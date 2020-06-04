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Kuzey Amerika / Meksika | Göç / ırkçılık
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Recent articles by Çeşitli anarşist örgütler
This author has not submitted any other articles.Recent Articles about Kuzey Amerika / Meksika Göç / ırkçılık
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Kuzey Amerika'daki Halklarla Dayanışma
kuzey amerika / meksika | göç / ırkçılık | press release Wednesday June 03, 2020 20:30 by Çeşitli anarşist örgütler
Anarşist örgütlere yönelik baskılara hayır
Dünya emperyalist gücünün kalbinde bir başka ırkçı saldırı olan George Floyd'un Minneapolis polisleri tarafından adice öldürülmesini-cinayetini reddediyoruz! Bu olay, kölelik günlerinden beri süren ve henüz durmayan ABD'deki sayısız beyaz olmayan insan ve Afro soyundan gelenlerin cinayetlerine bir yenisini daha eklemiştir.Obamanın hükümeti süresince de 1950 ve 60'larin ırkçı saldırı zamanlarını hatırlatan onlarca genç siyah cinayeti vardı.
Kuzey Amerika'daki Halklarla Dayanışma
Anarşist örgütlere yönelik baskılara hayır
Ne yazık ki, kapitalist toplumda, özellikle Kuzey Amerika kapitalizminde yapısal bir unsur olan ırkçılık hala güçlü. Tam da bu noktada beyaz olmayan ve fakir insanların direnişi ve savaşçı ruhu buna yanıt olarak ortaya çıkıyor. Ama Trump anarşistleri ve antifaşist eylemcileri ayaklanmaların kışkırtıcıları olmakla suçluyor. Bu hareket bir halk isyanıdır ve katılan binlerce insan anarşist ya da herhangi bir siyasi akıma ait olduğunu da iddia etmiyor. Ama her zamanki gibi iktidar tabakaları, temel meseleleri sorgulamamak ve halk sınıflarını ezen-öldüren ırkçı-ataerkil- kapitalist Devletin isyanların gerçek kışkırtıcısı olduğu sonucuna varmamak için suçlanacak sorumlular bulmaya çalışıyor. Gerçek şu ki halkları ezen ve öldüren ırkçı, ataerkil kapitalist devlet, isyanların gerçek kışkırtıcısıdır!
IRKÇILIK ve KAPİTALİZM YIKILMALIDIR . BÜTÜN DESTEK VE DAYANIŞMAMIZ DEVLETİN ŞİDDET VE KÖTÜLÜKLERİNE KARŞI DİRENEN KUZEY AMERİKA HALKIYLA!
Sadece dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma direnişimize yön verecek.
DİRENEN TÜM SİYAH TOPLULUKLARA TAM DESTEK!
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