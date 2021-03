Recent articles by Vários organizaciones anarquistas

El primero de marzo de 1921 el Soviet de Kronstadt se sublevó en contra del régimen del Partido Comunista Ruso. La Guerra Civil se había efectivamente acabado con la derrota en 1920 de las últimas secciones del Ejército Blanco en la Rusia europea. Las batallas restantes en los territorios de Siberia y Asia central fueron por la extensión territorial de la Unión Soviética. No obstante, las condiciones económicas siguieron siendo nefastas. En respuesta, huelgas estallaron en toda la cuidad de Petrogrado en febrero de 1921. Los marineros de Kronstadt enviaron una delegación para investigar las huelgas.

100 años del levantamiento de Kronstadt:

Recordar es luchar Declaración internacional anarquista en el centenario del levantamiento de Kronstadt de 1921 “Que los trabajadores del mundo entero sepan que nosotros, los defensores del poder de los soviets, velaremos por las conquistas de la revolución social. Venceremos o pereceremos bajo las ruinas de Kronstadt, luchando por la justa causa de las masas trabajadoras. Los trabajadores de todo el mundo nos juzgarán. La sangre de los inocentes caerá sobre las cabezas de los comunistas, locos salvajes ebrios de poder.

¡Viva el poder de los soviets!”

– El Comité Revolucionario Provisional de Kronstadt El primero de marzo de 1921 el Soviet de Kronstadt se sublevó en contra del régimen del Partido Comunista Ruso. La Guerra Civil se había efectivamente acabado con la derrota en 1920 de las últimas secciones del Ejército Blanco en la Rusia europea. Las batallas restantes en los territorios de Siberia y Asia central fueron por la extensión territorial de la Unión Soviética. No obstante, las condiciones económicas siguieron siendo nefastas. En respuesta, huelgas estallaron en toda la cuidad de Petrogrado en febrero de 1921. Los marineros de Kronstadt enviaron una delegación para investigar las huelgas. Antecedentes La ciudad de Kronstadt está ubicada en la isla de Kotlin, la cual domina los accesos a Petrogrado. En Kronstadt estaba ubicada la mayor base naval rusa, y fue sede de un bastión de política revolucionaria desde 1905, desempeñando un distinguible papel en las revoluciones de 1905 y 1917. El Soviet de Kronstadt fue creado en mayo de 1917, poco después del Soviet de Petrogrado. A lo largo de 1917 los Soviets se habían multiplicado y fortalecido a lo largo y ancho del Imperio Ruso. En octubre derrotaron al gobierno provisional y, posteriormente, el Congreso Panruso de los Soviets tomó el poder en sus manos. Sin embargo, el Congreso Panruso aceptó la propuesta bolchevique de nombrar al Consejo de Comisarios del Pueblo para actuar como gabinete ejecutivo sobre los Soviets. Después de eso, los bolcheviques tomaron poco tiempo en establecer un aparato estatal con poderes coercitivos. Así, fundamentalmente, subordinaron los Soviets locales y regionales al Soviet central. La ciudad de Kronstadt está ubicada en la isla de Kotlin, la cual domina los accesos a Petrogrado. En Kronstadt estaba ubicada la mayor base naval rusa, y fue sede de un bastión de política revolucionaria desde 1905, desempeñando un distinguible papel en las revoluciones de 1905 y 1917. El Soviet de Kronstadt fue creado en mayo de 1917, poco después del Soviet de Petrogrado. A lo largo de 1917 los Soviets se habían multiplicado y fortalecido a lo largo y ancho del Imperio Ruso. En octubre derrotaron al gobierno provisional y, posteriormente, el Congreso Panruso de los Soviets tomó el poder en sus manos. Sin embargo, el Congreso Panruso aceptó la propuesta bolchevique de nombrar al Consejo de Comisarios del Pueblo para actuar como gabinete ejecutivo sobre los Soviets. Después de eso, los bolcheviques tomaron poco tiempo en establecer un aparato estatal con poderes coercitivos. Así, fundamentalmente, subordinaron los Soviets locales y regionales al Soviet central. Ya en abril de 1918 los bolcheviques empezaron su represión en contra de los anarquistas y comenzaron las purgas en los Soviets. La Revolución de Octubre había establecido la libertad de prensa y el derecho de los soldados de elegir a sus oficiales, pero los bolcheviques reversaron estos y muchos otros cambios sociales imprescindibles en el curso de la Guerra Civil. La represión a toda oposición, el Comunismo de Guerra, y las requisas forzadas impuestas por escuadrones de fusilamiento, junto con la propagación del hambre y la pobreza, alejaron las simpatías que muchos obreros y campesinos habían depositado en el bolchevismo. Protestas de obreros y campesinos en contra de las medidas autoritarias bolcheviques fueron frecuentes entre 1918 y 1921, incluyendo múltiples oleadas de huelgas obreras. La resolución de Petropavlosk Las huelgas de Petrogrado en febrero de 1921 llevaron a que los marineros de Kronstadt enviaran una delegación para investigar y hacer un informe. Los propios marineros estaban descontentos con la administración de la Marina y habían depuesto a su comandante en enero. El informe de la delegación indujo la aprobación de la resolución de Petropavlosk, como sigue: Las huelgas de Petrogrado en febrero de 1921 llevaron a que los marineros de Kronstadt enviaran una delegación para investigar y hacer un informe. Los propios marineros estaban descontentos con la administración de la Marina y habían depuesto a su comandante en enero. El informe de la delegación indujo la aprobación de la resolución de Petropavlosk, como sigue: 1. En vista de que los Soviets presentes no expresan la voluntad de los campesinos y obreros, inmediatamente celebrar elecciones por voto secreto, la campaña previa a la elección ha de tener total libertad de agitación entre campesinos y obreros;

