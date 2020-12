Recent articles by BRRN

Αγροοικολογία και οργανωμένος αναρχισμός Βραζιλία / Γουιάνα / Σουρινάμ / Γαλ. Γουιάνα | Λαϊκοί Αγώνες | Συνέντευξη Wednesday December 02, 2020 18:51 by BRRN Συνέντευξη με την FARJ Σε απάντηση στο βιομηχανικό, καπιταλιστικό μοντέλο παραγωγής τροφίμων που έχει αποδεκατίσει τους αγροτικούς τρόπους ζωής και τη μητρική μας γη, κοινωνικά κινήματα σε όλο τον κόσμο έχουν προσδιορίσει την αγροοικολογία ως εναλλακτική πρόταση για αγροτική ανάπτυξη. Βασισμένη σε αγροτικές και αυτόχθονες γνώσεις, αγώνες για την κυριαρχία των τροφίμων και αγροτική μεταρρύθμιση, η αγροοικολογία θεωρείται από τα κοινωνικά κινήματα ως «εργαλείο για τον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, πολιτικό και οικολογικό μετασχηματισμό κοινοτήτων και εδαφών».

Βραζιλία: Αγροοικολογία και οργανωμένος αναρχισμός



Συνέντευξη με την Αναρχική Ομοσπονδία του Ρίο ντε Τζανέιρο (FARJ)



Αυτή η συνέντευξη που πήρε το Black Rose το καλοκαίρι του 2020 με έναν αγωνιστή από το Μέτωπο Αγώνα Αγροτών του Ρίο ντε Τζανέιρο της Αναρχικής Ομοσπονδίας (FARJ), διερευνά το έργο τους με μερικά από τα κοινωνικά κινήματα της Βραζιλίας που αγωνίζονται για την αγροοικολογία και την κυριαρχία των τροφίμων. Προερχόμενο από ένα πλαίσιο με ανεπτυγμένα κοινωνικά κινήματα αγροτών, η FARJ μοιράζεται σημαντικές γνώσεις για να μάθουν οι αναρχικοί μαχητές.



BRRN: Μπορείτε πρώτα να δώσετε μια επισκόπηση του είδους της κοινωνικής εργασίας στην οποία εμπλέκονται οι μαχητές του FARJ’s Peasant Struggle Front; Με ποιες κινήσεις και οργανώσεις συμμετέχουν / συνεργάζονται οι μαχητές του FARJ; Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των κινημάτων και οργανώσεων;



FARJ: Αρχικά το Μέτωπο ονομάστηκε «Αναρχισμός και Φύση». Μερικά από τα μέλη ήταν φοιτητές από το Ομοσπονδιακό Αγροτικό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ξεκινώντας από μια πανεπιστημιακή αγροοικολογική ομάδα, η GAE (Ομάδα Οικολογικής Γεωργίας), προσπάθησαν να κάνουν κοινωνική εργασία σε οικισμούς Αγροτικής Μεταρρύθμισης στην Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο και με οικογένειες μικρών αγροτών. Και ο χώρος που διατύπωσε αυτές τις δραστηριότητες ήταν η Αγροοικολογία του Ρίο ντε Τζανέιρο.



Ξεκινώντας από αυτή τη διαδικασία και από συχνές επαφές στους οικισμούς, το MST (The Landless Rural Workers Movement) γνώρισε τον τρόπο εργασίας των μαχητών μας, έως ότου ένας από αυτούς κλήθηκε να συμμετάσχει στο κίνημα, συμβάλλοντας κυρίως στις διαδικασίες οργάνωσης συνεργατικής εργασίας στην περιοχή Baixada Fluminense. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας ήταν η συμβολή στην οργάνωση ενός συνεταιρισμού πωλήσεων και διανομής για μια διευθέτηση με το MST στην μητροπολιτική περιοχή της Πολιτείας του Ρίο, περίπου το 2008. Με την πάροδο του χρόνου, περισσότεροι μαχητές προσχώρησαν στο Μέτωπο. Μερικοί από αγροτικές περιοχές, από το MST, ή μαθητές στον τομέα της αγρονομίας.



Γύρω στο 2012, το MPA (Small Farmers Movement) έφτασε στο Ρίο, και έχουμε αγωνιστές από το μέτωπό μας που συμβάλλουν επίσης στο κίνημα και την ανάπτυξή του στην ΠΟολιτεία. Έχουμε επίσης έναν σύντροφο που εργάζεται στην Επιτροπή Ποιμενικής Γης (CPT)



Η δουλειά μας σε αγροτικές κινήσεις και θέσεις σχετίζονται με θέματα όπως η αγροτική εκπαίδευση, η πολιτική της κατάρτισης [Formacao 1], επικοινωνία, παραγωγή, πωλήσεις και διανομή και ανθρώπινα δικαιώματα. Επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε έναν σύνδεσμο με τις βάσεις των κινήσεων, ακόμη και εκείνους τους μαχητές που ζουν στην πρωτεύουσα της Πολιτείας ή στις πόλεις. Επιδιώκουμε να συνεισφέρουμε στη συσσωρευμένη γνώση της FARJ και στις ιστορικές εμπειρίες του οργανωμένου αναρχισμού σε αγώνες αγροτών, με την αντίληψή μας για κοινωνική εργασία και μαχητικό στυλ, επιδιώκοντας την ανάπτυξη της λαϊκής εξουσίας. Ενθαρρύνουμε την πολιτική συμμετοχή και τον πρωταγωνισμό των λαϊκών ομάδων στις καθημερινές διαδικασίες των κινημάτων. Επιδιώκουμε, επίσης, να ενθαρρύνουμε συμμαχίες και κοινές δράσεις μεταξύ αγροτικών και αστικών κινήσεων όπου λειτουργούμε επίσης ή τις οποίες υποστηρίζουμε, όπως δράσεις αλληλεγγύης, δράσεις ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των βάσεων, των επισκέψεων και των εκστρατειών των κινήσεων,



Σήμερα έχουμε μαχητές στο MST, το MPA και την CPT. Οι πρωταγωνιστές είναι άνεργοι εργάτες, μικροί αγρότες και κοινότητες quilombola. Πολλοί από τους οικισμούς, για παράδειγμα, προέρχονται από τη βιομηχανία ζαχαροκάλαμου, από την εργασία ανάλογη με τη δουλεία, από τις φτωχογειτονιές, ή ήταν επισφαλείς εργάτες. Ένα καλό μέρος των βάσεων των κινήσεων είναι μαύροι, νέοι και γυναίκες.



