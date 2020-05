Una mirada socialista y libertaria de la crisis capitalista y sanitaria en el continente americano

Recent articles by Coordinadora de las Américas

Esta Coordinadora hasta el momento, está integrada por las siguientes organizaciones políticas libertarias: Acción Socialista Libertaria (Arg), Solidaridad (Ch) y Federación Anarquista Rosa Negra (EEUU), quienes también vienen visibilizando a través de una campaña comunicacional internacional que “el capitalismo es la pandemia”, y que “otro mundo es posible”. En ese marco, se organizó la charla “La pandemia capitalista, organización y lucha desde las Américas” para exponer y debatir el momento actual, cómo afecta a nuestros territorios, y de qué manera, como organizaciones, estamos pensando esta coyuntura y las proyecciones. También se contó con la invitación especial de Vía Libre Grupo Libertario (Colombia), a través de la compañera Luisa.



Desde la Coordinadora se apuesta a trabajar concretamente en las organizaciones populares que están en lucha, creemos que es urgente la tarea de unirnos y organizarnos como pueblos para denunciar a este sistema que ha precarizado históricamente nuestras vidas.



Les panelistas comenzaron explicando la situación actual en cada uno de sus territorios, cómo se encuentra el sistema sanitario y la economía de esos pueblos. Para la compañera María Paz de Solidaridad, la crisis generada por la Covid-19 golpea con fuerza a aquellos países en donde el sistema de salud es altamente segmentado o privatizado. “Esto se produce dado el principio de entender la salud como un negocio bajo el cual operan los sistemas privados, privilegiando las ganancias por sobre la salud de nuestros pueblos”. Agregó que en los primeros meses de este año, Chile tuvo su máximo nivel de desocupación de los últimos diez años: llegó a 8,2%.



El escenario para les trabajadores es complejo. El diseño del plan laboral de la dictadura, la constante precarización del trabajo durante la transición y la falta de estructuras sindicales fuertes, son factores que mantienen al pueblo trabajador desprotegido, relató la compañera. El gobierno de Chile traspasó los costos de la crisis a les trabajadores, como por ejemplo a través de la “ley de protección del empleo” en la cual se permite a las empresas suspender contratos manteniendo el vínculo laboral pero les trabajadores se deben cubrir sus propios fondos. Así protegen las ganancias de las empresas. Algo similar sucede en Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández quién lanzó un programa para subsidiar a las empresas pagando la mitad de los sueldos, lo que expone una gran transferencia de dinero del sector público al sector privado, enfatizó la compañera Angela de Acción de Socialista Libertaria (ASL).



Y agregó que para el sector de la población que se quedó sin ingresos (o los vieron reducidos drásticamente), el gobierno implementó un ingreso de emergencia –de 10.000 pesos- que poco ayuda a la hora de sobrevivir con una canasta básica muy alta. Según explicó Angela, el gobierno no tiene identificada la situación de precarización que vive casi la mitad de les trabajadores (hay un 42% aproximadamente de trabajadores informales); a dicho programa se inscribieron 12 millones mientras que el gobierno esperaba a 3 millones. Así, el monto destinado a la ayuda familiar es muchísimo menor que al facilitado a las empresas. Y siguen negociando la implementación de un aporte extraordinadorio del 1% de las grandes fortunas.



En Argentina, desde el primer momento el discurso manejado por el gobierno fue muy efectivo garantizando “el cuidado” de la población. Sin embargo, en “muchos barrios y asentamientos populares es imposible cumplir con una cuarentena: hay hacinamiento en las viviendas, falta de servicios básicos como agua potable, falta de elementos de higiene, baños compartidos por muchas familias, entre otras falencias. Estos barrios se han convertido en focos de transmisión importante, y hasta incrementan las muertes allí”. Y señaló: “es un escenario donde claramente se deja ver cómo el capital más concentrado, el sector financiero, los bancos, la oligarquía, las multinacionales, están aprovechando esta crisis para avanzar sobre nuestras condiciones de vida”.



Una situación similar se vive en Colombia. “La situación de las trabajadoras en este momento de crisis sanitaria es crítica debido a los numerosos despidos que se han presentado y que las han obligado a acatar la cuarentena sin recibir ingresos, poniendo en peligro su vida e integridad y obligándolas a salir a buscar trabajo exponiendo sus cuerpos al virus”, manifestó la compañera Luisa de Vía Libre.



