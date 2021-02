Recent articles by femctoria

Για την ελευθερία των σωμάτων μας Πολωνία / Τσεχία / Σλοβακία | Φύλο | Ανακοίνωση Τύπου Saturday February 13, 2021 17:59

Για την ελευθερία των σωμάτων μας



Τις τελευταίες ημέρες η Πολωνία βρίσκεται και πάλι σε κατάσταση συναγερμού. Όντας ήδη από το 1993 μία απο τις πιο αυστηρές χώρες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά στο θέμα των εκτρώσεων, το συντηρητικό κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία επιχειρεί για μία ακόμα φορά να περάσει την ατζέντα του, αυστηροποιώντας περαιτέρω το ισχύον νομικό πλαίσιο.



Ήδη απο τον Οκτώβρη στο άκουσμα του νέου νομοσχεδίου αντιτάχθηκαν δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, θηλυκότητες και άλλα υποκείμενα κατακλύζοντας τους δρόμους σε μεγαλειώδεις διαμαρτυρίες (οι οποίες έρχονται να προστεθουν στις πρόσφατες φεμινιστικές και ΛΟΑΤΚΙ+ διαδηλώσεις σε Αργεντινή, Ιρλανδία, Χιλή, Τουρκία, Βραζιλία, Αυστραλία, ΗΠΑ και Μεξικό) ξαφνιάζοντας την κυβέρνηση, η οποία μουδιασμένη αναγκάστηκε προσωρινά να αναδιπλωθεί λόγω του τεράστιου κύματος αντιδράσεων ακόμα και στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος. Μέσα σε λίγους μήνες όμως και ενώ οι μαζικές διαδηλώσεις συνεχίζονται, η κυβέρνηση επαναφέρει την αξίωσή της. Το δικαστήριο εκρίνε αντισυνταγματική τη διακοπή της κύησης σε περίπτωση ανωμαλίας στην ανατομία του εμβρύου περιορίζοντας έτσι ουσιαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό αιτιολογίας των νόμιμων αμβλώσεων (98% σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά του Πολωνικού Υπουργείου Υγείας) και ποινικοποιώντας κάθε άλλη παρέμβαση εκτός απο τις περιπτώσεις αιμομιξίας, βιασμού ή κινδύνου στην υγεία της μητέρας.



Θεωρητικά μιλώντας πάντα, μιας και πολλές είναι βέβαια οι περιπτώσεις όπου ακόμα και ανήλικες γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα βιασμού -και έχουν καταφέρει να το αποδείξουν- ενώ έχουν το δικαίωμα νομικά να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους, έχουν αποθαρρυνθεί απο μηχανισμούς της εκκλησίας και διάφορες “pro-life” οργανώσεις να προχωρήσουν σε έκτρωση. Οι γυναίκες αυτές συχνά αναγκάζονται να καταφύγουν σε παράνομες εκτρώσεις που εμπεριέχουν φυσικά πολύ μεγάλους κίνδυνους είτε να αναζητήσουν λύση σε γειτονικές χώρες όπου το νομικό πλάισιο είναι διαφορετικό, αν φυσικά έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ενώ πλέον εδώ και ημέρες ο νέος νόμος τίθεται επίσημα σε εφαρμογή, οι δρόμοι ξαναπλημμυρίζουν καθημερινά από διαδηλώτριες παρά τους περιορισμούς μετακίνησης λόγω Covid-19 και με πάρα πολύ έντονη αστυνομική παρουσία, με βασικό αίτημα του κινήματος το δικαίωμα σε νόμιμες και ασφαλείς εκτρώσεις, κάνοντας λόγο για καταφανή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αρχηγός του συντηρητικού κόμματος χαρακτήρισε μέλη φεμινιστικών και ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων και τους συμμάχους τους που κατεβαίνουν στο δρόμο να διαδηλώσουν εν μέσω πανδημίας “εγκληματίες που με τις πράξεις τους θέτουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο την υγεία συμπολιτών τους”.