BRRN: Μπορείτε να μιλήσετε για το πώς συμμετείχατε προσωπικά σε κινήσεις αγροτών και κινήματα για την κυριαρχία των τροφίμων και την αγροοικολογία; Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό για τους αναρχικούς να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες; Ποια είναι η σημασία αυτών των αγώνων σε αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας πανδημίας Covid-19;



FARJ: Ο αγώνας μου ήταν στο Μέτωπο της Κοινότητας, στο Κίνημα Οργάνωσης Βάσης (MOB), το οποίο εργάζεται επί του παρόντος στο Κέντρο Κοινωνικού Πολιτισμού και στην κοινότητα Morro dos Macacos. Από το 2013 υποστήριξα το MST με γραφιστική σχεδίαση για το Cícero Guedes Agrarian Reform State Fair, μια τριήμερη ετήσια έκθεση στο κέντρο της πόλης του Ρίο ντε Τζανέιρο με προϊόντα από την Πολιτεία, τη νοτιοανατολική περιοχή και συνεργάτες στην πόλη και άλλες κινήσεις. Γύρω στο 2014, η MPA και το MST ξεκίνησαν μια διμηνιαία αγροτική αγορά στην πανεπιστημιούπολη Praia Vermelha του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου Ρίο ντε Τζανέιρο, την οποία υποστηρίζω επίσης με την επικοινωνία και άλλες δραστηριότητες. Έτσι από αυτές τις σχέσεις με τα καθήκοντα της επικοινωνίας και της προπαγάνδας, παρουσιάστηκαν δυνατότητες συνεισφοράς από την πρωτεύουσα, είτε με τα καθήκοντα επικοινωνίας και προπαγάνδας είτε συμβάλλοντας στην οργάνωση χώρων για τις πωλήσεις και τη διανομή προϊόντων των κινήσεων στην πόλη και πάντα προσπαθώντας να διατηρήσω τη σύνδεση με τις βάσεις τους.



Ιστορικά, ο αναρχισμός υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει στους αγώνες των αγροτών: Κίνα, Ουκρανία, Ισπανία, Περού και άλλα παραδείγματα. Ο αναρχισμός πρέπει να είναι μέρος των αγώνων από κάτω, και όπου κι αν έχουμε χώρο για να συνεισφέρουμε με τις προτάσεις μας και να οικοδομήσουμε λαϊκή εξουσία. Το ζήτημα των αγροτών, της γης (πρόσβαση στη γη και συγκέντρωση γης), των χωρικών, ιθαγενών, μαύρων και quilombola είναι κεντρικό στη Λατινική Αμερική, παρά τη δημογραφική συγκέντρωση σε μεγάλες πόλεις. Σε μεγάλο βαθμό είμαστε γεωργικές χώρες εξαγωγής, όπου οι φυσικοί πόροι εκμεταλλεύονται τρομερά από το κεφάλαιο, οι οποίοι έχουν μια πολύ ισχυρή βάση ανθρώπων αυτοχθόνων, μαύρων και αγροτών, με ακραία συγκέντρωση γης στα χέρια των καπιταλιστών, latifundiários[μεγάλοι γαιοκτήμονες], και αλλοδαπούς. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις στις αγροτικές περιοχές, με δολοφονίες ηγετών της κοινότητας και μαχητών, αρπαγές γης και εξώσεις. Για να μην αναφέρουμε το ζήτημα της κυριαρχίας των τροφίμων, της παραγωγής τροφίμων για τους ανθρώπους σε αντίθεση με το μοντέλο αγροτικής επιχείρησης που παράγει εμπορεύματα για εξαγωγή. Επομένως, το ζήτημα της γης είναι πολύ σημαντικό στη Βραζιλία και σε ολόκληρη την ήπειρο, και από εκεί βλέπουμε τη σημασία να ενταχθούμε και σε αυτούς τους αγώνες. Κατανοώντας ότι ενώ έχουμε τους δικούς μας στόχους, οι αγροτικοί και αστικοί αγώνες πρέπει να συνδέονται.



Μαθαίνουμε επίσης πολλά σε αυτά τα μαζικά κινήματα, συμβάλλοντας στην πολιτική μας εκπαίδευση ως μαχητές, ιδίως σε εργασίες οικοδόμησης βάσεων. Είτε πρόκειται για μαθήματα, υλικά και χώρους για πολιτική εκπαίδευση σε κινήσεις, είτε στην καθημερινή δουλειά των λαϊκών ανθρώπων.



Επί του παρόντος, στο πλαίσιο του COVID-19, οι αγροτικές μετακινήσεις έχουν μεγάλη σημασία για την παραγωγή υγιεινών τροφίμων για τον πληθυσμό και για την καθοδήγηση σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και κυριαρχίας τροφίμων. Υπάρχουν αναλύσεις που επισημαίνουν μια «πανδημία» της έλλειψης τροφής για τον πληθυσμό. Πολλές φαβέλες έχουν ήδη ανθρώπους που αισθάνονται πείνα. Σε απάντηση, υπάρχουν πολλές εκστρατείες αλληλεγγύης και διανομής κουτιών τροφίμων σε κατοίκους των φαβέλων και συσκευασμένα γεύματα για άτομα που ζουν στο δρόμο. Τα συνδικάτα και οι άνθρωποι κάνουν δωρεές για την αγορά αυτών των τροφίμων από αγροτικά κινήματα και κινήματα αστικής γεωργίας στην πόλη του Ρίο. Δηλαδή, οι πράξεις αλληλεγγύης έχουν πολλαπλασιαστεί και οργανώνονται από τον πληθυσμό και από τα κοινωνικά κινήματα.



BRRN: Ποια ήταν η εμπειρία σας ως αναρχικός που συμμετέχει / συνεργάζεται με αυτά τα κινήματα; Πώς πιέζετε μέσα σε αυτά τα κινήματα για περισσότερες αντι-αυταρχικές / αναρχικές πρακτικές;



FARJ: Πιστεύουμε ότι η εμπειρία, εδώ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε επιρροή. Μία πτυχή της πρακτικής πολιτικής εκπαίδευσης, μέσω της συμμετοχής σε μαζικά κινήματα, είναι η συμβολή στην οργάνωση συλλογικών διαδικασιών. Υπάρχει επαφή με τους ανθρώπους, με συγκεκριμένες πραγματικότητες και προβλήματα, και την ανάγκη να σκεφτούμε τρόπους επίλυσης προβλημάτων μέσω της οργάνωσης και της οικοδόμησης βάσεων. Υπάρχουν επίσης επίσημες διαδικασίες πολιτικής κατάρτισης, όπως εθνικά και τοπικά μαθήματα, επισκέψεις σε εμπειρίες σε άλλες πολιτείες και πολιτειακές και εθνικές συναντήσεις. Ειδικές πολιτικές εκπαιδεύσεις σε ορισμένα θέματα ή μόνο στην καθημερινή ζωή, σε επαφή με άλλους μαχητές και συντρόφους.