2. Establecer libertad de expresión y prensa para campesinos y obreros, para los anarquistas y partidos socialistas de izquierda;

3. Asegurar la libertad de asamblea para sindicatos y organizaciones campesinas,

4. Convocar una Conferencia no partidista de los obreros, soldados del Ejército Rojo, y marineros de Petrogrado y Kronstadt no después del 10 de marzo de 1921;

5. Liberar a todos los presos políticos de los partidos socialistas, así como a todos los obreros, campesinos, soldados, y marineros encarcelados en relación con el movimiento obrero y el campesino;

6. Elegir una Comisión para revisar los casos de quienes están detenidos en cárceles y campos de concentración;

7. Suprimir todos los politotdeli (oficinas políticas) debido a que ningún partido debería gozar de privilegios especiales en la propagación de sus ideas ni recibir financiación del gobierno para tales fines. En su lugar, deben establecerse comisiones educativas y culturales, elegidas localmente y financiadas por el gobierno;

8. Abolir inmediatamente todas las zagryadintelniye otryadi (escuadrones bolcheviques de requisa);

9. Igualar las raciones de comida para todos quienes trabajan, con excepción de aquellos empleados en oficios perjudiciales para la salud;

10. Abolir las unidades de combate bolcheviques en todas las ramas del Ejército, así como los guardias bolcheviques de servicio en los molinos y fábricas. En caso de que tales guardias o unidades de combate sean necesarias, serán nombrados en el Ejército de entre las filas, y en las fábricas, de acuerdo con el juicio de los obreros;

11. Otorgar a los campesinos plena libertad de acción respecto a sus tierras y también el derecho a tener su ganado, a condición de que los campesinos manejen sus propios recursos, es decir, sin emplear mano de trabajo contratada;

12. Pedir a todas las ramas del Ejército, así como a nuestros camaradas del Ejército kursanti, que se adhieran a nuestras resoluciones;

