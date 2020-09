Recent articles by MACG

Κανένας πόλεμος στην Κίνα Ινδονησία / Φιλιππίνες / Αυστραλία | Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος | Ανακοίνωση Τύπου Sunday September 13, 2020 19:39 Sunday September 13, 2020 19:39 by MACG - Anarkismo by MACG - Anarkismo Ως αναρχικοί, υποστηρίζουμε την εργατική επανάσταση σε όλο τον κόσμο και αναλαμβάνουμε ως πρωταρχικό καθήκον μας την καταπολέμηση των καπιταλιστών όπου ζούμε. Εδώ στην Αυστραλία, πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στη στρατιωτική συμμαχία της Αυστραλιανής Κυβέρνησης με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης ANZUS, της ομάδας πληροφοριών 5 Eyes και της βάσης κατασκοπείας στο Pine Gap. Και πρέπει να αγωνιστούμε για να οικοδομήσουμε ένα εργατικό κίνημα που μπορεί να συνδεθεί με την εργατική τάξη σε ολόκληρη την περιοχή για να κάνει επανάσταση ενάντια τόσο στους καπιταλιστές όσο και στο κινεζικό λεγόμενο «Κομμουνιστικό» Κόμμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Κανένας πόλεμος στην Κίνα



Τα καπιταλιστικά μέσα ενημέρωσης στην Αυστραλία είναι γεμάτα ειδήσεις και απόψεις που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν φόβο και υποψία για την Κίνα και τη λεγόμενη «κομμουνιστική» κυβέρνηση. Για την προώθηση αυτής της ατζέντας, αναφέρονται πολλές πραγματικές και φερόμενες περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς από το Πεκίνο. Αυτό έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον της Κίνας και δίνει στη Φιλελεύθερη Κυβέρνηση (υποβοηθούμενη από την Εργατική «Αντιπολίτευση») περισσότερο χώρο για να συνταχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους αντι-Κινεζικούς στρατιωτικούς ελιγμούς.



Και εδώ είναι ο σύνδεσμος για τη μεγαλύτερη εικόνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υιοθετήσει μια αυξανόμενη αντι-Κινεζική στάση τα τελευταία χρόνια επειδή φοβούνται να χάσουν την παγκόσμια κυριαρχία τους. Οι ΗΠΑ παραμένουν η πιο ισχυρή χώρα σε μεγάλο βαθμό, παρά την υποχώρηση της από τη συντριπτική της υπεροχή στη δεκαετία του 1950 και αντιμετωπίζοντας μια φθίνουσα θέση τις τελευταίες δεκαετίες. Η ΕΣΣΔ κατέρρευσε το 1991. Άλλοι πιθανοί ιμπεριαλιστικοί αντίπαλοι ανήλθαν σε απειλητική θέση, αλλά οι προκλήσεις τους εξαφανίστηκαν.



Το μεγάλο μέγεθος των ΗΠΑ, ο έλεγχός τους στους παγκόσμιους θεσμούς, οι πολυεθνικές εταιρείες και το τεράστιο μίσθωμά τους από την πνευματική ιδιοκτησία ανάγκασαν πρώτα τη Γερμανία, μετά την Ιαπωνία και τέλος την Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνουν σε μια υποδεέστερη θέση. Η Γερμανία και η Ιαπωνία, που είναι σημαντικά μικρότερες στον πληθυσμό και έχουν κολλήσει σε χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, δεν έχουν καμία προοπτική να ξεπεράσουν τις ΗΠΑ. Η ΕΕ, αν και ένα πολλά υποσχόμενο έργο που είχε την απαραίτητη κλίμακα για να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ, έχει πέσει θύμα αδιάλειπτων συγκρούσεων μεταξύ των συστατικών της καπιταλιστικών τάξεων.



Η Κίνα είναι ένα διαφορετικό καζάνι. Με πληθυσμό πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτόν των ΗΠΑ, μπορεί να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να γίνει τόσο πλουσιότερη. Ακόμα κι αν το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της φτάσει το ανώτατο όριο του μισού από αυτό των ΗΠΑ, το συνολικό ΑΕγχΠ της Κίνας θα ήταν υπερδιπλάσιο από τις ΗΠΑ. Εκτός από την άσκηση ισχυρότερης οικονομικής επιρροής στην παγκόσμια οικονομία από ό, τι οι ΗΠΑ, θα μπορούσε να οικοδομήσει έναν ισχυρότερο στρατό με χαμηλότερο μερίδιο του ΑΕΠ αφιερωμένο στην αποπληρωμή του. Τα πλεονεκτήματα που επέτρεψαν στις ΗΠΑ να νικήσουν τους προηγούμενους διεκδικητές ενδέχεται να μην είναι αρκετά για να αποτρέψουν αυτό το σενάριο.