Για παράδειγμα, λόγω των καθηκόντων και της εκπαίδευσης των κοινωνικών κινημάτων, μπόρεσα να μάθω για την επικοινωνία, και την αγροοικολογική διαχείριση και τους συνεταιρισμούς, εκτός από τις συζητήσεις σχετικά με αγροτικά και τρόφιμα. Φέρνουμε επίσης αυτές τις συσσωρευμένες δεξιότητες και γνώσεις στην πολιτική οργάνωση, με την έννοια ότι χαρακτηρίζουν και συμβάλλουν στη συσσώρευση της πολιτικής εκπαίδευσης που έχουμε για ολόκληρη τη μαχητικότητα μας. Με άλλα λόγια, είναι ένας αμφίδρομος δρόμος, μια διαλεκτική διαδικασία, προσαρμοσμένη στη διαμόρφωση και το ενδιαφέρον του οργανισμού μας. Επομένως, είναι σημαντικό να μην είναι μόνο μια ατομική συσσώρευση, αλλά να βοηθά κατά κάποιο τρόπο στο σχηματισμό ολόκληρης της μαχητικότητας της συγκεκριμένης [αναρχικής] οργάνωσης.



Εδώ στην Πολιτεία του Ρίο, πιστεύω ότι οι περισσότερες από τις κοινές προκλήσεις για τα κοινωνικά κινήματα, τόσο στις αγροτικές περιοχές όσο και στην πόλη, οφείλονται στη δυσκολία της οικοδόμησης βάσεων, συχνά στην ανάγκη περισσότερων μαχητών, στη δυσκολία στην απόκτηση πόρων και δομών – οργανωτικές δυσκολίες. Υπάρχουν επίσης δυσκολίες στην επίτευξη μιας πιο ενοποιημένης άρθρωσης μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών κινημάτων, τα οποία καταλήγουν να είναι πιο σποραδικά ή μέρος εκστρατειών. Ενώπιον μιας πραγματικότητας προόδου του υπερφιλελευθερισμού και της συστηματικής εξαφάνισης των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, είναι μια μόνιμη πρόκληση για την οικοδόμηση διαδικασιών ικανών να αυτοδιαχειρίζονται και να κινητοποιούν τους ανθρώπους σε κοινότητες και τοποθεσίες οικοδόμησης βάσεων. Αλλά γενικά, επιδιώκουμε να βοηθήσουμε να οργανώσουμε αυτό που είναι αποδιοργανωμένο, ενεργώντας ως μαγιά σε μαζικούς αγώνες.



BRRN: Στη συνέντευξη που έκανε η FARJ με τη Zabalaza , αναφέρθηκε η ένωση αυτόνομων παραγωγών της υπαίθρου και της πόλης (APAC). Είμαι πολύ περίεργος να μάθω περισσότερα για αυτόν τον οργανισμό, τι κάνουν και πώς αυτός ο σύνδεσμος χτίζει την αστική και αγροτική αλληλεγγύη γύρω από ζητήματα για την κυριαρχία των τροφίμων και τη γη;



FARJ: Η APAC έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παραγωγή γεωργικών εργαλείων για μικρούς παραγωγούς. Η προέλευσή της προήλθε από το CADTS, το Κέντρο Εκμάθησης και Τεχνικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, μια ομάδα συνδεδεμένη με τους Κοινωνικούς Ποιμενικούς που εργάστηκαν με την εκπαίδευση αστικών εργαζομένων, πολιτικών ηλεκτρολόγων, μοδιστών, μηχανικών, εκτυπωτών και άλλων επαγγελμάτων. Αυτό το έργο ενίσχυσε την απόδοσή τους στους τομείς της ένωσης και της κοινότητας. Προκειμένου να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των αγροτών και των αστικών εργαζομένων, το CADTS ξεκίνησε ένα έργο για την ανάπτυξη γεωργικών εργαλείων με τεχνολογία χτισμένη μαζί με τους «αγρότες της γης», μια έκφραση που χρησιμοποιήθηκε τότε. Στις επισκέψεις τους σε αγροτικούς εργάτες για να συλλέξουν πληροφορίες και να σχεδιάσουν τα εργαλεία, οι μαθητές του CADTS αποφάσισαν να δομήσουν αυτό το έργο για να καλύψουν αυτό το αίτημα που είχαν ήδη συναντήσει απο πολλές ομάδες αγροτών σε όλη τη Βραζιλία. Έτσι, η APAC γεννήθηκε την 1η Μαΐου, συγκεντρώνοντας όχι μόνο «μεταλλουργούς», αλλά και αγρότες, νοικοκυρές, άνεργους, λαϊκούς εκπαιδευτικούς κ.λπ. με την οργανικότητα, εμπνευσμένη από την αυτοδιαχείριση, μιας ένωσης που αποτελείται από αρκετές αυτόνομες ομάδες εργασίας που εκφράζονται συλλογικά σε μια γενική συνέλευση. Πάνω από 30 χρόνια από την ίδρυσή της, η APAC καλωσόρισε πολλές ομάδες εργαζομένων. Θα αναφέρουμε μερικές μόνο για να δείξουμε την ποικιλομορφία του:



Multimetal: Η κατασκευή μεταλλικών μερών και εξοπλισμού, από την οποία κατασκευάστηκαν διάφορα εργαλεία για το χωράφι. Μετά από λίγα χρόνια αντικαταστάθηκε από το OPMAC, το οποίο αναφέρεται στη λέξη «πεδίο» [«campo»], αυτές οι υπηρεσίες σχεδιασμού μετάλλων συνεχίστηκαν και με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να αναπτύσσουν έργα για αστικούς εργαζόμενους, όπως βαγόνια προσαρμοσμένα για συλλέκτες αποβλήτων για ανακύκλωση την κατασκευή ανακυκλωμένων σκουπών κ.λπ.



Arte Fuxico: Συγκεντρώνοντας τεχνίτες που επαναχρησιμοποίησαν τα υπολείμματα υφασμάτων από τη βιομηχανία ενδυμάτων και έφτιαξαν προσαρμοσμένα κομμάτια όπως τσάντες, χαλιά και εργαλεία γενικά.



