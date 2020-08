Solidaridad con la Lucha del Pueblo Mapuche

Solidaridad internacionalista con el pueblo kurdo

Los Pueblos Se Levantan Contra el Racismo y la Discriminación

Para las Clases Populares del Mundo, Pandemia, Crisis, Todos los Tiemp...

Solidariedade com a Luta do Povo Mapuche by Vários organizações anarquistas

Solidarity with the Struggle of the Mapuche People by Various anarchist organisations

Elementos para una izquierda anti-racista en Chile: la cuestión coloni... by Claudio Alvarado