Fuera el fascismo de los barrios! NO PASARÁN francia / bélgica / luxemburgo | antifascismo | comunicado de prensa Tuesday March 23, 2021 05:35 by Unions Communiste Libertaire

Fuera el fascismo de los barrios! NO PASARÁN Nuestra librería, la Pluma Negra, situada en el número 8 de la calle Diderot, fue de nuevo objeto de un atentado perpetrado por unos cincuenta fascistas enmascarados y armados. Nuestra librería, la Pluma Negra, situada en el número 8 de la calle Diderot, fue de nuevo objeto de un atentado perpetrado por unos cincuenta fascistas enmascarados y armados. Este ataque tuvo lugar este sabado 20 de marzo a las 14:00 horas durante la permanecia de nuestra librería, y también durante la entrega de productos de primera necesidad de la asociación PESE Menos de 10 personas estaban dentro en el momento del ataque. El ataque fue cobarde y violento, a imagen y semejanza de la extrema derecha lyonesa. Afortunadamente, sólo hubo daños materiales y esperamos que las personas presentes se recuperen rápidamente de este ataque. No hay duda sobre el origen del ataque: se trata efectivamente de la extrema derecha lyonesa, en particular de la extrema derecha identitaria aliada a los holligans nazis. Los cánticos que se pueden encontrar en algunos vídeos y el saludo nazi no dejan lugar a dudas. Este ataque está necesariamente ligado a la disolución del grupo fascista Generación Identitaria y a nuestra petición con otras organizaciones de cerrar su bar "La Traboule" y su gimnasio nacionalista "La Agogé". Por otro lado, volvemos a asombrarnos (en realidad no tanto) de la facilidad con la que 50 fascistas encapuchados y armados pueden atravesar varios barrios de la ciudad, atacar un local a las 14 horas de un sábado y marcharse sin que las autoridades se preocupen. ¡¡¡¡Incluso nos enteramos por la policía que el grupo de 50 personas había sido seguido a través de las cámaras de vigilancia, pero no fue detenido porque no había suficientes personas!!!! Al igual que en 2016 y como en diciembre de 2020 (agresión de voluntarios de Pese frente a la Pluma Negra), se ha presentado una denuncia. No esperamos nada de esta denuncia, pero es necesario reabrir cuanto antes. Seguimos en pie; no abandonaremos nuestras luchas; seguiremos difundiendo nuestros ideales, especialmente a través de nuestra librería la Pluma Negra. Seguiremos exigiendo el cierre de los locales fascistas, especialmente los de Generacion Identitaria. Les mantendremos informadxs sobre nuestra respuesta política a este ataque. ¡Nos vemos pronto en las luchas!

¡No Pasaran! Adjuntamos un vídeo grabado por los vecinos a los que agradecemos su apoyo. Se puede ver una pancarta que no deja lugar a dudas sobre el carácter premeditado del ataque; cánticos que se escuchan con frecuencia en sus locales fascistas y un claro saludo nazi al final del vídeo. Related Link: https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Communique-suite-a-l-attaque-par-les-fascistes-contre-la-Plume-Noire Adjuntamos un vídeo grabado por los vecinos a los que agradecemos su apoyo. Se puede ver una pancarta que no deja lugar a dudas sobre el carácter premeditado del ataque; cánticos que se escuchan con frecuencia en sus locales fascistas y un claro saludo nazi al final del vídeo.