Κοινότητα ré-Vestibular μαθήματα προετοιμασίας: Λαϊκή πρωτοβουλία εκπαίδευσης για να συγκεντρώσει μια προπαρασκευαστική σειρά μαθημάτων για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια. Ο πυρήνας του μαθήματος του APAC διήρκεσε μερικά χρόνια και ήταν μέρος ενός δικτύου κοινοτικών μαθημάτων από διαφορετικές περιοχές.



Auto Mechanics: Αυτόματο κατάστημα επισκευής που συγκέντρωσε έναν κύριο μηχανικό και τους βοηθούς τους. Η ομάδα παρείχε εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες στην APAC και είχε πολύ σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία του εμπορίου της μηχανικής και της συμμετοχής στις συνελεύσεις του συλλόγου.



Εκτύπωσης: Ένα τυπογραφείο που συγκέντρωσε εργαζόμενους κυρίως από την βάση του CADTS που ανέπτυξαν έργα γραφιστικής και εκδόσεις πολλών εντύπων κοινωνικών κινημάτων και διάφορες εξωτερικές υπηρεσίες.



Η άφιξή μας στο APAC ήταν παράλληλη με την ίδρυση του FARJ, και έχουμε μερικούς μαχητές που είχαν και έχουν στενότερες σχέσεις μαζί τους, είτε μέσω της συνεργασίας σε έργα ή κάποιων που αποτελούν μέρος της διαχείρισης του APAC. Έχουμε έρθει να κάνουμε ένα εργαστήριο screen printing, πολιτικές συναντήσεις, ομάδες εργασίας της κοινότητας, διαλέξεις πολιτικής κατάρτισης και λαϊκά μαθήματα γλωσσών. Θα επισημάνουμε μια από τις πιο δομημένες πρωτοβουλίες της μαχητικότητας μας, η οποία ήταν η οργάνωση Floreal Συνεταιρισμός Εργαζομένων στην Αγροοικολογία, όπου είχαμε μεγάλη αλληλεπίδραση με τις εσωτερικές ομάδες του APAC, φέρνοντας ατζέντες που συζητήθηκαν με το έργο μας με το Φόρουμ του Λαϊκού Συνεταιρισμού, η άρθρωση της αγροοικολογίας του Ρίο ντε Τζανέιρο και οι τομείς τεχνικής βοήθειας και επέκτασης. Ήταν μια περίοδος που ενθάρρυνε το APAC να συνεισφέρει σε θέματα αγροτικής συγκυρίας, αγροοικολογία, αστική γεωργία, σχολικοί κήποι, λαϊκές ομάδες βοτανολογίας, κοινωνική οικολογία, αγροτική / αστική αλληλεγγύη και επισιτιστική κυριαρχία και αγροτική μεταρρύθμιση. Αυτός ο παράγοντας ενίσχυσε τη σχέση των μαχητών μας με τα κοινωνικά κινήματα στην ύπαιθρο, όπως το MST, το CPT και το MPA, καθώς και για τη χρήση του χώρου ως αποθήκη ή για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων. Αλλά η εμπειρία μας με λαϊκούς συνεταιρισμούς άνοιξε τις πόρτες για να συμβάλουμε στην κατασκευή συνεταιρισμών και ενώσεων στα κινήματα.



BRRN: Συμμετέχετε στις επιτροπές εδαφικής αλληλεγγύης, που οργανώθηκαν από το MPA ως απάντηση στην τρέχουσα κοινωνική κρίση; Μπορείτε να μοιραστείτε λίγο αυτό το έργο;



FARJ: Σε αυτό το πλαίσιο του COVID-19, αγροτικές κινήσεις, όπως το MPA και οι MST, CPT και ομάδες αστικής γεωργίας, όπως το Carioca Urban Agriculture Network και το Agroecology Articulation, έχουν αναπτύξει δράσεις αλληλεγγύης στην ύπαιθρο και στην πόλη.



Το MPA είναι με τις επιτροπές εδαφικής αλληλεγγύης. Με τη διανομή βιολογικών τροφίμων, δημιουργώντας χώρους για διάλογο και πολιτικές συζητήσεις, ενισχύοντας τις οργανωτικές διαδικασίες μεταξύ των κοινωνικών και εδαφικών κινημάτων της υπαίθρου και της πόλης. Οι ενέργειες μπορούν να συμβούν με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την τοπική πραγματικότητα και τις απαιτήσεις. Το κίνημα συνέχισε να παρέχει υλική υποστήριξη στην πόλη με εβδομαδιαίες παραδόσεις κουτιών τροφίμων αγροτών και δωρεά γευμάτων για άστεγους.



Το MST έχει τη Marmita Solidária, η οποία λαμβάνει δωρεές από συνδικάτα και υποστηρικτές για να αγοράσει φαγητό για να προετοιμάσει τα γεύματα για τους άστεγους. Και η εκστρατεία Nós por Nós (“Εμείς για εμάς”), η οποία αποτελεί μέρος της εκστρατείας Periferia Viva (“Ζωντανή Περιφέρεια”), και στην οποία συμμετέχουν επίσης οι MPA και άλλα κινήματα. Η εκστρατεία συγκεντρώνει κεφάλαια για την αγορά αγροοικολογικών προϊόντων από οικισμούς και μικρούς αγρότες που τα δωρίσουν στις φαβέλες και μαζί υποστηρίξουν εργασίες, όπως νομική βοήθεια για όσους δεν έχουν έγγραφα ταυτότητας ή άλλες ενέργειες εκτός από τη δωρεά τροφίμων.



Για τον CAB (Βραζιλιάνικος Αναρχικός Συντονισμός) διοργανώνουμε την εθνική εκστρατεία Vida Digna (“Αξιοπρεπή Ζωή”), ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής. Υπάρχουν πολιτειακές και τοπικές επιτροπές, και καταφέραμε να κανονίσουμε μια δωρεά τροφίμων από το MST για δύο καταλήψεις του Διεθνούς Μετώπου των Αστέγων. Η CPT διατύπωσε επίσης τη δυνατότητα ανάθεσης πόρων σε κοινότητες χωρίς γη και των κοινοτήτων quilombola, μεταξύ άλλων, στη βόρεια περιοχή του κράτους του Ρίο, μαζί με το MPA.



Αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, πολλές παρόμοιες ενέργειες πραγματοποιούνται με τους εμπλεκόμενους αγωνιστές της CAB, επιδιώκοντας να οργανώσουν δράσεις αλληλεγγύης μεταξύ της υπαίθρου και της πόλης, μεταξύ μικρών αγροτών και αυτόχθονων κοινοτήτων. Δράσεις που φέρνουν υποστηρικτές της πόλης που θέλουν να βοηθήσουν. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά συμβάλλουν στην προσέγγιση των κινήσεων της υπαίθρου και της πόλης, με πιο οργανικό τρόπο, μεταξύ των βάσεων αυτών των κινήσεων. Δράσεις που κάνουν τα κινήματα να σκέφτονται μαζί μορφές καθημερινής αλληλεγγύης, χωρίς να χρειάζονται projects, πολιτικούς ή δημόσιες πολιτικές.



Αυτή η πανδημία σήμαινε ότι τα κινήματα και οι συλλογικές ομάδες έπρεπε να δημιουργήσουν άλλες μορφές διανομής, άλλες μορφές εφοδιαστικής για να συνεχίσουν την παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων τους. Και όλα αυτά μπορεί να είναι σημαντικά στο μέλλον, εάν τα κινήματα καταφέρουν να καθορίσουν τις σωστές στρατηγικές πολιτικές, καθώς θα έχουμε όλο και λιγότερο δημόσιες πολιτικές για την ύπαιθρο από το κράτος. Αντίθετα, οι επιθέσεις εναντίον αυτόχθονων ανθρώπων, αγροτών και αρπαγής γης αυξάνονται μόνο.



BRRN: Το MST είναι ίσως το πιο γνωστό από τα κοινωνικά κινήματα της Βραζιλίας παγκοσμίως. η οργάνωση και τα εντυπωσιακά επιτεύγματά της όσον αφορά την κατάληψη και την αναδιανομή γης σε χιλιάδες οικογένειες, την προώθηση της αγροοικολογίας και της κυριαρχίας των τροφίμων και τη συμβολή της στα παγκόσμια αγροτικά κινήματα, υπήρξε πηγή έμπνευσης για τους επαναστάτες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πολλών αναρχικών. Από μακριά, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές πτυχές των πρακτικών και τακτικών του οργανισμού που ευθυγραμμίζονται με τις αναρχικές αρχές. Ταυτόχρονα, υπάρχουν χαρακτηριστικά του MST, όπως ο μαρξισμός-λενινισμός τους, και η σχέση με το PT, που μπορεί να παρουσιάζουν προκλήσεις για τους αναρχικούς που επιθυμούν να υποστηρίξουν / συμμετάσχουν / συνεργαστούν με το MST. Θα ήθελα πολύ να μάθω ποια είναι η εκτίμηση του FARJ για το MST, τις θετικές πτυχές του κινήματος.



FARJ: Στη Βραζιλία, το ζήτημα της γης, η συγκέντρωση της γης, είναι κεντρικό. Σήμερα, είμαστε μια χώρα που εξακολουθεί να είναι περιφερειακός αγροτικός-εξαγωγέας εμπορευμάτων, παρά το γεγονός ότι θεωρείται από άλλες παγκόσμιες δυνάμεις ως διεκδικητής, παγκόσμιος παίκτης, λόγω του μεγέθους και των φυσικών πόρων που διαθέτει, όπως νερό, πετρέλαιο, ορυκτοί πόροι , κ.λπ. Γι ‘αυτό έχουμε επιθέσεις και πραξικοπήματα, τα οποία είναι παρόντα σε όλη την ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Έτσι, η Βραζιλία είχε πάντα έντονες συγκρούσεις αγροτικές και γης, πολλές ιστορικές εξεγέρσεις, για να μην αναφέρουμε τα quilombos , τους αγροτικούς εργάτες, τους αυτόχθονες ανθρώπους.



Το MST, όπως και άλλα κινήματα στην ύπαιθρο, προέρχεται από αυτήν τη συσσώρευση αγώνων, συγκρούσεων και εξεγέρσεων. Στο παρελθόν, ένα από τα κύρια κινήματα ήταν οι αγρότες (1954-1964). Με την πάροδο του χρόνου, εμφανίστηκαν επίσης συνδικάτα στην ύπαιθρο που ασχολήθηκαν με αυτά τα εργασιακά ζητήματα και για μισθωτούς, που εργάζονταν σε αγροκτήματα κ.λπ. Με το πραξικόπημα και τη δικτατορική-στρατιωτική επιχείρηση (1964) οι μαχητές της υπαίθρου υπέστησαν επίσης πολλή καταστολή, με περισσότερους από χίλιους νεκρούς και εξαφανισμένους, με διώκεις και καταπιέσεις των αγροτικών ενώσεων.



Στη συνέχεια, έγινε η έναρξη και η συμφιλίωση μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Σε αντίθεση με χώρες όπως η Αργεντινή, ο στρατός στη Βραζιλία δεν τιμωρήθηκε για τα εγκλήματα της δικτατορίας. Εκείνη την εποχή, αρκετές ένοπλες αριστερές ομάδες αντίστασης προσπάθησαν να αντισταθούν στη δικτατορία. Έτσι, η διαδικασία που ακολούθησε, τη δεκαετία του 70-80, φέρνει επίσης την ανάπτυξη και τη συμμετοχή των εργατικών οργανώσεων, με αποκορύφωμα το CUT (Unified Workers Central) (1983), τους προοδευτικούς τομείς της εκκλησίας (CEBs (Eclesiastical Base Communities), Pastoral Land Commission και θεολογία της απελευθέρωσης), αγροτικά κινήματα και το PT (Εργατικό Κόμμα).



Στο CUT υπήρχε το Αγροτικό Τμήμα , που συγκέντρωσε τους αγροτικούς εργαζόμενους, με μια ατζέντα που σχετίζεται περισσότερο με τα εργασιακά δικαιώματα. Και το MST (και αργότερα MPA) φάνηκε επίσης να ασχολείται με τις ατζέντες των αγροτικών απαιτήσεων από την ύπαιθρο που δεν αφορούσαν μόνο τις συνθήκες εργασίας, αλλά την πρόσβαση στη γη, τις πιστώσεις και τις δημόσιες πολιτικές για την παραγωγή και τη συνέχιση της αναπαραγωγής των αγροτικών τους μέσων. Με άλλα λόγια, το CUT και τα συνδικάτα στην ύπαιθρο δεν κάλυπταν όλες τις ατζέντες των αγροτών.