Αυτή η προοπτική, φυσικά, είναι απαράδεκτη για τους καπιταλιστές των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, έχουν ενωθεί ενάντια στην Κίνα. Ενώ το Κογκρέσο των ΗΠΑ διχάζεται πικρά κάτω από το καθεστώς του Τραμπ και βρίσκεται σε αδιέξοδο για σχεδόν κάθε άλλη ερώτηση, οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επανειλημμένα συνδυαστεί για να ψηφίσουν αντι-Κινεζικά ψηφίσματα σχεδόν ομόφωνα. Αυτό δεν είναι μόνο ένα από τα προσωπικά φολκλόρ του Τραμπ.



Είναι απαραίτητο να πάμε λίγο πίσω και να δουμε ολόκληρη τη διεθνή εικόνα. Προκειμένου να διατηρηθεί η παγκόσμια κυριαρχία της, οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ προσπαθούν να αποτρέψουν την Κίνα να γίνει ανεπτυγμένη χώρα και ο λαός της να αποκτήσει καλύτερο βιοτικό επίπεδο . Το να αναγκάσει την Κίνα να παραμείνει σκόπιμα υπανάπτυκτη, και έτσι να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος του λαού της σε φτώχεια, θα ήταν έγκλημα συγκλονιστικών διαστάσεων. Είναι ένας στόχος που πιθανότατα θα απαιτούσε πόλεμο. Όλες οι ενέργειες των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, καθώς και οι ενέργειες της Κίνας, πρέπει να εξεταστούν από αυτήν την προοπτική.



Τα παράπονα από Αυστραλούς πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συμπεριφορά της Κίνας έχουν ως επί το πλείστον χωριστεί σε δύο κατηγορίες: καταγγελίες για πραγματικά κακή συμπεριφορά από τους Σταλινικούς του Πεκίνου και καταγγελίες για παραβίαση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Η καταστολή των Ουιγούρων και των Θιβετιανών πρέπει να είναι τα χειρότερα εγκλήματα του Πεκίνου. Και στις δύο περιπτώσεις το Πεκίνο πλημμυρίζει τον τοπικό πληθυσμό με εθνοτικούς μετανάστες Χαν που έχουν τεράστια προνόμια και δημιουργούν δεσπόζουσες οικονομικές θέσεις. Στην περίπτωση των Ουιγούρων, η καταστολή ισοδυναμεί με απόπειρα πολιτιστικής γενοκτονίας. Ένα κάπως μικρότερο έγκλημα, αν και απόλυτη ντροπή, είναι η καταστολή των πολιτικών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ. Η παραβίαση του Πεκίνου από τη συμφωνία «μία χώρα, δύο συστήματα» δεν έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει το Χονγκ Κονγκ στη Λαϊκή Δημοκρατία, αλλά να δώσει στο Χονγκ Κονγκ το χειρότερο και των δύο κόσμων – να συνδυάσει την πολιτική τυραννία του Πεκίνου με τον παράδεισο της ελεύθερης αγοράς των δισεκατομμυριούχων. Στη διαδικασία, φυσικά, εκτοξεύουν κάθε πιθανότητα εθελοντικής επανένωσης με την Ταϊβάν, την επαρχία που διατήρησε η δικτατορία Kuomintang το 1949 και η οποία στη συνέχεια είχε τη δική της πολιτική εξέλιξη.



Οι παραβιάσεις του Πεκίνου της διεθνούς τάξης βάσει κανόνων είναι πιο περίπλοκες. Αυτή η κατάσταση δεν προέκυψε απο το κενό. Εκφράζει τη θεσμοθετημένη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο στους κανόνες όσο και στους μηχανισμούς επιβολής τους. Είναι ιδιαίτερα θλιβερό να βλέπουμε τις ΗΠΑ να διαμαρτύρονται ότι η Κίνα παραβιάζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας με τις οχυρώσεις της στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι ένα από τα λίγα κράτη που αρνήθηκαν να την υπογράψουν. Η υποτιθέμενη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κίνα δεν είναι καθόλου έγκλημα. Η ιδιοκτησία είναι κλοπή και η πνευματική ιδιοκτησία είναι ίσως το χειρότερο είδος κλοπής, δεδομένου ότι είναι η νομική προστασία ενός αφύσικου μονοπωλίου που καταστρέφει τον κόσμο έτσι ώστε οι καπιταλιστές να μπορούν να εισπράττουν ενοίκιο. Τέλος, αν και πολλές από τις υποτιθέμενες κυβερνοεπιθέσεις της Κίνας είναι πραγματικά απαράδεκτες, πρέπει να σκεφτούμε τι δεν μας λένε. Όποιος πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν το ίδιο, ή χειρότερα, στην Κίνα είναι τόσο αφελής που δεν πρέπει ποτέ να αγοράσουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Το Πεκίνο σιωπά απλώς για όλα αυτά, ώστε οι ΗΠΑ να μην ανακαλύψουν πόσα ξέρει το Πεκίνο.



Ωστόσο, ορισμένα παράπονα από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν την πραγματική ατζέντα. Η πρωτοβουλία Belt and Road της Κίνας προσελκύει πολλά βόδια από καπιταλιστικούς πολιτικούς και ειδικούς, με πολύ λεπτές αιτιολογήσεις. Και πρόσφατα τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αντιρρήσεις για τη βοήθεια της Κίνας σε χώρες του Νότιου Ειρηνικού για την καταπολέμηση του κοροναϊού. Αυτό που διαμαρτύρονται δεν είναι η κακή συμπεριφορά της Κίνας, αλλά η ανάπτυξη της Κίνας και η αυξανόμενη διεθνής εξέχουσα θέση που απολαμβάνει.



Τι πρέπει να κάνουν οι Αναρχικοί;



Η Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα της Μελβούρνης πιστεύει ότι ο στόχος των ΗΠΑ για την πρόληψη της ανάπτυξης της Κίνας είναι αβάσιμος. Οι αναρχικοί αντιτίθενται στην πολεμική κίνηση των ΗΠΑ και στην αντι-Κινεζική εκστρατεία στην οποία συμμετέχει. Στην Αυστραλία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δαιμονούν τους Κινέζους καπιταλιστές επειδή είναι Κινέζοι και όχι ως καπιταλιστές και οι Αναρχικοί πρέπει να αντιταχθούν σε αυτό. Και ουσιαστικά, πολεμούμε τη συμμετοχή της αυστραλιανής κυβέρνησης στις προκλήσεις των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας, όπως οι στρατιωτικές ασκήσεις τους στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.



Υπάρχουν περισσότερα. Σε αντίθεση με τους σταλινικούς (και ορισμένους τροτσκιστές), δεν κατασκευάζουμε δικαιολογίες για τα εγκλήματα του κινεζικού λεγόμενου «κομμουνιστικού» κόμματος. Το MACG παίρνει την πλευρά των λαών των Ουιγούρων και του Θιβέτ στην Κίνα που αγωνίζονται ενάντια στην εθνική σοβινιστική καταστολή του Πεκίνου και οι λαοί του Χονγκ Κονγκ αγωνίζονται ενάντια στην πολιτική τυραννία. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι ο μόνος δρόμος προς την απελευθέρωση είναι να συμμαχήσουν με την κινεζική εργατική τάξη. Η προσφυγή στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό είναι χειρότερη από άχρηστη. Αυτό θα υποστήριζε μόνο την πολεμική κίνηση των ΗΠΑ κατά της Κίνας και θα προκαλούσε τη δική τους καταστροφή στη διαδικασία.



Η κινεζική εργατική τάξη είναι τα κύρια θύματα του κινεζικού λεγόμενου «κομμουνιστικού» κόμματος και έχουν τα περισσότερα να κερδίσουν από την ανατροπή του. Η απελευθέρωσή τους απαιτεί μια σιδερένια δέσμευση για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Μόνο οι Κινέζοι εργάτες έχουν τη δυνατότητα να νικήσουν το «Κομμουνιστικό» Κόμμα – και οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να πουν τι θα τους διαδεχθει.



Ως αναρχικοί, υποστηρίζουμε την εργατική επανάσταση σε όλο τον κόσμο και αναλαμβάνουμε ως πρωταρχικό καθήκον μας την καταπολέμηση των καπιταλιστών όπου ζούμε. Εδώ στην Αυστραλία, πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στη στρατιωτική συμμαχία της Αυστραλιανής Κυβέρνησης με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης ANZUS, της ομάδας πληροφοριών 5 Eyes και της βάσης κατασκοπείας στο Pine Gap. Και πρέπει να αγωνιστούμε για να οικοδομήσουμε ένα εργατικό κίνημα που μπορεί να συνδεθεί με την εργατική τάξη σε ολόκληρη την περιοχή για να κάνει επανάσταση ενάντια τόσο στους καπιταλιστές όσο και στο κινεζικό λεγόμενο «Κομμουνιστικό» Κόμμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ



Από το The Anvil, Vol. 9 No. 4, ενημερωτικό δελτίο της Αναρχικής Κομμουνιστικής Ομάδας Μελβούρνης: https://melbacg.files.wordpress.com/2020/08/anvil-vol-9-no-4-web.pdf