13. Demandar que la prensa dé la mayor publicidad a nuestras resoluciones,

14. Nombrar una Comisión de Control de Viajes [y];

15. Permitir la libre producción de kustarnoye con esfuerzo propio. Esta resolución puede resumirse en que contiene dos exigencias fundamentales: la restauración de la democracia soviética y un compromiso económico con los campesinos. Revuelta y represión El primero de marzo, una reunión en masa convocada por el Soviet de Kronstadt respaldó la Resolución de Petropavlosk. Ese fue el comienzo del levantamiento de Kronstadt. Durante los siguientes días los rebeldes intentaron negociar con el gobierno bolchevique. Permitieron que Kalinin regresara a Petrogrado. Ignoraron los consejos de los oficiales zaristas (quienes habían sido contratados por la Marina como asesores técnicos) de tomar medidas militares, entre ellas ataques en el continente. Los bolcheviques no correspondieron y arrestaron a las delegaciones de Kronstadt que llegaron a acuerdos en el continente. El primero de marzo, una reunión en masa convocada por el Soviet de Kronstadt respaldó la Resolución de Petropavlosk. Ese fue el comienzo del levantamiento de Kronstadt. Durante los siguientes días los rebeldes intentaron negociar con el gobierno bolchevique. Permitieron que Kalinin regresara a Petrogrado. Ignoraron los consejos de los oficiales zaristas (quienes habían sido contratados por la Marina como asesores técnicos) de tomar medidas militares, entre ellas ataques en el continente. Los bolcheviques no correspondieron y arrestaron a las delegaciones de Kronstadt que llegaron a acuerdos en el continente. El gobierno atacó en marzo 7, pero fue derrotado, ya que había perdido fuerzas importantes por las deserciones. Un ataque más fuerte el 10 de marzo también fue derrotado, con muchas bajas del lado bolchevique. Finalmente, el último ataque, con fuerzas mucho más numerosas, tuvo lugar el 17 y 18 de marzo, y logró capturar Kronstadt y suprimir el levantamiento. Legado Hoy, los y las anarquistas recuerdan el centenario del levantamiento de Kronstadt por dos razones. Primero, demuestra que no es cierto que la única alternativa al capitalismo en Rusia fuera el régimen autoritario y represivo del llamado Partido “Comunista”. Los y las habitantes de Kronstadt lograron mantener vivos los valores originales de la Revolución Rusa y los estaban adoptando de nuevo en contra del gobierno del Partido Comunista por medio de comisarios. Perdieron no debido al rechazo de sus ideas, sino a la situación de agotamiento del pueblo ruso. Hoy, los y las anarquistas recuerdan el centenario del levantamiento de Kronstadt por dos razones. Primero, demuestra que no es cierto que la única alternativa al capitalismo en Rusia fuera el régimen autoritario y represivo del llamado Partido “Comunista”. Los y las habitantes de Kronstadt lograron mantener vivos los valores originales de la Revolución Rusa y los estaban adoptando de nuevo en contra del gobierno del Partido Comunista por medio de comisarios. Perdieron no debido al rechazo de sus ideas, sino a la situación de agotamiento del pueblo ruso. En segundo lugar, recordamos Kronstadt porque la verdadera historia de la rebelión es muy diferente a las versiones mentirosas propagadas por varios grupos leninistas y muestra hasta qué punto los bolcheviques se habían desviado de los principios sobre los que se fundó la Revolución de Octubre. Los y las habitantes de Kronstadt querían Soviets democráticos, no una Asamblea Constituyente que sólo pudiera establecer un gobierno capitalista. Ellos y ellas rechazaron la ayuda del extranjero y se dirigieron a los campesinos y campesinas, y obreros y obreras. Mostraron principios siempre más benignos en el curso del conflicto, intentando en todo momento, incluso durante la última batalla, confraternizar con las tropas del gobierno y ganárselas por medios políticos. Algunos leninistas, desesperados por defender la credibilidad de la denuncia al levantamiento en Kronstadt como “contrarrevolucionario”, citan declaraciones de bolcheviques en Kronstadt en el periodo posterior a los hechos. Sólo consideramos necesario señalar que estas declaraciones fueron firmadas por personas encarceladas y amenazadas de ejecución. Por lo general, las declaraciones falsas pueden obtenerse por mucho menos. Los bolcheviques, que entonces se llamaban a sí mismos el Partido Comunista, celebraron su Décimo Congreso durante el período del levantamiento de Kronstadt. Críticos de la revuelta citan con frecuencia artículos de la Resolución de Petropavlosk como una exigencia de compromiso inaceptable con los campesinos, pero rara vez mencionan que el Décimo Congreso aprobó la Nueva Política Económica, que era un compromiso mucho más amplio. En realidad, los aspectos de la Resolución de Petropavlosk que fueron inaceptables para los bolcheviques fueron aquellos que exigían democracia soviética. Fueron los bolcheviques, y no las y los luchadores de Kronstadt, quienes se pusieron en contra de la clase trabajadora. Hoy las y los anarquistas trabajan por nuevas revoluciones de las clases trabajadoras y populares en todo el mundo, y luchan por la más plena democracia directa en ellas. Nos inspiramos en los y las rebeldes de Kronstadt y pretendemos que su sangre no haya sido derramada en vano. ¡Todo el poder para los soviets y no los partidos!

¡Viva el poder de los soviets libremente electos! ☆ Alternativa Libertaria/ Federazione dei Comunisti Anarchici (AL/FdCA) – Italia

☆ Anarchist Communist Group (ACG) – Gran Bretaña

☆ Αναρχική Ομοσπονδία - Anarchist Federation – Grecia

☆ Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM) – Aotearoa/ Nueva Zelanda

☆ Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) – Brasil

☆ Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF) – Turquía

☆ Die Plattform - Anarchakommunistische Organisation – Alemania

☆ Embat - Organització Libertària de Catalunya – Cataluña

☆ Federación Anarquista de Rosario (FAR) – Argentina

☆ Federación Anarquista de Santiago (FAS) – Chile

☆ Federación Anarquista Uruguaya (FAU) – Uruguay

☆ Grupo Libertario Vía Libre – Colombia

☆ Libertäre Aktion – Suiza

☆ Melbourne Anarchist Communist Group (MACG) – Australia

☆ Organización Anarquista de Córdoba (OAC) – Argentina

☆ Organización Anarquista de Tucumán (OAT) – Argentina

☆ Organisation Socialiste Libertaire (OSL) – Suiza

☆ Union Communiste Libertaire (UCL) – Francia

☆ Workers Solidarity Movement (WSM) – Irlanda