Ο κλήρος και η θεολογία της απελευθέρωσης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο μαζί με τα κινήματα της υπαίθρου, κάνοντας βασικές εργασίες στις κοινότητες, κινητοποιώντας τους ανθρώπους και συμβάλλοντας στα κοινωνικά κινήματα που ήρθαν να καταλάβουν τη γη.



Αυτός ήταν ο μεγάλος πολιτικός «ζωμός» με μια κοινωνική βάση, την οποία εξετάζουμε εδώ με πολύ γενικό τρόπο. Και όλος αυτός ο ζωμός και οι αγώνες συσσωρεύονταν στο λεγόμενο Λαϊκό Δημοκρατικό Πρόγραμμα, με το PT ως έκφραση του πολιτικού κόμματος. Με άλλα λόγια, μερικά από αυτά τα μεγάλα μαζικά κινήματα στη Βραζιλία έχουν πολύ ισχυρή ιστορική σχέση με το PT. Με την άφιξη του PT στην κυβέρνηση, τα κινήματα ενσωμάτωσαν επίσης μια πολιτική κουλτούρα να είναι μέρος του κράτους, να γραφειοκρατικοποιηθούν επίσης. Αυτό είχε ως συνέπεια μια μεγάλη αποδυνάμωση των κινημάτων, κυρίως σήμερα, με δυσκολίες στην κινητοποίηση των μαζών και στην αντιμετώπιση των επιθέσεων της φασιστικής κυβέρνησης Bolsonaro.



Επιπλέον, η κύρια οργανωτική αναφορά αυτών των κινημάτων είναι ο μαρξισμός-λενινισμός και ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, παρόλο που μερικές φορές τα ίδια τα κινήματα αναγνωρίζουν την ανάγκη αναζήτησης άλλων στοιχείων που αντιμετωπίζουν καλύτερα την πραγματικότητα της αγροτιάς και τα θέματα της υπαίθρου. Επομένως, εάν εφαρμοστούν οι μηχανισμοί πολιτικής συμμετοχής, υπάρχουν κίνδυνοι να βρεθούν σε μακρινές σχέσεις μεταξύ των βάσεων και της ηγεσίας αυτών των κινημάτων. Δηλαδή, η ανάγκη για χώρους που επιτρέπουν την ποιοτική πολιτική συμμετοχή από τη βάση, αντανακλώντας το έργο στο οποίο εισάγονται, σχηματίζοντας τον εαυτό τους, οδηγώντας τις διαδικασίες και συμβάλλοντας, από την πραγματικότητά τους, στην κατεύθυνση του κινήματος. Αποφεύγει επίσης τους κινδύνους να πέσει σε πραγματισμό, ή το λεγόμενο «σβήσιμο πυρκαγιών» καθημερινά,



Στην αναρχική μας αντίληψη, πιστεύουμε ότι το θέμα του κοινωνικού μετασχηματισμού δεν δίνεται, αλλά διαμορφώνεται στην καθημερινή δουλειά και τον αγώνα, και η λαϊκή δύναμη χτίζεται με την πολιτική συμμετοχή των υποκειμένων, αναλαμβάνοντας ευθύνες και πρωταγωνιστικό ρόλο στους αγώνες. Επομένως, η οργανωτική φόρμα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με μια μετασχηματιστική ιδεολογική έννοια, έτσι ώστε να επιτρέπει την προώθηση των μη αποξενωτικών οργανωτικών μορφών.



Επομένως, επιδιώκουμε επίσης να φέρουμε και να προβάλλουμε άλλες ιστορικές εμπειρίες αγώνα και οργάνωσης της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των αρχικών κοινοτήτων. Έχουμε παραδείγματα όπως η Μεξικανική Επανάσταση (1910) και το μεταγενέστερο κίνημα Ζαπατίστας στο Μεξικό. Ο αγώνας του μαχνοβικού στρατού στην Ουκρανία, η διαδικασία της Ρωσικής Επανάστασης, που διεκπεραιώνεται απο αυτόχθονες και με πρωταγωνιστές αγρότες στην απαλλοτρίωση γης και την κοινωνική οργάνωση. Η συλλογικοποίηση και οργάνωση της παραγωγής και των κοινωνικών διαδικασιών στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, στην ύπαιθρο και στην πόλη, με το παράδειγμα της CNT. Όπως και ο Δημοκρατικός Συνομοσπονδισμός στο Κουρδιστάν, με την οργάνωση, την αυτοάμυνα, την εδαφική, εργατική και παραγωγική διαχείριση με συλλογικό και άμεσο τρόπο. Οι τρέχουσες κοινοτικές εμπειρίες στην Κολομβία με την έννοια της γης ως κοινό αγαθό και απαιτούν τη μονιμότητα και την αναπαραγωγή μορφών κοινοτικής ζωής στα εδάφη. Εν ολίγοις, υπάρχουν διάφορες εμπειρίες, ορισμένες γνωστές στις κινήσεις, εκτός από άλλες αναφορές που εξετάζουμε για να μελετήσουμε και να εντοπίσουμε στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στις διαδικασίες μας εδώ.



Ως εκ τούτου, ο αναρχισμός πρέπει επίσης να αναπτύξει συγκεκριμένα εργαλεία για παρέμβαση στην πραγματικότητα, για κινητοποίηση και διαχείριση της ζωής στις διάφορες πτυχές της, κοινωνικές, πολιτιστικές, παραγωγικές, οικονομικές. Με άλλα λόγια, πρέπει επίσης να αναπτύξουμε προτάσεις για την οργάνωση της υπαίθρου και την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.



BRRN: Οι αγώνες για την κυριαρχία των τροφίμων, την αγροοικολογία και την αγροτική μεταρρύθμιση εγείρουν ορισμένα πραγματικά κρίσιμα ερωτήματα για τους αναρχικούς, ειδικά επειδή πολλά από τα κινήματα και τους ακαδημαϊκούς που κυριαρχούν στη συζήτηση δεν μοιράζονται τις κριτικές μας για το κράτος, τον εκλογισμό κ.λπ. και συχνά βλέπουν έθνος-κράτος ως όχημα για την επίτευξη της κυριαρχίας των τροφίμων, της αγροτικής μεταρρύθμισης κ.λπ. Δεν έχω συναντήσει πολλές σύγχρονες αναρχικές προοπτικές σχετικά με την τροφική κυριαρχία, την αγροοικολογία και την αγροτική μεταρρύθμιση και είμαι πολύ περίεργος να μάθω για τις σκέψεις σας ως αναρχικός συμμετέχοντας σε αυτές τις κινήσεις στη Βραζιλία, και πώς σκέφτεστε εσείς και άλλοι μαχητές της FARJ στη Frente de Luta Camponesa για την κυριαρχία των τροφίμων και την αγροτική μεταρρύθμιση από αναρχική προοπτική – μπορούμε να διατυπώσουμε μια συγκεκριμένη αναρχική προοπτική σχετικά με τον τρόπο επίτευξης και διατήρησης της κυριαρχίας των τροφίμων και της αγροτικής μεταρρύθμισης που διαφέρει από τις προοπτικές της μαρξιστικής-λενινιστικής, σοσιαλδημοκρατικής και φιλελεύθερης ροής στα κοινωνικά κινήματα;



