Reseña Foros: Historia del Anarquismo en Colombia venezuela / colombia | historia del anarquismo | news report Wednesday July 22, 2020 08:25 by ViaLibre - 1 of Anarkismo Editorial Group grupolibertariovialibre at gmail dot com En este escrito se presenta una reseña del conjunto de foros virtuales sobre Historia del Anarquismo en Colombia realizados en junio de 2020, 3 días de actividades de formación y debate, que contaron en total con 210 asistentes en línea, organizados por el Grupo Libertario Vía Libre por los 10 años de actividad de su organización.

En este escrito se presenta una reseña del conjunto de foros virtuales sobre Historia del Anarquismo en Colombia realizados en junio de 2020, 3 días de actividades de formación y debate, que contaron en total con 210 asistentes en línea, organizados por el Grupo Libertario Vía Libre por los 10 años de actividad de su organización.



La celebración sirvió también para presentar algunos de los avances de una investigación más general que viene adelantando un militante del grupo con el apoyo del resto de la organización, sobre la historia de la corriente socialista libertaria en el país y que próximamente publicaremos.



Primer espacio: Periodo clásico (1920-1930)



La primera sesión se realizó el viernes 12 de junio desde las 5:00 pm con hasta 110 participantes virtuales. Inicio con la intervención especial Luz Ángela Nuñez, profesora universitaria y doctora en Historia, especialista en el tema de movimientos populares en el siglo XX en Colombia. La profesora Luz Ángela presento un contexto general de Colombia en la primer parte del siglo XX, resaltando el proceso de modernización capitalista del país, el gobierno autoritario de la hegemonía conservadora, el alineamiento internacional del país con los Estados Unidos y formación de la clase obrera imbuida de una cultura liberal radical.



Destaco que aunque el estudio del fenómeno presenta dificultades por la escases de fuentes y la falta de unidad entre estas expresiones, sobresalen algunas publicaciones anarquistas del periodo como La Voz Popular, El Libertador o Pensamiento y Voluntad de Bogotá, Organización de Santa Marta u Vía Libre de Barranquilla, así como su rechazo a la política estatal y su defensa del internacionalismo, el ateísmo, el antimilitarismo y la participación de la mujer. Al tiempo resalto la interacción entre las dimensiones organizativas, culturales y de agitación en esta corriente, la promoción de organizaciones obreras y artesanales aunque también de inquilinos y campesinos, la presencia del anarquismo en el triángulo formado por las ciudades de Bogotá-Barranquilla-Santa Marta.



Luego José, integrante de Vía Libre, presento algunas reflexiones sobre el anarquismo en 1910-1930, destacando la presencia temprana del anti anarquismo y la influencia cultural libertaria en los intelectuales socialistas. Luego reseño el recorrido de los educadores y periodistas libertarios Juan Francisco y Blanca de Moncaleano por Colombia, Cuba, México en pleno proceso revolucionario y Estados Unidos, el desarrollo de los movimientos populares de la década de 1910 con las huelgas de la Costa Atlántica, y ya desde 1920 la Liga de Inquilinos de Barranquilla, el paro cívico de noviembre de 1923 y la influencia del anarquista peruano Nicolás Gutarra, la gira de organización entre los trabajadores fluviales del Magdalena promovida por el griego Evangelista Prifits en 1925.



También se destacó la formación del Grupo Sindicalista Antorcha Libertaria y la Unión Sindical Colombiana principal organizadora sindical de la capital e impulsora de la Federación Obrera de Colombia (FOC), la formación de la Federación Obrera del Litoral Atlántico (FOLA) en el Atlántico y su peso decisivo entre los trabajadores de Barranquilla, el Grupo Libertario y la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena fuerte en la capital samaria y organizadora de la gran huelga bananera de 1928. Se reseñó también con cierta distancia crítica la figura de Biófilo Panclasta y la experiencia del Centro de Unidad y Acción Proletaria (CUAP). Finalmente se destacó el importante papel de los sindicalistas libertarios bogotanos con Luis A. Rozo a la cabeza, en la formación en 1936 de la Confederación Sindical Colombiana.



