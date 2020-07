Recent articles by Vários organizaciones anarquistas

LOS PUEBLOS SE LEVANTAN CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN



El asesinato de George Floyd en Estados Unidos a manos de la policía, ha desatado una ola de indignación popular en dicho país y a lo largo del mundo. Manifestaciones masivas, hechos de acción directa contra la policía y en respuesta a la represión han sido comunes en estas semanas. Este asesinato, que se suma a otros tantos miles, revive las amplias protestas de 2014 en Estados Unidos, a raíz de los numerosos asesinatos de población negra, especialmente joven.



Este hecho, ha colocado en el tapete el profundo racismo que existe en las sociedades actuales. En Europa, miles de migrantes reclaman sus derechos y ser tratados/as en pie de igualdad con la población blanca, y también se exige el derecho de ser acogidas para los miles de personas que a diario intentan cruzar el Mediterráneo o desde Turquía hacia Europa, intento en el cual mueren muchas de ellas y son duramente reprimidas o alojadas en campos de refugiados, que crecientemente toman la forma de cárceles.



Este fenómeno evidencia el papel histórico del racismo en la construcción de la sociedad capitalista. El despliegue del capitalismo -mucho antes de la Revolución Industrial- contó con un elemento central: el saqueo de continentes enteros, el genocidio de poblaciones enteras, la apropiación de territorios, recursos y cuerpos por parte de los Estados europeos y su burguesía, para realizar la acumulación de capital luego invertida en el desarrollo de la maquinaria y la industria en el siglo XVIII. Fue esta estrategia colonial de saqueos de los recursos en toda América, acompañada por el esclavismo y el tráfico de seres humanos en América del Sur y en África lo que permitió consolidar el capitalismo.



Luego, en otra etapa de despliegue del sistema, ya en el siglo XIX, se desarrolla la expansión imperialista o colonial europea sobre África, Asia y Oceanía, con un saldo de muertos incontable, violaciones, saqueos, repitiendo la conquista realizada unos siglos antes en América, ahora en el resto del planeta. Se expande así el capitalismo al resto del mundo y se convierte en un sistema mundial. Es inherente al capitalismo el saqueo y la destrucción, el genocidio; está en su ADN. Pasa lo mismo con el racismo o el patriarcado, el capitalismo se construye en la explotación de los cuerpos, transformándolos en territorios y elementos que permiten su funcionamiento y reproducción.



El racismo es un elemento estructural del sistema capitalista. Porque para poder expoliar al resto del planeta - incluso dentro de los países desarrollados- el sistema y las clases dominantes necesitan establecer sobre quiénes se impone la dominación y el saqueo. Los conquistadores europeos y los amos coloniales encontraron la legitimación de esta decisión muy pronto en las seudo científicas "teorías de la raza", que reivindicaban la existencia de diferentes "razas humanas" y las ordenaban en jerarquías, a cuya cabeza supuestamente estaba siempre "la raza blanca", es decir, los propios europeos.



Así el racismo ubicaba y ubica en lugares subalternos a buena parte de la población, incluso continentes enteros. Como vemos en la relación entre países desarrollados y países subdesarrollados. El sistema capitalista basado en la división entre las clases sociales, ha organizado esas clases en buena medida, también a partir de la discriminación racial o por el color de piel. Aparte del racismo, hay otros factores que desempeñan un papel, algunos de los cuales están entrelazados y son mutuamente dependientes, como la construcción del Estado- nación, que divide a los oprimidos y oprimidas y devalúa a todos aquellos/as que no pertenecen al colectivo nacional. El Estado- nación constituye así uno de los fundamentos de la normalidad racista y capitalista.



En Europa y América, la mayoría de las personas no blancas son pobres y arrastran todo ese legado de la historia colonial que mencionábamos. Las personas no blancas siempre encuentran los empleos peor remunerados, sin seguridad social ni beneficios, acceso a la salud y a la vivienda deficientes y el constante acoso y violencia policial como se demuestra en EEUU, Europa pero también vemos en las favelas de Brasil con un verdadero proceso de matanza organizado de la población negra joven.



Es decir, el racismo no es una derivación de la estructura económica de la sociedad capitalista, no es un problema secundario. Al contrario, debemos decir que sobre el racismo y la discriminación racial se ha instalado el sistema capitalista, sistema que no es exclusivamente económico. Es un sistema global, donde juegan lo ideológico -político en forma relevante, los aspectos jurídicos de los que se sirve el capital para su expansión, los aspectos represivos, los comunicacionales, etc.



