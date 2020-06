no event posted in the last week

زنان در خانه نشینی و قرنطینه اجباری international | gender | press release Tuesday June 30, 2020 03:04 Tuesday June 30, 2020 03:04 by Various anarchist organizations by Various anarchist organizations زنان در سراسر جهان محکوم به خانه نشینی شده اند. ما زنان هم بحران جهانی اجتماعی و اقتصادی که با ظهور ویروس کرونا و تبدیل آن به یک بیماری همه گیر را تحمل می کنیم و به همچنین از خشونت های جنسی به ما رنج می بریم. این پدیده تازه ای در ساختار مردسالاری که در آن زندگی میکنیم نیست ولی باز با این حال، اشکال جدیدی زمینه واقعی زندگی ما اتخاذ شده است. ما خود را در موقعیتی یافته ایم که بیماری همه گیر کووید-۱۹ بیشتر و بیشتر ما را به “حوزه خانگی و خانه داری” کشانده و تابع به شخصیت مردانه جامعه کرده است

خشونت های جنسی با جهانی در زیر دستور خانه نشینی افزایش یافته است. با دوری از خانواده و دوستان، ما زنان قربانی تجاوز کنندگان که معمولا بدست شریکان زندگیمان صورت میگیرد در موقعیت جهنمی بدام افتاده ایم. اقدامات تحمیل شده چندین دولتها در سراسر جهان برای متوقف کردن خشونتهای خانگی بی اثر بوده است و نه تنها کاهش نیافته است بلکه رو به افزایش است! دستور خانه نشینی مانع فرار و ترک زنان قربانی خشونت خانگی از خانه هایشان و درخواست کمک از دیگران می شود چونکه آنها نمیتوانند در فضای مشترکی که با متجاوزان خود دارند با دیگران تماس برقرار کنند. افزایش زن کشی واقعیتی هم در آمریکای لاتین و هم در نقاط دیگر است. از طرف دیگر، آزار و اذیت زنان در خیابان ها هنوز ادامه دارد و خانه نشین نشده است! اگرچه خیابان ها خالی هستند، خانه نشینی اجباری تجاوزات و جنایات جنسی در اماکن عمومی را برعکس انتظار محدود و متوقف نکرده است. با یا بدون ماسک محافظ، خرید مواد غذایی، مراجعه به پزشک و یا رفتن به محل کار از اهداف ایده آل برای متجاوزان جنسی برای نزدیک شدن و آسیب و آزار به زنان شده است



کارهای خانگی بدون دستمزد که روزانه ما زنان انجام می دهیم با خانه نشینی اجباری نیز افزایش یافته است. علاوه بر اینکه باید مطمئن شویم که فرزندانمان به تغذیه خوبی دارند و مشق هایشان را انجام میدهند، ما را مجبور به کار در خانه می کند و باعث افزایش کارهای عاطفی که باید انجام دهیم می شود. در کشورهایی که اقدامات اجتماعی اتخاذ شده است تا مردم بتوانند در خانه های خود بمانند، این زنان هستند که با درآمد کمتر از مردان از خانه کار می کنند. به این نتیجه، با تقریبا تنها نان‌آور شدن مردان، تقسیم مسئولیت های خانگی کاملا ناپدید شده است



برخی از زنان بیشتر از سایرین در این بحران کنونی تحت تاثیر قرار گرفته اند. وضعیت کنونی که زنان پناهنده (کسانی که در مراکز پناهندگی و اقامتگاهشان به تنگی چپانده شده اند) و زنان رنگین پوست و زنان در محله های طبقه کارگری که بیشتر از دیگران در معرض ویروس قرار دارند، نگران کننده است. زنان با داشتن کارهای غیر رسمی نمی توانند درآمد پایداری داشته باشند. به همچنین، آنها نمی توانند درآمدی داشته باشند زمانی که که همه مسئولیت های خانه بر عهده آنان است. علاوه بر این، با نظامی سازی زندگی روزمره، هم ما و فرزندانمان را در معرض وحشیگری پلیس قرار داده است



مردسالاری و سرمایه محوری از زنان بدون حقوق و یا کم حقوق زیر پرچم وحدت ملی سواستفاده می کنند. ما زنان بویژه در این بحران در معرض خطر هستیم چونکه شغل هایی بسیار متزلزل نسبت به مردان داشته و در قشر‌ «کارهای ضروری» اقتصاد کار می کنیم. بر این اساس، بسیاری از ما کارگرانی هستیم که به عنوان کار در فروشگاه های مواد غذایی، پرستاری‌، و معلمی در خط مقدم با این بیماری همه گیر مستقیما روبرو هستیم. در این بخش اقتصاد که ما زنان از اکثریت کارگران هستیم، به طور معمول مشاغل با حقوق کم داریم. با این حال، زنان کارگر که در این بخش های جامعه و اقتصاد کار میکنند، از لحاظ تاریخی برای دستمزد بیشتر و در برابر متزلزل بودن مشاغل و اخراج از کار مبارزه کرده اند



به همچنین، این ما زنان هستیم که همبستگی و کمک های متقابل را از طریق سازمانهای مردمی عملی کرده ایم. نهادهای دولتی واکنش مناسبی برای این بحران نداشتند. بنابراین، سازمانهای مردمی که عمدتا از زنان تشکیل شده اند برای مقابله با این بحران راهکارهای متفاوتی ایجاد کرده اند. از این راهکارها می توان از ایجاد شبکه ملزومات، بازگشایی آشپزخانه سوپ و ساخت ماسک های محافظ و از جمله موارد دیگر نام برد



ما به دولت، به رئیس هایمان، به پلیس، به خشونت جنسی، به نژاد پرستان، به همجنسگرا هراسان می گوییم: ما تسلیم نخواهیم شد و همیشه برای هویدا کردن کلام و مبارزه خود در برابر همه انواع ظلم و ستم میجنگیم. ما با سرمایه داران در خط مقدم نیستیم. ما در خط مقدم برای تغییر جامعه هستیم



☆ Federación Anarquista Uruguaya – FAU

☆ Federación Anarquista de Rosario – FAR (Argentina)

☆ Grupo Libertario Vía Libre (Colombia)

☆ Union Communiste Libertaire (Francia)

☆ Organisation Socialiste Libertaire – OSL (Suiza)

☆ Libertaere Aktion (Suiza)

☆ Aotearoa Workers Solidarity Movement – AWSM (Aotearoa / Nueva Zelanda)

☆ Anarchist Unión of Afghanistan and Iran – AUAI

☆ Die Plattform – Anarchakommunistische Organisation (Alemania)

☆ Organización Anarquista de Córdoba – OAC (Argentina)

☆ Alternativa Libertaria – AL/fdca (Italia)

☆ Melbourne Anarchist Communist Group – MACG (Australia)

☆ Workers Solidarity Movement – WSM (Irlanda)

Related Link: https://asranarshism.com/1399/04/08/women-under-lockdown-all-around-the-world-2/