Finalmente y ya en dialogo con el público, se destacaron algunos lugares concretos del anarquismo en Bogotá como el hogar de Julia Ruiz y Biofilo, la Casa del Pueblo y la Imprenta Mundial, o las industrias del cordón industrial del nororiente de la capital. Así mismo se mencionaron experiencias educativas racionalistas, como los espacios de formación cultural para trabajadores en Bogotá y la zona bananera, así como la dilatada labor de los Moncaleano en Escuelas Racionalistas de toda América. Por otro lado se reflexionó sobre la importancia de la región caribeña para el anarquismo en el país, pero la más larga permeancia en Bogotá y la importancia de otras ciudades interiores como Barrancabermeja, Neiva o Cali.



Segundo espacio: Renacer ácrata (1970-2010)



La segunda sesión se desarrolló el viernes 19 de junio desde las 5 de la tarde con hasta 60 participantes virtuales. Intervinieron en ella 4 personas, una de ellas activa desde 1970, dos más participantes de la actividad ácrata desde finales de 1990 y una integrante que Vía Libre que presentaba algunas reflexiones del grupo.



La ronda de intervenciones inicio con Iván Darío Álvarez, artista y fundador de la compañía de títeres La Libélula Dorada, activo ya por medio siglo en el moviente libertario local, como participante del periódico El Libertario en 1970, distribuidor de la revista Comunidad desde 1980 y organizador del primer Encuentro Libertario de 1984 realizado en Bogotá, he impulsor unos años después del periódico Biófilos y el magazín dominical del periódico El Espectador en 1990.



En su segundo comentario Iván señalo el peso de la contracultura hippie en 1960 y las experiencias de vida comunitaria del periodo, el desarrollo de la propuesta del teatro Acto Latino y su evaluación hacia el anarquismo, la actividad del grupo editor de El Libertario desde 1976 y su participación en movilizaciones como las del 1 de mayo, la figura del artista libertario Antonio Camacho Rugeles, integrante del M-19 detenido desaparecido por el Estado en 1985, y el proceso de construcción de la red de distribuidores y colaboradores de la publicación Comunidad en Colombia, editada por exiliados uruguayos en Suecia.



Continuo más adelante, Carol Osorio, feminista e impulsora de la Distribuidora Libertaria Rojinegro, participante de la agrupación Mujeres por la Resistencia y diferentes Jornadas Libertarias nacionales y locales, el Centro de Estudios Libertarios (CEL), el Centro de Cultura Libertaria en 2007 y el Centro Cultural La Grieta en 2010, lugares donde se acercó y empezó a formarse parte de una generación militante que hasta hoy sigue activa.



En su segunda participación, Carol reseño la participación de activistas libertarias en la Campaña por la despenalización del aborto y su dialogo con otras mujeres feministas provenientes de otras tradiciones políticas y estéticas, el desarrollo de los primeros espacios de mujeres en las Jornadas Libertarias locales y nacionales y el impacto que el asesinato de Nicolás Neira en 2005 tuvo en la relativa desarticulación de diversas iniciativas y proyectos.



Prosiguió entonces Oscar Vargas, historiador y participantes de la campaña Boicot Desinversión y Sanciones (BDS) por Palestina, participante también del CEL y el CCL en 2000, el Colectivo Mercando Juntos e impulsor de la Editorial Gato Negro. Oscar destaco su opción ética por el anarquismo y los puntos de encuentro que encontraba con los postulados cristianos sociales de su familia.



En su segunda intervención Oscar menciono la interesante relación de los anarquistas con el convulsionado contexto socio político del país y la afectación que fenómenos como el uribismo o el conflicto armado tuvieron sobre sus filas. Así mismo destaco la experiencia cultural de publicar libros y fanzines, y los escenarios de ferias de publicaciones independientes, que muestran el carácter seductor de las ideas anarquistas y la importancia de sus valores prácticos en espacios de autogestión comunitaria como las ollas comunitarias de la Universidad Nacional o la cooperativa Mercando Juntos.