En base a un discurso racista, el sistema capitalista y los Estados mantienen zonas del planeta condenadas al hambre e invasiones y guerras constantes. Ello es necesario para que este sistema genocida se mantenga; como lo es también cada tanto "lavarse la cara" para mostrarse diferente y permitir por ejemplo, la llegada al gobierno de EEUU de un presidente negro como Obama. Fue justamente bajo el gobierno de Obama cuando se dio el recrudecimiento de la violencia policial contra la población negra, en una clara muestra de que el racismo es estructural al sistema, anida en sus fuerzas represivas y en los grupos racistas y supremacistas blancos -aunque no solo en ellos a nivel de la sociedad- y tiene un claro componente de clase. La cara liberal del capitalismo ha permitido que una pequeña minoría de la población negra acceda al poder y a las clases dominantes, pero solo a los efectos de renovarse y fortalecerse. "El capitalismo liberal" y "el Estado Democrático" no ha dejado de ser racista por colocar un presidente o un empresario negro en una posición de privilegio; seguramente se tecnifica para aumentar el grado de expoliación y opresión sobre las mayorías sociales a lo largo y ancho del planeta.



Por ello, desde el Anarquismo Políticamente Organizado hablamos de la necesidad de la construcción de un Frente de Clases Oprimidas, que nuclee a todos aquellos sectores oprimidos y dominados por el sistema. Trabajadores/as formales y precarios/as, campesinos/as, población indígena, migrantes, desempleados/as y desplazados/as, es decir, todos aquellos sectores que en su vida cotidiana sufren las consecuencias del sistema capitalista tienen un lugar de lucha en dicho Frente. Ese es el sujeto social que hoy se manifiesta en las revueltas en todo el mundo y es el sujeto que hay que construir con una perspectiva de fortalecimiento organizativo del pueblo para los procesos de ruptura, de revolución social que impulsamos y anhelamos.



Porque el sistema capitalista no es meramente un sistema económico o que se desprenda exclusivamente de sus bases económicas, entendemos que la lucha contra el racismo y la violencia estatal que lo sostiene es también una lucha contra las estructuras del sistema capitalista, sistema de hambre, muerte y violencia sobre las y los oprimidos del mundo, sea cual sea el color de su piel o idioma. Justamente, contra ese Estado que no ha sido "neutral" en el despliegue del sistema capitalista sino un elemento central y organizador del mismo, llamamos entonces a favorecer y apoyar siempre a la auto-organización y la lucha de todas y todos los oprimidos!!



Como los poderes político y económico tratan como a "otros/as" a quienes no le juran lealtad; así toman el rol de "garante" de cada conflicto en la esfera social para su propia sobrevivencia, los ataques racistas y discriminadores se incrementan en la sociedad. Mientras el capitalismo y el Estado están incrementando su represión y militarización en la esfera social con nuevos productos químicos, balas y movilizaciones civiles racistas, la policía y el ejército; ahora es tiempo de luchar contra ellos!!

VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE OPRESIÓN!!

POR LA CONSTRUCCIÓN DE PODER POPULAR Y UN FRENTE DE CLASES OPRIMIDAS!!

ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!! ☆ Federación Anarquista Uruguaya (FAU)

☆ Embat-Organització Llibertària (Catalunya)

☆ Federación Anarquista Rosario – FAR (Argentina)

☆ Zabalaza Anarchist Communist Front – ZACF (Sudáfrica)

☆ Anarchist Communist Group (Gran Bretaña)

☆ Federación Anarquista (Grecia)

☆ Bandilang Itim (Filipinas)

☆ Devrimci Anarşist Faaliyet – DAF (Turquía)

☆ Melbourne Anarchist Communist Group – MACG (Australia)

☆ Aotearoa Workers Solidarity Movement – AWSM (Nueva Zelanda)

☆ Coordenaçao Anarquista Brasileira – CAB (Brasil)

☆ Anarchist Union of Afghanistan and Iran – AUAI (Irán /Afganistán)

☆ Organización Anarquista de Córdoba – OAC (Argentina)

☆ Union Communiste Libertaire – UCL (Francia)

☆ Alternativa Libertaria /FDCA (Italia)

☆ Organisation Socialiste Libertaire – OSL (Suiza)

☆ Workers Solidarity Movement – WSM (Irlanda)

☆ Die Plattform-Anarchakommunistische Organisation (Alemania)

☆ Libertaere Aktion (Suiza)

☆ Tekosina_Anarsist (Lucha Anarquista) (Rojava- Noreste de Syria)

Como los poderes político y económico tratan como a "otros/as" a quienes no le juran lealtad; así toman el rol de "garante" de cada conflicto en la esfera social para su propia sobrevivencia, los ataques racistas y discriminadores se incrementan en la sociedad. Mientras el capitalismo y el Estado están incrementando su represión y militarización en la esfera social con nuevos productos químicos, balas y movilizaciones civiles racistas, la policía y el ejército; ahora es tiempo de luchar contra ellos!!

