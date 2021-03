Fascist attacks will not stop us! by Unions Communiste Libertaire

This author has not submitted any other articles.

Les attaques fascistes ne nous arrêteront pas !

Le réseau Anarkismo relaie le communiqué du groupe de Lyon de l'Union Communiste Libertaire, organisation active en France et en Belgique et qui est membre du réseau. Nous exprimons bien entendu toute notre solidarité à nos camarades lyonnais et relayons leur communiqué et leur appel à solidarité financière.

Notre librairie, la Plume Noire située au 8 rue Diderot, a été de nouveau la cible d’une attaque perpétrée par une cinquantaine de fascistes masqués et armés. Celle-ci s’est déroulée à 14h, ce 20 mars, à l’ouverture de la permanence de notre librairie mais aussi de celle de l’association PESE pour les collectes de produits de premières nécessités. Moins de 10 personnes se trouvaient à l’intérieur au moment de l’attaque. L’attaque a été lâche, violente à l’image de l’extrême-droite lyonnaise. Il n’y a eu heureusement que des dégâts matériels et nous espérons que les personnes présentes se remettront vite de cette attaque.



Il n’y a aucun doute sur l’origine de l’attaque : il s’agit bien de l’extrême-droite lyonnaise notamment identitaire alliée aux hooligans nazis du stade. Les chants qui se retrouvent sur certaines vidéos, le salut nazi ne laissent pas de place aux doutes. Cette agression est forcément à mettre en lien avec la dissolution de Génération Identitaire et notre demande avec d’autres organisations de la fermeture de leur local la traboule et de leur salle de sport l’Agogée.



Par contre, nous sommes une nouvelle fois étonné.es (en réalité pas tant que ça) de la facilité avec laquelle 50 fascistes cagoulés et armés peuvent traverser plusieurs quartiers de la ville, attaquer un local à 14h un samedi et repartir sans être inquiétés par les autorités. Nous avons même eu écho des forces de police que le groupe de 50 avait été suivi via les caméras de surveillance mais pas interpellé car les effectifs n’étaient pas assez nombreux !



Comme en 2016 et comme en décembre 2020 (agression de bénévoles de PESE devant la Plume Noire), une plainte a été déposée. Nous n’espérons rien de celle-ci mais elle était nécessaire pour rouvrir le plus vite possible.



Nous sommes toujours debout, nous ne renoncerons pas à nos luttes, nous continuerons à diffuser nos idéaux notamment à travers notre librairie La Plume Noire. Nous continuerons à réclamer la fermeture des locaux fascistes notamment ceux des identitaires. Nous vous tiendrons rapidement au courant de ce que nous envisageons comme réponse politique à cette attaque.



A très vite dans les luttes ! No Pasaran !



Ucl Lyon, le 20 mars 2021



L'appel à solidarité financière : https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=53ZEFL6TM45T2