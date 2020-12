Clarification d'un groupe d'anarchistes kurdophone à l'annonce de la Fédération de l'ère de l'anarchisme international | mouvement anarchiste | opinion / analyse Monday December 07, 2020 00:44 Monday December 07, 2020 00:44 by KAF - Kurdish-speaking Anarchists Forum by KAF - Kurdish-speaking Anarchists Forum Aux camarades anarchistes du monde entier. Avec nos salutations.



Il y a quelque temps, le site de l’Ère de l’Anarchisme a publié une annonce dans laquelle la nouvelle de la formation de la Fédération de l’Ère de l’Anarchisme a été révélée. Selon le titre et le contenu de cette annonce, cette formation est nécessaire pour permettre à tous les anarchistes du monde entier, sans distinction de race et de lieu de naissance, de rejoindre la fédération.

En tant qu’un groupe d'anarchistes et libertaires Kurdophone, de l'intérieur de l'Irak et de l'étranger, nous sommes toujours heureux d'entendre des nouvelles des initiatives et activités révolutionnaires à travers le monde. Nous sommes également heureux d'apprendre l'existence de toute action anti-étatique, anti-capitaliste et nous ne nous considérons pas comme séparés ou en dehors de tout mouvement ou activité dans le monde qui est contre l'autorité, contre la hiérarchie, contre le système capitaliste et sa société. Cependant, l'annonce de la soi-disant Fédération de l'Ère de l'Anarchisme, censée devenir une Fédération internationale, soulève plus de questions qu’elle ne donne de réponses.

Notre but dans cette clarification n'est pas d'évaluer l'annonce en détail ou de mettre en évidence et de développer tous les points de nos critiques et désaccords. Ici, nous n'indiquons que quelques points importants et évidents :



• Aucun organisme révolutionnaire de lutte de classe n'annoncerait son existence avant sa naissance effective dans la pratique, en particulier un organisme qui s'octroie un statut aussi important qu'une Fédération internationale. Malheureusement, l'annonce ne mentionne pas du tout le processus de sa fondation et ne fournit aucune information concrète sur toutes les fractions qui sont censées faire partie intégrante de cette Fédération.



• La seule chose que l'on peut remarquer dans cette annonce est l'existence de tentatives de versions préliminaires précédentes, comme allusion à l'annonce. Ces versions précédentes ressemblent à l'intention initiale de la proclamation finale et indiquent que la décision peut être le fait d'un ou plusieurs individus.



• L'annonce ne clarifie en aucun cas sa position sur l'Internationale des Fédérations Anarchistes, qui a été créée en 1968 et incorpore la plupart des fédérations anarchistes du monde et qui est toujours en vie, active et en croissance. Nous pensons que la raison pour ne pas mentionner l'IFA est soit liée à des positions différentes, soit à se différencier, soit à leur ignorance de l'existence de l'IFA, soit à leur rejet par l'IFA et d'autres Fédérations de mouvements anarchistes internationaux.



• La décision d'annoncer une Fédération internationale, à travers un mécanisme bureaucratique, sectaire et unilatéral indiquant l'adoption de règles militantistes et volontaristes. Ceci est complètement en contradiction avec les fondements de l'approche historique de l'anarchisme qui est basée sur la reconnaissance totale de l'émergence pratique et spontanée d'actions réelles et d'éléments actifs dans la lutte sociale, et non sur des principes volontaristes et des intentions idéologiques. Cette position est plus claire lorsque cette annonce ne fait aucunement référence aux racines inhumaines, anti-vie et anti-nature de la domination de classe, structure hiérarchique du système capitaliste. Il ne mentionne que brièvement et vaguement « le renversement des gouvernements capitalistes et religieux !», Comme si le besoin humain d'émancipation concernait une révolution politique, pas une révolution sociale et universelle.



