Hoy como ayer las disidentes sexuales y de género siguen luchando

Elementos para una política de género

En medio de la ola reaccionaria que sacude América Latina, recordamos las revueltas de Stonewall del 28 de junio de 1969 en New York, protagonizadas por disidentes pobres y cansadas del abuso policial. Hoy hacemos memoria de las protestas del movimiento sexo disidente en la década de 1970 en Estados Unidos, Europa y América Latina por el cese de la exclusión y la persecución. También recordamos, en medio del gobierno formalmente paritario pero decididamente patriarcal de Iván Duque y el Centro Democrático, la experiencia del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia que desde 1978 realizó una crítica radical al autoritarismo, el patriarcado y la heterosexualidad normativa, defendiendo una visión de la liberación sexual conectada con el cambio social, en clave socialista, feminista y libertaria en tiempos en los que las prácticas diferentes a las heterosexuales eran consideradas criminales e ilegales por el Estado colombiano. Asimismo, y en medio de la gran ola de indignación de las mujeres contra la violencia patriarcal, hoy recordamos que el creciente movimiento de las disidencias sexuales y de género es también fruto del esfuerzo y el trabajo de miles de mujeres lesbianas y de identidades diversas que han sido invisibilizadas y excluidas de los espacios homosexuales centrados en los hombres. Apuntamos que muchas de estas disidentes participan en el movimiento de mujeres de liderazgo feminista y cuya lucha antipatriarcal es también de las disidencias. Así, las demandas contra la violencia machista, el acoso sexual, el autoritarismo masculino y por la igualdad salarial y laboral, la anticoncepción gratuita, la educación sexual integral y el aborto legal, entre muchas, deben ser también banderas de lucha del movimiento disidente. Finalmente, y en medio de la profunda crisis educativa que revela y alimenta la pandemia, hoy hacemos memoria de la vida Sergio David Urrego Reyes, joven libertario y disidente de 16 años llevado al suicidio al 4 de agosto de 2014, por el violento acoso institucional al que fue sometido por su orientación sexual. Siguiendo la propuesta de Sergio, buscamos profundizar la lucha contra la educación patriarcal y autoritaria presente en todos los niveles escolares, así como fortalecer como alternativa educativa una propuesta popular, feminista y disidente que enriquezca la diversidad humana. Reivindicaciones hoy En medio de la fuerte crisis socio-sanitaria y económica, las disidencias sexuales y de género se han visto directamente afectadas por medidas discriminatorias como el pico y género establecido por el gobierno de Claudia López en Bogotá, pero también por el agravamiento de la violencia psicológica y física en las familias y hogares, además, por el aumento del acoso policial e institucional. Asimismo, es claro que la población disidente de clase trabajadora tiene un riesgo mayor de precariedad laboral, de sufrir el desempleo y de ser víctima de desalojo forzado de vivienda como de hecho ya se viene presentado de manera ilegal en el país. Por otro lado, en medio de la profunda crisis, sigue siendo de absoluta relevancia la lucha por la plena igualdad en los derechos civiles y el fin de todas las discriminaciones jurídicas, incluyendo la posibilidad de que parejas del mismo sexo se casen, puedan recibir pensión o beneficios sociales de sus parejas o mantengan derechos de adopción. Sin embargo, los derechos civiles son solo un momento de un proceso más general de lucha contra el heteropatriarcado, en la que es también clave las protestas contra la arraigada discriminación de directivas y compañeras en instituciones educativas, las condiciones dignas de trabajo, y de denuncia contra la violencia social y política que golpea con crueldad a las disidentes sexuales y de género. En el actual contexto se vuelve urgente y vital la reivindicación de la plena inclusión laboral de la población transgénero y transexual, pobre entre las empobrecidas, condenada a escasos, riesgosos y precarios trabajos, destinada por la sociedad patriarcal a una vida corta y hostil. Pensamos que con el desarrollo de esta demanda social, protagonizada por las trabajadoras trans y acompañada por el resto del movimiento obrero y popular, debemos imponer la contratación trans para el Estado en todas sus dependencias locales y sectoriales y para los empresarios privados de la producción primaria, la industria y los servicios. Además, en este contexto, sigue siendo relevante el cubrimiento integral de la salud física y mental, lo que incluye la financiación y ejecución segura de los tratamientos de cambio de sexo. Fortalecer el movimiento disidente La lucha de las disidencias sexuales y de género traza un doble camino; por un lado, se hace urgente profundizar diaria y constantemente el cambio cultural al interior de nuestras propias relaciones y organizaciones, para construir un movimiento social abierto a la participación, la voz y la experiencia de las disidencias sexuales y de género que no reproduzca su opresión sino la combata, y participe de sus luchas y apoye sus procesos de auto organización. Por otro lado, es central seguir fortaleciendo el movimiento disidente que organizado y movilizado desde abajo, con autonomía de instituciones públicas o empresarios rosas, intervenga activamente en la coyuntura política social, luchando por sus propias reivindicaciones, engendre una nueva cultura de solidaridad sin opresión sexual de género y aporte en otras muchas luchas sociales y populares. ¡Arriba la lucha de las disidentes sexuales y de género! ¡Contra el heteropatriarcado: feminismo disidente y organizado! Grupo Libertario Vía Libre