También Luisa, activista de Vía Libre, socializo algunas reflexiones sobre el contexto histórico de 1970 marcado por el fin del frente nacional y el desarrollo de importantes movimientos obreros, campesinos y estudiantiles, para luego resaltar experiencias como las Ligas Socialistas cercanas al comunismo de izquierda, el periódico Base Obrera y la revista Frente Libertario, y las redes de discusión y distribución alrededor de la revista española Bicicleta y la revista de exiliados uruguayos en Suecia Comunidad.



Tercer espacio: 10 años del Grupo Libertario Vía Libre



La tercera y última sesión se realizó el sábado 20 de junio desde las 4:00 pm con hasta 40 participantes virtuales. La actividad inicio con la presentación de los saludos de organizaciones anarquistas hermanas de Vía Libre, como La Plataforma Anarco comunista de Alemania, la Unión Comunista Libertaria (UCL) de Francia, la Organización Anarquista de Córdoba (OAC), Embat de Cataluña y los más extensos mensajes de la Federación Anarquista de Rosario (FAR), la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), la Federación Anarquista de Santiago (FAS) y la Coordinación Anarquista Brasilera (CAB).



A continuación Paola, militante de Vía Libre, presento una serie de reflexiones sobre la experiencia militante de la organización, destacando sus características como organización política anarquista, su proyección como una agrupación de cuadros que participan del movimiento social, así como sus reflexiones autocríticas sobre esta tipología. También reseño la génesis del Grupo como una ruptura de la extinta Red Libertaria Popular Mateo Kramer, y presento un análisis de las características sociales de sus participantes como la creciente participación de las mujeres, el carácter juvenil y universitario de la mayoría de sus integrantes, su carácter urbano y preminentemente de clase trabajadora, y sus diversas trayectorias políticas.



Luego Paola resalto la fuerte apuesta de Vía Libre por la formación militante sobre temas de anarquismo y actualidad con escenarios como los Seminarios Militantes, Las Jornadas Comunistas Libertarias, los Talleres de Estudios Anarquistas, que llegan a más de 300 escenarios y muchos de los cuales se ha recogido en ponencias, relatorías, videos, audios y más recientemente en cartillas. Así también se señaló la labor de comunicación del Vía Libre con más de 160 escritos en su haber, que ha contado con iniciativas como el periódico y el boletín propio, el impulso del periódico Acción Libertaria, la elaboración de podcast como Trinchera Anarquista y el impulso al canal de you tube.



Así mismo se reseñó el trabajo social del grupo en múltiples espacios sociales, como los espacios educativos donde se recibió un saludo del Colectivo También El Viento de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular (CPEP) En Lucha y se mencionó la participación del grupo en 5 pre Icfes y pre universitarios populares y sus espacios de articulación; territoriales con el saludo de la Casa Cultural El Nido y la presencia del grupo en 2 casas culturales con trabajo con diferentes poblaciones; estudiantil con saludo de Acción Libertaria Estudiantil (ALE) y el aporte en el trabajo gremial de base en las universidades, de género con un saludo de Mujeres en Luchas-Organización Feminista Libertaria y el aporte de la organización en espacios de mujeres y disidencias sexuales.



También se mencionó más brevemente la actividad del grupo en otros espacios como la solidaridad internacionalista con los pueblos de Kurdistán y Palestina, y su participación en otros sectores sociales como el movimiento obrero, campesino, de liberación animal, entre otros.



El evento prosiguió con videos de reflexión de 3 militantes de la organización sobre el significado de su experiencia militante y el saludo de un antiguo integrante del proyecto. Finalmente la actividad concluyo con la presentación del acto cultural a cargo del cantautor Gato e´ monte, que interpreto algunas de las canciones de su repertorio.



Agradecemos a todas las participantes de los foros y les invitamos a revisar los materiales en video que ya están disponibles en nuestras redes sociales. Related Link: https://grupovialibre.org/2020/07/22/resena-foros-historia-del-anarquismo-en-colombia/