Αυτές οι αποφάσεις της κυβέρνησης φυσικά δεν ήρθαν από το πουθενά. Πρόσφατα ο Guardian αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση Τραμπ υπέγραψε συμφωνία (η λεγόμενη ‘Συναίνεση της Γενεύης’) με 31 συντηρητικές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Πολωνία, προκειμένου να καταστούν παράνομες οι εκτρώσεις σε αυτές τις χώρες. Βεβαια,το εν λόγω ζήτημα δεν αφορα μόνο στις χαρακτηρισμένες ως συντηρητικές χώρες, αλλά αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα που επανέρχεται συνέχεια στη πολιτική ατζέντα των κρατών. Δεν ξεχνάμε ότι οι όροι με τους οποίους εφαρμόζονται οι αμβλώσεις και εν γένει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα επηρεάζονται από το πολιτισμικό υπόβαθρο, τις κοινωνικές δυνάμεις και την ιστορική μνήμη της κάθε περιοχής. Για παράδειγμα σε Μάλτα, Μονακό και Λιχτενστάιν, όπου η εκκλησία είναι πολύ βαθιά συνδεδεμένη με το κράτος απαγορεύονται τελείως οι αμβλώσεις, στην Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι σε κάθε πολιτεία, σε Νότια Αμερική, Ασία και Αφρική ναι μεν επιτρέπονται οι αμβλώσεις με πολλούς όμως περιορισμούς, όπως η έγκριση των γονιών ή και του συζύγου (Ιαπωνία, Κορέα, Τουρκία, Ινδονησία κ.ά.) που πολύ συχνά μπορεί να αποτελούν και τον κακοποιητή/βιαστή, ενώ στη Γερμανία μπορείς να προχωρήσεις σε έκτρωση μόνο αν έχεις λάβει βεβαίωση από πιστοποιημένα γραφεία συμβουλευτικής κατόπιν ραντεβού, συμβουλευτικά γραφεία που διαχειρίζεται η εκκλησία και προσπαθουν να σε αποτρέψουν.



Ο σχεδιασμός τέτοιων ενεργειών επιδιώκει τον περαιτέρω συντηρητισμό και καταστολή,με νέες καταπιέσεις, εξαναγκασμούς και περιορισμούς ταυτόχρονα με θρησκευτικές εξάρσεις, την ώρα που το επίπεδο της φτώχειας αυξάνεται κατακόρυφα παγκοσμίως. Για να γίνουμε σαφέστερα, όταν μιλάμε για παγκόσμιο σχεδιασμό, δεν υποστηρίζουμε κάποια θεωρία συνωμοσιολογίας, ούτε περιγράφουμε κάποιο μελλοντικό δυστοπικό σενάριο φαντασίας. Αρκεί να θυμηθούμε την αντίστοιχη προσπάθεια που έγινε στην Ελλάδα με την καμπάνια “Αφήστε με να Ζήσω”, η οποία προέκυψε από θρησκευτικούς κύκλους και έχαιρε μεγάλης υποστήριξης από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης βρίσκοντας χώρους διαφήμισης ακόμα και στα ΜΜΜ. Η καμπάνια αυτή παρουσίαζε κάποιους ψευδο-επιστήμονες που διέσπειραν ψεύτικα αντιεπιστημονικά δεδομένα για να προσπαθήσουν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι η έκτρωση είναι έγκλημα γιατί τάχα σκοτώνεται ένας άνθρωπος και ποινικοποιούσε τα άτομα που καταφεύγουν σ’ αυτή τη λύση αλλά και τους γιατρούς που πραγματοποιούσαν τις εκτρώσεις. Ας θυμηθούμε και τους γιατρούς που στήριξαν αυτή την άποψη και στο δημόσιο νοσοκομείο της Σάμου για παράδειγμα, που αρνήθηκαν να κάνουν έκτρωση για οποιοδήποτε λόγο. Στους γιατρούς αυτούς δεν έγινε ποτέ καμία δίωξη.