• Dans les versions précédentes de cette annonce, il y a une mention de lutte armée, mais elle est supprimée dans la version finale, sans donner aucune explication ni présenter les raisons de son omission. En outre, le manque de clarification de l'annonce sur le rejet de la tendance « pacifiste », comme pratique courante parmi les groupes et courants militantistes, qui peut être utilisé comme contre la « violence » et comme conciliateur « pacifiste », affirme la promotion de l'idéologie extrémiste, loin d'une compréhension globale de classe, de la base fondamentale et des besoins de la révolution émancipatrice de la classe exploitée. Par conséquent, nous devons demander aux auteurs de l’annonce : dans quelle mesure, les anarchistes qui s'opposent à la violence pourraient-ils être qualifiés de « pacifistes » ?



Il est important à noter que dans l'annonce, en mettant l'accent sur la lutte armée et la méthode de soulèvement armé, pour revendiquer leur adhésion à la pratique du mouvement insurrectionnel Makhnovtsi, est en soi une incompréhension de la nature du mouvement Makhnovtsi, qui était essentiellement un soulèvement social des ouvriers et des paysans à travers les communes coopératives. C'est un manque de compréhension, le fait était que le motif qui forçait ce mouvement était une nécessité de la défense qui a conduit à l'organisation armée contre les armées allemandes, autrichiennes, blanches et rouges et leurs milices. Cela n'était pas dû à la volonté de transformer les luttes sociales en actions armées ou en groupes militants militaires.



• Il y a un problème discriminatoire de pratique unilatéraliste, généralisante, centraliste et autoritaire qui peut être noté dans leur approche de prise de décision, car les choses ont été décidées sans consulter et contacter d'autres individus et groupes anarchistes existants. Les auteurs de l'annonce, clairement, en utilisant le terme « d’anarchistes au Liban, au Chili, en Espagne, en Irak et dans la région du Kurdistan », et comme le signifient les mots géographiques, montrent qu'ils parlent et décident au nom de tous et pour tous les anarchistes qui vivent dans ces pays. Ici, tous les anarchistes qui vivent dans les pays mentionnés dans l'annonce, font face à une réponse à la question : tous les anarchistes des pays mentionnés sont-ils d'accord et partagent-ils les mêmes positions que celles exprimées par cette fédération et son annonce ?

• Nous laissons la réponse à cette question aux camarades qui vivent dans ces pays. Compte tenu de la «région de l'Irak et du Kurdistan », après un examen approfondi, nous ne connaissons pas l'existence d'un individu ayant un rôle pratique et socialement actif, d'accord avec cette annonce. Par conséquent, nous, en tant qu'anarchistes et libertaires kurdophones, que ce soit au sein de la Forum des anarchistes kurdophones et ainsi que de la Forum locale des anarchistes de Sulaymānīyah/Iraq, nous ne sympathisons pas avec des actions centralisées, hiérarchiques, politiques et de pratique armée. Nous croyons en l'organisation sociale et autonome de la lutte sociale, de la révolution et de la gestion autonome de la société.



Pour les raisons mentionnées ci-dessus, nous, en tant que groupe d'anarchistes et libertaires kurdophones, que ce soit dans la région de « l’Irak et la région du Kurdistan », soit à l'extérieur, ne soutenons pas cette annonce et nous ne sommes pas au courant du processus de déclaration et de formation de cette fédération. En conséquence, sans entrer dans les détails et aborder nos différences fondamentales avec eux, nous considérons ce type d'initiatives comme sectaire et en conflit avec ce que l'on appelle jusqu'à présent le mouvement anarchiste selon ses bases historiques.



Anarchistes kurdophones:



dialogue libertaire (dialogue hebdomadaire sur internet )

https://www.facebook.com/groups/AZADIXUAZAN



Forum anarchiste à Sulaymaniyah/Iraq

https://www.facebook.com/Sulaimanyah.Anarchist.Forum



Forum des anarchistes de langue kurde

www.anarkistan.net



28 novembre 2020



le lien: announce du site Web de l'ère de l'anarchisme

https://www.facebook.com/InternationalOfAnarchistFederations/posts/1471425486401105