A su vez, contó que en esa región la pobreza facilita la propagación de enfermedades endémicas, prevenibles y curables, como el Dengue, la Malaria y el Sarampión presentes en nuestro continente antes de la llegada del SARS-CoV-2. “La nueva ola reaccionaria y neoliberal a agravado aún más los problemas estructurales de la región por medio de políticas de precarización y austeridad, manifestadas en servicios de salud sobre saturados y mal equipados en el cual muchos hospitales públicos se caen a pedazos y decenas de sanatorios se encuentran cerrados y quebrados. Así, la prestación de salud pública es de muy baja calidad”.



En ese escenario, observan cómo la crisis hizo evidente la crudeza de la explotación capitalista que en estos tiempos pone en peligro a la población más vulnerable con tal de mantenerse en pie y continuar beneficiando a unos por los esfuerzos de otros. Un día antes de la cuarentena obligatoria, el 19 de marzo, hubo una movilización en la zona industrial de Bogotá por despidos masivos los cuales se fueron profundizando en las últimas semanas.



El compañero César de la Federación Anarquista Rosa Negra de EEUU, el territorio con más casos y muertes por coronavirus del mundo, contó que la población migrante y afroamericana son les más golpeades en esta crisis. “El sistema de salud está privatizado y enlazado con el trabajo de cada persona”, es decir, quien cuenta con un trabajo accede a un programa de salud de caso contrario muchos del sur viajan a México para comprar inhaladores, alguna medicina o bien atenderse con algún especialista. Tampoco está preparado para poder proveer las necesidades básicas, garantizar el acceso al aborto, terapias hormonales para compañeres trans, y mucho menos para enfrentar la pandemia”, señaló Cesar.



También ahondaron sobre la situación de las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries en el marco del aislamiento. “Lo que hemos visto en Chile es un aumento de la cantidad de llamadas recibidas para realizar denuncias (70% más de llamadas) y que el número de femicidios ha aumentado considerablemente a nivel mundial. La situación de cuarentena (encierro) propicia situaciones de violencia y se nos obliga a permanecer en nuestras casas siendo que muchas veces el propio hogar es un lugar de riesgo para niñes, mujeres y disidencias sexo-genéricas”, relató la compañera María Paz. En Argentina sucede la misma situación, la compañera Ángela puso el ejemplo de la lucha de las trabajadoras de la Línea telefónica 144 de atención a situaciones de violencia y las constantes denuncias de las malas condiciones laborales y el aumento de las violencias.



La compañera María Paz agregó que hace unas semanas, en Chile, se anunció como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género a Macarena Santelices, sobrina nieta del dictador Augusto Pinochet y que defiende abiertamente la dictadura y todas las medidas de represión estatal para proteger la “patria”. En contraposición, desde los territorios han surgido a nivel local diversas iniciativas autogestionadas; por ejemplo, realizar catastros y levantar planes de emergencia ante situaciones de violencia patriarcal. También, la Coordinadora Feminista 8M en conjunto con otras organizaciones feministas han impulsado la campaña “En Red Nos Cuidamos” para entregar diversas herramientas feministas y datos útiles para enfrentar la violencia patriarcal en cuarentena.



En ambos territorios de Chile y Argentina coinciden en que la violencia de género aumentó a partir de la cuarentena, “donde nos vemos forzadas a convivir con nuestros agresores y nuestros abusadores y los de nuestres hijes”, señaló Angela de ASL. Y agregó que desde el Estado, las políticas que se promueven terminan siendo básicamente de propaganda, ya que no atacan los problemas de fondo ni dan ayuda real a las personas que están atravesando una situación de violencia, como podría ser ofrecer algún recurso concreto de refugio, de vivienda, una ayuda económica, de cuidado de les hijes, etcétera. En este contexto también queda en evidencia el rol de la justicia y la mirada binaria heterocispatriarcal del Estado sobre esta esfera de nuestras vidas.