FARJ: Αρχίζουμε να διεξάγουμε αυτήν τη συζήτηση επί του παρόντος στο CAB, στην ομάδα εργασίας Agrarian, μεταξύ μαχητών που εργάζονται με αγροτικά κινήματα, με αυτόχθονες, μη αστικές κοινότητες. Με άλλα κινήματα όπως το MAM (Κίνηση Λαϊκής Κυριαρχίας στην Εξόρυξη) και έχει λίγη σχέση με την προηγούμενη ερώτηση. Με άλλα λόγια, ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις του αναρχισμού για την πραγματικότητα; Ποιο είναι το αναρχικό μας πρόγραμμα πάλης;



Έτσι αρχίζουμε να συζητάμε ποιες έννοιες είναι σημαντικές και κεντρικές για εμάς. Όπως η κυριαρχία των τροφίμων, η αγροτική μεταρρύθμιση ή η επανάσταση, οι φυσικοί και ενεργειακοί πόροι Bem viver («ζώντας καλά»), σε αντίθεση με τη λογική της ανάπτυξης, μεταξύ άλλων.



Για εμάς, αυτά τα ζητήματα πρέπει να σχετίζονται με λαϊκές απαιτήσεις, με τη λαϊκή πραγματικότητα. Για εμάς, η αγροοικολογία πρέπει να είναι ένα εργαλείο και αρχή για την ενίσχυση του αγώνα και της οργάνωσης των αγροτικών λαών και κοινοτήτων. Με άλλα λόγια, θα επιδιώξουμε επίσης να εφαρμόσουμε αυτές τις έννοιες και ερωτήματα ως αναφορές, μέσα στην αναρχική μας αντίληψη, βασισμένη στη λαϊκή πραγματικότητα, για να ενισχύσουμε το έργο μας για τη δημιουργία βάσεων και την οικοδόμηση λαϊκής δύναμης.



Ορισμένες από αυτές τις έννοιες επεξεργάζονται επίσης τα αγροτικά κοινωνικά κινήματα όπως η κυριαρχία των τροφίμων, η αγροοικολογία, ο φεμινισμός. Είναι όμως σαφές ότι πρέπει να αναπτύξουμε και τις αντιλήψεις μας για αυτές. Μπορούμε, όμως, να πούμε, γενικά, ότι η αριστερά έχει συχνά μια ανάγνωση της πραγματικότητας που είναι πολύ αστική, εκτιμώντας περισσότερο τις ερωτήσεις γύρω από τα συνδικάτα και τα αστικά ζητήματα, αναπαράγοντας αυτήν την κεντρικότητα στο αστικό. Και ο αναρχισμός δεν είναι απαλλαγμένος από την αναπαραγωγή κάποιων από αυτά.



BRRN: Περιττό να πούμε ότι οι ιστορικές διαδικασίες της αποικιοκρατίας και της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο έχουν αφήσει ένα χάος αντιφάσεων για διάφορες καταπιεσμένες τάξεις και κοινότητες για να εξερευνήσουν τα ζητήματα της γης. Εδώ στις ΗΠΑ, επειδή τα κοινωνικά κινήματα είναι τόσο αδύναμα, ο λόγος και οι αγώνες γύρω από τη γη και τη μεταρρύθμιση της γης δεν φαίνεται να είναι τόσο προηγμένοι σε σύγκριση με το πλαίσιο της Βραζιλίας. Ένα κρίσιμο ερώτημα εδώ στις ΗΠΑ και τον Καναδά –δύο ευρωπαϊκά αποικιακά έργα εποίκων που βρίσκονται σε κλεμμένες αυτόχθονες περιοχές– είναι το πόσο διαφορετικοί καταπιεσμένοι πληθυσμοί αγωνίζονται για ζητήματα γης – αυτόχθονες πληθυσμοί, άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής, μικροί αγρότες, μετανάστες αγρότες κ.λπ. μπορεί να είναι αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλο σε αντίθεση με το να κτυπηθεί ο ένας εναντίον του άλλου από τις αντιφάσεις που δημιουργούνται από τα συστήματα της αποικιοκρατίας και του καπιταλισμού. Είμαι πολύ περίεργος να ξέρω πού βρίσκεται ο λόγος γύρω από αυτά τα περίπλοκα ερωτήματα ανάμεσα στα κοινωνικά κινήματα με τα οποία εργάζεστε και ποιες είναι οι προοπτικές σας ως προς αυτούς, ως αναρχικοί; Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, υπάρχουν πολλά υποσχόμενα σημάδια αλληλεγγύης μεταξύ ιθαγενών, κοινοτήτων quilombola, αγροτών και αγροτών; Μπορείτε να συστήσετε μερικές καλές πηγές για άτομα που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα σχετικά με αυτές τις ερωτήσεις και αγώνες;



FARJ: Παρόμοια εδαφικά ζητήματα εμφανίζονται επίσης εδώ, πιστεύω ότι είναι και οι συνέπειες των ιστορικών διαδικασιών αποικιοκρατίας, της δομικής δουλείας και της πατριαρχίας και των άλλων καταπιέσεων που ενισχύονται από τον καπιταλισμό.



Η Βραζιλία, ως χώρα ηπειρωτικών διαστάσεων, θέτει πολλές προκλήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει μια πραγματικότητα, μια σχέση με τη γη και τον πολιτισμό των εποίκων στο νότο της χώρας, και υπάρχει μια άλλη από τις αυτόχθονες κοινότητες και άλλα θέματα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Αυτό θέτει ήδη πολλά ερωτήματα για τον αγώνα και τα κινήματα επίσης. Για παράδειγμα, το ζήτημα της συνεργασίας με την ιδέα του χωρικού, μπροστά σε αυτές τις διαφορές. Περιλαμβάνει επίσης να γνωρίζει και να γνωρίζει πώς να κατανοεί άλλες οργανωτικές φόρμες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις οργανωτικές φόρμες που αναπαράγει η παραδοσιακή αριστερά.



