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Kuzey Amerika'daki Halklarla Dayanışma

category kuzey amerika / meksika | göç / ırkçılık | press release author Wednesday June 03, 2020 20:30author by Çeşitli anarşist örgütler Report this post to the editors

Anarşist örgütlere yönelik baskılara hayır

Dünya emperyalist gücünün kalbinde bir başka ırkçı saldırı olan George Floyd'un Minneapolis polisleri tarafından adice öldürülmesini-cinayetini reddediyoruz! Bu olay, kölelik günlerinden beri süren ve henüz durmayan ABD'deki sayısız beyaz olmayan insan ve Afro soyundan gelenlerin cinayetlerine bir yenisini daha eklemiştir.Obamanın hükümeti süresince de 1950 ve 60'larin ırkçı saldırı zamanlarını hatırlatan onlarca genç siyah cinayeti vardı.
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Kuzey Amerika'daki Halklarla Dayanışma

Anarşist örgütlere yönelik baskılara hayır

Dünya emperyalist gücünün kalbinde bir başka ırkçı saldırı olan George Floyd'un Minneapolis polisleri tarafından adice öldürülmesini-cinayetini reddediyoruz! Bu olay, kölelik günlerinden beri süren ve henüz durmayan ABD'deki sayısız beyaz olmayan insan ve Afro soyundan gelenlerin cinayetlerine bir yenisini daha eklemiştir.Obamanın hükümeti süresince de 1950 ve 60'larin ırkçı saldırı zamanlarını hatırlatan onlarca genç siyah cinayeti vardı.Cevap, büyük bir protesto hareketinin geliştiği bu andaki gibi, insanların polis şiddetinden ve cezasızlığından bıktığını ortaya koyan ülke çapında siyah hareketin hızlı ve örgütlü bir yükselişi oldu. Bir Minneapolis polis merkezi protestocular tarafından yakıldı ve bazı polis arabalarına saldırı düzenlendi. Farklı şehirlerde Protestocular ve polisler arasında çatışmalarda daha önce olduğu gibi Doğrudan Eylem bir direniş silahıdır! Öyle ki Donald Trump bile ordunun sokaklara çıkmasını emredip 25 şehirde sokağa çıkma yasağı kararlaştırdı.

Ne yazık ki, kapitalist toplumda, özellikle Kuzey Amerika kapitalizminde yapısal bir unsur olan ırkçılık hala güçlü. Tam da bu noktada beyaz olmayan ve fakir insanların direnişi ve savaşçı ruhu buna yanıt olarak ortaya çıkıyor. Ama Trump anarşistleri ve antifaşist eylemcileri ayaklanmaların kışkırtıcıları olmakla suçluyor. Bu hareket bir halk isyanıdır ve katılan binlerce insan anarşist ya da herhangi bir siyasi akıma ait olduğunu da iddia etmiyor. Ama her zamanki gibi iktidar tabakaları, temel meseleleri sorgulamamak ve halk sınıflarını ezen-öldüren ırkçı-ataerkil- kapitalist Devletin isyanların gerçek kışkırtıcısı olduğu sonucuna varmamak için suçlanacak sorumlular bulmaya çalışıyor. Gerçek şu ki halkları ezen ve öldüren ırkçı, ataerkil kapitalist devlet, isyanların gerçek kışkırtıcısıdır!

IRKÇILIK ve KAPİTALİZM YIKILMALIDIR . BÜTÜN DESTEK VE DAYANIŞMAMIZ DEVLETİN ŞİDDET VE KÖTÜLÜKLERİNE KARŞI DİRENEN KUZEY AMERİKA HALKIYLA!

Sadece dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma direnişimize yön verecek.  

DİRENEN TÜM SİYAH TOPLULUKLARA TAM DESTEK!
KUZEY AMERİKALI ANARŞİST DOSTLARIMIZA TAM DESTEK!
YAŞASIN Anarşizm, YAŞASIN ÖZGÜRLÜK!
ZAFER DİRENENLERİNDİR!

☆ Coordenação Anarquista Brasileira  CAB (Brezilya)
☆ Federación Anarquista Uruguaya  FAU (Uruguay)
☆ Federación Anarquista Rosario  FAR (Arjantin)
☆ Organización Anarquista de Córdoba  OAC (Arjantin)
☆ Federación Anarquista Santiago  FAS (Şili)
☆ Vía Libre (Kolombiya)
☆ Union Communiste Libertaire (Fransa)
☆ Embat - Organització Libertària de Catalunya (Katalonya)
☆ Alternativa Libertaria  AL/fdca (İtalya)
☆ Die Plattform - Anarchakommunistische Organisation (Almanya)
☆ Devrimci Anarşist Faaliyet  DAF (Türkiye)
☆ Organisation Socialiste Libertaire  OSL (İsviçre)
☆ Libertaere Aktion (İsviçre)
☆ Melbourne Anarchist Communist Group - MACG (Avustralya)
☆ Aotearoa Workers Solidarity Movement - AWSM (Aotearoa / Yeni Zelanda)
☆ Zabalaza Anarchist Communist Front - ZACF (Güney Afrika)
☆ Anarchist Unión of Afghanistan and Iran - AUAI
☆ Manifesto (Yunanistan)

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