En Colombia la situación es similar que en el sur de sudamérica: “la pandemia ha logrado hacer más visibles (o en ciertos casos simplemente visibles) tanto los problemas estructurales vinculados al sistema económico capitalista y sus contradicciones, como las violencias de género perpetradas por el patriarcado”, asegurando que en parte aumenta las violencias machistas por obligar a las mujeres a convivir con sus agresores. Un eje estructuctural de este sistema que se repite en cualquier territorio. La compañera Luisa también relató la situación que atraviesa un gran sector de la población trans que viven del precario trabajo sexual que en estos tiempos se ha congelado exponiéndolas aún más a situaciones de precarización y explotación de sus vidas. A su vez, mencionó a las mujeres y disidencias encarceladas que han llevado adelante diferentes huelgas en defensa de sus derechos.



En tanto, Cesar manifestó que en EEUU las mujeres en su mayoría son trabajadoras esenciales, son las cajeras en los supermercados, las doctoras o enfermeras en los centros médicos, que sumado a su precarización también afecta esta situación a su psiquis. También denunció que las compañeras trans están sin acceso a terapia hormonales por lo que corren muchos riesgos su salud. “No es que no hay recursos sino que lo utilizan con la intención de controlar a la gente en todos lados”.



Luego, el la charla, dieron paso a las acciones y las experiencias organizativas de la clase trabajadora en este contexto, que llevan adelante en los diferentes territorios. Para Angela de ASL, en lo concreto y al calor de las luchas y los conflictos que se vienen dando son para sostener las necesidades básicas de la clase. “Todo lo que se pudo garantizar en medio de esta pandemia es gracias a les trabajadores que siguen sosteniendo el sistema de salud, la educación, la energía, la alimentación, el transporte y el plato de comida en los barrios”, señaló la compañera. Y agregó: “las patronales nos atacan con despidos, suspensiones, rebajas salariales, mientras las burocracias sindicales entregan todos nuestros derechos sin un mínimo de discusión, y el Estado reprime cualquier intento de defensa de nuestra clase”.



En ese sentido, manifestó que “desde ASL, en cada territorio donde estamos insertes, intentamos impulsar la solidaridad entre trabajadores, la organización, las asambleas para poder intervenir, allí donde se pueda, en la discusión sobre nuestras condiciones de trabajo, elementos de higiene y cuidado, apoyando nuestros conflictos, tomas, ocupaciones, haciendo ollas populares”.



En tanto, la compañera de Solidaridad contó que para elles la pandemia los toma en cierta forma mejor preparades post 18 de octubre. “El proceso de recomposición de tejido social que se potencia fuertemente a partir de la revuelta da origen a diferentes y nuevas formas de organización. En este contexto la organización local y territorial tiene una importancia clave, y son las distintas asambleas territoriales u organizaciones de ese tipo, generadas al calor de la revuelta, quienes han asumido tareas para abordar los diferentes ámbitos de la reproducción de la vida que son problematizados por la crisis”, relató.



También resaltó la importancia del movimiento feminista, sobre todo la Coordinadora 8M respondiendo ya desde el comienzo de la crisis sanitaria con un “plan de emergencia feminista ante la crisis del coronoavirus”, concentrando en los cuidados colectivos organizados territorialmente, la confrontación de la violencia patriarcal, un llamado a una huelga por la vida y medidas de emergencia que ponen la salud de todas y todos por sobre la ganancia de unos pocos.



Los despidos masivos y falta de pago también se vive en Colombia. La compañera María Luisa contó diversos conflictos que sucedieron como por ejemplo el 7 de abril (en plena cuarentena) hubo marchas y bloqueos de los obreros de la construcción, y más a fin de mes trabajadores de la multinacional Tenaris realizaron un masivo cacerolazo en Cartagena denunciando despidos y retraso en el pago. “La situación lleva a pensar la urgencia de sindicalizar a este sector precarizado y fuertemente golpeado por la crisis”.



A su vez, mencionó las protestas de sectores sociales que reclaman por ayuda alimentaria en este contexto de crisis, obteniendo represión por parte del Estado. Y resaltó: la lucha de las trabajadoras de la salud se hace aún más importante que nunca, pues su vida, así como la vida de las personas que padecen ahora del COVID-19, depende de una mejora en las condiciones laborales, del incremento de salarios y de los equipos, dotación y recursos de protección en contra del virus”.



