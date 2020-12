no event posted in the last week

Ante la Campaña Contra la Ley de Urgente Consideración argentina/uruguay/paraguay | crime prison and punishment | opinión / análisis Thursday December 24, 2020 12:15 Thursday December 24, 2020 12:15 by Federación Anarquista Uruguaya - fAu by Federación Anarquista Uruguaya - fAu Carta Opinión FAU – Diciembre 2020 Luego de un arduo proceso de debate, el conjunto de organizaciones sociales nucleadas en la Intersocial han resuelto realizar una campaña de recolección de firmas para llevar a referéndum y poder derogar parcialmente a la Ley de Urgente Consideración que consta de 476 artículos pero solo se estarían intentando derogar 135. El proceso de debate que termina laudando la llamada «mesa chica» de la Intersocial, ante la falta de consenso de la totalidad de agrupamientos que la integran, estuvo atravesado de inicio a fin por los intereses partidarios del FA en aras de disputar las próximas elecciones nacionales.

Desde que se comenzó a hablar de la campaña de recolección de firmas, la discusión acerca de derogar total o parcialmente la ley estuvo arriba de la mesa. Los sectores reformistas dentro del campo popular, especialmente en el seno del PITCNT optaron por una derogación parcial. Con el argumento de sumar a la militancia frenteamplista a la campaña defienden la derogación parcial, ya que el FA votó más de 200 artículos que componen la ley. Por lo tanto, para estos sectores es más relevante «cuidar» al FA y sus posibilidades electorales en 2024 que enfrentar todo el edificio de la LUC, que es un verdadero adefesio. Esta ley es el proyecto de gobierno de la «coalición multicolor» y ha recibido un importante apoyo de la «oposición». Pero lo peor de todo este proceso ha sido que varias organizaciones sociales de porte e historia como FUCVAM y la FEUU habían definido ir por la derogación total de la ley. Es más, FUCVAM en un comunicado público sostenía que era inadmisible que la decisión que tenía que tomar la Intersocial estuviera supeditada al FA. ¡Y vaya si hubo operativa del FA y sus sectores políticos para que las organizaciones sociales más grandes que integran la «mesa chica» cambiaran de posición y resolvieran ir por la derogación parcial! Eso lo resuelve la tan mentada «mesa chica» ante la falta de consenso en la Intersocial y por fuera de ella, invitando a otras organizaciones sociales a sumarse por la derogación de 135 artículos. En definitiva, el único consenso que se buscó fue con el FA. Previamente, en la interna del PITCNT se votó en tres ocasiones, es decir en tres Mesas Representativas Nacionales Ampliadas, la campaña por la derogación total o parcial de la LUC. En las tres votaciones la correlación de fuerzas fue favorable al reformismo y a quienes tienen como práctica política colocar al movimiento sindical como furgón de cola del FA. Es que no quieren romper «el bloque social y político de los cambios», pero se estuvo tensando bastante la Intersocial; ello no fue problema. Ha sido público incluso, que algunos sindicatos y plenarios del interior votaron en contra de los decidido por diferentes organismos propios, sumando votos hacia la derogación parcial. De hecho, luego FUCVAM y FEUU cambian su posición, también lo hace la Intersocial Feminista y todas estas organizaciones supeditan la campaña a que el FA se integre. Hasta ahora el FA no ha dicho mucho sobre el tema, solo ha señalado que no va a poner un peso para llevarla adelante. Todo este debate que ha llevado meses, y por el cual se ha ido perdiendo tiempo para la recolección de firmas, ha sido para sumar al FA, cosa que no debe ser prioridad ni preocupación del movimiento popular que debe tomar sus propias decisiones y acciones, sin tutelas ni cálculos politiqueros y sin incidencia de intereses electorales sobre el campo popular. Campo popular y FA no son lo mismo y el FA no es el representante político del campo popular. A no entreverar las barajas. Está en juego la independencia de clase, ni más ni menos. El movimiento popular ha supeditado una decisión de vital relevancia a los intereses del FA y para no denunciar que han votado casi la mitad de la ley, y por lo tanto, participaron de su elaboración, siendo la LUC un proyecto de la derecha, como ya señalamos. El movimiento popular paga un costo muy alto luego de 15 años de gobiernos progresistas y de haber sujetado su política a ellos. La incidencia de ese proceso en el movimiento popular es notoria y negativa. Resta fuerzas propias a las organizaciones sociales y las ata a los mecanismos del sistema capitalista. La LUC es nefasta por donde se la mire. El mecanismo de «urgente consideración» habilita una escasa discusión en tiempos acotados, pero además, se incluyeron en ella varios aspectos que no son urgentes. El proyecto original presentado por el Partido Nacional fue un proyecto en bruto, pero que con una estrategia muy inteligente, ya que permitió que se le hicieran todas las modificaciones y agregados posibles, es decir que tenían un margen grande para moverse y negociar y «meter a todo el mundo para adentro». Y así lo hicieron, y el FA entró en esa dinámica de maquillar a Frankestein. Solamente no modificaron el capítulo 1, es decir lo que pomposamente llaman «seguridad ciudadana», es decir la represión. Allí no hubo negociación. Esa «pata» del proyecto se mantuvo intacta. En este sentido, globalmente el contenido de la LUC es nefasto porque expresa el avance del ajuste y la represión a escala de toda la sociedad y hay que enfrentarlo decididamente. Además del aumento represivo y la habilitación para el desarrollo de una política general en ese sentido, brindando estatuto jurídico a la arbitrariedad policial, encontramos la regla fiscal y las modificaciones a toda el tema de la vivienda en beneficio de los grandes capitales especuladores, las modificaciones a la ya nefasta Ley de Educación del FA que la empeoran más aún, etc. *Por eso la posición de los anarquistas de FAU ha sido ir contra toda la LUC y esa propuesta es la que hemos impulsado en nuestros lugares de inserción como militantes y la que hemos colocado arriba de la mesa en cada debate. Hemos participado en innumerables ocasiones de plebiscitos, referéndums y campañas de recolección de firmas impulsados por organizaciones sociales por temas sentidos, caso Derechos Humanos, en defensa del agua, de Antel, Ancap, etc. Pero tampoco endiosamos el mecanismo referéndum, entendemos que lo fundamental es que el pueblo esté en la calle luchando, esa es la garantía de los cambios y avances que el pueblo logre. En ese sentido, vamos a estar acompañando los procesos que el pueblo uruguayo desarrolle en la lucha contra esta ley en sus diferentes modalidades, entendiendo que lo central es fortalecer a las organizaciones populares, caminando hacia la construcción de Poder Popular con independencia de clase y colocando especial interés en la participación de la gente y el protagonismo popular. Por último, denunciamos enfáticamente el cercenamiento de las libertades públicas votada recientemente, donde se comienza a transitar un camino lamentablemente ya conocido para nuestro pueblo, donde los derechos sociales son atacados en beneficio del orden y de quienes dominan. Son tiempos de lucha.* ¡CONTRA LA LUC Y EL AVANCE REPRESIVO, RESISTENCIA!

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN! FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA Related Link: http://federacionanarquistauruguaya.uy/carta-opinion-dic-2020-no-a-la-luc/