Η προσπάθεια αυτή, με τη διασπορά fake news και τη δημιουργία κλίματος φόβου και φανατισμού είναι απλώς η συνέχεια των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης που επιστρατεύει συχνά τους πατριαρχικούς του μηχανισμούς για να ελέγξει τα σώματά μας και να επικυρώσει κοινωνικά ότι κάθε κεκτημένο των φεμινιστικών αγώνων που δόθηκαν επί δεκαετίες μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Ο έλεγχος των σωμάτων μας είναι στην πραγματικότητα έλεγχος των αναπαραγωγικών μας δικαιωμάτων και επιλογών μας και αφορά σε μία τεράστια γκάμα της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ύπαρξης και η υπεράσπισή τους δεν αποτελεί ατομικό δικαιωματισμό, αλλά κοινωνικό αγώνα για να απαλλαγούμε από την αντίληψη του κοινωνικού γυναικείου σώματος και για να πάρουμε πίσω τα σώματά μας γιατί ανήκουν μόνο σ’εμάς. Για να το πούμε πιο απλά, είτε θέλουν κάποιοι ισχυροί μηχανισμοί είτε όχι, οι εκτρώσεις θα συνεχίσουν να συμβαίνουν με τραγικές συνέπειες για την υγεία των φτωχότερων υποκειμένων που δεν έχουν οικονομική πρόσβαση για καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα. Ακόμα και αν μειωθεί ο αριθμός των νόμιμων εκτρώσεων, αυτό θα σημαίνει ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των βρεφοκτονιών ή ο αριθμός των παιδιών που θα εγκαταλείπονται σε νοσοκομεία ή σε ιδρύματα ή -ακόμα- είναι πιθανό να αυξηθούν οι αυτοκτονίες ατόμων που βρέθηκαν στην ανυπόφορη και αδιέξοδη θέση μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Και εύλογα έρχεται το ερώτημα στις καμπάνιες που τάχα υποστηρίζουν τη ζωή, για ποια ζωή ακριβώς μιλάμε;



Επειδή έχει κατηγορηθεί το φεμινιστικό κίνημα ως ενάντια στη ζωή ή ακόμα και ως βρεφοκτόνοι, οφείλουμε να απαντήσουμε ότι εμείς είμαστε υπέρ της ζωής και ιδίως της ζωής με δημόσια και δωρεάν φροντίδα και περίθαλψη. Δεν ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στους transgender ανδρες, τα non binary άτομα ή τα intersex άτομα με μήτρα. Γι’ αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε για την κατάργηση των έμφυλων ρόλων τόσο στην αντισύλληψη όσο και στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Ταυτόχρονα,αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στη γονεϊκότητα, θέτοντας ως βασικό και αδιαπραγμάτευτο αίτημα την αναγνώριση (θεσμικά και νομικά) και την ίση συμμετοχή των τρανς και των non binary ατόμων σε αυτή. Οι περικοπές στη δημόσια υγεία που ούτως ή άλλως αυξάνονταν διαρκώς και με την αφορμή της πανδημίας του COVID-19 κορυφώνονται, δεν μπορούν να πλήξουν ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως το δικαίωμα στην επιλογή. Αγωνιζόμαστε για την επανάκτηση των σωμάτων μας και για την αυτοδιάθεσή τους χωρίς μεσάζοντες την Εκκλησία και το Κράτος. Δεν επιθυμούμε περισσότερες εκτρώσεις, αλλά σεβασμό στην προσωπική επιλογή του ατόμου αν θα κυοφορήσει ή όχι.



Ενώνουμε, λοιπόν, τις φωνές μας με όσα αγωνίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο για την επανάκτηση των σωμάτων μας και των ζωών μας, από την Πολωνία μέχρι την Αργεντινή, από την Τουρκία,μέχρι τη Βραζιλία και το Μεξικο. Η femctωria στέκεται πάντα στο πλευρό όσων γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων επιθυμούν να μιλάνε τα ίδια για τα εαυτά τους.



Δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος.

Φροντίδα για δωρεάν, δημόσιες και ασφαλείς εκτρώσεις.

Μέχρι να απαλλαγούμε από όλους τους δικαστές των σωμάτων μας.

Νίκη στον αγώνα των Πολωνών γυναικών

Νομική αναγνώριση και θεσμική κατοχύρωση της τρανς non-binary γονεϊκότητας



