurs actions violentes; que la solidarité face à ces violences est beaucoup plus grande et forte que leur volonté de faire peur; que par une mobilisation importante, nous réussirons à obtenir la fermeture définitive de leurs locaux.



Nous tenons également à vous remercier pour tous les messages de soutien reçus de Lyon, de France et de l'international; qui prouvent bien que la lutte antifasciste est une lutte internationale et que l'extrême-droite se combat par les luttes sociales un peu partout dans le monde.



Nous tenons enfin à apporter notre soutien aux camarades kurdes qui ont également subi une attaque à Lyon le même jour par des fascistes nationalistes turcs.



Nous appelons toutes et tous à nous rejoindre le samedi 3 avril à 14h place des terreaux (à confirmer) pour une mobilisation massive/festive/engagée contre les violences de l'extrême-droite et pour la fermeture des locaux fascistes.





L'antifascisme est l'affaire de toutes et tous !

Face à la violence fasciste, pas un pas en arrière !