Από την άλλη πλευρά, η Βραζιλία έχει αυτό το μεγάλο δυναμικό για αγώνα και για ανθρώπους και άτομα στην ύπαιθρο. Σχεδόν το 40% της γης στη χώρα είναι οικισμοί μεταρρύθμισης της γης, αυτόχθονες εκτάσεις (αναγνωρισμένες ή μη), quilombos , αγροτικές κοινότητες. Οι ισχυροί γνωρίζουν αυτό το δυναμικό και φοβούνται. Γι ‘αυτό επενδύουν στην καταστολή και την κατάργηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, την αρπαγή γης, την παραστρατιωτική βία κ.λπ.



Είναι μια κοινωνική πολυμορφία που είναι πραγματικότητα στη Λατινική Αμερική. Η δύναμη των αυτόχθονων ανθρώπων στο Περού, τον Ισημερινό, τη Βολιβία. Το Mapuche στην Αργεντινή και τη Χιλή. Η Κολομβία είναι επίσης μια πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα χώρα, με αφρο-κολομβιανές κοινότητες, διάφορες αυτόχθονες εθνικότητες, αγρότες. Υπάρχει το CNA (Εθνικός Αγροτικός Συντονιστής), ένα σημαντικό κίνημα αγροτών στη χώρα, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την «αγροδιατροφική περιοχή», για παράδειγμα.



Στο Ρίο, το MPA έχει κάνει επαφές και συνεργάζεται με ορισμένες κοινότητες quilombola , και τώρα αυτόχθονες κοινότητες. Στην πρωτεύουσα υπάρχει ο αγώνας της Aldeia Maracanã, η οποία κινητοποίησε αρκετούς υποστηρικτές ενάντια στην κερδοσκοπία και τον εξευγενισμό που άνοιξε το μεγάλο γεγονός των Ολυμπιακών αγώνων. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για διάλογο μεταξύ των quilombos, χωριά αυτόχθονων, φαβέλες, αγροτικά και κινήματα πόλεων και μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Δράσεις όπως οι κοινοτικοί κήποι, η αστική γεωργία, είναι επίσης ενδιαφέρουσες δυνατότητες για την επισιτιστική κυριαρχία των κατοίκων της φαβέλας και δυνατότητες διαλόγου με αγροτικά κινήματα. Η οργάνωση των συλλογικών καταναλωτών στις πόλεις, οργανώνοντας την πρόσβαση και τη διανομή υγιεινών τροφίμων από την ύπαιθρο. Συλλογικές ομάδες επενδύσεων υποστηρικτών, επιτρέποντας την αγροτική παραγωγή. Υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων τομέων της εργατικής τάξης, των παραδόσεων, των εργαζομένων στην εκπαίδευση, των μαθητών. Οι δυνατότητες οργάνωσης από κάτω είναι πολλές.



Μερικοί ιστότοποι για αναφορά και περισσότερες πληροφορίες:

Εικονική βιβλιοθήκη του Κινήματος Αγροτικών Εργαζομένων Χωρίς Χωριό (MST) – www.reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca

Κίνηση Μικρών Αγροτών (MPA) – www.mpabrasil.org.br

Κίνημα για Λαϊκή Κυριαρχία στην Εξόρυξη (MAM) – http://mamnacional.org.br/

Εθνικός Αγροτικός Συντονιστής (Κολομβία) – www.cna-colombia.org

Επιτροπή Ποιμαντικής Γης (CPT) – cptnacional.org.br

Rio Grande do Sul Quilombola Front – www.facebook.com/FrenteQuilombolaRs

Συντονισμός αυτόχθονων οργανισμών του Βραζιλιάνου Αμαζονίου – www.facebook.com/coiabamazoniaoficial

Άρθρωση των αυτόχθονων λαών της Βραζιλίας (APIB) – www.facebook.com/apiboficial

Άρθρωση των Αυτόχθονων Λαών της Νότιας Περιφέρειας – www.facebook.com/ARPINSULBRASIL

Mídia India – www.facebook.com/VozDosPovos

Ιθαγενικό Συμβούλιο της Roraima (CIR) – www.facebook.com/conselhoindigena.cir



Άρθρωση των αυτόχθονων λαών και οργανώσεων των βορειοανατολικών, Minas Gerais και Espirito Santo (APOINME) – www.facebook.com/apoinme.brasil

People’s Web (Teia dos Povos) – www.facebook.com/TeiadosPovosoficial



BRRN: Οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε;



FARJ: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το χώρο και την ευκαιρία να μοιραστούμε τις εμπειρίες και να εργαστούμε εδώ. Υπάρχουν άλλοι σύντροφοι που οργανώνονται στο CAB που μπορούν επίσης να συνεισφέρουν με τις εμπειρίες τους από τις πολιτείες τους και το έργο μας έχει επίσης συνεισφορές από αυτούς. Ελπίζουμε να έχουμε συνεισφέρει στο Black Rose και να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να μάθουν περισσότερα για τους αγώνες στη Βραζιλία και στην ήπειρό μας. Ελπίζουμε επίσης να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για ανταλλαγές όπως αυτή με τους συντρόφους μας από το BR, οι οποίοι μας εμπνέουν επίσης. Χώροι όπως αυτός είναι απαραίτητοι. Arriba lxs que luchan !!!



1. Δεν υπάρχει άμεση μετάφραση του όρου formação , όπως χρησιμοποιείται από τα κοινωνικά κινήματα, στα Αγγλικά. Σε αυτήν τη συνέντευξη το έχω μεταφράσει ως «πολιτική κατάρτιση», αν και μπορεί να γίνει πιο κατανοητό με ακρίβεια ως οι συλλογικές διαδικασίες μέσα στα κοινωνικά κινήματα που περιλαμβάνουν «εργασία ευαισθητοποίησης, πολιτική εκπαίδευση και ανάπτυξη ηγεσίας». Για περισσότερες συζητήσεις σχετικά με την έννοια και την πρακτική του formação , ανατρέξτε στην ενότητα «Ανάπτυξη ηγεσίας και Formação στο Κίνημα Εργαζομένων χωρίς Γη της Βραζιλίας (MST)» του Dawn Plummer



20 Νοεμβρίου 2020 – Από την Αναρχική Ομοσπονδία Black Rose (ΗΠΑ)



https://www.alerta.gr/archives/10612