En tanto, según contó Cesar en EEUU la clase trabajadora se está organizando. En algunos casos piden el cierre de las fabricas por el aumento de transmisión del virus, y en otros, al quedarse sin trabajo muches de elles ya no pueden pagar su renta que es donde se destina su mayor porcentaje del sueldo. En este último sector, se están organizando desde el Sindicato de Inquilinos, buscando las formas de organización para resistir a los desalojos y pretenden ampliarse para llegar a una huelga nacional.



Luego de varios intercambios entre les panelistas sobre el avance represivo en los territorios, los giros autoritarios y el rol actual del Estado, finalizaron con las proyecciones para afrontar esta crisis económica mundial. Para la compañera Luisa, “el futuro es algo incierto” aunque afirmó que se viene un fuerte golpe a la clase trabajadora y a diversos grupos sociales oprimidos en el esfuerzo del Capital de salir de la crisis económica que enfrenta ahora y que se agudizará en los próximos años. Desde Grupo Vía Libre resaltan el valor de las iniciativas de solidaridad y apoyo mutuo que se están llevando a cabo en este momento; enumeró una serie de acciones autogestivas solidarias y afirmó que “estas espontaneas muestras de hermandad entre trabajadoras, reafirman la idea y la práctica de que una sociedad alternativa es posible, pues la pandemia del Coronavirus a expuesto con crudeza la injusticia y la desigual del sistema capitalista. Se refuerzan los vínculos entre les miembres de la clase trabajadora, para lograr la construcción de un pueblo fuerte que se hará imperativa en esta nueva fase de lucha contra el Capitalismo y el Estado”.



Por su parte, Cesar de la Federación Anarquista Rosa Negra expresó que se están generando niveles mayores de politización entre les trabajadores, la situación ha cambiado muchísimo, despidos masivos que en ciertos lugares generaron mayor organización en los sindicatos laborales. “Lo importante es que hay organizaciones de base que existen ahorita y muchas personas que nunca estuvieron involucradas en nada empiezan a ver con buenos ojos esas organizaciones”.



En tanto, Angela desde Argentina manifestó que esta situación se presenta como un largo y difícil camino a recorrer, “es imprescindible realmente trabajar la unidad desde abajo y detener todo intento por avasallar aún más nuestras condiciones de vida y de trabajo. Nos parece que la única forma de salir de esta crisis es generando lazos entre trabajadores ocupades y desocupades, con solidaridad, apoyo mutuo, unidad en las luchas y acompañamiento en los conflictos. Estando atentes a cualquier avance sobre nuestra clase, reaccionando con firmeza para detenerlo, ocupar la calle si es necesario”. A su vez, resaltó la importancia de “estar presentes en las organizaciones de nuestra clase y desde ahí dar la pelea”, y la urgencia de debatir con organizaciones hermanas para lograr mayores niveles de unidad. Y resaltó la necesidad de “generar espacios de poder directo del pueblo, organizándonos en nuestros barrios, en las fábricas, en las escuelas, en las casas, en los centros de salud, en cada lugar donde estemos”.



Mientras que la compañera María Paz contó que a nivel local desde Solidaridad tienen la convicción de “impulsar un frente-político social que sea capaz de unificar a las organizaciones vivas de la clase trabajadora y los pueblos en lucha para enfrentar bajo una misma plataforma la crisis. Una plataforma que permita consolidar el tejido de la revuelta con su espíritu feminista, anticapitalista y libertario, en una plataforma herramienta organizativa que coordine desde las ollas comunes hasta la huelga general”. A la vez señaló que identifican que no hay salida sin coordinación regional y mundial. “La crisis es global de una manera inédita y por lo tanto tenemos una oportunidad histórica para estrechar lazos de solidaridad y debate internacional para construir un programa anticapitalista, feminista y libertario que cruce fronteras, del mismo modo que la clase trabajadora cruza fronteras, a pesar de todas las restricciones que buscan poner los estados”.



La Coordinadora de las Américas seguirá montando charlas virtuales en las próximas semanas para profundizar en diferentes ejes, y tejer reales redes a nivel regional y mundial desde una perspectiva libertaria, en el marco de la campaña internacional “El capitalismo es la pandemia: otro mundo es posible”. Tenemos que crear las bases de ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.



Podrán ver el video completo en las plataformas de cada organización:



