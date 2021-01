Recent articles by Dmitri (μετάφραση)

Η Ελευθεριακή Κομμούνα του Shinmin δομήθηκε με αποκεντρωμένο και ομοσπονδιακό τρόπο, λειτουργώντας με τρεις τύπους συμβουλίων: δημοτικό, περιφερειακό και επαρχιακό και με την ελεύθερη συνεργασία όλων για την αντιμετώπιση ζωτικών αναγκών, γεωργίας, εκπαίδευσης, χρηματοδότησης κ.λπ. Αν και τα ιαπωνικά στρατεύματα ήταν καλύτερα οπλισμένα, ο Kim υπερασπίστηκε επιτυχώς την Ελευθεριακή Κομμούνα του Shinmin, με την υποστήριξη και άλλων βορειοανατολικών ομάδων Ασίας, όντας σε θέση να αντισταθεί στους εισβολείς.

Kim JWA-Jin ή Baekyao, “Ο Μαχνό της Kορέας”



Ο Κορεάτης αναρχικός Kim JWA-Jin ήταν γνωστός και ως Baekyao “Ο Μαχνό της Kορέας”. Γεννήθηκε στις 16 Δεκέμβρη 1889 γεννήθηκε στο Hongseong της επαρχίας Chungcheong, σε μια εύπορη οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν ο Kim kyeong-Gyu.



Σε ηλικία 15 χρόνων πούλησε το σπίτι του, με περισσότερα από 80 υπνοδωμάτια, όπου ζούσε η οικογένειά του από γενιά σε γενιά, και μετακόμισε σε μικρότερο. Τρία χρόνια αργότερα, απελευθέρωσε 50 οικογένειες σκλάβων και έκαψε δημόσια αρχεία περί σκλαβιάς παρέχοντας σε κάθε οικογένεια αρκετή γη για να ζήσει · αυτή ήταν η πρώτη πράξη χειραφέτησης σκλάβων στη σύγχρονη Κορέα.



Δημιούργησε το Σχολείο Homyeong, αφιερωμένο στην προώθηση της σύγχρονης επιστήμης μεταξύ των λαϊκών τάξεων, όπως και το Ίδρυμα “Giho Heunghakhoe", το οποίο παρείχε υποτροφίες σε νέους από αγροτικές περιοχές να κάνουν σπουδές στη Σεούλ. Γύρω στο 1909, με τον Yi Chang Bong, ίδρυσαν ένα ορφανοτροφείο στη Σεούλ. Εκτός από αυτά δημιούργησε αρκετές εταιρείες που λειτιυργούσαν με βάση μια συνεταιριστική δομή και μια εφημερίδα στο Χονγκ Σονγκ.



Σύντομα ξεκίνησε τον αγώνα του ενάντια στον ιαπωνικό ιμπεριαλισμό. Το 1919 ο Βόρειος Στρατός συγκροτήθηκε για να επιτύει την ανεξαρτησία από την Κορέα, που καταλήφθηκε από ιαπωνικά στρατεύματα. Στις 21 Οκτώβρη 1920 έστησε μια ενέδρα σταμάτησε στο Chingshanli της Σιβηρίας, με την υποστήριξη του ανεξάρτηοτου στρατιωτικού σώματος Hong Beom-Do, σε ένα σύνταγμα 3000 Ιαπώνων στρατιωτών με επικεφαλής τον Kano, προκαλώντας 1200 θανατηφόρα θύματα στον εισβολέα, συμπεριλαμβανομένου του Κάνο, και εκατοντάδες τραυματίες. Λίγο μετά, ο Kim οδήγησε τον στρατό του στη νίκη στην πρωτεύουσα της Μαντζουρίας Cheongsanni.



Με αυτόν τον θρίαμβο, διορίστηκε πρόεδρος της Κορεατικής Εκτελεστικής Επιτροπής και προσπάθησε να ενώσει όλες τις ομάδες του κινήματος ανεξαρτησίας στη Μαντζουρία, όπου ζούσαν πάνω από δύο εκατομμύρια Κορεάτες μετανάστες. Όταν η Κομμουνιστική Αναρχική Ομοσπονδία Κορέας (FACC) ίδρυσε μια ανεξάρτητη επαναστατική κοινότητα στην επαρχία Shinmin, στην κατεχόμενη από την Ιαπωνία Μαντζουρία, το 1929, υπό τη διοίκηση της Κορεατικής Λαϊκής Ένωσης, έγινε επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεών της και επιφορτίστηκε με την καθοδήγηση των ανταρτών εναντίον των ιαπωνικών στρατευμάτων.



Η Ελευθεριακή Κομμούνα του Shinmin δομήθηκε με αποκεντρωμένο και ομοσπονδιακό τρόπο, λειτουργώντας με τρεις τύπους συμβουλίων: δημοτικό, περιφερειακό και επαρχιακό και με την ελεύθερη συνεργασία όλων για την αντιμετώπιση ζωτικών αναγκών, γεωργίας, εκπαίδευσης, χρηματοδότησης κ.λπ. Αν και τα ιαπωνικά στρατεύματα ήταν καλύτερα οπλισμένα, ο Kim υπερασπίστηκε επιτυχώς την Ελευθεριακή Κομμούνα του Shinmin, με την υποστήριξη και άλλων βορειοανατολικών ομάδων Ασίας, όντας σε θέση να αντισταθεί στους εισβολείς.



Η φυσιογνωμία του Baekya έγινε θρύλος στη Μαντζουρία και τη Βόρεια Κορέα. Ο Kim JWA-Jin σκοτώθηκε δολοφονούμενος στις 24 Γενάρη 1930 στο Shinmin, καθώς επισκεύαζε ένα μύλο ρυζιού που είχε κατασκευάσει η FACC. Αν και δεν βρέθηκε ποτέ το εγκληματικό υλικό της δολοφονίας του, ένα νεαρό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Κορέας (CPC), που ήταν ο άμεσος υποκινητής του εγκλήματος συνελήφθη και εκτελέστηκε. Μετά τη δολοφονία του Baekyao, το αναρχικό κίνημα στη Μαντζουρία και την Κορέα υπέστη μαζική καταστολή. Η Ιαπωνία έστειλε στρατό για να επιτεθεί στην Ελευθεριακή Κομμούνα του Shinming από το νότο, ενώ οι Σοβιετικοί και οι Κινέζοι σταλινικοί, πρώην σύμμαχοι των αναρχικών, επιτέθηκαν από το Βορρά.



Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1932, οι πιο εξέχοντες αναρχικοί της Shinmin σκοτώθηκαν και ο πόλεμος και στις δύο πλευρές αποδείχθηκε ανασφαλής. Οι ελευθεριακολι πέρασαν στην υπόγεια δράση καθώς η Ελευθεριακή Κομμούνα του Shinmin εξοντώθηκε.



Ο Kim JWA-Jim έχει μείνει στη μνήμη τόσο τη Βόρεια Κορέα όσο και τη Νότια Κορέα ως ένας από τους ηγέτες της εθνικής ανεξαρτησίας. Το 1991 επισκευάστηκε το σπίτι του στο Hongseong και έγινε μουσείο. Επίσης, ένα φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβρη προς τιμήν του.



